Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022 № 392
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
шестого созыва
51 сессия
Р Е Ш Е Н И Е
От 25.02.2022 № 392
Об установлении границ территории
для осуществления территориального
общественного самоуправления
в пределах границ многоквартирных жилых домов № 3Б по улице Новолипецкая и № 2А по улице Мичурина
Рассмотрев заявление инициативной группы граждан с предложением об установлении границ территории для осуществления территориального общественного самоуправления, учитывая заключение прокуратуры города Ельца, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Положением «О территориальном общественном самоуправлении в городском округе город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец
РЕШИЛ:
1. Установить границы территории для осуществления территориального общественного самоуправления в пределах границ многоквартирных жилых домов № 3Б по улице Новолипецкая и № 2А по улице Мичурина, с учетом прилегающей территории к границам домов на расстоянии: от фасадной части дома № 3Б по улице Новолипецкая – 63 метра; от заднего фасада дома № 3Б по улице Новолипецкая – 19 метров; от заднего фасада дома № 2А по улице Мичурина – 17,5 метра (схема границ – Приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».
Председатель В.Н. Никонов
Приложение к решению Совета депутатов городского округа город Елец от 25.02.2022 № 392
Схема границ территории
для осуществления территориального общественного самоуправления в
пределах границ многоквартирных жилых домов № 3Б по улице Новолипецкая и № 2А по улице Мичурина, с учетом прилегающей территории