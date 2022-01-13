Постановление администрации городского округа Елец Липецкой области 30.12.2021 №2097

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 30.12.2014 №2481 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, государственная собственность на который

не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (с изменениями от 01.03.2016 №333, от 24.05.2017

№874, от 09.11.2020 №1453, от 27.05.2021 №796)

По результатам мониторинга правоприменения муниципальных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа город Елец, постановлением администрации города Ельца от 28.10.2011 № 1707 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец, Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец» (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Ельца от 30.12.2014 №2481 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (с изменениями от 01.03.2016 №333, от 24.05.2017 №874, от 09.11.2020 №1453, от 27.05.2021 №796) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Н.М. Родионова.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Приложение к постановлению администрации

городского округа город Елец

от 30.12.2021 № 2097

«Приложение к постановлению администрации

города Ельца от 30.12.2014 №2481

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

«ПОСТАНОВКА ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ, НА УЧЕТ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЙ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, ИЛИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности» (далее — муниципальная услуга), а также порядок взаимодействия между должностными лицами администрации городского округа город Елец (далее – должностные лица администрации города), порядок взаимодействия должностных лиц администрации города с физическими лицами, обратившимися за получением муниципальной услуги, иными органами, учреждениями и организациями при предоставлении муниципальной услуги.

Круг заявителей

2. Заявителями на получение муниципальной услуги (далее – заявители) являются:

1) граждане Российской Федерации, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, проживающие на территории Липецкой области более трех лет и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях или на момент обращения имеющие основания для постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в порядке, предусмотренном статьями 51 и 53 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением граждан, указанных в части 2 статьи 2 Закона Липецкой области от 07.09.2011 № 552-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей» (далее – Закон Липецкой области «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей») (в случае предоставления земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства);

2) граждане Российской Федерации, имеющие трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, проживающие на территории Липецкой области более трех лет, за исключением граждан, указанных в части 2 статьи 2 Закона Липецкой области «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей» (в случае предоставления земельного участка, предназначенного для ведения садоводства);

3) уполномоченные представители граждан, имеющие трех и более детей, указанных в подпунктах 1-2 настоящего пункта.

Требования к порядку информирования

о предоставлении муниципальной услуги

3. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется комитетом архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец (далее — комитет архитектуры и градостроительства) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее — ЕПГУ) (http://www.gosuslugi.ru), портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области (далее — РПГУ) (http://www.pgu48.ru) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), средств телефонной связи, средств массовой информации, информационных стендов, путем размещения информации на официальном сайте администрации городского округа город Елец в сети «Интернет» (далее — сайт администрации города) (http://www. elets-adm.ru) и направления письменных ответов на обращения заявителей посредством почтовой связи, посредством электронной почты, а также при личном приеме заявителей.

4. Справочная информация о местах нахождения и почтовых адресах, графиках работы, справочных телефонах, адресах электронной почты, официальных сайтов (при наличии) администрации городского округа город Елец (далее — администрация города), Областного бюджетного учреждения «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области» (далее — многофункциональный центр), структурных подразделений многофункционального центра, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, размещена на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на сайте администрации города в разделе «Услуги», на ЕПГУ и РПГУ, в государственной информационной системе Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

5. Комитет архитектуры и градостроительства осуществляет прием заявителей для предоставления муниципальной услуги в соответствии с режимом работы администрации города, установленным Регламентом деятельности администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации (далее — Регламент деятельности администрации города).

6. Консультации предоставляются по вопросам:

1) графика работы комитета архитектуры и градостроительства;

2) исчерпывающего перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требований к оформлению указанных документов, а также исчерпывающего перечня документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

3) порядка заполнения заявления о постановке на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности (далее – заявление о постановке на учет), форма которого предусмотрена приложением 1 к Закону Липецкой области «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей»;

4) порядка предоставления муниципальной услуги;

5) срока предоставления муниципальной услуги;

6) исчерпывающего перечня оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) досудебного (внесудебного) порядка обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

7. На сайте администрации города, информационных стендах в комитете архитектуры и градостроительства и в структурных подразделениях многофункционального центра многофункционального центра размещается следующая информация:

1) текст Административного регламента;

2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги;

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также исчерпывающий перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

4) процедура предоставления муниципальной услуги в текстовом виде;

5) форма и образец заполнения заявления о постановке на учет;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) срок предоставления муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

8. На ЕПГУ, РПГУ размещается следующая информация:

1) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

2) круг заявителей;

3) срок предоставления муниципальной услуги;

4) результаты предоставления муниципальной услуги, порядок предоставления документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги;

5) информация об отсутствии государственной пошлины и иной платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги;

6) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги;

7) форма заявления о постановке на учет, используемая для предоставления муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на ЕПГУ, РПГУ, предоставляется заявителю бесплатно.

Доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателями программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме в комитете архитектуры и градостроительства либо по справочному телефону комитета архитектуры и градостроительства в рабочее время.

При обращении заявителя за получением муниципальной услуги через РПГУ информация о ходе и результате предоставления муниципальной услуги передается в личный кабинет заявителя на РПГУ.

Для просмотра сведений о ходе предоставления муниципальной услуги через РПГУ заявителю необходимо:

1) авторизоваться, войти в личный кабинет;

2) найти в личном кабинете соответствующую заявку;

3) просмотреть информацию о ходе предоставления муниципальной услуги.

10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан должностные лица комитета архитектуры и градостроительства, в функции которых входит прием граждан, подробно и в вежливой (корректной) форме консультируют обратившихся заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о наименовании структурного подразделения администрации города, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве (при наличии) должностного лица комитета архитектуры и градостроительства, принявшего телефонный звонок.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги — «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальную услугу предоставляет администрация города.

Предоставление муниципальной услуги осуществляют должностные лица комитета архитектуры и градостроительства.

Заявителям обеспечивается возможность подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги через многофункциональный центр.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют должностные лица комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству администрации городского округа город Елец (далее — комитет по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству) и должностные лица комитета по развитию местного самоуправления администрации городского округа город Елец (далее — комитет по развитию местного самоуправления).

Заявление о постановке на учет может быть подано через многофункциональный центр, в том числе посредством однократного обращения заявителя за предоставлением двух и более муниципальных и (или) государственных услуг (далее – комплексный запрос).

13. Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») администрация города не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в государственные органы, иные органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского округа город Елец муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 30.03.2016 № 340.

14. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения информации, необходимой для постановки граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, администрация города осуществляет взаимодействие с:

1) федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости (Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии);

2) территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел (Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Липецкой области);

3) пенсионным фондом Российской Федерации и (или) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах (Федеральной налоговой службой);

4) органом государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства по месту жительства (филиалом областного государственного унитарного предприятия «Липецкоблтехинвентаризация» Елецкое БТИ).

Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

1) решение о постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка;

2) решение об отказе в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка.

Срок предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги включает:

1) срок принятия решения о постановке либо об отказе в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка – 30 дней со дня регистрации заявления о постановке на учет;

2) срок направления решения о постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка или решения об отказе в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка – 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

17. Срок возврата заявленияо постановке на учет — 10 календарных дней со дня его поступления.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги

18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием реквизитов и источников официального опубликования), размещается на сайте администрации города, на ЕПГУ и РПГУ, а также в государственной информационной системе Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

19. Комитет архитектуры и градостроительства обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на сайте администрации города, а также в соответствующем разделе государственной информационной системы Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их предоставления

20. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет в администрацию города непосредственно, в том числе через структурные подразделения многофункционального центра, либо направляет посредством почтового отправления, либо в электронной форме посредством РПГУ заявление о постановке на учет по форме, установленной приложением 1 к Закону Липецкой области «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей» в двух экземплярах.

21. Прием заявления о постановке на учет при личном приеме, поступившего из многофункционального центра или в электронной форме посредством РПГУ, осуществляет комитет архитектуры и градостроительства.

22. К заявлению о постановке на учет прилагаются следующие документы:

1) в случае постановки на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документы, удостоверяющие личность лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов семьи, либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

справка медицинского учреждения о наличии заболевания (если в заявлении о постановке на учет имеется указание на тяжелую форму хронического заболевания у заявителя (членов его семьи);

согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в качестве членов семьи заявителя, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

2) в случае предоставления земельного участка, предназначенного для ведения садоводства:

документ, удостоверяющий личность заявителя;

документы, удостоверяющие личность лиц старше 14 лет, указанных в качестве членов семьи, либо их копии, заверенные в установленном законодательством Российской Федерации порядке;

согласие на обработку персональных данных лиц, указанных в качестве членов семьи заявителя, в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

23. При направлении заявления о постановке на учет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении прилагаемые копии документов должны быть заверены нотариально или органами, выдавшими данные документы, в установленном порядке.

24. В случае обращения заявителя через представителя, лицо, подающее заявление о постановке на учет, предъявляет документы, подтверждающие личность и полномочия представителя заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в многофункциональный центр посредством комплексного запроса в интересах заявителя действует без доверенности многофункциональный центр.

Заявления и документы, предусмотренные настоящим разделом, могут быть направлены в форме электронных документов.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых

в соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении администрации города, иных органов, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также способы и порядок их предоставления

заявителями, в том числе в электронной форме

25. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги, подлежащими получению посредством межведомственного информационного взаимодействия, являются:

1) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина и членов его семьи на имеющиеся, имевшиеся за пять предшествующих лет на праве собственности жилые помещения на территории Липецкой области, получаемая от федерального органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

2) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту пребывания и по месту жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, получаемые от территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел;

3) сведения о рождении ребенка, о смерти ребенка, родителей ребенка, о государственной регистрации заключения (расторжения) брака, содержащиеся в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и (или) Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния от Пенсионного фонда Российской Федерации и (или) федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодательства о налогах и сборах;

4) справка о наличии (отсутствии) жилых помещений на всех членов семьи, родившихся до 1 января 1999 года, получаемая от органов государственного технического учета и технической инвентаризации объектов капитального строительства по месту жительства.

В случае отсутствия сведений в Единой государственной информационной системе социального обеспечения и Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния либо расхождения сведений, полученных из указанных информационных систем, со сведениями, указанными в заявлении, уполномоченный орган в течение двух рабочих дней со дня получения сведений, уведомляет заявителя способом, указанным в заявлении, о необходимости представления документов, подтверждающих запрашиваемые сведения, в течение трех рабочих дней со дня получения уведомления.

26. В распоряжении администрации города находятся:

1) заключение межведомственной комиссии городского округа город Елец по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции о признании жилого помещения непригодным для постоянного проживания (если в заявлении о постановке на учет имеется указание на жилое помещение, которое непригодно для проживания);

2) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда.

27. Заявитель вправе предоставить документы, указанные в пунктах 25, 26 Административного регламента, по собственной инициативе.

Непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 25, 26 Административного регламента, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги.

Указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов, информации или осуществления действий

28. Администрация города не вправе:

1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации города, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов;

3) требовать предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, указанных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) отказывать в приеме заявления о постановке на учет и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если заявление о постановке на учет и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;

5) отказывать в предоставлении муниципальной услуги, в случае, если заявление о постановке на учет и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на ЕПГУ, РПГУ;

6) при осуществлении записи на прием требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема;

7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

29. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не предусмотрены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги

30. Основаниями для возврата документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, являются:

1) заявление о постановке на учет подано в ненадлежащий орган;

2) заявление о постановке на учет не соответствует форме, установленной приложением 1 к Закону Липецкой области «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей»;

3) документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, обязанность по предоставлению которых возложена на заявителя, не предоставлены в полном объеме либо не заверены надлежащим образом.

31. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги действующим законодательством не предусмотрены.

32. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

1) обнаружение недостоверных сведений, содержащихся в предоставленных документах;

2) отсутствие оснований, дающих право на постановку гражданина, имеющего трех и более детей, на учет.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

33. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги

34. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмотрены.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета размера такой платы

35. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно, государственная пошлина не взимается.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о постановке на учет и при получении результата предоставления

муниципальной услуги

36. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о постановке на учет, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

Срок регистрации заявления о постановке на учет, в том числе в электронной форме

37. Заявление о постановке на учет, в том числе поступившее в электронной форме с использованием РПГУ, регистрируется в течение 15 минут в день поступления должностным лицом комитета архитектуры и градостроительства, ответственным за регистрацию входящей корреспонденции.

Запрос о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа регистрируется не позднее рабочего дня, следующего за днем его поступления.

Регистрация заявления о постановке на учет и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе поданных через ЕПГУ, и поступивших в нерабочий (выходной или праздничный) день, осуществляется в первый следующий за ним рабочий день.

Регистрация запроса осуществляется посредством внесения записи о приеме заявления и документов в информационную систему «Управление имуществом Липецкой области».

Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги, поданного заявителем с использованием ЕПГУ, осуществляется в программно-техническом комплексе автоматически.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к местам ожидания, местам для заполнения заявления о постановке на учет, информационному стенду с образцом его заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

38. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услуга, должен быть оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о комитете архитектуры и градостроительства (наименование и режим работы).

Прием заявителей осуществляется в специально выделенных помещениях и залах обслуживания (информационных залах) — местах предоставления муниципальной услуги.

Прием заявителей с ограниченными возможностями здоровья должностными лицами комитета архитектуры и градостроительства осуществляется в помещении для приема граждан, расположенном на первом этаже здания администрации города и имеющем расширенный проход для беспрепятственного доступа инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

На территории, прилегающей к зданию, в котором предоставляется муниципальная услуга, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта, в том числе предусматривающая не менее 10% мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов, детей-инвалидов.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптимальным условиям для работы должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее двух мест.

Места для заполнения (оформления) документов оборудуются столами, стульями, кресельными секциями и обеспечиваются образцами заполнения документов.

Помещение для непосредственного взаимодействия должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства с заявителем должно быть организовано в виде отдельного рабочего места для каждого ведущего прием должностного лица комитета архитектуры и градостроительства.

Рабочие места должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием:

1) фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности должностного лица комитета архитектуры и градостроительства, осуществляющего прием заявителей;

2) времени перерыва.

В случае если прием заявителя ведется в здании администрации города должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства должно иметь нагрудный знак с указанием его должности, фамилии, имени, отчества (при наличии).

Каждое рабочее место должностного лица комитета архитектуры и градостроительства, осуществляющего прием заявителей, должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим устройствам.

Места информирования, предназначенные для ознакомления с информационными материалами, оборудуются информационными стендами, на которых размещается информация о предоставлении муниципальной услуги, предусмотренная пунктом 7 Административного регламента.

Оформление текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги на информационном стенде должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, в том числе инвалидами. При размещении информационного стенда должен быть обеспечен свободный доступ к нему всех категорий заявителей, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

В целях обеспечения равного доступа к получению необходимой информации о предоставлении муниципальной услуги в электронной форме сайт администрации города должен располагать версией для людей с ограниченными возможностями зрения.

39. Объекты, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны обеспечивать для заявителей, в том числе инвалидов:

1) условия для беспрепятственного доступа к объекту, в котором предоставляется муниципальная услуга;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, а также входа и выхода из него;

3) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом на объект, в том числе с использованием кресла-коляски и при необходимости с помощью работников администрации города;

4) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказание им помощи на объекте, где предоставляется муниципальная услуга;

5) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту, в котором предоставляется муниципальная услуга, с учетом ограничений их жизнедеятельности;

6) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

7) допуск на объект, в котором предоставляется муниципальная услуга, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

8) оказание работниками администрации города иной необходимой помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.

При отсутствии возможности полностью оборудовать здание и помещение, в которых предоставляется муниципальная услуга, с учетом потребностей инвалидов собственник указанных объектов принимает меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами администрации города при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий, возможность либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме), посредством комплексного запроса

40. Администрация города обеспечивает качество и доступность муниципальной услуги.

41. Показателями доступности и качества муниципальной услуги являются:

1) открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;

3) отсутствие обоснованных жалоб заявителей на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

4) возможность подачи заявления о постановке на учет, в том числе посредством комплексного запроса, и получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги в любом структурном подразделении многофункционального центра, расположенном на территории Липецкой области (экстерриториальный принцип);

5) возможность записи на прием в любое структурное подразделение многофункционального центра посредством телефонной связи, ЕПГУ, РПГУ и официального сайта многофункционального центра;

6) возможность подачи заявления о постановке на учет и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронной форме через РПГУ;

7) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно- коммуникационных технологий;

8) размещение информации о муниципальной услуге на сайте администрации города, на ЕПГУ и РПГУ, в многофункциональном центре;

9) возможность осуществления мониторинга предоставления муниципальной услуги и получения информации о результатах предоставления муниципальной услуги в электронном виде;

10) возможность оценить доступность и качество муниципальной услуги в личном кабинете на РПГУ;

11) возможность получения результата предоставления муниципальной услуги в любом структурном подразделении многофункционального центра, расположенном на территории Липецкой области (экстерриториальный принцип);

42. При получении муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:

1) подать заявление о постановке на учет в форме электронного документа;

2) получать информацию о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием РПГУ;

3) получить информацию о принятом решении о постановке гражданина на учет либо об отказе в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка с использованием РПГУ.

Количество взаимодействий должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства с заявителем при предоставлении муниципальной услуги по инициативе должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства не должно превышать двух раз (подача документов и выдача результата предоставления услуги). Продолжительность взаимодействия заявителя с должностным лицом комитета архитектуры и градостроительства в ходе личного приема при предоставлении муниципальной услуги не должна превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме

43. Заявление о предоставлении муниципальной услуги может быть подано в многофункциональный центр.

Предоставление муниципальной услуги в многофункциональный центр осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии.

При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги в электронной форме заявление о постановке на учет, а также прилагаемые к нему документы подписываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» усиленной квалифицированной электронной подписью.

Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Документы, подаваемые с заявлением о постановке на учет в электронном виде с использованием РПГУ, могут быть предоставлены в виде сканкопий, полученных в результате сканирования заявителем бумажных документов, и направляются в виде файлов в форматах pdf, tif, качество которых должно позволять в полном объеме прочитать текст документа и распознать реквизиты документа.

44. При необходимости использования информации электронного документа в бумажном документообороте может быть сделана бумажная копия электронного документа.

Бумажный документ, полученный в результате распечатки соответствующего электронного документа, может признаваться бумажной копией электронного документа при выполнении следующих условий: бумажный документ содержит всю информацию из соответствующего электронного документа, а также:

1) оттиск штампа с текстом (или собственноручную запись с текстом) «Копия электронного документа верна»;

2) собственноручную подпись должностного лица комитета архитектуры и градостроительства, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его фамилию и дату создания бумажного документа – копии электронного документа.

Указанная информация размещается на той же стороне листа документа, на которой началось размещение информации соответствующего электронного документа. Если документ продолжается на другой стороне листа или на других листах, то дополнительная заверяющая подпись без расшифровки фамилии и должности ставится на каждом листе, на одной или на обеих сторонах, на которых размещена информация.

45. Страницы многостраничных документов следует пронумеровать. Допускается брошюрование листов многостраничных документов и заверение первой и последней страниц.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

46. Предоставление муниципальной услуги включает следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявленияо постановке на учет и документов;

2) рассмотрение заявленияо постановке на учет на наличие оснований для его возврата, направление решения о возврате заявленияо постановке на учет;

3) формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги;

4) рассмотрение заявления о постановке на учети документов на наличие оснований для отказа в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, принятие и направление решения об отказе в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка;

5) принятие и направление решения о постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка.

47. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме обеспечивается выполнение следующих административных действий:

1) получение информации о муниципальной услуге и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) запись на прием в структурное подразделение многофункционального центра;

3) подача заявления о постановке на учет и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

4) прием и регистрация заявления о постановке на учет и документов;

5) получение сведений о ходе выполнения заявления о постановке на учет и результате предоставления муниципальной услуги;

6) взаимодействие администрации города с органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

48. Заявителям обеспечен доступ к информации о муниципальной услуге в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ и сайте администрации города.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги на ЕПГУ, РПГУ и сайте администрации города прохождение процедуры регистрации и авторизации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее – ЕСИА) от заявителя не требуется.

49. Запись на прием в комитет архитектуры и градостроительства для подачи заявления о постановке на учет с использованием ЕПГУ, РПГУ или сайта администрации города не осуществляется.

Запись на прием в структурное подразделение многофункционального центра в электронной форме осуществляется с использованием РПГУ и официального сайта многофункционального центра.

Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в многофункциональном центре графика приема заявителей.

50. Подача заявления о постановке на учет в форме электронного документа осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления о постановке на учет на РПГУ без необходимости дополнительной подачи заявления о постановке на учет в какой-либо иной форме.

На РПГУ размещаются образцы заполнения электронной формы заявления о постановке на учет.

51. Форматно-логическая проверка сформированного заявления о постановке на учет осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной формы. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы заявления о постановке на учет заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством информационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления о постановке на учет.

52. При формировании заявления о постановке на учет обеспечивается:

1) возможность копирования и сохранения заявления о постановке на учет и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

2) возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления о постановке на учет;

3) в любой момент по желанию заявителя сохранение ранее введенных в электронную форму значений, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму заявления о постановке на учет;

4) заполнение полей электронной формы заявления о постановке на учет до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опубликованных на РПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в ЕСИА;

5) возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления о постановке на учет без потери ранее введенной информации;

6) возможность доступа заявителя на РПГУ к ранее поданным им заявлениям о постановке на учет в течение не менее одного года, а также частично сформированным – в течение не менее 3 месяцев.

53. Сформированное и подписанное заявление о постановке на учет направляется в администрацию города посредством РПГУ.

Комитет архитектуры и градостроительства обеспечивает прием и регистрацию заявления о постановке на учет и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в электронном виде без необходимости повторного предоставления заявителем таких документов на бумажном носителе.

Срок регистрации заявления о постановке на учет, поступившего в электронной форме, должностным лицом комитета архитектуры и градостроительства – 15 минут.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистрации заявления о постановке на учет в электронной форме.

54. При получении заявления о постановке на учет в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический контроль заявления о постановке на учет, а также осуществляются следующие административные действия:

1) должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

направляет в электронной форме уведомление о приеме заявления о постановке на учет, содержащее сведения о факте приема заявления о постановке на учет и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги, в личный кабинет заявителя на РПГУ с использованием государственной информационной системы Липецкой области «Управление имуществом Липецкой области»;

передает бумажные копии заявления о постановке на учет и документов, полученные в результате распечатки в принимающей запросы информационной системе, должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства, ответственному за регистрацию входящей корреспонденции, для регистрации в системе электронного документооборота «ДЕЛО»;

сообщает заявителю присвоенный заявлению о постановке на учет в электронной форме уникальный номер, по которому в соответствующем разделе РПГУ ему будет предоставлена информация о ходе выполнения указанного заявления;

2) после принятия заявления о постановке на учет в электронной форме должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обновляет статус заявления о постановке на учет на РПГУ до статуса «принято».

После регистрации заявление о постановке на учет и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поступившие в электронной форме, с резолюцией председателя комитета архитектуры и градостроительства администрации городского округа город Елец (далее — председатель комитета архитектуры и градостроительства) передаются на исполнение должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

55. Государственная пошлина за предоставление муниципальной услуги в электронной форме не взимается.

56. Взаимодействие администрации города с Федеральной службой государственной регистрации, кадастра и картографии, с территориальным органом федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел, с Федеральной налоговой службой осуществляется в электронной форме с использованием государственной информационной системы Липецкой области «Управление имуществом Липецкой области».

57. Результат предоставления муниципальной услуги в электронной форме не предоставляется.

58. С момента подачи заявления о постановке на учет в электронной форме заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация о ходе предоставления муниципальной услуги направляется заявителю должностным лицом комитета архитектуры и градостроительства, ответственным за предоставление муниципальной услуги, в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего административного действия, на адрес электронной почты или с использованием средств РПГУ по выбору заявителя.

59. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме заявителю направляется:

1) уведомление о приеме заявления о постановке на учет, содержащее сведения о факте приема заявления о постановке на учет и начале процедуры предоставления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предоставления муниципальной услуги;

2) уведомление о возврате заявленияо постановке на учет;

3) уведомление о результатах рассмотрения заявления о постановке на учет, содержащее сведения о принятии решения о предоставлении муниципальной услуги и возможности получить результат предоставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в предоставлении муниципальной услуги.

60. В случае если заявление о постановке на учет было подписано усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку электронной подписи самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, а также с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра.

В случае выявления несоблюдения установленных условий признания действительности электронной подписи, должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю уведомление об этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 11 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи», которые послужили основанием для принятия указанного решения.

61. В случае если в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах обнаружены опечатки и (или) ошибки заявитель предоставляет в администрацию города непосредственно либо направляет почтовым отправлением или в электронной форме на адрес электронной почты администрации города или с использованием сайта администрации города обращение с указанием допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, содержащего ошибки и (или) опечатки.

62. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление и проводит проверку указанных в заявлении сведений об ошибках и (или) опечатках в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления.

Критерием принятия решения должностным лицом комитета архитектуры и градостроительства, ответственным за предоставление муниципальной услуги, об исправлении ошибок и (или) опечаток является наличие или отсутствие таких ошибок и (или) опечаток.

63. В случае отсутствия ошибок и (или) опечаток должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об отсутствии ошибок и (или) опечаток в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 62 Административного регламента.

64. В случае выявления ошибок и (или) опечаток должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки, предусмотренной пунктом 62 Административного регламента, осуществляет внесение изменений в правовой акт администрации города о постановке гражданина, имеющего трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка (далее – правовой акт о постановке на учет) или в правовой акт администрации города об отказе в постановке гражданина, имеющего трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка (далее – правовой акт об отказе в постановке на учет), а также его выдачу заявителю.

Заявитель при получении вновь оформленного документа, являющегося результатом предоставления муниципальной услуги, возвращает ранее выданный ему документ.

Прием и регистрация заявления о постановке на учет и документов

65. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации заявления о постановке на учет и документов является поступление заявления о постановке на учет и документов, предусмотренных пунктом 22 Административного регламента, при непосредственном обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги или при его обращении посредством почтового отправления либо в электронном виде.

66. При подаче заявления о постановке на учет при личном приеме в комитете архитектуры и градостроительства должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя), проверяя документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя);

2) устанавливает полномочия представителя заявителя;

3) изготавливает копии документов, предоставленных заявителем, и приобщает их к поданному заявлению о постановке на учет, возвращает оригиналы документов заявителю после изготовления копий;

4) делает отметку о приеме на втором экземпляре заявления о постановке на учет.

Максимальный срок выполнения административных действий — 15 минут.

67. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, передает заявление о постановке на учет и документы, принятые при личном приеме, поступившее из многофункционального центра, а также в электронной форме через РПГУ, должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства, ответственному за регистрацию входящей корреспонденции, для регистрации.

Максимальный срок выполнения административных действий — 30 минут.

68. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за регистрацию входящей корреспонденции, регистрирует заявление о постановке на учет и документы, переданные должностным лицом комитета архитектуры и градостроительства, ответственным за предоставление муниципальной услуги, либо поступившие с использованием почтовой связи, в системе электронного документооборота «Дело» и передает зарегистрированное заявление о постановке на учет и документы в порядке делопроизводства председателю комитета архитектуры и градостроительства.

Максимальный срок выполнения административных действий — 15 минут.

69. Председатель комитета архитектуры и градостроительства рассматривает заявление о постановке на учет и документы, оформляет резолюцию и направляет должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий – 3 часа.

70. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о постановке на учет и документов является прием и регистрация заявления о постановке на учет и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставленных заявителем.

Критерии принятия решения: поступление в администрацию города заявления о постановке на учет и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 22 Административного регламента.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в электронной форме: внесение записи о приеме заявления о постановке на учет и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в систему электронного документооборота «Дело».

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации заявления о постановке на учет и документов – 1 календарный день.

Рассмотрение заявления о постановке на учет на наличие оснований для его возврата, направление решения о возврате заявления о постановке на учет

71. Основанием для начала выполнения административной процедуры по рассмотрению заявленияо постановке на учет на наличие оснований для его возврата, направлению решения о возврате заявленияо постановке на учет является поступление заявления о постановке на учет и документов с резолюцией председателя комитета архитектуры и градостроительства должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

72. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, рассматривает заявление о постановке на учет и поступившие документы и если заявление о постановке на учет подано в ненадлежащий орган и (или) не соответствует форме, установленной приложением 1 к Закону Липецкой области «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей», и (или) документы, указанные в пункте 22 Административного регламента, не предоставлены в полном объеме либо не заверены надлежащим образом, готовит проект решения о возврате заявления о постановке на учет в виде уведомления (далее – уведомление о возврате заявления) с указанием причины такого возврата и передает его на визирование председателю комитета архитектуры и градостроительства.

Максимальный срок выполнения административных действий – 4 календарных дня.

73. Председатель комитета архитектуры и градостроительства визирует уведомление о возврате заявления и передает его первому заместителю главы администрации городского округа город Елец (далее — первый заместитель главы администрации города).

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 календарный день.

74. Первый заместитель главы администрации города подписывает уведомление о возврате заявления и передает его должностному лицу комитета по развитию местного самоуправления, которое регистрирует указанное уведомление.

Максимальный срок выполнения административных действий – 2 календарных дня.

75. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) выдает уведомление о возврате заявления и возвращает поступившие от заявителя заявление о постановке на учет и прилагаемые документы при личном приеме;

2) направляет заявителю уведомление о возврате заявления и поступившие от заявителя заявление о постановке на учет и прилагаемые документы заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении;

3) в случае поступления заявления о постановке на учет посредством РПГУ направляет уведомление о возврате заявления и прилагаемые документы в личный кабинет заявителя на РПГУ.

Максимальный срок выполнения административного действия – 2 календарных дня.

76. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению заявленияо постановке на учет на наличие оснований для его возврата, направлению решения о возврате заявленияо постановке на учет является принятие решения о возврате заявления о постановке на учет в виде уведомления о возврате заявления с указанием причин возврата.

Критерии принятия решения: наличие оснований для возврата заявления о постановке на учет.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: внесение сведений об уведомлении о возврате заявления в систему электронного документооборота «Дело».

Максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявленияо постановке на учет на наличие оснований для его возврата, направлению решения о возврате заявленияо постановке на учет – 9 календарных дней.

Формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги

77. Основанием для начала выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является непредоставление заявителем по собственной инициативе документов, указанных в пунктах 25 и 26 Административного регламента.

78. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимы документы и сведения, предусмотренные пунктом 25 Административного регламента, которые заявитель не предоставил по собственной инициативе, должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) составляет в электронной форме соответствующие межведомственные запросы и направляет их в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии и (или) в Федеральную налоговую службу и (или) в УМВД России по Липецкой области с использованием государственной информационной системы Липецкой области «Управление имуществом Липецкой области».

В случае отсутствия доступа к этой системе должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за направление запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия, формирует запросы на бумажном носителе в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», направляет в территориальные органы Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, Федеральной налоговой службы или УМВД России по Липецкой области с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных;

2) формирует запрос о предоставлении справки о наличии (отсутствии) жилых помещений на всех членов семьи на бумажном носителе в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечивает его подписание и направляет в филиал областного государственного унитарного предприятия «Липецкоблтехинвентаризация» Елецкое БТИ с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

В случае если для предоставления муниципальной услуги необходимы документы, предусмотренные пунктом 26 Административного регламента, которые заявитель не предоставил по собственной инициативе, должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает их получение от межведомственной комиссии городского округа город Елец по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и от Муниципального бюджетного учреждения «Аварийно-спасательная служба» города Ельца.

Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, осуществляющее межведомственное информационное взаимодействие, прилагает ответы на межведомственные запросы к комплекту документов, предоставленных заявителем.

Максимальный срок выполнения административных действия с учетом максимального срока ожидания ответов на межведомственные запросы – 5 рабочих дней.

79. Результатом выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги, является поступление ответов на запросы в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Критерии принятия решения: необходимость формирования полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию и направлению межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги – 5 рабочих дней.

Рассмотрение заявления о постановке на учет и документов на наличие оснований для отказа в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, принятие и направление решения об отказе в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка

80. Основанием для начала выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о постановке на учети документов на наличие оснований для отказа в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, принятию и направлению решения об отказе в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка является формирование полного пакета документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

81. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги в соответствии с пунктом 32 Административного регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия — 5 календарных дней.

82. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) готовит проект правового акта об отказе в постановке на учет и передает его на проверку и визирование председателю комитета архитектуры и градостроительства;

2) обеспечивает согласование проекта правого акта об отказе в постановке на учет в соответствии с Регламентом деятельности администрации города;

3) передает согласованный проект правового акта об отказе в постановке на учет на подпись Главе городского округа город Елец.

Максимальный срок выполнения административных действий – 5 календарных дней.

83. Должностное лицо комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству регистрирует подписанный Главой городского округа город Елец правовой акт об отказе в постановке на учет путем внесения сведений в журнал регистрации правовых актов администрации города и передает должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 календарный день.

84. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю заверенную копию правового акта об отказе в постановке на учет заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Максимальный срок выполнения административного действия – 5 рабочих дней.

85. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о постановке на учети документов на наличие оснований для отказа в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, принятию и направлению решения об отказе в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка является принятый правовой акт об отказе в постановке на учет.

Критерии принятия решения: наличие оснований для отказа в постановке гражданина, имеющего трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: внесение сведений в систему электронного документооборота «Дело» о направлении копии правового акта об отказе в постановке на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявления о постановке на учети документов на наличие оснований для отказа в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, принятию и направлению решения об отказе в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка включает:

1) максимальный срок по рассмотрению заявления о постановке на учет и документов на наличие оснований для отказа в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, принятию решения об отказе в постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка – 11 календарных дней;

2) максимальный срок направления копии правового акта об отказе в постановке на учет с указанием оснований отказа – 5 рабочих дней.

Принятие и направление решения о постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка

86. Основаниями для начала выполнения административной процедуры по принятию и направлению решения о постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка является отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

87. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) готовит проект правового акта о постановке на учет и передает его на проверку и визирование председателю комитета архитектуры и градостроительства;

2) обеспечивает согласование проекта правого акта о постановке на учет в соответствии с Регламентом деятельности администрации города;

3) передает согласованный проект правового акта об отказе в постановке на учет на подпись Главе городского округа город Елец.

Максимальный срок выполнения административного действия – 5 календарных дней.

88. Должностное лицо комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству регистрирует подписанный Главой городского округа город Елец правовой акт о постановке на учет путем внесения сведений в журнал регистрации правовых актов и передает должностному лицу комитета архитектуры и градостроительства, ответственному за предоставление муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия – 1 календарный день.

89. Должностное лицо комитета архитектуры и градостроительства, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю заверенную копию правового акта о постановке на учет в целях предоставления земельного участка заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

Максимальный срок выполнения административного действия – 5 рабочих дней.

90. Результатом выполнения административной процедуры по принятию и направлению решения о постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка является принятый правовой акт о постановке на учет.

Критерии принятия решения: отсутствие оснований для отказа в постановке гражданина, имеющего трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка.

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: внесение сведений в систему электронного документооборота «Дело» о направлении копии правового акта о постановке на учет.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по принятию и направлению решения о постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка включает:

1) максимальный срок принятия решения о постановке гражданина на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка – 6 календарных дней;

2) максимальный срок направления копии правового акта о постановке на учет – 5 рабочих дней.

4.ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением должностными лицами администрации города, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной

услуги, а также принятием ими решений

91. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также за принятием решений при предоставлении муниципальной услуги осуществляется председателем комитета архитектуры и градостроительства в отношении должностных лиц комитета архитектуры и градостроительства, ответственных за предоставление муниципальной услуги, председателем комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству в отношении должностных лиц комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, председателем комитета по развитию местного самоуправления в отношении должностных лиц комитета по развитию местного самоуправления, ответственных за регистрацию обращений граждан в администрацию города, путем проведения проверок не реже 1 раза в квартал.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления

муниципальной услуги

92. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется председателем комитета архитектуры и градостроительства и включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, направленных на устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права заявителей, а также подготовку ответов на обращения, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие), принятые (осуществленные) в ходе предоставления муниципальной услуги.

93. Проведение проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании годовых планов работы комитета архитектуры и градостроительства) и внеплановый характер.

При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы (тематические проверки).

94. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год.

Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению (жалобе), направленному в адрес администрации города в письменной форме с содержанием сведений об обжалуемых решениях, действиях (бездействии), принятых (осуществленных) при предоставлении муниципальной услуги.

95. Проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляются на основании правового акта руководителя (или уполномоченного лица) администрации города. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с правовым актом руководителя (или уполномоченного лица) администрации города.

В случае выявления по результатам проверок нарушений соблюдения положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, виновные должностные лица администрации города несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Липецкой области.

Ответственность должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

96. Должностные лица комитета архитектуры и градостроительства, осуществляющие предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за своевременность и качество предоставления муниципальной услуги, в том числе за:

1) соблюдение порядка и сроков приема и регистрации заявления о постановке на учет, в том числе в электронной форме;

2) соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации, Закона Липецкой области «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей», Административного регламента;

3) соблюдение сроков и порядка формирования и направления запросов в порядке межведомственного информационного взаимодействия;

4) соблюдение порядка и сроков передачи в структурное подразделение многофункционального центра многофункционального центра для выдачи заявителю либо направления заявителю заверенной копии правового акта о постановке на учет, заверенной копии правового акта об отказе в постановке учет;

5) соблюдение требований к взаимодействию с заявителем, установленных статьей 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

97. Персональная ответственность должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

98. Граждане, их объединения и организации имеют право на любые предусмотренные действующим законодательством формы контроля за деятельностью должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется путем направления обращений в администрацию города, а также путем обжалования решений и действий (бездействия) должностных лиц администрации города, принятых (осуществленных) в ходе исполнения Административного регламента.

99. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги доводится до сведения лиц, направивших эти замечания.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу

100. Заявитель имеет право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) администрации города и должностных лиц администрации города в ходе предоставления муниципальной услуги (далее — жалоба).

Предмет жалобы

101. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области;

7) отказ администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации города, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы администрации города, организации и должностные лица, которым может быть направлена жалоба

102. Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации города, предоставляющих муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

103. Жалоба на решения и действия (бездействие) администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, Главы городского округа город Елец, предоставляющего муниципальную услугу, может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

104. Жалоба должна содержать:

1) наименование комитета администрации города, предоставляющего муниципальную услугу, а также должность, фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица комитета администрации города, решения и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) комитета архитектуры и градостроительства, должностного лица комитета архитектуры и градостроительства;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) комитета администрации города, должностного лица комитета администрации города.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

105. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

1) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

3) если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение).

106. Комитета администрации города, предоставляющий муниципальную услугу, вправе оставить жалобу без ответа по существу в случаях:

1) получения письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

2) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

107. В случае, если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же комитет администрации города или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель.

108. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

109. В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в орган, предоставляющий муниципальную услугу, либо вышестоящему должностному лицу.

Сроки рассмотрения жалобы

110. Жалоба, поступившая в администрацию города или вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа администрацией города в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

111. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области и администрации города;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

112. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых структурным подразделением администрации города, предоставляющим муниципальную услугу, либо в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению, в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается председателем комитета администрации города, должностным лицом либо уполномоченным на то лицом.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок обжалования решения по жалобе

113. Заявитель вправе обжаловать решения по жалобе вышестоящим должностным лицам администрации города, в органы прокуратуры, в судебном порядке.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

114. Заявитель имеет право на:

1) ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;

2) получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы осуществляется на основании письменного заявления лица, обратившегося в администрацию города с жалобой или уполномоченного им лица с приложением документов, подтверждающих полномочия на ознакомление с материалами дела.

Должностное лицо администрации города, наделенное соответствующими полномочиями, в день поступления заявления (с документами) об ознакомлении с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы регистрирует данное заявление (с документами), после чего, в тот же день, передает зарегистрированное заявление (с документами) в порядке делопроизводства Главе городского округа город Елец.

Глава городского округа город Елец в срок, не превышающий 1 рабочего дня, следующего за днем регистрации заявления (с документами) об ознакомлении с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы назначает день и время ознакомления с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, о чем заявителю сообщается (устно или письменно по выбору заявителя) в течение 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения о назначении дня и времени ознакомления с материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы.

Документы и материалы, непосредственно затрагивающие права и свободы заявителя, предоставляются ему для ознакомления в течение 3 рабочих дней со дня рассмотрения заявления.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

115. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации города (http://www.elets-adm.ru), на ЕПГУ, РПГУ, а также может быть сообщена заявителю должностными лицами администрации города при личном контакте, с использованием почтовой, телефонной связи, посредством электронной почты.

6. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ

116. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществляется в соответствии с заключенным соглашением о взаимодействии между администрацией города и многофункциональным центром (далее – соглашение о взаимодействии) и включает в себя следующий исчерпывающий перечень административных процедур (действий), выполняемых работниками многофункционального центра:

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения заявления о постановке на учет, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

2) прием заявления о постановке на учет и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

3) передача заявления о постановке на учет и документов из многофункционального центра в администрацию города;

4) передача результата предоставления муниципальной услуги из администрации города в многофункциональный центр;

5) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре;

6) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре, о ходе выполнения заявлений, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре посредством комплексного запроса;

7) прием комплексного запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, в многофункциональном центре;

8) передача комплексного запроса и комплекта документов из многофункционального центра в администрацию города;

9) передача результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, из администрации города в многофункциональный центр;

10) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, в многофункциональном центре.

Формирование и направление многофункциональным центром межведомственных запросов в органы и организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, соглашением о взаимодействии не предусмотрено.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения заявления о постановке на учет, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре

117. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя, его уполномоченного представителя в целях предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр (личное посещение, по телефону, в электронном виде).

118. Информирование осуществляет уполномоченный работник многофункционального центра.

Заявителю предоставляется информация:

1) о порядке и сроке предоставления муниципальной услуги;

2) об исчерпывающем перечне документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

3) об отсутствии государственной пошлины и иной платы, уплачиваемой заявителем при получении муниципальной услуги;

4) о ходе выполнения поданного заявления о постановке на учет;

5) о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра и его работников;

6) о графике работы многофункционального центра;

7) по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.

Критерием принятия решения является обращение заявителя за информацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также за консультацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре.

Результатом административной процедуры является предоставление необходимой информации и консультации заявителю.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация обращения заявителя в автоматизированной информационной системе многофункционального центра (далее — АИС МФЦ).

Прием заявления о постановке на учет и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,

в многофункциональном центре

119. Основанием для начала административной процедуры является обращение в многофункциональный центр заявителя (законного представителя или уполномоченного представителя при наличии доверенности соответствующей формы, подтверждающей его полномочия, если иное не установлено законодательством Российской Федерации) с заявлением (запросом) о предоставлении муниципальной услуги и прилагаемых необходимых для предоставления муниципальной услуги документов.

120. Уполномоченный работник многофункционального центра выполняет следующие административные действия:

1) удостоверяет личность заявителя (представителя заявителя);

2) проверяет представленные заявление и документы необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также их комплектность на соответствие с пунктом 22 административного регламента;

3) если отсутствует необходимость в предоставлении нотариально заверенных копий документов, то уполномоченный сотрудник многофункционального центра осуществляет бесплатное копирование документов, указанных в пункте 2 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376, и, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов;

4) осуществляет регистрацию заявления о постановке на учет в АИС МФЦ и выдает заявителю расписку в получении документов, в которой указывается номер обращения, перечень принятых документов, дата принятия документов, срок предоставления муниципальной услуги.

Максимальный срок выполнения административных действий –15 минут.

121. Результатом административной процедуры является прием заявления о постановке на учет и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предоставленных заявителем.

Критерием принятия решения является отсутствие или наличие оснований для отказа в приеме документов.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация заявления о постановке на учет в АИС МФЦ и выдача расписки заявителю.

Передача заявления о постановке на учет и документов из многофункционального центра в администрацию города

122. Основанием для начала административной процедуры является прием заявления о постановке на учет и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе предоставленных заявителем по собственной инициативе.

Передача заявления и документов осуществляется в электронном виде с использованием АИС МФЦ посредством СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём приема заявления и документов.

Направление в администрацию города заявлений и документов на бумажном носителе не требуется. Оригиналы заявлений на бумажных носителях хранятся в многофункциональном центре в течение трех месяцев со дня приема. По истечении трехмесячного срока хранения оригиналы заявлений подлежат уничтожению силами многофункционального центра.

В случае отсутствия технической возможности передача заявления и документов осуществляется на бумажном носителе курьерской службой многофункционального центра.

Сотрудник многофункционального центра формирует опись на передаваемые комплекты документов в администрацию города.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 2 рабочих дней, следующих за днём приема заявления и документов.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплектов документов для отправки в администрацию города.

Результатом административной процедуры является передача комплекта документов в администрацию города.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в администрацию города.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Передача результата предоставления муниципальной услуги из администрации города в многофункциональный центр

123. Основанием для начала административной процедуры является окончание подготовки результата предоставления муниципальной услуги администрацией города.

Передача результата предоставления муниципальной услуги из администрации города в многофункциональный центр осуществляется в электронном виде с использованием СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Направление в многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе не требуется.

В случае отсутствия технической возможности передача результата муниципальной услуги осуществляется на бумажном носителе курьерской службой многофункционального центра.

Должностное лицо администрации города формирует опись на передаваемые комплекты документов в многофункциональный центр.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

124. Результатом административной процедуры является передача копии правового акта о постановке на учет либо копии правового акта об отказе в постановке на учет из администрации города в многофункциональный центр.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплектов документов для отправки в многофункциональный центр.

Способ фиксации результата административной процедуры:

1) в случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в многофункциональный центр;

2) в случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре

125. Основанием для начала административной процедуры является передача из администрации города в многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги.

На основании пункта 2 Требований к составлению и выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 года № 250 (далее – Требования), документы на бумажном носителе, составленные многофункциональным центром и подтверждающие содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр по результатам предоставления муниципальных услуг ОМСУ, признаются экземпляром такого электронного документа на бумажном носителе.

126. При подготовке экземпляра электронного документа на бумажном носителе, направленного по результатам предоставления услуги администрации города, сотрудник многофункционального центра обеспечивает соблюдение требований, в том числе:

1) проверку действительности электронной подписи лица, подписавшего электронный документ, полученный многофункциональным центром по результатам предоставления услуги администрации города;

2) брошюрование листов многостраничных экземпляров электронного документа на бумажном носителе;

3) заверение экземпляра электронного документа на бумажном носителе с использованием печати многофункционального центра;

4) учет выдачи экземпляров электронных документов на бумажном носителе, осуществляемый в соответствии с правилами делопроизводства.

127. Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги осуществляется уполномоченным работником многофункционального центра при личном обращении заявителя (представителя заявителя).

Уполномоченный работник многофункционального центра:

1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);

2) выдает результат муниципальной услуги лично заявителю либо его уполномоченному представителю по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверенности.

Максимальный срок выполнения административного действия – 10 минут.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения: наличие поступившего из администрации города в многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги.

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение данных о выдаче результата предоставления муниципальной услуги в АИС МФЦ.

Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре, о ходе выполнения заявлений, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг в многофункциональном центре посредством комплексного запроса

128. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя, его уполномоченного представителя в целях получения муниципальных услуг в многофункциональном центре (личное посещение, по телефону, в электронном виде).

129. Информирование осуществляет уполномоченный работник многофункционального центра.

Заявителю предоставляется информация:

1) о порядке и сроках предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос;

2) о перечне документов, необходимых для получения муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос;

3) о размере государственной пошлины, уплачиваемой заявителем при получении муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, порядке ее уплаты;

4) о ходе выполнения заявлений о предоставлении муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос;

5) о досудебном (внесудебном) порядке обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра и его работников;

6) о графике работы структурных подразделений многофункционального центра;

7) по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос.

Максимальный срок выполнения административного действия – 15 минут.

Критерием принятия решения является обращение заявителя за информацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексного запроса, по иным вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также за консультацией о порядке организации предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре посредством комплексного запроса.

Результатом административной процедуры является предоставление необходимой информации и консультации.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация обращения заявителя в АИС МФЦ.

Прием комплексного запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, в многофункциональном центре

130. Основанием для начала административной процедуры является однократное обращение в многофункциональный центр заявителя, его уполномоченного представителя в целях получения двух и более муниципальных услуг (далее – комплексный запрос).

131. Уполномоченный работник многофункционального центра выполняет следующие административные действия:

1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);

2) проверяет предоставленные заявителем документы, необходимые для предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, на соответствие требованиям соответствующего раздела административного регламента предоставления каждой муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос;

3) определяет последовательность предоставления муниципальных услуг, наличие «параллельных» и «последовательных» муниципальных услуг, наличие (отсутствие) их взаимосвязи (предоставление услуг осуществляется параллельно, т.е. одновременно и независимо друг от друга, или последовательно, когда результат одной услуги необходим для обращения за последующей услугой);

4) определяет предельные сроки предоставления отдельных муниципальных услуг и общий срок выполнения комплексного запроса со дня его приема;

5) информирует заявителя о том, что результаты предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, возможно получить исключительно в многофункциональном центре;

6) информирует заявителя о возможности получить результаты предоставления отдельных муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, до окончания общего срока его выполнения (по мере поступления результатов из администрации города) или все результаты предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос, одновременно;

7) формирует и распечатывает комплексный запрос по форме, установленной многофункциональным центром;

8) предлагает заявителю проверить информацию, указанную в комплексном запросе, и поставить подпись, подтвердив, что сведения, указанные в комплексном запросе, достоверны;

9) выдает заявителю копию подписанного комплексного запроса, заверенную уполномоченным работником многофункционального центра;

10) принятые у заявителя комплексный запрос и документы передает уполномоченному работнику многофункционального центра, ответственному за формирование заявлений о предоставлении муниципальных услуг на основе сведений, указанных в комплексном запросе и прилагаемых к нему документах.

Максимальный срок выполнения административных действий – 20 минут.

Результатом административной процедуры является прием комплексного запроса и документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос.

Критерии принятия решения: поступление документов, предусмотренных административными регламентами предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос.

Способ фиксации результата административной процедуры: регистрация в АИС МФЦ запроса по каждой муниципальной услуге, входящей в комплексный запрос.

Передача комплексного запроса и комплекта документов из многофункционального центра в администрацию города

132. Основанием для начала административной процедуры является прием комплексного запроса и комплектов документов, необходимых для предоставления муниципальных услуг, входящих в комплексный запрос.

Передача комплексного запроса и документов осуществляется в электронном виде с использованием АИС МФЦ посредством СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём приема комплексного запроса и документов.

Направление в администрацию города комплексного запроса и документов на бумажном носителе не требуется. Оригиналы комплексного запроса и документов на бумажных носителях хранятся в многофункциональном центре в течение трех месяцев со дня приема. По истечении трехмесячного срока хранения оригиналы комплексного запроса и документов подлежат уничтожению силами многофункционального центра.

В случае отсутствия технической возможности передача комплексного запроса и документов осуществляется на бумажном носителе курьерской службой многофункционального центра.

Сотрудник многофункционального центра формирует опись в случае передачи заявления и комплектов документов на бумажном носителе на передаваемые комплекты документов в администрацию города.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днём приема заявления и документов.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка комплектов документов для отправки в администрацию города.

Результатом административной процедуры является передача комплекта документов в администрацию города.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в администрацию города.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Передача результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, из администрации города

в многофункциональный центр

133. Основанием для начала административной процедуры является окончание подготовки результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, администрацией города.

Передача результата предоставления муниципальной услуги из администрации города в многофункциональный центр осуществляется в электронном виде с использованием СМЭВ.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Направление в многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги на бумажном носителе не требуется.

В случае отсутствия технической возможности передача результата муниципальной услуги осуществляется на бумажном носителе курьерской службой многофункционального центра.

Должностное лицо администрации города формирует опись на передаваемые комплекты документов в многофункциональный центр.

Максимальный срок выполнения процедуры – не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем подготовки результата предоставления муниципальной услуги.

Критерии принятия решения: формирование и подготовка результата предоставления муниципальной услуги для отправки в многофункциональный центр.

Результатом административной процедуры является передача результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональный центр.

Способ фиксации результата административной процедуры:

В случае передачи документов в электронном виде – наличие информации в АИС МФЦ о поступлении документов в многофункциональный центр.

В случае передачи документов на бумажном носителе – подписание описи комплектов документов, внесение сведение в АИС МФЦ.

Выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги,

входящей в комплексный запрос, в многофункциональном центре

134. Основанием для начала административной процедуры является получение многофункциональным центром из администрации города результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Выдача документов по результатам предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, осуществляется уполномоченным работником многофункционального центра при личном обращении заявителя (представителя заявителя).

135. Уполномоченный работник многофункциональный центра:

1) устанавливает личность заявителя (представителя заявителя);

2) выдает результат предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, лично заявителю либо его уполномоченному представителю по предъявлении документа, удостоверяющего личность, и доверенности.

Максимальный срок выполнения административных действий – 10 минут.

Результатом административной процедуры является выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Критерии принятия решения: наличие поступившего из администрации города в многофункциональный центр результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос.

Способ фиксации результата административной процедуры: проставление подписи заявителя в комплексном запросе о получении результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, а также внесение данных о выдаче результата предоставления муниципальной услуги, входящей в комплексный запрос, в АИС МФЦ.

Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг и их работников

136. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия (бездействие) многофункционального центра, а также их должностных лиц, работников, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Предмет жалобы

137. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами, настоящим регламентом для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ многофункционального центра, предоставляющего муниципальную услугу, работника многофункционального центра, предоставляющего муниципальную услугу в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы администрации города, организации, должностные лица, которым может быть направлена жалоба

138. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю многофункционального центра или заместителю главы администрации Липецкой области, уполномоченному постановлением администрации Липецкой области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», подаются руководителям этих организаций.

Порядок подачи и рассмотрения жалобы

139. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, а также в электронной форме.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального центра, ЕПГУ либо РПГУ, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

140. Жалоба должна содержать:

1) наименование многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействия) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), сведения о месте жительства заявителя — физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя — юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», их работников.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

141. Ответ на жалобу не дается в следующих случаях:

1) если в письменном обращении не указаны фамилия заявителя, направившего обращение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) если текст письменного обращения не поддается прочтению (о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению);

3) если текст письменного обращения не позволяет определить суть предложения, заявления или жалобы (о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, направившему обращение).

142. Многофункциональный центр вправе оставить заявление без ответа по существу в случаях:

1) получения письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи. Заявителю сообщается о недопустимости злоупотребления правом;

2) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. Заявителю сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

В случае если в письменном обращении заявителя содержится вопрос, на который ему неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, руководитель многофункционального центра, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в один и тот же государственный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель.

Обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение 7 дней со дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

В случае если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе вновь направить обращение в многофункциональный центр, либо вышестоящему должностному лицу.

Сроки рассмотрения жалобы

143. Жалоба, поступившая в многофункциональный центр, учредителю многофункционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», либо вышестоящий орган (при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений — в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Результат рассмотрения жалобы

144. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы

145. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается информация о действиях, осуществляемым многофункциональным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Порядок обжалования решения по жалобе

146. Заявитель имеет право обжаловать решение по жалобе в прокуратуру Липецкой области, а также в судебном порядке.

Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы

147. Заявитель имеет право на:

1) ознакомление с документами и материалами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и, если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну;

2) получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы

148. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте многофункционального центра, на ЕПГУ, РПГУ, а также может быть сообщена заявителю при личном обращении в многофункциональный центр.

Приложение к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги «Постановка граждан, имеющих трех и более детей, на учет в целях бесплатного предоставления земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, или земельного участка, находящегося в муниципальной собственности»

наименование исполнительного органа государственной власти Липецкой области, органа местного самоуправления фамилия, имя, отчество (при наличии) место жительства наименование документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан) для связи: почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, номер телефона

Заявление

Прошу поставить меня, как гражданина, имеющего трех и более детей, на учет в целях предоставления земельного участка для (необходимо выбрать один вариант): — индивидуального жилищного строительства; — ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); — ведения огородничества; — ведения личного подсобного хозяйства (полевой земельный участок); — ведения садоводства.

В соответствии с частью статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации считаюсь нуждающимся в жилом помещении по следующим обстоятельствам: .

(заполняется в целях предоставления земельного участка для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)

Сообщаю сведения о составе семьи и других совместно проживающих со мной лицах:

№ п/п Фамилия, имя, отчество (при наличии) Число, месяц, год рождения Родственные отношения Адрес регистрации по месту жительства (вид регистрации) 1. 2. 3. 4. 5.

О принятом решении прошу проинформировать меня следующим способом:

в письменной форме по почтовому адресу; в форме электронного документа по адресу электронной почты.

Приложение:

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю письменное согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных данных моих несовершеннолетних детей, включающих: фамилию, имя, отчество, дату рождения, адрес места жительства (места пребывания), контактные телефоны, реквизиты документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; фамилию, имя, отчество ребенка, его дату рождения, адрес места жительства (места пребывания), реквизиты документа, подтверждающего родственные отношения, или документа, удостоверяющего личность лиц старше 14 лет, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе; данные справки медицинского учреждения.

Разрешаю __________________________________________________________________

(указать наименование исполнительного органа государственной власти Липецкой области, органа местного самоуправления)

запрашивать у третьих лиц дополнительные сведения, которые могут потребоваться для предоставления земельного участка (в том числе при постановке меня на учет в целях предоставления земельного участка, снятии с такого учета), а также запрашивать недостающие документы и использовать данную информацию при решении вопроса о постановке или об отказе в постановке на учет в целях предоставления земельного участка, о снятии с такого учета, о предоставлении или об отказе в предоставлении земельного участка. Согласие на обработку персональных данных действует до даты его отзыва. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано письменным заявлением.

Сохраняю за собой право отозвать данное согласие письменным заявлением с любой даты.

Согласие на обработку персональных данных совершеннолетних лиц, указанных в качестве членов семьи субъекта персональных данных, и(или) представителя субъекта персональных данных (при их наличии) прилагаются.

При наступлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 3 — 6 части 1 статьи 7.1 Закона Липецкой области от 7 сентября 2011 года № 552-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, гражданам, имеющим трех и более детей», обязуюсь сообщить об этом

(указать наименование исполнительного органа государственной власти Липецкой области, органа местного самоуправления)

не позднее 14 календарных дней со дня наступления соответствующих обстоятельств.

(дата) (фамилия, инициалы заявителя) (подпись заявителя)

Подпись сотрудника, принявшего документы / (подпись) (фамилия, инициалы) (дата)

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