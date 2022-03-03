Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022 № 390
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
шестого созыва
51 сессия
Р Е Ш Е Н И Е
От 25.02.2022 № 390
О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 29.10.2021 № 319
Рассмотрев представленный администрацией городского округа город Елец проект изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год, учитывая заключения прокуратуры города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Положением «О приватизации муниципального имущества городского округа город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец
РЕШИЛ
- Утвердить «Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год» (прилагаются).
- Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.
Председатель В.Н. Никонов
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2022 ГОД
Утверждены решением Совета депутатов городского округа город Елец
от 25.02.2022 № 390
Статья 1
Внести в раздел II «Перечень и характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать в 2022 году» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Елец от 29.10.2021 № 319, следующие изменения:
пункт 3 «Перечень объектов недвижимого имущества» дополнить подпунктами 5,6 следующего содержания:
|№ п\п
|Наименование объекта, кадастровый номер
|Адрес местонахождения имущества
|Индивидуализирующие характеристики имущества, назначение
|Сроки привати-зации, квартал
|1
|2
|3
|4
|5
|5.
|Нежилое помещение № 1 Кадастровый номер: 48:19:6150112:458
|Липецкая область, город Елец, ул. Спутников, д. 1
|Площадь: 161,2 кв.м Назначение: нежилое
|1
|6.
|Здание химчистки Кадастровый номер: 48:19:6050101:1226
|Липецкая область, город Елец, ул. Черокманова, д. 7А
|Площадь: 386,8 кв.м Назначение: нежилое
|1
Статья 2
Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.
Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских