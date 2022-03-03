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Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022 № 390

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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

шестого созыва

 51     сессия

Р Е Ш Е Н И Е

От 25.02.2022                                                                                       № 390  

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец  на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 29.10.2021 № 319

  Рассмотрев представленный администрацией городского округа город  Елец проект изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год, учитывая заключения прокуратуры города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Положением «О приватизации муниципального имущества городского округа город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ

  1. Утвердить «Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год» (прилагаются).
  2. Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.

Председатель                                                                                    В.Н. Никонов

ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2022 ГОД

Утверждены решением Совета депутатов городского округа город Елец

от 25.02.2022   № 390

Статья 1

Внести в раздел II «Перечень и характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать в 2022 году» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Елец от 29.10.2021 № 319, следующие изменения:

пункт 3 «Перечень объектов недвижимого имущества» дополнить подпунктами  5,6 следующего содержания:

№ п\пНаименование объекта, кадастровый номерАдрес местонахождения имуществаИндивидуализирующие характеристики имущества, назначениеСроки привати-зации, квартал
12345
5.Нежилое помещение № 1 Кадастровый номер: 48:19:6150112:458  Липецкая область, город Елец, ул. Спутников,  д. 1Площадь: 161,2 кв.м Назначение: нежилое1
6.Здание химчистки Кадастровый номер: 48:19:6050101:1226  Липецкая область, город Елец, ул. Черокманова, д. 7АПлощадь: 386,8 кв.м Назначение: нежилое  1

Статья 2

Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.

Глава городского округа город Елец                                            Е.В. Боровских

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