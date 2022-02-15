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Даты

Маршрут для крепких духом

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  • Исполнилось 33 года со дня, когда командующий 40-й армией генерал-лейтенант Борис Громов последним из воинов ограниченного контингента советских войск покинул мост через Аму-Дарью, разделявший Афганистан и СССР.


  • Ежегодно 15 февраля отмечается как День памяти воинов-интернационалистов, выполнявших свой долг за пределами Родины. В 15 раз 14 февраля проводился и комбинированный лыжный переход Задонск-Елец, приуроченный к этой знаменательной дате.
    Организаторы перехода — муниципальные управления по физической культуре, спорту и молодежной политике, образования, елецкое отделение ДОСААФ России, а также местное отделение всероссийского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ».
    На сей раз в связи с коронавирусными ограничениями в лыжном переходе, стартовавшем от задонского мемориала в честь защитников Отечества, погибших при исполнении воинского долга, приняли участие всего 5 елецких спортсменов (по двое из гимназии № 97 и Елецкого техникума железнодорожного транспорта, возглавил группу председатель управления по физкультуре, спорту и молодежной политике В. А. Хабибулин). Примечательно, что и первый такой переход 15 лет назад начинался с аналогичного количества лыжников.
    Данный переход проводится в рамках традиционного месячника оборонно-массовой и спортивной работы, в текущем году он стартовал 23 января — в день, когда отмечалось 95-летие ДОСААФ России (месячник был посвящен юбилею организации).
    Оборонная организация, называвшаяся поначалу Осавиахимом, была создана в СССР в далеком 1927 году. Прошли десятилетия, сменился государственный строй, не стало великой страны, а доб¬ро¬воль¬ное об¬ще¬ст¬во со¬дей¬ст¬вия ар¬мии, авиа¬ции и фло¬ту (именно так расшифровывается аббревиатура ДОСААФ) всегда оставалось пропагандистом здорового образа жизни, воспитывала патриотов, готовила граждан к защите Отечества. Эти задачи ДОСААФ России успешно выполняет и поныне.
    В рамках месячника в Ельце уже состоялись первенство по лазертагу, «ДОСААФовская лыжня» (биатлон), лыжный переход, посвященный 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, до 10 февраля проходила акция «Ворошиловский стрелок».
    Протяженность маршрута лыжного перехода составила около 30 километров. 15 февраля участники перехода приняли участие в митинге, посвященном 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана и прошедшем в сквере «афганцев».
    На митинг были приглашены ветераны военной службы в «горячих» точках, члены комитета солдатских матерей, представители елецкой молодежи и общественности. Перед собравшимися выступили глава города Е. В. Боровских и председатель Совета депутатов г. Ельца В. Н. Никонов.
    В торжественной обстановке преподавателю ЕТЖТ — филиала РГУПС А. С. Черепникову, студенту Елецкого техникума железнодорожного транспорта Давиду Селезневу, руководителю команды гимназии № 97 Е. В. Мильчевскому, одинадцатикласснику этого образовательного учреждения Никите Фатееву и десятикласснику Александру Полунину вручили сертификаты участников лыжного перехода.
    На митинге также выступили председатель Елецкого совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов А. И. Бурцев, врио военного комиссара по Ельцу и Елецкому району Д. Н. Кузнецов. От имени ельчанок, чьи сыновья-военнослужащие погибли в мирное время, к участникам митинга обратилась председатель совета солдатских матерей Ельца и Елецкого района Т. П. Татькова.
    Митинг завершился возложением цветов к памятнику воинам-интернационалистам.

    В ТЕМУ
    До завтра (включительно) все желающие могут подать заявки на участие в соревнованиях на радиоуправляемых танках городского турнира «Елецкая дуга», организуемых в рамках вышеупомянутого месячника местным отделением ДОСААФ России, муниципальными управлениями по физической культуре, спорту и молодежной политике, образования, штабом елецкого отделения «Юнармии»: elrosto@yandex.ru, подробности — по телефону 8-906-688-77-55; на сайте el-dosaaf.ru в заметке «Экипаж машины боевой» есть ссылка на приложение, в
  • котором разъясняются условия соревнований.
    Сами состязания состоятся в День защитников Отечества 23 февраля.

    Команда участников лыжного перехода, посвященного 33-й годовщине вывода советских войск из Афганистана, увы, без своего лидера — начальника муниципального управления по физкультуре, спорту и молодежной политике Владимира Андреевича Хабибулина. На снимке: десятиклассник гимназии № 97 Александр Алексеевич Полунин, преподаватель елецкого техникума железнодорожного транспорта — филиал РГУПС Андрей Сергеевич Черепников, студент четвертого курса ЕТЖТ — филиал РГУПС Давид Александрович Селезнев, одиннадцатиклассник гимназии № 97 Никита Васильевич Фатеев перед началом торжеств в сквере «афганцев».
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