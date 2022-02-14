Такая Жанна не желанна

Часто читаю в газете «Красное знамя» о телефонных и других мошенниках. А вот у меня есть история о нашей доморощенной мошеннице, хочу ею поделиться с читателями «Краснознаменки».

Моя знакомая после похорон мужа очень тяжело переживала его кончину (все-таки 41 год прожили!). Но где-то через месяц, когда немного отошла, начала собирать справки на наследство, в частности, на гараж, который покойный супруг не успел на себя оформить. Сами понимаете, что это, конечно, не одна бумажка, надо обойти множество инстанций, обратиться в суд…

И тут на пути этой женщины встречается малознакомая дама (раньше они с покойным мужем с ней едва здоровались). Назвалась Жанной, сказала, что юрист. Вызвалась помочь вдове.

И «помогла».

Сколько эта Жанна у убитой горем женщины денег вытянула, уму непостижимо. Вдова все верила, надеялась, ждала. И продолжала платить.

Дело тем временем не двигалось, хотя уже год прошел. Но «юрист» уверяла в том, что процесс оформления документов нескорый, надо еще подождать. Так бы и продолжалось, но до вдовы наконец дошло: ее нагло «разводят», обманывают. Эта Жанна (или кто она там) без зазрения совести брала деньги (и немалые) за справки, некоторые из которых выдаются бесплатно.

Вдова просила эту мошенницу, чтобы та вернула хотя бы часть денег, взывала к совести. Да куда там, не для того Жанна набивала свой карман за счет обмана бедной женщины. Вскоре и разговаривать перестала, на звонки не отвечала.

Скажите, где совесть у таких людей?! Ведь обман — это большой грех! Да и чисто по-человечески — мерзкий, подлый поступок.

Думаю, моя знакомая — не единственная жертва Жанны: язык у этого «юриста» хорошо подвешен. Хочу предупредить людей: следите в оба, не доверяйте таким особам и, главное, не давайте денег заранее, пока работа не сделана! Та вдова попала, что называется, по полной, большие деньги потеряла, а вместе с ними — и веру в людей. Получила стресс, очень переживает, не спит, обострились болезни…

ОТ РЕДАКЦИИ:

Все серьезные правовые вопросы нужно решать с профессиональными юристами. Самые авторитетные из них — адвокаты (члены коллегии адвокатов), у них утвержденные тарифы на услуги, без заключения договоров эти специалисты не работают.

Ирина КРУГЛОВА