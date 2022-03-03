новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальный отдел

Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022 № 392

4 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

шестого созыва

51 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

От   25.02.2022                                                                       № 392

Об установлении  границ территории

для осуществления территориального

общественного самоуправления  
в пределах границ многоквартирных жилых домов  № 3Б по улице Новолипецкая и № 2А по улице Мичурина

          Рассмотрев заявление инициативной группы граждан с предложением об установлении границ территории для осуществления территориального общественного самоуправления, учитывая заключение прокуратуры города Ельца, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Положением «О территориальном общественном самоуправлении в городском округе город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ:

          1. Установить границы территории для осуществления территориального общественного самоуправления в пределах границ многоквартирных жилых домов № 3Б по улице Новолипецкая и № 2А по улице Мичурина, с учетом прилегающей территории к границам домов на расстоянии: от фасадной части дома № 3Б по улице Новолипецкая – 63 метра;  от заднего фасада  дома № 3Б по улице Новолипецкая – 19 метров; от заднего фасада дома № 2А по улице Мичурина – 17,5 метра (схема границ –  Приложение).

          2. Опубликовать настоящее решение в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

Председатель                                                                                      В.Н. Никонов

Приложение                                                       к решению Совета депутатов городского округа город Елец от 25.02.2022  № 392

Схема границ территории

для осуществления территориального общественного самоуправления в 

пределах границ многоквартирных жилых домов № 3Б по улице Новолипецкая и № 2А по улице Мичурина, с учетом прилегающей территории

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022…

Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022…

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14.02.2022 №239

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 23.02.2022

Сообщение о планируемом изъятии земельного участка по…

1 из 26
Новости ВРФ