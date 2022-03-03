Юные кружевницы и «Стальное дерево»

Ученицы школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов подали заявку на грантовый конкурс «Стальное дерево», который проводит НЛМК с целью поддержки общественно полезных идей. Школьницы хотят открыть кабинет кружевоплетения в стенах родного учебного учреждения.

Ученицы школы № 10 с углубленным изучением отдельных предметов занимаются елецким кружевоплетением.

В десятой школе возобновил свою работу кружок кружевоплетения. Обучает девочек выпускница ЕГУ им. И. А. Бунина Кристина Юрьевна Бурдукова. Она защитила диплом по свадебному кружевоплетению. Кстати сказать, воплотила свои задумки Кристина Юрьевна в реальность на собственной церемонии бракосочетания, подготовив к торжеству великолепный кружевной наряд.

Желающих посещать дополнительные занятия в СШ № 10 много, но класс вмещает только 20 человек. Поэтому руководство школы приняло решение участвовать в конкурсной программе «Стальное дерево», чтобы с помощью гранта оборудовать специальную мастерскую для рукоделия.

— Попробовала себя в кружевоплетении и очень увлеклась. Настолько понравилось переплетать нити и затягивать их, создавая различные узоры, что решила всерьез заняться старинным елецким ремеслом, — говорит ученица 7 класса Полина Сидельникова.

Заместитель директора по воспитательной работе СШ № 10 Е. А. Прокофьева рассказала, что, если удастся получить грант, школа закупит дополнительные подушки и коклюшки, нити и стеллажи, чтобы было где хранить и демонстрировать кружевные изделия.

Станет ли заявка юных кружевниц участником грантовой программы, узнаем уже в этом месяце.