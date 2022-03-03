Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022 № 393

Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022 № 393

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

шестого созыва

51 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

От 25.02.2022 № 393

О внесении изменений в Порядок организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории городского округа город Елец, принятый решением Совета депутатов городского округа город Елец от 16.08.2017 № 461

Рассмотрев предложенный администрацией городского округа город Елец проект изменений в Порядок организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории городского округа город Елец, учитывая заключение прокуратуры города Ельца, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду», Уставом городского округа город Елец, Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ:

1. Принять Изменения в Порядок организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории городского округа город Елец (прилагаются).

2. Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.

Председатель В.Н. Никонов

ИЗМЕНЕНИЯ

В ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КОТОРАЯ ПОДЛЕЖИТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Приняты решением

Совета депутатов городского

округа город Елец

от 25.02.2022 № 393

Статья 1

Внести в Порядок организации общественных обсуждений среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории городского округа город Елец, принятый решением Совета депутатов городского округа город Елец от 16.08.2017 № 461, следующие изменения:

1) в статье 1:

а) в части 1 слова «приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» (далее – приказ от 16.05.2000 № 372)» заменить словами «приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее – приказ от 01.12.2020 № 999)»;

б) в части 3 после слова «заказчика» дополнить словом «(исполнителя)»;

в) в части 4 после слова «Интернет» дополнить словами «(далее – официальный сайт администрации города)»;

г) часть 5 изложить в следующей редакции:

«5. Понятия «заказчик», «исполнитель» используются в значениях, указанных в приказе от 01.12.2020 № 999.»;

д) в части 6 после слова «(объединения)» дополнить словами

«, представители органов государственной власти, органов местного самоуправления»;

2) в статье 2:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. Заказчик (исполнитель) представляет в администрацию городского округа город Елец (далее – уполномоченный орган) уведомление о проведении общественных обсуждений проекта технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду или уведомление о проведении общественных обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) (далее – уведомление), в котором указывается информация, предусмотренная пунктом 4.6 приказа от 01.12.2020 № 999.»;

б) в части 2 слово «Заявление» заменить словом «Уведомление»;

в) в части 3:

в абзаце первом слово «заявления» заменить словом «уведомления»;

в абзаце втором после слова «заказчиком» дополнить словом «(исполнителем)»;

3) статью 3 изложить в следующей редакции:

«Статья 3. Организация общественных обсуждений

1. После назначения уполномоченным органом общественных обсуждений заказчик (исполнитель) обеспечивает информирование и участие общественности в общественных обсуждениях путем размещения уведомления на официальном сайте администрации города.

2. Дополнительное информирование общественности (в случае его осуществления) обеспечивается уполномоченным органом путем распространения информации, указанной в уведомлении, по радио, на телевидении, на информационных стендах уполномоченного органа, через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», а также в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».»;

4) в статье 4:

а) в части 1 после слова «заказчиком» дополнить словом «(исполнителем)»;

б) в абзаце втором части 2 после слова «заказчика» дополнить словом «(исполнителя)»;

в) часть 3 признать утратившей силу;

г) часть 4 изложить в следующей редакции:

«4. Протокол общественных обсуждений оформляется уполномоченным органом в соответствии с требованиями, установленными приказом от 01.12.2020 № 999.»;

5) приложение признать утратившим силу.

Статья 2

Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских