Легенды редакционного здания и елецкого издания

В редакции елецкой городской газеты «Красное знамя» побывали учащиеся и педагоги школы № 23, осмотревшие здешний музей и познакомившиеся с историей главного печатного СМИ Ельца с целью изучения и анализа этой темы.

История елецкой печати

Гостями журналистов стали преподаватели Лариса Григорьевна Гарбуз (история) и Ирина Юрьевна Каверина (русский язык и литература), а также учащиеся десятого класса, мечтающие стать репортерами Захар Федулов и Юлия Котова. В редакционном музее они с интересом познакомились летописью Ельца, как в зеркале отразившейся на страницах «Краснознаменки».

Главный редактор «Красного знамени» Р. В. Демин рассказал посетителям о том, что история елецкой печати уходит своими корнями в 1898 год. Именно тогда впервые упоминается о том, что елецкому ветеринарному врачу Михаилу Михайловичу Лисицыну было дано разрешение издавать в городе газету «Елецкий вестник».

Позже тут появятся печатные СМИ самого разного направления и содержания. До революции 1917 года в Ельце в разное время выходило свыше 20 общеполитических газет и даже журналов. В их числе такие, как ежедневная газета общественной жизни, политики, литературы и торговли «Елецкий край», «Елецкий вестник», «Голос порядка», «Елецкая жизнь», «Елецкий дневник», «Елецкая газета».

Среди не совсем обычных местных изданий дореволюционного периода можно назвать журнал «Вестник еврейской эмиграции и колонизации» (выходил с 1911 по 1914 годы, поскольку в Ельце была большая еврейская община) и сатирическую антиимперскую, а затем антибольшевистскую и антисоветскую газету «Вечерний вопль», нелегально издававшуюся с 1916 до 1918 года.

Необычное здание

Здание, в котором редакция «Красного знамени» располагается с 1977 года (ул. Советская, 72), было построено примерно в середине XIX века. Затем оно принадлежало елецкому аптекарю, провизору, дворянину Константину Ивановичу Арцишевскому. Об этом свидетельствуют бетонные порожки (они хранятся во дворе редакции) со старинной надписью «АПТЕКА К. И. АРЦИШЕВСКАГО».

Константин Иванович состоял членом правления городского попечительного общества о Доме трудолюбия (ныне в этом здании мастерские драмтеатра «Бенефис»), а также был членом общества елецких врачей.

В 2019 году на чердаке редакции найдена бутылка, на которой еще по старым правилам орфографии надписано: «ЛИМОННАЯ. Завод искусств. мин. вод Николай Ланин в Москве».

Журналисты «Кранознаменки» выяснили, что московский купец первой гильдии и потомственный почетный гражданин Николай Петрович Ланин (1832 — 1895) в середине ХIХ века, после учебы за границей, основал на родине завод и заведение по продаже искусственных и минеральных вод (1852). Его продукцию хорошо знали, она расходилась по аптекам всей России. А еще Ланин издавал газету «Русский курьер», очень популярную в свое время. Именно через «Русский курьер», выпуск которого был убыточным (!), Ланин рекламировал свою минералку, приносившую огромную прибыль, с лихвой покрывавшую все расходы на содержание собственного СМИ.

После Октября 1917 года

После Октябрьской революции городской Военно-революционный комитет (ВРК), взявший власть в Ельце, запретил местные газеты, кроме советских. Печатный орган новой власти назывался «Елецкий рабочий» (1917 год), затем — «Известия Елецкого Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов», а с 16 мая 1918 года — «Советской газетой». Позже ее переименовали в «Соху и молот», потом в «Набат». Наконец с 1926 года она стала «Красным знаменем».

В годы войны городская газета не выходила только в дни гитлеровской оккупации Ельца. Из редакции ушли на фронт и не вернулись, отдав жизнь за Родину, сотрудники и журналисты «Красного знамени»: Георгий Вавилов, Герасим Дурнов, Борис Коровкин, Владимир Архипов, Тихон Пономарев, Петр Архипов, Иван Провоторов, Николай Родионов. А многие послевоенные «краснознаменцы» были настоящими героями, награжденными боевыми орденами и медалями, как, например, фотокорреспондент Александр Боев — кавалер ордена Славы.

Во время хрущевской оттепели в Ельце делали эксперименты и новшества в области СМИ. В 1956 году в кинотеатре «Ударник» (ныне здание ДШИ № 4 им. Л. Соколовой) показали городскую световую газету, рассказывавшую о передовиках местных предприятий с помощью слайдов.

После горбачевской перестройки в Ельце, кроме «Краснознаменки», выходили рекламные и «независимые» издания. Вот их названия: «Елецкие куранты», «Елецкая газета», «Елецкий почтальон», «Елецкая реклама», «Елецкая копейка», «Мой Елец», «Елецкий вестник», «Факты с аргументами», «Сорока 48». И это далеко не полный перечень почивших в бозе изданий.

Сегодня с читателем по-прежнему остается лишь «Красное знамя», ставшее таким же символом Ельца, как местные достопримечательности. Коллектив газеты, постепенно обновляясь, более 100 лет (!) ведет летопись родного города.