Татьяна Дьяконова: «Тема думских заседаний — социальная защита граждан»

У депутатов Государственной Думы РФ завершилась длинная региональная неделя, в ходе которой парламентарии работали в своих избирательных округах. Депутат Госдумы от Липецкой области Татьяна Дьяконова отмечает: подобные периоды дают возможность народным избранникам плотнее пообщаться с избирателями, помочь им в решении проблем, а также проинформировать о том, что удалось сделать парламентариям за осеннюю сессию.

О результатах депутатской работы Т. И. Дьяконова рассказала в интервью региональным СМИ.

Депутат Госдумы РФ от Липецкой области Т. И. Дьяконова.

О самом важном

— Татьяна Ивановна, на осенней сессии в Госдуме было принято 143 закона. Какие из них, на ваш взгляд, самые важные?

— Сессия была очень продуктивной, и приятно осознавать, что большинство законов имеют социальную направленность. Считаю, самый важный закон из нами принятых — социально ориентированный бюджет страны. Можно сказать, с него и начал работу действующий созыв. Первое, что мы сделали, — внесли поправки в законопроект. От фракции «ЕР» удалось внести многие предложения, собранные летом в народную программу «Единой России». На реализацию данных проектов выделены дополнительные средства в бюджете.

Приведу несколько примеров. В проекте федерального бюджета на 2022 — 2024 годы дополнительно выделено 107 млрд рублей, которые направят на здравоохранение, региональное развитие и социальную политику.

Мы приняли законы об увеличении МРОТ, об освобождении семей с детьми от НДФЛ с продажи квартир, о защите соцвыплат от списания за долги. Банкам теперь запрещается списывать единовременные соцвыплаты государства в счет погашения задолженности по потребительским кредитам. Еще один важный закон — об отмене техосмотра. Это решение облегчит жизнь многим автовладельцам, закон коснется примерно 50 млн транспортных средств. Совсем недавно принят закон об индексации пенсий выше уровня инфляции. Это прямое поручение Президента РФ Владимира Путина.

Подчеркну: социальная защита граждан, особенно сегодня, в условиях пандемии, была главной темой на осенней сессии. Основной в депутатской работе она и остается.



Больше

и возможностей,

и ответственности

— Каково ваше личное впечатление от работы в Госдуме?

— Для меня это новая сфера деятельности, новый статус. Но главная цель в работе осталась прежней, ею я руководствовалась и на предыдущих постах — делать все возможное, чтобы человеку жилось лучше. Возможно, звучит пафосно, но стремиться к выполнению такой задачи каждому чиновнику, наделенному должностью, необходимо. Иначе он не на своем месте. Кстати, этого принципа я придерживалась и работая в клубе лидеров России «Эльбрус». Просто Госдума дает новые, более широкие возможности: к примеру, я могу как депутат отправлять запросы в федеральные министерства, контролировать решение той или иной проблемы, появляется больше рычагов воздействия.

Самое яркое событие в Думе — мой дебют на трибуне во время пленарного заседания. Даже с большим опытом выступлений на разные аудитории впервые произносить речь в стенах главного парламента страны волнительно: осознаешь свое участие в законотворческой деятельности, а это очень ответственная работа.



Диалог

с избирателем

— Известно, что за время работы в Госдуме к вам поступило около 800 обращений. О чем они?

— В основном, как и у многих моих коллег, обращения касались введения ограничений из-за коронавируса, ковид-сертификатов: очень уж резонансная тема. Отрадно, что позиция наших граждан по этому вопросу была услышана на всех уровнях и законопроект о введении по всей России QR-кодов в Госдуме сняли с рассмотрения.

Были и другие обращения, они все так или иначе связаны с темой соцзащиты граждан. К примеру, один из вопросов, заданный мне на личном депутатском приеме в Ельце, касался предоставления преподавателям детских школ искусств права на досрочное назначение трудовой пенсии по старости. Кстати, пользуясь случаем, сообщаю своим избирателям, как он решается: мы его прорабатываем с Министерством культуры РФ, министр Ольга Любимова на мой запрос отреагировала оперативно.

Много вопросов задается в соцсетях, люди предлагают конкретные идеи. Например, как упростить жизнь малому бизнесу. Насыщены обращениями и региональные недели, которые проводятся на местах, в населенных пунктах Липецкой области. Да, может, задаваемые там вопросы и мелковаты, местечкового характера (к примеру, ремонт дороги или ступенек в ФАПе). Но это проблемы, с которыми люди сталкиваются ежедневно. И их надо решать.

Еще пример. Ко мне обратилась семья, переехавшая в Липецк из ЛНР ради лечения ребенка, у которого по ошибке врачей возникли проблемы со зрением. Родителям у нас отказали в получении пособия, ссылаясь на то, что у семьи временная регистрация. Начали разбираться с этой историей. Выяснилось, что временная регистрация — не помеха, на самом деле для получения пособия семье нужно было подтвердить свой доход, он может быть минимальным.

Искренне радовалась, когда во взаимодействии с управлением социальной политики Липецкой области удалось очень оперативно решить эту важнейшую для семьи проблему! Договорились с родителями, что буду с ними на постоянной связи, помогу, если возникнут другие вопросы.



«Я очень открытый человек»

— Кто и как может обратиться к вам с вопросом или просьбой как к депутату Госдумы?

— Я очень открытый человек. Самый простой способ — написать на личную электронную почту DeputatDyakonova@yandex.ru или адресовать вопросы моим помощникам в Госдуме по телефону +7-916-442-71-58. Также можно писать сообщения в моих социальных сетях, я вижу все комментарии и обращения, обязательно отвечаю. Часто провожу приемы граждан в Липецкой области, на них можно записаться по тому же номеру телефона. Кроме того, помощники будут вести приемы граждан, когда меня нет в регионе.

Региональные недели: как они проходят

— Из чего складывается ваша работа в Липецкой области?

— Региональные недели проходят в многоформатном режиме: это и приемы граждан, и выезды на различные мероприятия, и работа «в поле», т. е. на местах. Основа депутатской жизни — постоянный диалог с гражданами. Летом мы, «единороссы», провели большое количество встреч с населением, сформировали народную программу «Единой России». Один из ее пунктов — изменение качества жизни людей.

Кстати сказать, в Липецкой области работа в этом направлении особенно заметна. Пример тому — обновленные кадровые центры, которые я посетила в Елецком районе. Приятно удивил не только внешний вид зданий, но и формат деятельности учреждений, насколько внимательно и тщательно консультанты центра занимаются подбором направлений для трудоустройства человека.

— Как бы вы оценили выполнение в Липецкой области программы по предоставлению соцконтрактов?

— Необходимо отметить, что в прошлом году наш регион стал общероссийским лидером в этом направлении, в Липецкой области выдано более 5,5 тысячи соцконтрактов. Отрадно, что люди все чаще берут эти средства для предпринимательской деятельности, количество таких контрактов выросло за год более чем в 4 раза! Выяснилось, что среди жителей области очень популярен такой вид соцконтракта, как ведение личного подсобного хозяйства.

— Могут ли предложения, получаемые вами во время региональной недели, лечь в основу какого-либо законопроекта?

— Безусловно! Законодательные инициативы ведь появляются не просто так, из ниоткуда, это ответ на общественные, народные запросы. Поэтому региональные недели — большое подспорье для нас, депутатов.

Помните обращение из Ельца про начисление стажа работникам культуры? Вот, пожалуйста, это уже основа для внесения законопроекта или поправок в имеющийся закон. По вышеназванному вопросу сейчас совместно с Министерствами культуры, труда, финансов прорабатываем возможность внесения поправок в действующее законодательство.



Полное взаимопонимание как залог эффективной работы

— Как оцениваете депутатское взаимодействие с администрацией Липецкой области?

— Мне очень повезло. С губернатором и администрацией региона работаем в одной команде. Взаимопонимание полное, цели общие — трудиться на благо Липецкой области и работать в поиске новых подходов при решении возникающих проблем.

Кстати сказать, то, что Игорь Георгиевич Артамонов — один из ярких представителей политики нового формата, стало понятно, когда он без колебаний согласился участвовать в нашем совместном проекте «Обучающие экспедиции». Данный проект реализуется по инициативе клуба лидеров России «Эльбрус» и представителей региональных властей. В прошлом году в пилотном этапе «Обучающих экспедиций» участвовали Курская, Липецкая, Курганская области и Камчатка. В рамках проекта команды из числа лидеров России и представителей органов власти решали регионально важные проблемы.

К примеру, в Липецкой области губернатор поставил задачу: снизить уровень бедности. Мы в свою очередь предложили реформировать процедуру выдачи социального контракта. Только представьте себе: в итоге количество шагов по получению соцконтрактов в Липецкой области с 23 сократилось до трех, а число заключенных соцконтрактов всего за несколько месяцев увеличилось в несколько раз. Получить от государства целевые 250 тысяч рублей на разные нужды, в том числе для открытия собственного дела, стало намного быстрее.

Это только один из примеров эффективного взаимодействия с органами власти.



«Эльбрус»

и Госдума: выше по требованиям, ближе к человеку

— Как вам удается совмещать работу в Госдуме и руководить клубом лидеров России «Эльбрус»?

— Депутатский график работы очень плотный. Но, знаете, работа в «Эльбрусе» и в Госдуме во многом перекликается. И цель одна — улучшение жизни человека. Причем это не громкие слова: миссия клуба «Эльбрус» — формирование в России механизмов ответственного лидерства для созидательного развития страны. С 2018 года более 44 тысяч россиян приняли участие в социальных проектах членов клуба в 61 регионе страны.

Например, в прошлом году лидеры провели «Уроки лидерства» и мастер-классы проекта «Моя родная школа» для более 5 тысяч школьников и студентов по всей стране. Проект «Финансовая грамотность» обучил более двух тысяч учеников.

Мы постоянно повышаем требования к улучшению качества жизни людей. И стремимся быть ближе к их нуждам.

В этом и заключается смысл работы депутата Государственной Думы: жить нуждами своих избирателей.

Подготовил

Н. Сыромятников.