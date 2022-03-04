ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении 06.03.2022
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
Липецкой области Российской федерации
|О подготовке и проведении 06.03.2022 в городском округе город Елец мероприятий в рамках масленичной недели
В целях возрождения, сохранения и укрепления народных традиций, в соответствии с Указом Президента РФ от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации года культурного наследия народов России», письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 28.02.2021 № 48-00-03/ 48-1117-2022, учитывая заключение прокуратуры от 03.03.2022 № 17/2022, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 06.03.2022 в городском округе город Елец мероприятия в рамках масленичной недели (далее – Мероприятия).
2. Утвердить программу Мероприятий (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Начальнику управления культуры администрации городского округа город Елец (К.Н. Матюхин), начальнику управления образования администрации городского округа город Елец (Г.А. Воронова), начальнику управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (В.А. Хабибулин) провести Мероприятия в соответствии с Программой с соблюдением ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).
4. 06.03.2022 с 07.00 час. до 18.00 час.:
— прекратить движение транспортных средств по ул. Коммунаров (на участке: от ул. Советской до ул. М. Горького), ул. Ленина (на участке: от ул. Профсоюзная до ул. Л. Толстого);
— организовать объезд по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
5. Председателю комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (А.Ю. Бричеев) провести комплекс мероприятий по подготовке улиц Коммунаров, Ленина, М. Горького, сквера им. А.Т. Харченко к проведению Мероприятий, обеспечить дежурство машин для перекрытия движения транспортных средств в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.
6. Председателю комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец (М.С. Михалев) организовать торговлю в местах проведения Мероприятий в соответствии с Программой.
7. Директорам МАУК «Городские парки» города Ельца (А.Е. Карасев) и МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка» (Р.А. Фролов) провести комплекс мероприятий по подготовке территорий Городского парка, парка 40-летия Октября и Детского парка к Мероприятиям.
8. Директору МБУ «Аварийно-спасательная служба» города Ельца (А.И. Черных):
— осуществить транспортировку и установку фанбарьеров в Городском парке 06.03.2022 до 09.00 час.;
— осуществить демонтаж фанбарьеров 06.03.2022 после 17.00 час.;
9. И.о. директора МУП города Ельца по благоустройству и оказанию услуг по погребению (Р.И. Тулупов) установить по 3 биотуалета в Городском парке и парке 40-летия Октября 06.03.2022 с 07.00 час. до окончания проведения Мероприятий.
10. Рекомендовать:
10.1. Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по городу Ельцу (С.А. Чаплыгин):
10.1.1. Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и недопущение массового скопления людей в местах проведения Мероприятий;
10.1.2. Перекрыть движение транспортных средств по ул. Коммунаров (на участке: от ул. Советской до ул. М. Горького), ул. Ленина (на участке: от ул. Профсоюзная до ул. Л. Толстого).
10.2 Начальнику гарнизона пожарной охраны по городу Ельцу и Елецкому району (Д.В. Прохоров) обеспечить противопожарную безопасность и дежурство пожарных автомашин в Городском парке с 13.45 час. до 14.20 час., в парке 40-летия Октября с 14.45 час. до 15.20 час..
10.3. Главному врачу ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» (А.Е. Игнатовский) обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» в Городском парке с 13.45 час. до 14.20 час., в парке 40-летия Октября с 14.45 час. до 15.20 час.
11. Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Н.И. Введенская), директору МКУ «Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца» (В.И. Устинов), директору (главному редактору) МБУ «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания» (С.В. Зуев), главному редактору МАУ «Редакция городской общественно-политической газеты «Красное знамя» (Р.В. Дёмин) обеспечить размещение информации о проведении Мероприятий, о прекращении движения транспортных средств, об организации объезда по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги на территории городского округа город Елец в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа город Елец в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.elets-adm.ru.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.
Глава городского округа
город Елец Е.В. Боровских
Матюхин Константин Николаевич 8 (47467) 2-03-77
ВНОСИТ:
Начальник управления культуры
администрации городского округа
город Елец К.Н. Матюхин
СОГЛАСОВАНО:
|Первый заместитель главы администрации городского округа город Елец Заместитель главы администрации городского округа город Елец Председатель правового комитета администрации городского округа город Елец Управляющий делами администрации городского округа город Елец Председатель комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец Начальник управления образования администрации городского округа город Елец Начальник управления по физической культуре, спорту и молодежной политике Начальник управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец
|Н.М. Родионов М.В. Селянина Е.В. Ершова О.Н. Чаплыгина А.Ю. Бричеев Г.А. Воронова В.А. Хабибулин Н.И. Введенская