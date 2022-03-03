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Мысли по поводу

Мой Сталин…

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В следующем году исполнится 70 лет со дня смерти главы СССР (председателя Совмина и секретаря ЦК КПСС) И. В. Сталина. По сию пору его личность вызывает в разных кругах ожесточенные споры, хотя ее масштаб признавали даже западные «партнеры». Такие, например, как Уинстон Черчиль.


Черчиль не любил, но уважал

Именно премьер-министр Великобритании сказал о своем союзнике во Второй мировой войне в 1942 году: «России очень повезло, что, когда она агонизировала, во главе ее оказался такой жесткий военный вождь. Это выдающаяся личность, подходящая для суровых времен. Человек неисчерпаемо смелый, властный, прямой в действиях и даже грубый в своих высказываниях… Однако он сохранил чувство юмора, что весьма важно для всех людей и народов, и особенно для больших людей и великих народов. Сталин также произвел на меня впечатление своей хладнокровной мудростью, при полном отсутствии каких-либо иллюзий…»

Мама плакала

Я помню раннее утро 5 марта 1953 года. Меня разбудило рыдание моей мамы, Екатерины Нечаевой. «Что случилось?» — спросил я, немного испугавшись спросонья. «Толя! Только что по радио передали сообщение: ушел из жизни наш дорогой учитель и вождь пролетариата — товарищ Сталин… Как мы теперь будем жить без него?» — со слезами на глазах говорила мама.
Через какое-то время в нашу комнату вошла заплаканная хозяйка дома, Вера Николаевна. У нее наша семья снимала квартиру. И плач в комнате уже 2 женщин с причитаниями продолжался.

Трагедия для большинства

В те далекие времена мне было всего 9 лет и я, конечно, не осознавал той утраты, которую понесли люди старшего поколения. Ведь наш народ привык к этому руководителю. Многие действительно не могли представить, что станет со страной и как люди будут жить дальше. Ведь народ-победитель в самой страшной войне ХХ века понес невосполнимую утрату. Граждане нашей страны привыкли жить, работать и побеждать под руководством Иосифа Виссарионовича. Его потеря для большинства советских людей превратилась в настоящую жизненную трагедию. Не удивительно, ведь, по сути, И. В. Сталин руководил огромной страной с 1922 года. Оставался на своем посту в труднейшие годы и сделал из лапотной России великую индустриальную державу.

Победить фашизм
и гарантировать мир

Конечно, индустриализация далась СССР непросто. Но именно благодаря ей, под непосредственным руководством Сталина, страна сумела сломать хребет фашизму, захватившему полмира. И вполне заслуженно после победоносного окончания Великой Отечественной войны в 1945 году Иосифу Виссарионовичу было присвоено звание Героя Советского Союза, а также высшее воинское звание — генералиссимус. Благодаря сталинской энергии, воле и целеустремленности СССР в послевоенное время с помощью наших замечательных, гениальных конструкторов создана атомная бомба, ставшая (не по нашей вине) гарантом мира от 3-й мировой войны.

Противоречивые мнения

Конечно, об И. В. Сталине, как при жизни, так и особенно после его смерти имелись самые разные и противоречивые мнения. Его ругали, обвиняя во всех смертных грехах. Но лично мое мнение, как и многих моих друзей, знакомых и соотечественников, неизменно: он продукт своей непростой эпохи. И посему оставался жестким, но в то же время великим человеком, прагматичным политиком, радевшим о своей стране и ее народах. Заслуги Иосифа Виссарионовича в развитии индустрии, укреплении обороноспособности СССР неоспоримы.
Не забудем о том, что принимать стратегические решения и действовать (нередко жестко) ему приходилось в сложнейших условиях, складывавшихся внутри Отечества и во внешнем мире.

Останется в памяти народов

Искренне скорбели о смерти Сталина не только в СССР, но и соседних странах, например в Китае. Приведу выдержку из газетной статьи за 13 марта 1953 года.
«Весь китайский народ, как клятву, повторяет: «Свято храня память о нашем великом учителе Сталине, КП Китая и китайский народ вместе с КПСС и советским народом будут безгранично крепить великую дружбу, осененную именем Сталина. Китайские коммунисты и китайский народ будут с еще большей настойчивостью изучать учение Сталина, изучать советскую науку и технику для того, чтобы строить свое государство».
Поэт как-то сказал: «Лицом к лицу, лица не увидать. Большое видится на расстоянии…». Думаю, это как раз о том, что потомкам еще предстоит осознать и дать реальную оценку великому руководителю нашей Родины И. В. Сталину. А то, что он останется в сердце и народной памяти на долгие-долгие годы, у меня нет ни малейшего сомнения.

Анатолий НЕЧАЕВ,
краевед

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