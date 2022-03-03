Наталия Зыкова и ее счастливая семья

В судьбе уполномоченной по правам ребенка в Тульской области Наталии Алексеевны Зыковой (Серегиной) Елец — особенный город, ведь это ее малая родина. Незадолго до Международного женского дня она стала гостьей елецких журналистов.

Елецкий вуз — частица их судьбы

Папа моей героини Алексей Иванович Серегин окончил Елецкий государственный педагогический институт (ныне ЕГУ им. И. А. Бунина), после чего возглавлял коллектив школы в совхозе Маяк (Елецкий район). В нашем городе Алексей познакомился со своей супругой и будущей Наташиной мамой — судьба!

Через год после рождения дочери семья перебралась на родину отца, в Новомосковск. И все последующие годы Серегины нередко жили на два города, ведь там и там их ждали близкие родственники. Когда пришла пора выбирать вуз для дальнейшего продолжения учебы (школу Наташа окончила в Новомосковске), у девушки не было ни капли сомнений: конечно же, нужно поступать в ЕГПИ! В общем, она пошла по папиным стопам, поскольку с детства мечтала связать судьбу с педагогикой.

Уполномоченная по правам ребенка в Тульской области Наталия Алексеевна Зыкова (Серегина), родом из Ельца, и сегодня нередкий гость в нашем городе.



Институт и работа

Итак, в 1989 году девушка поступила в елецкий вуз и успешно окончила факультет русского языка и литературы в 1994-м. Студенчество вспоминает с удовольствием. Это не только учеба, но и поездки со студотрядом в Лебедянь на сбор яблок, участие в различных вузовских мероприятиях, конечно же, летние дискотеки в горсаду…

Время учебы пронеслось незаметно, и вот уже моя героиня работает в елецкой школе-интернате на улице Ростовской. В то время здесь только-только начали вводить должность социального педагога. И именно этот труд приносил Наталии наибольшее удовлетворение. Она с удовольствием возилась со своими подопечными, знала все их проблемы и радости, делила с ними успехи и порой неудачи.



Крутой поворот

Затем была работа в детском доме в поселке Ольшанец, куда Наталию пригласила тогдашний директор этого учреждения. В Ельце девушка встретила свою любовь. С будущим мужем познакомилась на реке Быстрой Сосне. Он подошел к ней на пляже, завел разговор, да так с тех пор и закрутился их роман.

В то время перспективную сотрудницу детского учреждения приметили в администрации города и позвали в комитет опеки и попечительства. Казалось, карьера шла в рост, Наталия уже написала заявление о приеме на новое место службы. Но все в одночасье переменилось. Летом 1999 года молодая чета Зыковых внезапно уехала в Новомосковск, взяв с собой в дорогу только одну сумку личных вещей. Благо молодожены сразу нашли жилье, помогла сестра Наталии. Так начиналась новая жизнь наших земляков, решившихся круто повернуть собственную судьбу.



Смысл жизни —

в семье!

В то время в Тульской области была хорошая возможность трудоустроиться, как говорится, с ходу. Супруг нашел работу электрика на одном из местных предприятий, а Наталия пошла по своей стезе — в школу-интернат. Правда, трудилась тут она недолго. В том же 1999 году у Зыковых появилась первая дочь, Елизавета. В 2000-м родилась Мария, а еще 2 года спустя — Софья. Долгожданный сын Павел увидел свет в 2004-м, Анна — в 2009-м, а самый младший, Михаил, — в 2013 году.

Наталия считает, что именно в этот период в их семье исподволь шла некая переоценка ценностей. Конечно, ей хотелось делать карьеру (да и материально поначалу было нелегко), но, как говорит она сама, «детки смиряли». Пришло понимание ценности семьи, важности духовной стороны бытия, а близкие люди стали смыслом жизни.



Лидер

многодетных

Став многодетной мамой, Наталия нередко подмечала несправедливое отношение к таким семьям. В ту пору считалось, что полный дом детей может быть только у асоциальных типов, а «нормальные люди» по многу не рожают, потому что они «ответственные и не плодят нищету».

Такой подход со стороны части общества заставил многодетных объединиться для защиты законных прав. Наталия стала лидером этого негласного клуба. А затем по совету депутата Тульской областной думы Дениса Владимировича Бычкова создала некоммерческую организацию (НКО) «Ассоциация многодетных родителей». Как ее руководитель, часто ходила на приемы в самые разные инстанции, защищая интересы своих новых подруг и их детей. Гордится тем, что сумела переломить неуважительное отношение к многодетным семьям, в том числе и со стороны чиновников и социальных служб.



Есть чем гордиться

Сегодня матери, у которых 3 и более детей, в Тульской области на виду. Их награждают и чествуют представители власти, им помогает государство и бизнесмены. Наталия горда тем, что в свое время добилась права на получение бесплатных школьных учебников многодетным семьям не только на бумаге, но и на деле. Способствовала введению муниципальных льгот на посещение бассейна и других спортивных муниципальных объектов для этой категории граждан. Не без ее участия был принят и региональный закон о поддержке многодетных семей.

Да и у государства, считает Наталия, за последние несколько лет политика в отношении материнства и детства тоже заметно изменились в лучшую сторону, а их поддержка существенно возросла.



Из помощников — в уполномоченные

В 2011 году активную деятельность Зыковой заметили на областном уровне. Ее пригласил к себе тогдашний тульский губернатор Владимир Сергеевич Груздев и предложил поработать его помощником по социальным вопросам. В этой должности она добилась дальнейшего расширения помощи многодетным и малообеспеченным семьям, например предоставления им региональных выплат для улучшения жилищных условий, выделения специального транспорта. Немало помогала Наталия Алексеевна семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Так что совсем не случайно в 2015 году Н. А. Зыкову назначили на должность уполномоченного по правам ребенка в Тульской области. Она продолжает активно работать, защищая права своих подопечных. Недавно в ее практике был случай, когда горе-папаша продал квартиру, из которой едва не выселили его малолетнего сына. Сейчас благодаря стараниям Зыковой это жилье в собственности мальчишки. А еще ей нередко приходится спорить с чересчур рьяными попечительскими органами, спешащими забрать детей у родителей. Благодаря вмешательству Наталии удалось сохранить не одну тульскую семью.



Семейная школа

Самое трудным в своей работе Наталия Алексеевна считает постоянную нехватку времени, чтобы успеть сделать все, что задумано. Главная ее цель — создание эффективных инструментов помощи для гармоничного развития каждого ребенка, в том числе для социализации сирот и детей с особенностями развития. И тут основную роль должна играть семья, пусть приемная или замещающая.

Н. А. Зыкова считает семью своеобразной школой, где постоянно происходит личностный и духовный рост всех ее членов. В этом помогают желание развиваться, узнавать новое, общие интересы. По ее мнению, важно не количество проведенного вместе времени, а его качество: лучше 15 минут поговорить по душам, чем часами читать скучные нравоучения.

Не так давно у старшей дочери Елизаветы (она живет в Минске) родился сын Елисей, так что Наталия Алексеевна стала бабушкой. Она не переживает за малыша, потому что уверена: дочка справится с воспитанием и уходом за первенцем, ведь у Лизы отличный опыт по присмотру за своими младшими братьями и сестрами. Несмотря на то что старшие дети выросли, Зыковы несколько раз в год обязательно собираются вместе. Жарят шашлыки, общаются по душам, делятся радостями и переживаниями. В такие моменты они, пожалуй, самая счастливая и гармоничная семья на свете!

БЛИЦ-ОПРОС:

Любимый писатель: сейчас с удовольствием перечитываю Лескова.

Певец (певица): слушаю Светлану Копылову, это православный бард.

Блюдо: самое простое — жареная картошка! Еще обожаю морепродукты.

Цвет: красный и синий.

Домашнее животное: есть кошка и собака.

Кино: фильм Мэла Гибсона «Страсти Христовы».

Цветок: все цветы, без исключения!

Роман ДЕМИН