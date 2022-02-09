«Чудо-женщина»: каково быть бодибилдершей?

Персональный тренер елецкого спортивного клуба «Спарта» Алина Эдуардовна Моргачева рассказала корреспонденту «Красного знамени» о своем пути в мир бодибилдинга, например, о том, во сколько обходятся профессиональные спортивные соревнования, как к увлечению относятся родные, а также поделилась авторским рецептом специального вкусного десерта.

Кардинальные перемены

Алина Моргачева — коренная ельчанка. Училась в школе № 22. Высшее образование получила на дошфаке ЕГУ им. И. А. Бунина, там же — дополнительную профессию «Социальный педагог».

Спорт всегда присутствовал в жизни девушки, за ее плечами 10 лет увлечения танцами и хореографией. В тренажерный зал пришла, будучи в декретном отпуске. А. Моргачева хотела поправить фигуру, изменившуюся после родов. Начала самостоятельно тренироваться еще дома. Из вспомогательного инвентаря были только ролик для пресса, гантель весом 10 килограммов и фитбол, на котором Алина приспособилась укачивать дочку Алису.

Девушка придерживалась правильного питания: не ела жирную, соленую, острую и вредную еду. Домашние хлопоты и простые упражнения пошли фигуре на пользу. Но когда малышке исполнился год, А. Моргачева поняла, что обычных домашних тренировок уже недостаточно, и пошла заниматься в спортклуб.

Начала активно изучать различные тематические учебные пособия, в том числе и по бодибилдингу. Он заинтересовал ее как эффективный инструмент построения здорового рельефного тела.

Алина Моргачева до сих пор не понимает, почему большинство окружающих считает этот вид спорта чисто мужским увлечением. Ведь женщина, приходя в тренажерный зал, стремится обрести не груду мышц, а подтянутое и очерченное тело, нормализует свой гормональный фон, повышает выносливость и работоспособность.

В итоге девушка получила женственные и привлекательные формы, а укрепившиеся мышцы стали красиво играть от любых движений. В общем, Алину начали сравнивать с супергероем «чудо-женщиной».

Я видела А. Э. Моргачеву в спортклубе «Спарта» 3 года назад, и она произвела на меня большое впечатление уже тогда. Алина тренировала студентку, это было загляденье. Массивные, тяжелые железные снаряды (чуть не написала «наряды»!) на плечах милой и симпатичной девушки смотрелись очень необычно. Когда она начала с ними приседать, ее черты лица менялись с каждым подъемом, а серьезный и сосредоточенный взгляд оставался неизменным. В ней чувствовались упорство, воля и сила.



Соревнования сильных девушек

Алина Моргачева за последние 5 лет побывала на шести состязаниях по бодибилдингу, выступая в категории «Wellness». Это специальная номинация для женщин со спортивным телосложением.

Отбора на такие соревнования нет. Необходимо отправить заявку и упорно готовиться к выступлению. Важная часть подготовки — «сушка» (диета, которая позволяет избавиться от жира в теле, но при этом сохранить мышечную массу). Именно поэтому бодибилдеры в повседневной жизни и на сцене выглядят по-разному. Сейчас, в силу опыта, Алина готовится к соревнованиям не больше полугода, а «сушка» занимает 2 месяца.

Состязания проходят напряженно, ведь конкуренция большая, зато очень зрелищно и интересно. Девушкам наносят специальный грим на все тело, который похож на очень темный загар, делают макияж и прическу. Выступают спортсменки в купальниках, пошитых по определенным стандартам и туфлях на высоких каблуках. Обязательно наличие украшений — сережек, браслетов и колец. Это позволяет выделяться среди большого количества участниц.

Процедура гримирования занимает около часа, нужно простоять так, чтобы не замазать свеженанесенный грим. В этот день девушки не пьют воду, чтобы она не превращалась в отеки и не выходила из организма с потом, это может испортить сценический образ.



На сцене и в жизни

Участницы стоят за кулисами и ждут очереди выхода на сцену, чтобы показать свои формы. Позируют и демонстрируют рельефы тел. Судьи сравнивают конкурсанток в обязательных позах (фронтальная, правым и левым боками, спиной к судьям). Постепенно спортсменки отсеиваются арбитрами, которые в итоге выбирают победительниц. При этом оценивается то, насколько форма женщины-атлета подходит под ее категорию. Учитываются пропорции тела, уровень проработки мышц, состояние кожи и волос, образ в целом.

Алина Моргачева — серебряный призер по бодибилдингу Белгородской и Брянской областей. Вошла в топ-6 лучших участниц на состязании «Grand Prix Kremlin» (Московская область, 2019), в десятку лидеров «Grand Prix Russian 2» (Москва, 2019), 5-е место «Grand Prix SN pro» (Москва, 2021) и 4-е место «Grand Prix NBC 5» (Москва, 2021). Она считает, что опыт пока невелик, но уверенно держится в топе.

Правильно питаться и ходить в спортзал, как отмечает Алина, не намного дороже, чем есть пиццу, бургеры и другую не слишком полезную еду. Разовое посещение тренажерного зала эквивалентно стоимости пачки сигарет, а персональное занятие с тренером — порции роллов.

А вот что касается соревнований по бодибилдингу, то это удовольствие не из дешевых. Например, на БАДы (спортивное питание, витамины) уходит около 10 тысяч рублей, купальник — от 20 тысяч рублей, туфли — от 5 тысяч рублей, грим — 4 тысячи 500 рублей, макияж — 7 тысяч рублей, прическа — 2 тысячи рублей, членские взносы — 5 тысяч рублей. Плюс дорога, проживание в съемной квартире или гостинице и питание…



Тренирует ельчанок

Алина Моргачева отучилась в центре подготовки профессионалов «Олимп» (Москва) и стала персональным тренером по бодибилдингу и фитнесу с диетическим уклоном.

Тренирует девушек и женщин в спортклубе «Спарта». Помогает им разобраться с нюансами питания, выстраивает тренировочный план, отслеживает динамику похудения или набора веса.

Рабочий день Алины начинается в 8 утра и заканчивается посещением последнего клиента, зачастую до 9 вечера. На каждого человека отводится час занятий. В этом плотном графике девушка находит время и для себя.

Тренер советует подопечным посещать тренажерный зал хотя бы пару раз в неделю для поддержания мышц в тонусе. Сейчас, в эпоху гаджетов и сидячего образа жизни, у каждой второй представительницы прекрасного пола есть проблемы с позвоночником. А разумные занятия бодибилдингом помогают бороться с этим.

— Женщинам, которые решили изменить свое тело с помощью бодибилдинга, я бы посоветовала сбалансированное питание, а не жесткую диету. Тренировки должны быть по силам, а не изнуряющими. Тогда занятия принесут удовольствие, а похудение не окажется в тягость, — говорит А. Моргачева. — Зачастую в погоне за идеальным телом девушки прибегают к самым изощренным методам, вплоть до аптечных таблеток. Но, кроме проблем со здоровьем, они больше ничего не приобретают. В начале спортивного пути необходим наставник, иначе по незнанию можно наломать дров.

Совмещать работу с семьей «чудо-женщине» нетрудно. Случаются дни, когда дочь Алиса после школы находится с мамой в «Спарте», где можно и потренироваться, и сделать уроки.

Семейные прогулки семья Моргачевых планирует на выходные, в приготовлении еды Алине иногда помогает супруг Олег. Муж и дочка относятся к ее увлечению положительно, следят за выступлениями и гордятся мамой и женой.



Правильное питание должно быть вкусным!

В свободное от тренировок и соревнований время Алина Моргачева любит читать книги, смотреть фильмы и вышивать крестиком. В последнее время фитнес тренер начала собирать рецепты быстрых и доступных блюд правильного питания. Она хочет создать сборник таких яств и поделиться им со всеми желающими.

Алина очень любит сладкое и знает секреты ПП-десертов (это низкокалорийная, но очень вкусная еда). Ее фаворит — глазированные сырки. Для их приготовления, по словам моей героини, понадобится 450 г. творога, 8 г. сахзама, 2 ст. ложки кокосовой стружки и 2 плитки горького шоколада.

Смешиваем творог, кокосовую стружку и заменитель сахара. Лепим сырки и отправляем их в морозилку на 15 минут. В это время растапливаем шоколад в микроволновке или водяной бане. Достаем творожные заготовки, окунаем в шоколад. Полезный и вкусный десерт готов.

Елизавета КУКУЗОВА