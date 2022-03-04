ПОСТАНОВЛЕНИЕ о проведении 06.03.2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской федерации

О подготовке и проведении 06.03.2022 в городском округе город Елец мероприятий в рамках масленичной недели

В целях возрождения, сохранения и укрепления народных традиций, в соответствии с Указом Президента РФ от 30.12.2021 № 745 «О проведении в Российской Федерации года культурного наследия народов России», письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области от 28.02.2021 № 48-00-03/ 48-1117-2022, учитывая заключение прокуратуры от 03.03.2022 № 17/2022, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 06.03.2022 в городском округе город Елец мероприятия в рамках масленичной недели (далее – Мероприятия).

2. Утвердить программу Мероприятий (далее – Программа) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Начальнику управления культуры администрации городского округа город Елец (К.Н. Матюхин), начальнику управления образования администрации городского округа город Елец (Г.А. Воронова), начальнику управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (В.А. Хабибулин) провести Мероприятия в соответствии с Программой с соблюдением ограничительных мер в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

4. 06.03.2022 с 07.00 час. до 18.00 час.:

— прекратить движение транспортных средств по ул. Коммунаров (на участке: от ул. Советской до ул. М. Горького), ул. Ленина (на участке: от ул. Профсоюзная до ул. Л. Толстого);

— организовать объезд по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. Председателю комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец (А.Ю. Бричеев) провести комплекс мероприятий по подготовке улиц Коммунаров, Ленина, М. Горького, сквера им. А.Т. Харченко к проведению Мероприятий, обеспечить дежурство машин для перекрытия движения транспортных средств в соответствии с пунктом 4 настоящего постановления.

6. Председателю комитета потребительского рынка администрации городского округа город Елец (М.С. Михалев) организовать торговлю в местах проведения Мероприятий в соответствии с Программой.

7. Директорам МАУК «Городские парки» города Ельца (А.Е. Карасев) и МАОУ ДО «Детский парк им. Б.Г. Лесюка» (Р.А. Фролов) провести комплекс мероприятий по подготовке территорий Городского парка, парка 40-летия Октября и Детского парка к Мероприятиям.

8. Директору МБУ «Аварийно-спасательная служба» города Ельца (А.И. Черных):

— осуществить транспортировку и установку фанбарьеров в Городском парке 06.03.2022 до 09.00 час.;

— осуществить демонтаж фанбарьеров 06.03.2022 после 17.00 час.;

9. И.о. директора МУП города Ельца по благоустройству и оказанию услуг по погребению (Р.И. Тулупов) установить по 3 биотуалета в Городском парке и парке 40-летия Октября 06.03.2022 с 07.00 час. до окончания проведения Мероприятий.

10. Рекомендовать:

10.1. Начальнику отдела Министерства внутренних дел России по городу Ельцу (С.А. Чаплыгин):

10.1.1. Обеспечить охрану общественного порядка, безопасность дорожного движения и недопущение массового скопления людей в местах проведения Мероприятий;

10.1.2. Перекрыть движение транспортных средств по ул. Коммунаров (на участке: от ул. Советской до ул. М. Горького), ул. Ленина (на участке: от ул. Профсоюзная до ул. Л. Толстого).

10.2 Начальнику гарнизона пожарной охраны по городу Ельцу и Елецкому району (Д.В. Прохоров) обеспечить противопожарную безопасность и дежурство пожарных автомашин в Городском парке с 13.45 час. до 14.20 час., в парке 40-летия Октября с 14.45 час. до 15.20 час..

10.3. Главному врачу ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» (А.Е. Игнатовский) обеспечить дежурство бригад «Скорой помощи» в Городском парке с 13.45 час. до 14.20 час., в парке 40-летия Октября с 14.45 час. до 15.20 час.

11. Начальнику управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Н.И. Введенская), директору МКУ «Административная хозяйственная служба органов местного самоуправления города Ельца» (В.И. Устинов), директору (главному редактору) МБУ «Елецкая телевизионная и радиовещательная компания» (С.В. Зуев), главному редактору МАУ «Редакция городской общественно-политической газеты «Красное знамя» (Р.В. Дёмин) обеспечить размещение информации о проведении Мероприятий, о прекращении движения транспортных средств, об организации объезда по автомобильным дорогам общего пользования путем устройства временной объездной дороги на территории городского округа город Елец в средствах массовой информации, на официальном сайте администрации городского округа город Елец в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.elets-adm.ru.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.

Глава городского округа

город Елец Е.В. Боровских

Матюхин Константин Николаевич 8 (47467) 2-03-77

ВНОСИТ:

Начальник управления культуры

администрации городского округа

город Елец К.Н. Матюхин

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