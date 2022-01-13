Постановление администрации городского округа Елец Липецкой области 30.12.2021 № 2098

О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Елец от 20.02.2020 №191 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»

По результатам мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа город Елец, постановлением администрации города Ельца от 28.10.2011 № 1707 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец, Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец» (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Елец от 20.02.2020 № 191 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.



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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М.Родионова.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

П.А.Сальков

2-80-53



Вносит

Председатель комитета

архитектуры и градостроительства

администрации городского округа

город Елец В.В. Котяев

Согласовано

Первый заместитель главы

администрации городского округа

город Елец Н.М. Родионов

Управляющий делами

администрации городского округа

город Елец О.Н. Чаплыгина

Председатель правового

комитета администрации городского

округа город Елец Е.В. Ершова

Председатель по развитию местного

самоуправления администрации

городского округа город Елец Д.Н. Малых

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от 30.12.2021 № 2098

«Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от 20.02.2020 № 191

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«УТВЕРЖДЕНИЕ СХЕМЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее — административный регламент) определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее — муниципальная услуга), а также порядок взаимодействия между должностными лицами администрации городского округа город Елец (далее – должностные лица администрации города), взаимодействия должностных лиц администрации города с заявителями, иными органами, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услуги являются физические или юридические лица, а также уполномоченные ими в установленном законом порядке лица (далее — заявитель).

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется комитетом архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец (далее – комитет архитектуры и градостроительства) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) (http://www.gosuslugi.ru), портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области (далее — РПГУ) (http://www.pgu48.ru) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет»), средств телефонной связи, средств массовой информации, информационных стендов, путем размещения информации на официальном сайте администрации городского округа город Елец в сети «Интернет» http://www. elets-adm.ru. (далее — сайт администрации города) и направления письменных ответов на обращения заявителей по почте (в электронном виде), а также при личном приеме.

4. На ЕПГУ, РПГУ размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления муниципальной услуги;

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

5) информация об отсутствии государственной пошлины за предоставление муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) форма заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее – заявление об утверждении схемы), используемая для предоставления муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа город Елец (далее – администрация города), а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на ЕПГУ, РПГУ, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателями программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

5. На сайте администрации города, информационных стендах в комитете архитектуры и градостроительства и в структурных подразделениях Областного бюджетного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» (далее – МФЦ) размещается следующая информация:

1) текст Административного регламента с приложениями;

2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;

3) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования, предъявляемые к этим документам, а также перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

4) процедура предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;

5) бланк и образец заполнения заявления об утверждении схемы, формы которого предусмотрены приложением 1 (для физических лиц) и приложением 2 (для юридических лиц) к Административному регламенту;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

В целях обеспечения равного доступа к получению необходимой информации о порядке предоставления муниципальной услуги сайт администрации города должен располагать версией для людей с ограниченными возможностями зрения.

6. Справочная информация о местах нахождения и почтовых адресах, графиках работы, справочных телефонах, адресах электронной почты, адресах официальных сайтов (при наличии) администрации города, комитета архитектуры и градостроительства, МФЦ, структурных подразделений МФЦ, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещена на сайте администрации города (http://www. elets-adm.ru) в разделе «Услуги», на информационных стендах в комитете архитектуры и градостроительства и структурных подразделениях многофункционального центра, на ЕПГУ и РПГУ.

7. Комитет архитектуры и градостроительства осуществляет прием заявителей в соответствии с графиком работы администрации города, установленным Регламентом деятельности администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации.

Консультации предоставляются по вопросам:

1) графика работы комитета архитектуры и градостроительства;

2) перечня документов, необходимых для предоставления заявителям муниципальной услуги;

3) порядка заполнения заявления об утверждение схемы;

4) порядка предоставления муниципальной услуги;

5) срока предоставления муниципальной услуги;

6) оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

8. Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме в комитете архитектуры и градостроительства либо по справочному телефону комитета архитектуры и градостроительства в рабочее время.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги с РПГУ информация о ходе и результате предоставления муниципальной услуги передается в личный кабинет заявителя на РПГУ.

9. Для просмотра сведений о ходе предоставления муниципальной услуги через РПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться на РПГУ (войти в личный кабинет);

2) найти в личном кабинете соответствующую заявку;

3) просмотреть информацию о ходе предоставления муниципальной услуги.

10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностные лица комитета архитектуры и градостроительства подробно в вежливой (корректной)

форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам предоставления муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о структурном подразделении администрации города, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее — при наличии), должности должностного лица комитета архитектуры и градостроительства, принявшего звонок.

СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальную услугу предоставляет администрация города.

Предоставление муниципальной услуги осуществляют должностные лица комитета архитектуры и градостроительства.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют должностные лица комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству администрации городского округа город Елец (далее — комитет по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству) и должностные лица комитета по развитию местного самоуправления администрации городского округа город Елец (далее — комитет по развитию местного самоуправления).

13. Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля

2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ) администрация города не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 30.03.2016 № 340.

14. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения информации, необходимой для принятия решения об утверждении схемы расположения земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности администрация города осуществляет взаимодействие с территориальными органами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) направление (выдача) заявителю копии правового акта администрации города об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее – правовой акт об утверждении схемы) с приложением указанной схемы;

2) направление (выдача) заявителю решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории (далее – решение об отказе в утверждении схемы).

Срок предоставления муниципальной услуги

16. Муниципальная услуга предоставляется в срок 10 рабочих дней.

17. В случае если на момент поступления в администрацию города заявление об утверждении схемы расположения земельного участка (далее – заявление об утверждении схемы) на рассмотрении администрации города находится предоставленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, рассмотрение поданного позднее заявления об утверждении схемы приостанавливается до принятия решения об утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

18.Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и источников официального опубликования), размещен на сайте администрации города, а также на ЕПГУ (http://www.gosuslugi.ru), РПГУ (http://pgu.admlr.lipetsk.ru) и в информационной системе Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функции)».

Комитет архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте администрации города, а также в соответствующем разделе информационной системы «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

19. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет в администрацию города, МФЦ заявление об утверждении схемы расположения земельного участка по форме, установленной в приложении 1 (для физических лиц) и приложении 2 (для юридических лиц) к административному регламенту.

В случае обращения заявителя через представителя, лицо, подающее заявление об утверждении схемы, предъявляет документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К заявлению об утверждении схемы прилагаются следующие документы:

1) схема расположения земельного участка, изготовленная по форме и в соответствии с требованиями, установленными Приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 года № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме документа на бумажном носителе» (далее – Приказ Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 года № 762);

2) копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на исходный земельный участок, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости (при разделе земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, и предоставленного на праве постоянного (бессрочного) пользования, аренды или безвозмездного пользования).

В случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо, к заявлению о предоставлении муниципальной услуги прилагается заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства.

20. В случае направления заявления об утверждении схемы посредством почтовой связи на бумажном носителе к такому заявлению прилагается копия документа, подтверждающего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление об утверждении схемы предоставляется представителем заявителя).

21. Заявление об утверждении схемы и документы, предусмотренные настоящим разделом административного регламента, могут быть направлены в форме электронных документов.

В случае направления заявления об утверждении схемы в электронной форме к заявлению об утверждении схемы прилагается копия документа, удостоверяющего личность заявителя (удостоверяющего личность представителя заявителя, если заявление об утверждении схемы предоставляется представителем заявителя) в виде электронного образа такого документа. Предоставления указанного в настоящем абзаце документа не требуется в случае предоставления заявления об утверждении схемы посредством отправки через личный кабинет РПГУ, а также если заявление об утверждении схемы подписано усиленной квалифицированной электронной подписью.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых

в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации города, иных органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также способы и порядок их предоставления

заявителями, в том числе в электронной форме

22.Документом, необходимым для предоставления муниципальной услуги и подлежащим получению посредством межведомственного взаимодействия, является кадастровый план территории, получаемый в территориальном органе федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости.

Заявитель вправе представить данные документы по собственной инициативе.

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в предоставлении услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов, информации или осуществления действий

23. Администрация города не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; представления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе; осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ; представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев: изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления об утверждении схемы; наличие ошибок в заявлении об утверждении схемы и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов; истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги; выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, государственного или муниципального служащего, работника МФЦ, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства. предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

24. Запрещается отказывать в приеме заявления об утверждении схемы и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление об утверждении схемы и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроке и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ и РПГУ.

25. Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если заявление об утверждении схемы, и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроке и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ и РПГУ.

26. Запрещается при осуществлении записи на прием требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

27. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, законодательством не установлены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

28. Основанием для приостановления предоставления муниципальной услуги является нахождение на момент поступления в администрации города заявления об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает.

29. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 27 ноября 2014 года № 762;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охраняемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден проект межевания территории;

6) в отношении земельного участка не установлено разрешенное использование или разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукциона (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

7) земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, установленные ограничения использования земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о проведении аукциона (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

8) земельный участок не отнесен к определенной категории земель (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

9) земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения или аренды (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

10) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, а также случаев проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, если в отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

11) на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в муниципальной или муниципальной собственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооружения, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукциона либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земельным участком, за исключением случаев, если на земельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

12) земельный участок расположен в границах застроенной территории, в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

13) земельный участок в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

14) земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в соответствии с муниципальной программой Российской Федерации, муниципальной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестиционной программой (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

15) в отношении земельного участка принято решение о предварительном согласовании его предоставления (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

16) в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предварительном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об отказе в его предоставлении (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

17) земельный участок является земельным участком общего пользования или расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользования (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах);

18) земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (при утверждении схемы расположения земельного участка в целях предоставления указанного земельного участка на торгах).

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

30. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не взимается.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

31. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

32. Предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не осуществляется.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления об утверждении схемы и при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе в электронной форме

34. Заявление об утверждении схемы, в том числе поступившее в электронной форме с использованием РПГУ, регистрируется должностным лицом комитет по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству или комитета по развитию местного самоуправления в течение 15 минут в день поступления его в администрацию города.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

Регистрация заявления об утверждении схемы и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе поданных через ЕПГУ, и поступивших в нерабочий (выходной или праздничный) день, осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.

Регистрация запроса осуществляется посредством внесения записи о приеме заявления об утверждении схемы и документов в информационную систему электронного документооборота «Дело».

Регистрация заявления об утверждении схемы, поданного заявителем с использованием ЕПГУ, осуществляется в программно-техническом комплексе автоматически.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная

услуга, к местам для ожидания, местам для заполнения заявления об утверждении схемы, информационному стенду с образцами его заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

35. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о вышеуказанном органе, осуществляющем предоставление муниципальной услуги (его наименовании и режим работы).

36. Прием заявителей осуществляется в специально выделенных помещениях и залах обслуживания (информационных залах) — местах предоставления муниципальной услуги.

Прием заявителей с ограниченными возможностями здоровья должностными лицами комитета архитектуры и градостроительства осуществляется в помещении для приема граждан, расположенном на первом этаже здания администрации города и имеющем расширенный проход для беспрепятственного доступа инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы специалистов.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест.

Места для заполнения (оформления) документов оборудуются столами, стульями, кресельными секциями и обеспечиваются образцами заполнения документов.

Помещение для непосредственного взаимодействия специалиста с заявителем должно быть организовано в виде отдельного рабочего места для каждого ведущего прием специалиста.

Рабочие места должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) фамилии, имени, отчества и должности специалиста;

2) времени перерыва на обед.

Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.

Места информирования, предназначенные для ознакомления посетителей с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, столами, стульями для возможности оформления документов. Оформление мест информирования визуальной, текстовой и мультимедийной информацией о предоставлении муниципальной услуги должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, в том числе инвалидами.

37. Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать для заявителей, в том числе инвалидов:

1) условия для беспрепятственного доступа на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект, входа и выхода из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение;

8) оказание иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами;

9) выделение не менее 10 процентовмест (но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.

При отсутствии возможности полностью оборудовать здание и помещение (место предоставления муниципальной услуги) с учетом потребностей инвалидов предоставление муниципальной услуги осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (комнатах), расположенных на первом этаже здания, либо, когда это возможно, обеспечить предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Визуальная, текстовая и мультимедийная информация о порядке предоставления муниципальной услуги оформляется и размещается оптимальным для зрительного и слухового восприятия способом.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору заявителя (экстерриториальный принцип), возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий

38. Администрация города обеспечивает качество и доступность предоставления муниципальной услуги.

39. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги являются:

1) открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц, осуществляющих предоставление услуги;

2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;

3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на действия (бездействие) должностных лиц администрации города при предоставлении муниципальной услуги;

4) возможность подачи заявления об утверждении схемы и информации о ходе ее предоставления в любом структурном подразделении МФЦ, расположенном на территории Липецкой области (экстерриториальный принцип);

5) возможность записи на прием в структурное подразделение МФЦ по средствам телефонной связи и официального сайта МФЦ;

6) предоставление возможности подачи заявления об утверждении схемы и документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги, в форме электронного документа;

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (при наличии технической возможности);

8) размещение информации о данной услуге на ЕПГУ и РПГУ, в МФЦ;

9) возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в любом структурном подразделении МФЦ, расположенном на территории Липецкой области (экстерриториальный принцип);

10) возможность осуществления мониторинга предоставления муниципальной услуги и результатов предоставления муниципальной услуги в личном кабинете ЕПГУ.

40. При получении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:

1) подать заявление об утверждении схемы в форме электронного документа;

2) получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием РПГУ;

3) получить информацию о принятом решении с использованием РПГУ.

41. Количество взаимодействий должностных лиц администрации города с заявителем при предоставлении муниципальной услуги по инициативе должностных лиц администрации города не должно превышать двух раз (подача документов и выдача результата предоставления услуги). Продолжительность взаимодействия должностного лица администрации города с заявителем при предоставлении муниципальной услуги — не более 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг особенности предоставления услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

42. Заявление об утверждении схемы может быть подано в МФЦ.

Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

43. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявление об утверждении схемы и прилагаемые к нему документы подписываются в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявления об утверждении схемы представляются в администрацию города в виде файлов в формате doc, docx, txt, rtf, если указанные заявления предоставляются в форме электронного документа посредством электронной почты.

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах PDF, TIF, качество которых должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

При необходимости использования информации электронного документа в бумажном документообороте может быть сделана бумажная копия электронного документа.

Бумажный документ, полученный в результате распечатки соответствующего электронного документа, может признаваться бумажной копией электронного документа при выполнении следующих условий: бумажный документ содержит всю информацию из соответствующего электронного документа, а также:

1) оттиск штампа с текстом (или собственноручную запись с текстом) «Копия электронного документа верна»;

2) собственноручную подпись должностного лица, его фамилию и дату создания бумажного документа — копии электронного документа.

Указанная информация размещается на той же стороне листа документа, на которой началось размещение информации соответствующего электронного документа. Если документ продолжается на другой стороне листа или на других листах, то дополнительная заверяющая подпись без расшифровки фамилии и должности ставится на каждом листе, на одной или на обеих сторонах, на которых размещена информация.

Страницы многостраничных документов следует пронумеровать. Допускается брошюрование листов многостраничных документов и заверение первой и последней страниц.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ

Исчерпывающий перечень административных процедур

44. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления об утверждении схемы и документов;

2) рассмотрение схемы расположения земельного участка на наличие оснований для приостановления рассмотрения заявления об утверждении схемы;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления об утверждении схемы и документов на наличие оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка;

5) принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка.

Прием и регистрация заявления об утверждении схемы и документов

45. Основанием для начала административной процедуры является поступление в администрацию города заявления об утверждении схемы и документов в соответствии с пунктом 19 административного регламента при непосредственном обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги, или при его обращении посредством почтового отправления.

При подаче заявления об утверждении схемы и документов непосредственно документы могут быть представлены в следующей форме:

1) оригинал на бумажном носителе;

2) копия на бумажном носителе с предъявлением оригинала;

3) копия на бумажном носителе, заверенная нотариально либо органом, выдавшим оригинал документа.

Заявление об утверждении схемы составляется по форме, согласно приложению 1 (для физических лиц) и приложению 2 (для юридических лиц), к административному регламенту, в одном экземпляре, подписывается заявителем или представителем заявителя (при наличии соответствующих полномочий). Заявление об утверждении схемы может быть заполнено от руки или машинописным способом, распечатано посредством электронных печатающих устройств.

46. При получении заявления об утверждении схемы и документов почтовым отправлением должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за прием документов, проверяет, чтобы прилагаемые копии документов были заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы, в установленном порядке.

47. Непосредственно в администрации города заявление об утверждении схемы подается по графику работы администрации города.

При подаче заявления об утверждении схемы и документов непосредственно в администрацию города должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за прием документов:

1) устанавливает личность заявителя (представителя), проверяя документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя);

2) устанавливает полномочия представителя;

3) проверяет правильность заполнения заявления об утверждении схемы и документов.

Максимальный срок выполнения административного действия — 15 минут.

При личном обращении заявителя в администрацию города должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за прием документов, изготавливает копию заявления об утверждении схемы, на которой делает отметку о приеме документов, где указываются фамилия и инициалы специалиста комитета архитектуры и градостроительства, принявшего документы, а также его подпись.

Максимальный срок выполнения административного действия — 15 минут.

При установлении фактов несоответствия представленных документов требованиям должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за прием документов, уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает внести в документы соответствующие изменения.

При устранении выявленных недостатков в предоставленных документах на месте, либо при их отсутствии, должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за прием документов, передает заявление об утверждении схемы и документы должностному лицу администрации города, ответственному за регистрацию документов.

Максимальный срок выполнения административного действия — 15 минут.

Должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию заявлений, вносит в информационную систему электронного документооборота «Дело» запись о приеме документов с присвоением ему регистрационного номера и передает зарегистрированное заявление об утверждении схемы и документы первому заместителю главы администрации городского округа город Елец.

Максимальный срок выполнения административного действия — 15 минут.

Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец рассматривает заявление об утверждении схемы с документами и направляет их должностным лицам администрации города, в полномочия которых входит предоставление муниципальной услуги (комитет архитектуры и градостроительства).

Максимальный срок выполнения административного действия — 2 часа.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства рассматривает заявление об утверждении схемы с документами и направляет их должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства для рассмотрения.

Максимальный срок выполнения административного действия — 2 часа.

Максимальный срок выполнения административной процедуры — 5 часов.

Критерии принятия решения: поступление в администрацию города документов, предусмотренных пунктом 15 административного регламента.

Результатом административной процедуры является прием заявления об утверждении схемы и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации результата административной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение записи о приеме заявления об утверждении схемы и документов в систему электронного документооборота «Дело».

Рассмотрение схемы расположения земельного участка на наличие оснований для приостановления рассмотрения заявления об утверждении схемы

48. Основанием для начала административной процедуры является поступление заявления об утверждении схемы с документами должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства рассматривает заявление об утверждении схемы и в случае наличия на рассмотрении представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, готовит проект решения о приостановлении рассмотрения поданного заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и передает его на визирование председателю комитета архитектуры и градостроительства.

Максимальный срок выполнения административного действия –3 часа.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства визирует проект решения о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы и передает его в порядке делопроизводства.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час.

Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец подписывает проект решения о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы и передает его должностному лицу комитета по развитию местного самоуправления, в полномочия которого входит внесение сведений о принятом решении в журнал регистрации решений.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час.

Должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию заявлений:

1) выдает решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы при личном обращении заявителя;

2) направляет заявителю решение о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы заказным письмом.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час.

Максимальный срок административной процедуры 1 календарный день.

Критерии принятия решения: наличие основания для приостановления рассмотрения заявления об утверждении схемы.

Результатом административной процедуры является принятие проекта решения о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы.

Способ фиксации результата административной процедуры: вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации решений.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

49. Основание для начала административной процедуры: непредставление заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 22 административного регламента.

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимы документы и сведения, предусмотренные пунктом 22 административного регламента, которые заявитель по собственной инициативе не предоставил, то сбор таких документов и информации осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия администрации города.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства составляет соответствующие запросы и направляет их с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) или иным способом. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, несут ответственность за достоверность содержащихся в этих документах сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При получении ответа на межведомственный запрос должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства приобщает его к пакету документов, предоставленному заявителем.

Максимальный срок административной процедуры 5 рабочих дней.

Критерии принятия решения: необходимость получения информации в рамках межведомственного взаимодействия для формирования полного пакета документов и предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является поступление ответа на запрос в рамках межведомственного взаимодействия.

Способ фиксации результата административной процедуры: формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Рассмотрение заявления и документов на наличие оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или о приостановлении рассмотрения заявления

50. Основание для начала административной процедуры: формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства проверяет поступившее заявление об утверждении схемы и документы на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия — 1 рабочий день.

При наличии оснований, указанных в пункте 29 административного регламента, должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства готовит проект решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка с указанием основания отказа и передает его на визирование председателю комитета архитектуры и градостроительства.

Максимальный срок выполнения административного действия – 2 часа.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства визирует проект решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка и передает на подпись первого заместителя главы администрации городского округа город Елец.

Максимальный срок выполнения административного действия – 3 часа.

Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец подписывает решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка и передает его должностному лицу комитета по развитию местного самоуправления, который вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации решений.

Максимальный срок выполнения административного действия – 3 часа.

Должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию заявлений:

1) выдает решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка с указанием основания отказа при личном обращении заявителя;

2) направляет заявителю решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка с указанием основания отказа заказным письмом.

Максимальный срок выполнения административного действия — 1 рабочий день.

Максимальный срок административной процедуры 3 рабочих дня.

Критерии принятия решения: наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение сведений о принятом решении в журнал регистрации решений.

Принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка

51. Основаниями для начала административной процедуры является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства осуществляет подготовку проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка и передает его на визирование председателю комитета архитектуры и градостроительства.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства визирует проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка и передает его на подпись Главе городского округа город Елец.

Максимальный срок выполнения административного действия – 4 часа.

Глава городского округа город Елец подписывает решение об утверждении схемы расположения земельного участка и передает его должностному лицу комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, ответственному за регистрацию принятого решения.

Максимальный срок выполнения административного действия – 4 часа.

Должностное лицо комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству осуществляет регистрацию принятого решения и передает его заверенную копию должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства.

Максимальный срок выполнения административного действия – 4 часа.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства:

1) выдает решение об утверждении схемы расположения земельного участка при личном обращении заявителя и вносит сведения о выдаче в журнал выдачи документов;

2) направляет заявителю решение об утверждении схемы расположения земельного участка заказным письмом и вносит сведения о направлении в журнал выдачи документов.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.

Максимальный срок административной процедуры 3 рабочих дня.

Критерии принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является решение об утверждении схемы расположения земельного участка.

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение сведений о принятом решении об утверждении схемы расположения земельного участка в журнал регистрации решений.

Перечень административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме

52. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и документов;

2) рассмотрение схемы расположения земельного участка на наличие оснований для приостановления рассмотрения заявления об утверждении схемы;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления об утверждении схемы и документов на наличие оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.

5) принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участка.

53. Основанием для начала административной процедуры «Прием и регистрация заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и документов» является поступление в администрацию города заявления об утверждении схемы и документов в соответствии с пунктом 15 административного регламента в электронной форме.

Заявление об утверждении схемы составляется по форме, согласно приложению 1 (для физических лиц) и приложению 2 (для юридических лиц) к административному регламенту, в одном экземпляре, подписывается заявителем или представителем заявителя (при наличии соответствующих полномочий). Заявление об утверждении схемы может быть заполнено от руки или машинописным способом.

При получении заявления об утверждении схемы и документов в электронной форме посредством ЕПГУ должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за прием документов, проверяет, чтобы прилагаемые копии документов были заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы, в установленном порядке.

Максимальный срок выполнения административного действия — 15 минут.

Должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственный за прием документов, направляет в личный кабинет заявителя на ЕПГУ уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (о приеме и регистрации заявления об утверждении схемы и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги).

Максимальный срок выполнения административного действия — 15 минут.

Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец рассматривает заявление об утверждении схемы с документами и направляет их председателю комитета архитектуры и градостроительства.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства рассматривает заявление об утверждении схемы с документами и направляет их специалисту отдела, в функции которого входит предоставление муниципальной услуги, для рассмотрения.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час.

Максимальный срок выполнения административной процедуры — 3 часа.

Критерии принятия решения: поступление в администрацию города документов, предусмотренных пунктом 15 административного регламента.

Результатом административной процедуры является прием заявления об утверждении схемы и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Способом фиксации исполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме, является внесение записи о приеме заявления об утверждении схемы и документов в информационную систему электронного документооборота «Дело».

54. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение схемы расположения земельного участка на наличие оснований для приостановления рассмотрения заявления» является поступление заявления об утверждении схемы с документами должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства рассматривает заявление об утверждении схемы и в случае наличия на рассмотрении представленной ранее другим лицом схемы расположения земельного участка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или полностью совпадает, готовит проект решения о приостановлении рассмотрения поданного заявления об утверждении схемы расположения земельного участка и передает его на визирование председателю комитета архитектуры и градостроительства.

Максимальный срок выполнения административного действия –2 часа.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства визирует проект решения о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы и передает его в порядке делопроизводства.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час.

Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец подписывает проект решения о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы и передает его должностному лицу комитета по развитию местного самоуправления, который вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации решений.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час.

Должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления направляет уведомление о принятом решении о приостановлении рассмотрения поданного заявления об утверждении схемы расположения земельного участка в личный кабинет на ЕПГУ заявителя.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 час.

Максимальный срок административной процедуры 1 рабочий день.

Критерии принятия решения: наличие основания для приостановления рассмотрения заявления об утверждении схемы.

Результатом административной процедуры является принятие проекта решения о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы.

Способом фиксации исполнения административной процедуры в электронной форме является регистрация уведомления о приостановлении рассмотрения заявления об утверждении схемы в информационной системе электронного документооборота «Дело».

55. Основанием для начала административной процедуры «Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги» является непредставление заявителем по собственной инициативе документов, предусмотренных пунктом 16 административного регламента.

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимы документы и сведения, предусмотренные пунктом 16 административного регламента, которые заявитель по собственной инициативе не предоставил, то сбор таких документов и информации осуществляется в рамках межведомственного взаимодействия администрации города.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства составляет соответствующие запросы и направляет их с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный кадастровый учет, государственную регистрацию прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, указанные в пункте 16 административного регламента, несут ответственность за достоверность содержащихся в этих документах сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При получении ответа на межведомственный запрос должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства приобщает его к пакету документов, предоставленному заявителем.

Максимальный срок административной процедуры 5 рабочих дней.

Критерии принятия решения: необходимость получения информации в рамках межведомственного взаимодействия для формирования полного пакета документов и предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является поступление ответа на запрос в рамках межведомственного взаимодействия.

Способ фиксации результата административной процедуры: формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

56. Основанием для начала административной процедуры «Рассмотрение заявления об утверждении схемы и документов на наличие оснований для отказа в утверждении схемы расположения земельного участка, принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка или о приостановлении рассмотрения заявления» является формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства проверяет поступившее заявление об утверждении схемы и документы на наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 29 административного регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия — 2 рабочих дня.

При наличии оснований, указанных в пункте 29 административного регламента, должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства готовит проект решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка и передает его на визирование председателю комитета архитектуры и градостроительства.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 рабочий день.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства визирует проект решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка и передает на подпись первому заместителю главы администрации городского округа город Елец.

Максимальный срок выполнения административного действия – 3 часа.

Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец подписывает решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка и передает его должностному лицу комитета по развитию местного самоуправления, который вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации решений.

Максимальный срок выполнения административного действия – 3 часа.

Должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления:

— направляет заявителю решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка в личный кабинет на ЕПГУ заявителю.

Максимальный срок выполнения административного действия — 2 часа.

Максимальный срок административной процедуры 4 рабочих дня.

Критерии принятия решения: наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является принятие решения об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка.

Способом фиксации исполнения административной процедуры в электронной форме является регистрация уведомления о принятом решении об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка в информационной системе электронного документооборота «Дело».

57. Основанием для начала административной процедуры «Принятия решения об утверждении расположения земельного участка» является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства осуществляет подготовку проекта решения об утверждении схемы расположения земельного участка и передает его на визирование председателю комитета архитектуры и градостроительства.

Максимальный срок выполнения административного действия — 3 рабочих дня.

Председатель комитета архитектуры и градостроительства визирует проект решения об утверждении схемы расположения земельного участка и передает его на подпись Главе городского округа город Елец.

Максимальный срок выполнения административного действия – 3 часа.

Глава городского округа город Елец подписывает решение об утверждении схемы расположения земельного участка и передает его должностному лицу комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, ответственному за регистрацию принятого решения.

Максимальный срок выполнения административного действия – 4 часа.

Должностное лицо комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству осуществляет регистрацию принятого решения и передает его заверенную копию должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства направляет решение об утверждении схемы расположения земельного участка в личный кабинет на ЕПГУ заявителя.

Максимальный срок выполнения административного действия – 2 часа.

Максимальный срок административной процедуры 4 рабочих дня.

Критерии принятия решения: отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является решение об утверждении схемы расположения земельного участка.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация уведомления о принятом решении об утверждении схемы расположения земельного участка в информационной системе электронного документооборота «Дело».

Порядок осуществления в электронной форме административных процедур (действий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона № 210-ФЗ

58. Информация о правилах оказания муниципальной услуги размещается на ЕПГУ и РПГУ.

Сведения о муниципальной услуге размещаются на ЕПГУ и РПГУ в порядке, установленном Правилами ведения федеральной государственной информационной системы «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2011 года № 861.

Заявитель вправе обратиться за получением муниципальной услуги в электронном виде с использованием электронной почты в соответствии с

пунктом 43 административного регламента или ЕПГУ.

Формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги в электронном виде через ЕПГУ осуществляется посредством заполнения заявителем электронной формы заявления на ЕПГУ.

Заполненные образцы заявления размещаются на РПГУ.

Форматно-логическая проверка сформированного заявления электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления.

При формировании заявления заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пункте 19 административного регламента, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления;

сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления;

заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в федеральной муниципальной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее — единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опубликованных на ЕПГУ в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на ЕПГУ к ранее поданным им заявлениям в течение не менее одного года, а также частично сформированным заявлениям — в течение не менее 3 месяцев.

Сформированное и подписанное заявление об утверждении схемы и иные документы, указанные в пункте 19 административного регламента, направляются в администрацию города посредством ЕПГУ. Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги с ЕПГУ информация о ходе и результате предоставления муниципальной услуги передается в личный кабинет заявителя на ЕПГУ.

Для просмотра сведений о ходе предоставления муниципальной услуги через ЕПГУ заявителю необходимо:

авторизоваться на ЕПГУ (войти в личный кабинет);

найти в личном кабинете соответствующую заявку;

просмотреть информацию о ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю должностным лицом комитета архитектуры и градостроительства в полномочия которого входит предоставление муниципальной услуги в срок, не превышающий 1 рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на адрес электронной почты или с использованием средств ЕПГУ по выбору заявителя.

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:

уведомление о начале процедуры предоставления муниципальной услуги (о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги);

уведомление об окончании предоставления муниципальной услуги с указанием результата рассмотрения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

59. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги на ЕПГУ.

60. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги в электронной форме не взимается.

61. Запись на прием в комитет архитектуры и градостроительства для подачи заявления об утверждении схемы с использованием ЕПГУ, РПГУ или сайта администрации города не осуществляется.

62. Запись на прием в структурное подразделение многофункционального центра в электронной форме осуществляется с использованием РПГУ и официального сайта многофункционального центра.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре графика приема заявителей.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах

63. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления муниципальной услуги, заявитель вправе обратиться в администрацию города с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги (далее — процедура), является поступление в администрацию города заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления услуги (далее — заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок представляется в администрацию города в произвольной форме.

При подаче заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок и документов непосредственно в администрацию города должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию документов, обеспечивается изготовление копий документов, представленных заявителем, в момент принятия заявления. После изготовления копий документов подлинники возвращаются заявителю.

При подаче заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок и документов непосредственно в администрацию города расписка в получении заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок выдается в день обращения. При направлении заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок и документов заказным почтовым отправлением — в течение 3 рабочих дней с даты получения (регистрации) заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок и документов по почте.

64. Должностное лицо комитета по развитию местного самоуправления, ответственное за прием и регистрацию документов, вносит в информационную систему электронного документооборота «Дело» запись о приеме документов с присвоением ему регистрационного номера и передает зарегистрированное заявление и документы первому заместителю главы администрации городского округа город Елец.

Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с документами и направляет их должностным лицам администрации города, в полномочия которых входит предоставление муниципальной услуги (комитет архитектуры и градостроительства)

Председатель комитета архитектуры и градостроительства рассматривает заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с документами и направляет их должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства для рассмотрения.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и проверяет представленные документы на предмет наличия опечаток и (или) ошибок.

По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок должностные лица комитета архитектуры и градостроительства, в полномочия которых входит предоставление муниципальной услуги, подготавливает проект решения об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, и передает его с учетным делом Главе городского округа город Елец (в случае подготовки решения об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги), либо первому заместителю главы администрации городского округа город Елец (в случае предоставления ответа об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок).

65. Глава городского округа город Елец, либо первый заместитель главы администрации городского округа город Елец подписывает проект решения об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, с указанием причин отказа. После подписания решения об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, решение передается должностному лицу комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, ответственному за регистрацию принятого решения, заверяется печатью администрации города и фиксируется в журнале регистрации решений (в случае подготовки решения об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги), либо должностному лицу комитета по развитию местного самоуправления, которое вносит сведения о принятом решении в журнал регистрации решений (в случае предоставления ответа об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок).

Уведомление об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, направляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.

Максимальный срок исполнения процедуры составляет 5 рабочих дней.

Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является подписание решения об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, либо об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры — регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале регистрации решений. Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению.

66. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, осуществляется должностным лицом комитета архитектуры и градостроительства, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения.

67. При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления муниципальной услуги, не допускается:

изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления муниципальной услуги;

внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги.

Направление заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктом 51 настоящего административного регламента.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

68. Текущий контроль за соблюдением порядка и стандарта предоставления муниципальной услуги, административных процедур по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистами осуществляется первым заместителем главы администрации городского округа город Елец, должностным лицам администрации города, в полномочия которых входит предоставление муниципальной услуги (комитет архитектуры и градостроительства)

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и исполнения положений настоящего регламента.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества исполнения регламента, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги

69. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) должностных лиц.

70. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых планов работы, но не реже 1 раза в год) и внеплановый характер.

71. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании правового акта Главы городского округа город Елец. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с правовым актом Главы городского округа город Елец.

72. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

73. Результаты проведенных проверок оформляются в виде акта проверки. В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц органа, предоставляющего муниципальную услугу, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе исполнения регламента

74. По результатам проверок, в случае выявления нарушений соблюдения положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные специалисты несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Липецкой области.

75. Персональная ответственность должностных лиц администрации города закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

76. Должностные лица администрации города несут персональную ответственность за своевременность и качество предоставления муниципальной услуги.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением регламента, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

77. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью должностных лиц администрации города при предоставлении муниципальной услуги.

Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию города, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых (принятых) в ходе исполнения административного регламента, в администрации города.

Информация о результатах рассмотрения обращений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти обращения, в установленные законодательством сроки.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу

78. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) должностными лицами администрации города, в ходе предоставления муниципальной услуги.

Предмет жалобы

79. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг (далее — комплексного запроса);

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области;

7) отказ администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации города, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации и должностные лица, которым может быть направлена жалоба

80. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации города, предоставляющих муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

81. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Главы городского округа город Елец, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта администрации города, предоставляющей муниципальную услугу, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

82. Жалоба должна содержать:

наименование комитета администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица комитета администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя-юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации города, должностного лица администрации города; доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) администрации города, должностного лица администрации города.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

83. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

1) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

3) если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение).

84. Комитет архитектуры и градостроительства, предоставляющий муниципальную услугу вправе оставить жалобу без ответа по существу в случаях:

1) получения письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

2) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

85. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же комитет администрации города или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель.

86. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

87. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящему должностному лицу.

Сроки рассмотрения жалобы

88. Жалоба, поступившая в администрацию города или вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрации города в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

89. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области и администрацией города;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

90. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых комитетом архитектуры и градостроительства администрации города, предоставляющим муниципальную услугу, либо в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается первым заместителем главы администрации городского округа город Елец.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок обжалования решения по жалобе

91. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящих должностных лиц администрации города, в органы прокуратуры, в судебном порядке.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

92. Заявитель имеет право на:

1) ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;

2) получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы осуществляется на основании письменного заявления лица, обратившегося в администрацию города с жалобой или уполномоченного им лица с приложением документов, подтверждающих полномочия на ознакомление с материалами дела.

Должностное лицо администрации города, наделенное соответствующими полномочиями, в день поступления заявления (с документами) об ознакомлении с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы регистрирует данное заявление (с документами), после чего, в тот же день, передает зарегистрированное заявление (с документами) в порядке делопроизводства Главе городского округа город Елец.

Глава городского округа город Елец в срок, не превышающий 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления (с документами) об ознакомлении с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы назначает день и время ознакомления с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, о чем заявителю сообщается (устно или письменно по выбору заявителя) в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о назначении дня и времени ознакомления с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы.

Документы и материалы, непосредственно затрагивающие права и свободы заявителя, предоставляются ему для ознакомления в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявления.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

93. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации города (http://www.elets-adm.ru), на ЕПГУ, РПГУ, а также может быть сообщена заявителю должностными лицами администрации города при личном контакте, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

Раздел VI. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Выполнение административных процедур (действий) в структурных подразделениях МФЦ

94. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между администрацией города и МФЦ и включает в себя следующий исчерпывающий перечень административных процедур (действий), выполняемых сотрудниками МФЦ:

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов (заявлений) о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ

95. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя, его уполномоченного представителя, в целях предоставления муниципальных услуг в МФЦ (личное посещение, по телефону, в электронном виде).

96. Информирование осуществляет сотрудник МФЦ.

Заявителю предоставляется информация:

1) о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги;

2) о перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

3) о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги;

4) о порядке досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) МФЦ и его сотрудников;

5) о графике работы МФЦ;

6) по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения действия – 15 минут.

Критерием принятия решения является обращение заявителя за информацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также за консультацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Результат административной процедуры: предоставление необходимой информации и консультации заявителю.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация обращения заявителя в автоматизированной информационной системы многофункционального центра (далее — АИС МФЦ).

Прием заявлений (запросов) заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги администрацией города в МФЦ

97. Основанием для начала административной процедуры является обращение в МФЦ заявителя (законного представителя или его представителя при наличии доверенности соответствующей формы, подтверждающей его полномочия на получение таких документов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации) с заявлением (запросом) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.

98. Исчерпывающий перечень документов, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем в МФЦ содержится в пункте 15 административного регламента.

99. Сотрудник МФЦ выполняет следующие действия:

100. Сотрудник МФЦ осуществляет регистрацию заявления заявителя в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении документов с указанием перечня принятых документов, даты и времени их предоставления.

Максимальный срок выполнения действия –15 минут.

Критерием принятия решения является отсутствие или наличие оснований для отказа в приеме документов.

Результатом административной процедуры является: прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации административной процедуры: регистрация запроса в АИС МФЦ и выдача расписки заявителю.

Передача заявления (запроса) и комплекта документов из МФЦ в администрацию города

101. Основанием для начала административной процедуры является приём заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Передача заявления и документов осуществляется в электронном виде с использованием АИС МФЦ посредством СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём приема заявления и документов.

Направление в администрацию города заявлений и документов на бумажном носителе не требуется. Оригиналы заявлений на бумажных носителях хранятся в МФЦ в течение трех месяцев со дня приема. По истечении трехмесячного срока хранения оригиналы заявлений подлежат уничтожению силами МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности передача заявления и документов осуществляется на бумажном носителе курьерской службой МФЦ.

Сотрудник МФЦ формирует опись на передаваемые комплекты документов в администрацию города.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 2 рабочих дней, следующих за днём приема заявления и документов.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплектов документов для отправки в администрацию города.

Результатом административной процедуры является передача комплекта документов в администрацию города.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в администрацию города.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Передача результата предоставления муниципальной услуги и комплекта документов из администрации города в МФЦ

102. Основанием для начала административной процедуры является принятие администрацией города решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) муниципальной услуги.

Передача результата предоставления муниципальной услуги из администрации города в МФЦ осуществляется в электронном виде с использованием СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе не требуется.

В случае отсутствия технической возможности передача результата муниципальной услуги осуществляется на бумажном носителе курьерской службой МФЦ.

Сотрудник администрации города формирует опись на передаваемые комплекты документов в МФЦ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка результата предоставления муниципальной услуги для отправки в МФЦ.

Результатом административной процедуры является передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в МФЦ.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ

103. Основанием для начала административной процедуры является получение из администрации города в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги.

На основании пункта 2 Требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 (далее – Требования), документы на бумажном носителе, составленные МФЦ и подтверждающие содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления муниципальных услуг администрации города, признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе.

104. При подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления услуги администрации города, сотрудник МФЦ обеспечивает соблюдение Требований, в том числе:

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным сотрудником МФЦ при личном обращении заявителя (законного представителя заявителя).

Уполномоченный сотрудник МФЦ:

устанавливает личность заявителя;

выдает результат муниципальной услуги лично заявителю либо его уполномоченному представителю по предъявлении документа, удостоверяющего личность и доверенности соответствующей формы, подтверждающей его полномочия на получение таких документов, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

Максимальный срок выполнения административного действия – 10 минут.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплекта документов для выдачи заявителю.

Результат административной процедуры: выдача или отказ в выдаче заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение сведений о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в АИС МФЦ.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса

105. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя, его уполномоченного представителя, в целях предоставления муниципальной услуги посредством комплексного запроса в МФЦ (личное посещение, по телефону, в электронном виде).

106. Информирование осуществляет сотрудник МФЦ.

Заявителю предоставляется информация:

107. Сотрудник МФЦ осуществляет консультирование заявителей по вопросам, касающимся порядка предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.

Критерием принятия решения является обращение заявителя за информацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексного запроса, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также за консультацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в МФЦ посредством комплексного запроса.

Результатом административной процедуры: предоставление необходимой информации и консультации.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация обращения заявителя в АИС МФЦ

Прием комплексного запроса от заявителя на предоставление муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги администрации города в МФЦ

108. Основанием для начала административной процедуры является обращение в МФЦ заявителя, его уполномоченного представителя, в целях предоставления муниципальной услуги в МФЦ с запросом о предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса (далее – комплексный запрос).

109. Сотрудник МФЦ выполняет следующие действия:

устанавливает личность заявителя; проверяет представленные заявление и документы необходимые для предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос; определяет последовательность предоставления муниципальной услуги, наличие «параллельных» и «последовательных» услуг, наличие (отсутствие) их взаимосвязи (предоставление муниципальной услуги осуществляется параллельно, т.е. одновременно и независимо от других услуг, или последовательно, когда результат одной услуги необходим для обращения за последующей услугой); определяет предельные сроки предоставления муниципальной услуги и общий срок выполнения комплексного запроса со дня его приема; информирует заявителя о том, что результат предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, возможно получить исключительно в МФЦ; информирует заявителя о возможности получить результат предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, до окончания общего срока его выполнения (по мере поступления результата из администрации города) или все результаты предоставления услуг, входящих в комплексный запрос, одновременно; формирует и распечатывает комплексный запрос по форме, установленной МФЦ; предлагает заявителю проверить информацию, указанную в комплексном запросе, и поставить подпись, подтвердив, что сведения, указанные в комплексном запросе, достоверны; выдает заявителю копию подписанного комплексного запроса, заверенную уполномоченным сотрудником МФЦ; принятые у заявителя комплексный запрос и документы передаёт уполномоченному сотруднику МФЦ, ответственному за формирование заявления о предоставлении муниципальной услуги на основе сведений, указанных в комплексном запросе и прилагаемых к нему документах.

Критерием принятия решения является отсутствие либо наличие оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Максимальный срок выполнения процедуры – 20 минут.

Результатом административной процедуры является приём комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация запроса в АИС МФЦ.

Передача запроса (заявления) на предоставление муниципальной услуги посредством комплексного запроса, и комплекта документов из МФЦ в администрацию города

110. Основанием для начала административной процедуры является приём комплексного запроса и комплекта документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Передача комплексного запроса и документов осуществляется в электронном виде с использованием АИС МФЦ посредством СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём приема комплексного запроса и документов.

Направление в администрацию города комплексного запроса и документов на бумажном носителе не требуется. Оригиналы комплексного запроса и документов на бумажных носителях хранятся в МФЦ в течение трех месяцев со дня приема. По истечении трехмесячного срока хранения оригиналы комплексного запроса и документов подлежат уничтожению силами МФЦ.

В случае отсутствия технической возможности передача комплексного запроса и документов осуществляется на бумажном носителе курьерской службой МФЦ.

Сотрудник МФЦ формирует опись, в случае передачи заявления и комплектов документов на бумажном носителе, на передаваемые комплекты документов в администрацию города.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём приема заявления и документов.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплектов документов для отправки в администрацию города.

Результатом административной процедуры является передача комплекта документов в администрацию города.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в администрацию города.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Передача результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, из администрации города в МФЦ

111. Основанием для начала административной процедуры является окончание подготовки результата предоставления муниципальной услуги администрации города.

Передача результата предоставления муниципальной услуги из администрации города в МФЦ осуществляется в электронном виде с использованием СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Направление в МФЦ результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе не требуется.

В случае отсутствия технической возможности передача результата муниципальной услуги осуществляется на бумажном носителе курьерской службой МФЦ.

Сотрудник комитета архитектура и градостроительства формирует опись на передаваемые комплекты документов в МФЦ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка результата предоставления муниципальной услуги для отправки в МФЦ.

Результатом административной процедуры является передача результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в МФЦ.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос в МФЦ

112. Основанием для начала административной процедуры является получение МФЦ из администрации города результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществляется сотрудником МФЦ при личном обращении заявителя устанавливает личность заявителя.

113. Сотрудник МФЦ:

— выдает результат предоставления муниципальной услуги лично заявителю либо его уполномоченному представителю по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверенности;

Максимальный срок выполнения процедуры – 10 минут.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Способ фиксации результата административной процедуры: проставление подписи заявителя в комплексном запросе о получении результата предоставления муниципальной услуги, а также внесение данных о выдаче в АИС МФЦ.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников

114. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) МФЦ, а также их должностных лиц, работников, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Предмет жалобы

115.Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса; нарушение срока предоставления муниципальной услуги; требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами, настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги; отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами; затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами; отказ МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу, работника МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений; нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги; приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами; требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Органы местного самоуправления, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба

116. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или заместителю главы администрации Липецкой области, уполномоченному постановлением администрации Липецкой области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих организаций.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

117. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, а также в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

118. Жалоба должна содержать:

наименование МФЦ, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействия) которых обжалуются; фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю; сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников; доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

119. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

если текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение).

120. МФЦ вправе оставить заявление без ответа по существу в случаях:

получения письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, директор МФЦ, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в МФЦ, либо вышестоящему должностному лицу.

Сроки рассмотрения жалобы

121. Жалоба, поступившая в МФЦ, учредителю МФЦ, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МФЦ, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

122. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; в удовлетворении жалобы отказывается.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

123. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемым МФЦ либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок обжалования решения по жалобе

124. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в прокуратуру Липецкой области, а также в судебном порядке.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

125. Заявитель имеет право на:

ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну; получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

126. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте МФЦ, на ЕПГУ, РПГУ, а также может быть сообщена заявителю при личном обращении в МФЦ.

Приложение 1 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»

Главе городского округа город Елец фамилия, инициалы фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства, реквизиты документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя, реквизиты документа, подтверждающего полномочия почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона для связи

заявление.

Прошу утвердить схему расположения земельного участка расположенного по адресу (местоположение): , площадью кв. м, в целях использования: .

Способ получения результата:

непосредственно при личном обращении в орган местного самоуправления; непосредственно при личном обращении в МФЦ; в электронной форме с использованием ЕПГУ; в письменной форме по почтовому адресу: ; в форме электронного документа по адресу электронной почты: .

Приложение:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе.

Разрешаю __________________________________________________________________________________

(указать наименование органа местного самоуправления)

запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения, которые могут потребоваться для предоставления земельного участка, а также запрашивать недостающие документы и использовать данную информацию принятии решения или об отказе в принятии решения об утверждении схемы расположения земельного участка. Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным заявлением.

Сохраняю за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с любой даты.

Согласие на обработку персональных данных представителя субъекта персональных данных (при его наличии) прилагаются.[1]

(дата) (фамилия, инициалы заявителя, представителя заявителя) (подпись заявителя, представителя заявителя)

Подпись сотрудника, принявшего документы / (подпись) (фамилия, инициалы)

Приложение 2 к административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»

Главе городского округа город Елец фамилия, инициалы наименование место нахождения государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в ЕГРЮЛ идентификационный номер налогоплательщика почтовый адрес и (или) адрес электронной почты номер телефона для связи

заявление[2]

Прошу утвердить схему расположения земельного участка расположенного по адресу (местоположение): , площадью кв. м, в целях использования: .

Способ получения результата:

непосредственно при личном обращении в орган местного самоуправления; непосредственно при личном обращении в МФЦ; в письменной форме по почтовому адресу: ; в форме электронного документа по адресу электронной почты: .

Приложение:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» представитель заявителя дает письменное согласие на обработку персональных данных, включающих: фамилию, имя, отчество, адрес места жительства, контактные телефоны, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе, реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия этого представителя.

Разрешает __________________________________________________________________

(указать наименование органа местного самоуправления)

запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения, которые могут потребоваться для предоставления земельного участка, а также запрашивать недостающие документы и использовать данную информацию при принятии решения или об отказе в принятии решения об утверждении схемы расположения земельного участка. Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным заявлением.

Сохраняет за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с любой даты.

(дата) (фамилия, инициалы заявителя, представителя заявителя) (подпись заявителя, представителя заявителя)

М.П.

Подпись сотрудника, принявшего документы / (подпись) (фамилия, инициалы)

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[1] Согласие на обработку персональных данных требуется, когда заявителем является физическое лицо.

[2] Заявление юридических лиц может быть составлено на фирменном бланке организации, с обязательным указанием наименования, места нахождения юридического лица, а также государственного регистрационного номера записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц, и подписано руководителем (его уполномоченным представителем), подпись должна быть заверена печатью организации.