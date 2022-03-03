Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022 № 390

Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2022 № 390

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

шестого созыва

51 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

От 25.02.2022 № 390

О внесении изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 29.10.2021 № 319

Рассмотрев представленный администрацией городского округа город Елец проект изменений в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год, учитывая заключения прокуратуры города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елец, Положением «О приватизации муниципального имущества городского округа город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ

Утвердить «Изменения в Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год» (прилагаются). Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.

Председатель В.Н. Никонов

ИЗМЕНЕНИЯ

В ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММУ) ПРИВАТИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2022 ГОД

Утверждены решением Совета депутатов городского округа город Елец

от 25.02.2022 № 390

Статья 1

Внести в раздел II «Перечень и характеристика муниципального имущества, которое планируется приватизировать в 2022 году» Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества городского округа город Елец на 2022 год, утвержденного решением Совета депутатов городского округа город Елец от 29.10.2021 № 319, следующие изменения:

пункт 3 «Перечень объектов недвижимого имущества» дополнить подпунктами 5,6 следующего содержания:

№ п\п Наименование объекта, кадастровый номер Адрес местонахождения имущества Индивидуализирующие характеристики имущества, назначение Сроки привати-зации, квартал 1 2 3 4 5 5. Нежилое помещение № 1 Кадастровый номер: 48:19:6150112:458 Липецкая область, город Елец, ул. Спутников, д. 1 Площадь: 161,2 кв.м Назначение: нежилое 1 6. Здание химчистки Кадастровый номер: 48:19:6050101:1226 Липецкая область, город Елец, ул. Черокманова, д. 7А Площадь: 386,8 кв.м Назначение: нежилое 1

Статья 2

Настоящие Изменения вступают в силу со дня их официального опубликования.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских