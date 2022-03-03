Художник-бутафор драмтеатра «Бенефис» Н. В. Баграмова создает уникальные декорации к различным спектаклям. Также она занимается реставрацией старого реквизита. Наталья Викторовна рассказала журналистке «Красного знамени», где черпает вдохновение, сколько часов работает над бутафорией и как сильно любит живопись.

Н. В. Баграмова — художник-бутафор драмтеатра «Бенефис».

Задачи для художника-бутафора

Н. В. Баграмова окончила колледж искусств им. Т. Н. Хренникова по специальности «дизайнер». В 1997 году впервые попробовала себя в роли художника-бутафора в «Бенефисе». Однако в связи с непростым финансовым положением на некоторое время уходила из театра. Спустя пару лет вернулась в родные стены по зову сердца. Итог: более 15 лет Наталья работает в цехе по производству реквизита.

Задачи перед художником-бутафором ставятся каждый раз новые, так что скучать не приходится. К примеру, сегодня нужно сделать саблю герою спектакля, а завтра создать головные уборы для дам (цветочки, бусинки, атласные ленты). В этом деле важно сохранять историческую подлинность. Для этого Наталья Викторовна смотрит старинные рисунки, фотографии и кинохронику.

Художник-постановщик создает внешний облик спектакля, его идею, настроение, стиль, атмосферу в соответствии с общим творческим замыслом режиссера. Разрабатывает чертежи, макеты декораций. Затем раздает эскизы по цехам, контролирует производство изделий и выполнение всех оформительских работ. Художник-бутафор должен постараться точно воплотить задуманное в жизнь согласно чертежам и пожеланиям постановщика. Например, нужна декорация — интерьер комнаты или квартиры. Основа изготавливается в столярном и слесарном цехе театра, а затем отдается декораторам. Они расписывают, фактурят, наклеивают обои, лакируют.



Декорации и награды

Н. В. Баграмова использует в своей работе различные строительные, упаковочные и отделочные материалы: пенопласт, поролон, гипс, жидкие гвозди и многие другие. С ее декорациями выпущено более 80 спектаклей таких художников-постановщиков, как А. Давыдова, М. Кукушкин (Москва), А. Хромцов, А. Добровольский (Санкт-Петербург) и С. Гаврилов (Германия). Все они оставили исключительно положительные отзывы о труде и объектах, созданных руками и фантазией архитектора сцены.

Восхищает способность Натальи Викторовны так изготовить декорации к спектаклю, что обычная бытовая вещь, вдруг становится элементом представления на сцене, ее неотъемлемой частью, создающей дух и настроение. За эти способности Н. В. Баграмову наградили дипломами первого межрегионального театрального фестиваля «Крылья победы» (г. Орел, 2019), VII конкурса профессиональных театров Липецкой области «В зеркале сцены» (г. Липецк, 2020), XVIII фестиваля театров малых городов России (г. Набережные Челны, 2021), и это далеко не все награды.



Любовь к живописи

Полны очарования бутафорские работы Натальи в детских спектак­лях «Конек-горбунок», «Волшебник Изумрудного города», «Незнайка в Солнечном городе, «Золушка». В них она превращает сцену в сказочную страну. Наталья Викторовна постоянно совершенствуется, осваивает новые инновационные бутафорские технологии, инструменты и материалы, повышает квалификацию на отделении дизайна в ЕГУ им. И. А. Бунина. А еще она принимает активное участие в оформлении городских мероприятий. За это не раз награждалась благодарственными письмами управления культуры и администрации Ельца.

У Баграмовой есть необычное хобби. В свободное время она гуляет по городу и черпает вдохновение для создания будущих декораций. Ее привлекает абсолютно все: улочки с сохранившейся старинной архитектурой, лучи солнца, падающие на заснеженные лапы елей, а осенью — разноцветные листья деревьев. Кроме того, Наталья около 5 лет участвует в выставках галереи «Художник» Серафима Глушкова. Самые яркие и запоминающиеся ее работы — «Вознесенский собор», «Великокняжеская церковь» и «Храм Елецкой иконы Божией Матери». Смотришь на них и понимаешь: их автор — настоящий художник!