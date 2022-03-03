Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022 № 392

Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022 № 392

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

шестого созыва

51 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

От 25.02.2022 № 392

Об установлении границ территории

для осуществления территориального

общественного самоуправления

в пределах границ многоквартирных жилых домов № 3Б по улице Новолипецкая и № 2А по улице Мичурина

Рассмотрев заявление инициативной группы граждан с предложением об установлении границ территории для осуществления территориального общественного самоуправления, учитывая заключение прокуратуры города Ельца, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Положением «О территориальном общественном самоуправлении в городском округе город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ:

1. Установить границы территории для осуществления территориального общественного самоуправления в пределах границ многоквартирных жилых домов № 3Б по улице Новолипецкая и № 2А по улице Мичурина, с учетом прилегающей территории к границам домов на расстоянии: от фасадной части дома № 3Б по улице Новолипецкая – 63 метра; от заднего фасада дома № 3Б по улице Новолипецкая – 19 метров; от заднего фасада дома № 2А по улице Мичурина – 17,5 метра (схема границ – Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».

Председатель В.Н. Никонов

Приложение к решению Совета депутатов городского округа город Елец от 25.02.2022 № 392

Схема границ территории

для осуществления территориального общественного самоуправления в

пределах границ многоквартирных жилых домов № 3Б по улице Новолипецкая и № 2А по улице Мичурина, с учетом прилегающей территории