ПОСТАНОВЛЕНИЕ 09.03.2022 № 394

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 09.03.2022 № 394

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 28.12.2012 №3107 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях освобождения их от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 07.07.2014 №1133, от 29.06.2015 №1014, от 09.06.2016 №1045, от 03.04.2017 №565, от 18.06.2018 №944, от 16.03.2020 №283, от 19.05.2021 №729)

По результатам мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа город Елец, постановлением администрации города Ельца от 28.10.2011 №1707 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец, Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец» (с изменениями), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

МУП «Типография» г. Ельца, ИНН 4821006962, 2015 г., online заказы www.eltipogr.ru. Зак. № 1586, 300

1. Внести в постановление администрации города Ельца от 28.12.2012 №3107 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях освобождения их от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 07.07.2014 №1133, от 29.06.2015 №1014, от 09.06.2016 №1045, от 03.04.2017 №565, от 18.06.2018 №944, от 16.03.2020 №283, от 19.05.2021 №729) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец Климова Д.Н.

Глава городского округа город Елец Е.В.Боровских

Тюрина Ю.К.

42192

Приложение к постановлению администрации городского округа город Елец

от ___________ №_____

«Приложение к постановлению

администрации города Ельца

от 28.12.2012 №3107

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРИЗНАНИЕ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ В ЦЕЛЯХ ОСВОБОЖДЕНИЯ ИХ ОТ УПЛАТЫ ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях освобождения их от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец» (далее — Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги «Признание граждан малоимущими в целях освобождения их от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец» (далее — муниципальная услуга).

2. Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при предоставлении муниципальной услуги, а также порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации городского округа город Елец, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, взаимодействия между должностными лицами администрации городского округа город Елец (далее — администрации города), осуществляющими предоставление муниципальной услуги, и физическими лицами, их уполномоченными представителями, обратившимися за предоставлением муниципальной услуги, иными органами и организациями в процессе предоставления муниципальной услуги.

Круг заявителей

3. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, имеющие в собственности (пользовании) земельные участки на территории городского округа город Елец, предоставленные под жилищное или гаражное строительство либо для ведения садоводства и огородничества, либо их уполномоченные представители (далее — заявители).

Требования к порядку информирования о предоставлении

муниципальной услуги

4. Информирование о порядке и ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется должностными лицами Управления финансов администрации городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации (далее — должностные лица Управления финансов) с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее — единый портал) (http://www.gosuslugi.ru), портала государственных и муниципальных услуг Липецкой области (далее — региональный портал) (http://www.pgu48.ru), официального сайта администрации городского округа город Елец в сети «Интернет» (http://www.elets-adm.ru) (далее — официальный сайт администрации города) в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее — сеть «Интернет»), средств телефонной связи, средств массовой информации, информационного стенда, путем направления письменных ответов на обращения заявителей по почте (электронной почте), а также при личном приеме.

5. Информирование осуществляется по следующим вопросам:

1) нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной услуги;

2) порядок предоставления муниципальной услуги;

3) срок предоставления муниципальной услуги;

4) перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

5) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

6) место размещения информации о предоставлении муниципальной услуги;

7) способы обращения за предоставлением муниципальной услуги;

8) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации городского округа город Елец (далее — администрация города), а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

6. Справочная информация о местах нахождения, графиках работы, справочных телефонах, адресах электронной почты и официальных сайтов (при наличии) администрации города, Управления финансов администрации городского округа город Елец (далее — Управление финансов) размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Услуги», информационном стенде в помещении Управления финансов, на едином портале, региональном портале, в государственной информационной системе Липецкой области «Региональный реестр государственных услуг и муниципальных услуг (функций)».

7. На информационном стенде в помещении Управления финансов, на официальном сайте администрации города размещается следующая информация:

1) текст Административного регламента;

2) перечень нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

3) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, требование к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

4) круг заявителей;

5) срок предоставления муниципальной услуги;

6) результат предоставления муниципальной услуги, порядок его предоставления;

7) форма и образец заявления;

8) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений, действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

8. На едином портале, региональном портале размещается следующая информация:

1) текст Административного регламента;

2) исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги, требование к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе предоставить по собственной инициативе;

3) круг заявителей;

4) срок предоставления муниципальной услуги;

5) результат предоставления муниципальной услуги, порядок его предоставления;

6) информация об отсутствии государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги;

7) перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

8) форма и образец заявления;

9) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги.

Информация о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, размещенная на едином портале, региональном портале, официальном сайте администрации города, предоставляется заявителю бесплатно.

Управление финансов обеспечивает размещение и актуализацию справочной информации на официальном сайте администрации городского округа город Елец, а также передачу актуальной справочной информации для размещения в соответствующем разделе регионального реестра в комитет по развитию местного самоуправления администрации городского округа город Елец.

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных данных.

9. Заявитель вправе получить информацию о ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме в Управлении финансов либо по справочному телефону Управления финансов в рабочее время.

10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан должностные лица Управления финансов подробно, в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании структурного подразделения администрации города, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве (последнее — при наличии), должности должностного лица Управления финансов, принявшего телефонный звонок.

При отсутствии у должностного лица Управления финансов, принявшего звонок, возможности самостоятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому должностному лицу или обратившемуся гражданину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

Максимальное время устной консультации (при личном приеме или по телефону) — 5 минут.

При письменном обращении гражданина за консультацией по почте должностное лицо Управления финансов готовит письменный ответ и отправляет почтовым отправлением с уведомлением о вручении в срок не более 5 рабочих дней со дня получения соответствующего обращения.

Ответ должностного лица Управления финансов должен содержать ответы на поставленные вопросы, должность, фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии) должностного лица Управления финансов, подписавшего ответ, а также фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), телефон исполнителя.

Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется бесплатно.

2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

Наименование муниципальной услуги

11. Наименование муниципальной услуги – «Признание граждан малоимущими в целях освобождения их от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец».

Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу

12. Муниципальную услугу предоставляет администрация города. Предоставление муниципальной услуги осуществляют должностные лица Управления финансов.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют должностные лица комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству администрации городского округа город Елец (далее — комитет по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству).

13. Согласно пункту 3 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее — Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг») администрация города не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского округа город Елец муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг, утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 30.03.2016 №340.

14. При предоставлении муниципальной услуги в целях получения информации, необходимой для признания граждан малоимущими в целях освобождения их от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец, администрация города осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной налоговой службой.

Описание результата предоставления муниципальной услуги

15. Результатом предоставления муниципальной услуги является признание или отказ в признании гражданина малоимущим в целях освобождения его от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец.

Документом, подтверждающим принятие решения о признании или отказе в признании гражданина малоимущим в целях освобождения его от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец, является правовой акт администрации города о признании либо отказе в признании гражданина малоимущим (далее — правовой акт).

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей (направлением) заверенной копии правового акта на бумажном носителе.

Срок предоставления муниципальной услуги

16. Срок предоставления муниципальной услуги — не более 15 рабочих дней.

17. Администрация города в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления принимает правовой акт.

18. Управление финансов в течение 5 рабочих дней со дня принятия правового акта направляет (выдает) его копию заявителю.

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление

муниципальной услуги

19. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте администрации города в разделе «Услуги», на едином портале и региональном портале, а также в государственной информационной системе Липецкой области «Региональный реестр государственных и муниципальных услуг».

Управление финансов обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на официальном сайте администрации городского округа город Елец, а также передачу указанного перечня для размещения в соответствующем разделе регионального реестра в комитет по развитию местного самоуправления администрации городского округа город Елец.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых

в соответствии с законодательными или иными нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,

подлежащих предоставлению заявителем, способы их получения

заявителем, в том числе в электронной форме, порядок

их предоставления

20. Для предоставления муниципальной услуги заявители предоставляют в администрацию города непосредственно при личном приеме в Управлении финансов либо направляют почтовым отправлением с уведомлением о вручении следующие документы (их копии, верность которых засвидетельствована в установленном порядке):

1) заявление по форме, установленной приложением к Порядку признания граждан малоимущими в целях освобождения их от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец, принятому решением Совета депутатов города Ельца от 26.08.2008 №293;

2) копию паспорта заявителя или иного документа, удостоверяющего его личность;

3) копии документов, подтверждающих правовые основания отнесения лиц, проживающих совместно с заявителем, к членам его семьи, за исключением документов, указанных в пункте 2 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

4) налоговое уведомление;

5) документы, подтверждающие доходы заявителя и членов его семьи либо одиноко проживающего заявителя:

справки о доходах за расчетный период;

заверенные налоговыми органами копии налоговых деклараций за предшествующий подаче заявления налоговый период (для граждан, имевших в течение расчетного периода регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей и применявших общий режим налогообложения);

Книга учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (для граждан, имевших в течение расчетного периода регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей и применявших систему налогообложения для сельскохозяйственных производителей (единый сельскохозяйственный налог)), соответствующая требованиям, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2006 №169н «Об утверждении формы Книги учета доходов и расходов индивидуальных предпринимателей, применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), и порядка ее заполнения»;

Книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения (для граждан, имевших в течение расчетного периода регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей и применявших упрощенную систему налогообложения), соответствующая требованиям, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.10.2012 №135н «Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения»;

Книга учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения (для граждан, имевших в течение расчетного периода регистрацию в соответствии с законодательством Российской Федерации в качестве индивидуальных предпринимателей и применявших патентную систему налогообложения), соответствующая требованиям, установленным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22.10.2012 №135н «Об утверждении форм Книги учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, Книги учета доходов индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения, и Порядков их заполнения»;

справка о состоянии расчетов (доходах) по налогу на профессиональный доход, сформированная в электронной форме в мобильном приложении «Мой налог» или в веб-кабинете «Мой налог», размещенном на сайте www.npd.nalog.ru, подписанная электронной подписью ФНС России и распечатанная на бумажном носителе (для граждан, которые в течение расчетного периода состояли на учете в налоговом органе в качестве плательщика налога на профессиональный доход);

6) иные документы, подтверждающие получение доходов всеми членами семьи заявителя или одиноко проживающим заявителем, за шесть календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;

7) согласие членов семьи заявителя на обработку их персональных данных.

21. В случае если заявителем является лицо, уполномоченное гражданином, претендующим на получение муниципальной услуги, дополнительно предоставляется доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22. Управление финансов вправе заверять копии документов, делать выписки из документов после сверки их с оригиналом.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых

в соответствии с законодательными или иными нормативными

правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,

которые находятся в распоряжении администрации города, иных

органов, организаций, участвующих в предоставлении

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе

предоставить по собственной инициативе, так как они подлежат

предоставлению в рамках межведомственного информационного

взаимодействия, а также способы и порядок их предоставления

заявителями, в том числе в электронной форме

23. Документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги и подлежащими получению посредством межведомственного взаимодействия, являются:

1) сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства, содержащиеся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан в Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации;

2) сведения о государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Российской Федерации, содержащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, за исключением сведений, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Непредставление заявителем документов, указанных в настоящем пункте, не является основанием для отказа заявителю в предоставлении муниципальной услуги. Заявитель вправе предоставить данные документы по собственной инициативе.

Указание на запрет требовать от заявителя предоставления

документов, информации или осуществления действий

24. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

25. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении администрации города, иных органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов.

26. Запрещается требовать от заявителя предоставления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

27. Запрещается требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

28. Запрещается отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, а также отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если заявление и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, опубликованной на едином портале, региональном портале и официальном сайте администрации города.

29. Запрещается при осуществлении записи на прием требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо забронировать для приема.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме

документов, необходимых для предоставления муниципальной

услуги

30. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, действующим законодательством не установлены.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления

или отказа в предоставлении муниципальной услуги

31. Оснований для приостановления предоставления муниципальной услуги не предусмотрено.

32. Основанием для отказа в рассмотрении предоставленных документов является предоставление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений.

33. Администрация города отказывает в признании гражданина малоимущим в целях освобождения его от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец в случае, если среднедушевой доход, приходящийся на каждого члена семьи заявителя, или доход одиноко проживающего заявителя выше величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного в Липецкой области за квартал, предшествующий кварталу, в котором поступило заявление.

34. В случае отказа в предоставлении муниципальной услуги заявитель вправе повторно обратиться с заявлением, но не ранее чем через один месяц со дня отказа.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины

или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной

услуги

35. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Перечень услуг, которые являются необходимыми

и обязательными для предоставления муниципальной услуги,

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении

муниципальной услуги

36. Обращение за предоставлением услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, не требуется.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление

услуг, которые являются необходимыми и обязательными

для предоставления муниципальной услуги, включая информацию

о методике расчета размера такой платы

37. Платные услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, нормативными правовыми актами не предусмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления

и при получении результата предоставления муниципальной

услуги

38. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления и при получении копии правового акта не должен превышать 15 минут.

Срок и порядок регистрации заявления, в том числе

в электронной форме

39. Регистрация заявления осуществляется должностным лицом Управления финансов в день подачи заявления в течение 10 минут.

Должностное лицо Управления финансов, ответственное за прием заявления:

1) вносит в журнал регистрации заявлений граждан следующую запись о приеме документов:

порядковый номер;

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя;

адрес заявителя;

дата обращения;

2) направляет (вручает) заявителю уведомление, подтверждающее прием и регистрацию заявления и документов.

Требования к помещениям, в которых предоставляется

муниципальная услуга, к местам ожидания, местам

для заполнения заявления, информационному стенду с образцом

его заполнения и перечнем документов, необходимых

для предоставления муниципальной услуги, в том числе

к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов

в соответствии с законодательством Российской Федерации

о социальной защите инвалидов

40. Прием граждан осуществляется в помещениях Управления финансов, которые включают в себя места ожидания, места информирования, места приема.

41. Вход в здание Управления финансов оборудуется информационной вывеской, содержащей следующую информацию:

1) наименование структурного подразделения администрации города, предоставляющего муниципальную услугу;

2) место нахождения;

3) график работы.

Вход в здание Управления финансов и выход из него оборудуются расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

На территории, прилегающей к зданию Управления финансов, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами, и транспортных средств, перевозящих инвалидов и (или) детей-инвалидов.

Помещения Управления финансов для приема заявителей располагаются на первом этаже и оборудуются пандусом и расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов, включая инвалидов, использующих кресла-коляски.

42. Места ожидания оборудуются стульями, кресельными секциями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки, но не может составлять менее 3 мест, из них не менее двух мест для инвалидов.

Для ознакомления с текстовой информацией о порядке предоставления муниципальной услуги места ожидания оборудуются информационным стендом, содержащим информацию, предусмотренную пунктом 7 Регламента.

Оформление текстовой информации о предоставлении муниципальной услуги на информационном стенде должно соответствовать оптимальному зрительному восприятию этой информации заявителями, в том числе инвалидами. При размещении информационного стенда должен быть обеспечен свободный доступ к нему всех категорий заявителей.

В целях обеспечения равного доступа к получению информации о порядке предоставления муниципальной услуги официальный сайт администрации города должен располагать версией для заявителей с ограниченными возможностями зрения.

43. Места, предназначенные для заполнения заявления, оборудуются стульями, столами (стойками), в том числе столами, приспособленными для инвалидов, использующих кресла-коляски, канцелярскими принадлежностями и размещаются в стороне от входа для беспрепятственного подъезда и разворота колясок.

44. Рабочие места должностных лиц Управления финансов, осуществляющих прием заявителей, должны быть оборудованы табличками с указанием фамилии, имени, отчества (последнее — при наличии) должностного лица Управления финансов, осуществляющего прием, времени приема заявителей, персональным компьютером, печатающим устройством.

45. В целях обеспечения доступности для инвалидов объектов, указанных в пунктах 40 — 43 Регламента, им обеспечиваются:

1) условия для беспрепятственного доступа к зданию и помещениям Управления финансов;

2) возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположено здание Управления финансов, в том числе с помощью должностного лица Управления финансов, а также входа в указанный объект и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски, и, при необходимости, с помощью должностного лица Управления финансов;

3) сопровождение должностными лицами Управления финансов инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в здании Управления финансов;

4) дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

5) допуск в здание Управления финансов и в помещение для приема заявителей собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые установлены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22.06.2015 №386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи»;

6) оказание должностными лицами Управления финансов помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муниципальной услуги наравне с другими лицами.

46. В случае невозможности полностью приспособить здание и помещения Управления финансов, в которых осуществляется прием заявителей, с учетом потребностей инвалидов им обеспечивается доступ к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, ее предоставление по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги,

в том числе количество взаимодействий заявителя

с должностными лицами администрации города

при предоставлении муниципальной услуги и их

продолжительность, возможность получения информации о ходе

предоставления муниципальной услуги, в том числе

с использованием информационно-коммуникационных технологий,

возможность либо невозможность получения муниципальной

услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном

объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких

муниципальных услуг или муниципальных и государственных

услуг в многофункциональном центре предоставления

государственных и муниципальных услуг

47. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

1) возможность выбора способа обращения за предоставлением муниципальной услуги (при личном приеме в Управлении финансов, с использованием почтовой связи);

2) открытый доступ к информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги, порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги;

3) возможность с момента подачи заявления получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги при личном приеме в Управлении финансов либо по справочному телефону Управления финансов в рабочее время;

4) транспортная доступность здания Управления финансов;

5) доступность мест предоставления муниципальной услуги для инвалидов.

48. Показателями качества муниципальной услуги являются:

1) своевременность предоставления муниципальной услуги;

2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;

3) соблюдение установленных сроков ожидания в очереди при подаче заявления и получении копии правового акта;

4) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения и действия (бездействие) должностных лиц администрации города, принятые и осуществленные ими при предоставлении муниципальной услуги.

49. В случае реализации технической возможности получения муниципальной услуги в электронной форме заявитель вправе:

1) подать заявление в форме электронного документа;

2) получать сведения о ходе предоставления муниципальной услуги с использованием единого портала или регионального портала;

3) получить копию правового акта в форме электронного документа с использованием единого портала или регионального портала.

50. Заявитель взаимодействует с должностными лицами Управления финансов при подаче заявления и получении заверенной копии правового акта при личном приеме. Количество взаимодействий — 2. Продолжительность каждого взаимодействия — 15 минут.

Исключение взаимодействия заявителя с должностными лицами Управления финансов при предоставлении муниципальной услуги в случае обращения при личном приеме посредством возложения функций по приему заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе посредством однократного обращения заявителя с заявлением о предоставлении двух и более муниципальных услуг или государственных и муниципальных услуг, а также по выдаче результата предоставления муниципальной услуги на многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг не предусмотрено.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности

предоставления муниципальной услуги в электронной форме

51. В случае реализации технической возможности обращения в электронной форме за получением муниципальной услуги заявление в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг» подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя.

Заявитель вправе использовать простую электронную подпись при обращении в электронной форме за получением муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.

52. Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги, должна быть удостоверена усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

53. При необходимости использования информации электронного документа в бумажном документообороте может быть сделана бумажная копия электронного документа.

Бумажный документ, полученный в результате распечатки соответствующего электронного документа, признается бумажной копией электронного документа при выполнении следующих условий: бумажный документ содержит всю информацию из соответствующего электронного документа, а также оттиск штампа с текстом (или собственноручную запись с текстом) «Копия электронного документа верна» и собственноручную подпись должностного лица Управления финансов, ответственного за предоставление муниципальной услуги, его фамилию и дату создания бумажного документа — копии электронного документа.

Указанная информация размещается на той же стороне листа документа, на которой началось размещение информации соответствующего электронного документа. Если документ продолжается на другой стороне листа или на других листах, то дополнительная заверяющая подпись без расшифровки фамилии и должности ставится на каждом листе, на одной или на обеих сторонах, на которых размещена информация.

Страницы многостраничных документов следует пронумеровать. Допускается брошюрование листов многостраничных документов и заверение первой и последней страниц.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

54. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и приложенных документов;

2) принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказе в предоставлении муниципальной услуги;

3) выдача (направление) заявителю заверенной копии правового акта.

55. При предоставлении муниципальной услуги обеспечено выполнение в электронной форме следующих административных действий:

1) получение информации о муниципальной услуге и обеспечение доступа заявителей к сведениям о муниципальной услуге;

2) взаимодействие с органами (организациями), участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Доступ к информации о муниципальной услуге в электронной форме на официальном сайте администрации города, едином портале, региональном портале осуществляется заявителем без выполнения каких-либо требований, включая прохождение процедуры регистрации и авторизации с использованием федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме».

Взаимодействие с Министерством внутренних дел Российской Федерации и Федеральной налоговой службой осуществляется в электронной форме с использованием информационной системы межведомственного электронного взаимодействия.

Иные процедуры, предусмотренные частью 1 статьи 10 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», технически не реализованы.

56. В случае если в выданном в результате предоставления муниципальной услуги документе обнаружены опечатки и (или) ошибки, заявитель предоставляет в администрацию города непосредственно либо направляет почтовым отправлением или в электронной форме на адрес электронной почты администрации города или с использованием официального сайта администрации города обращение с указанием допущенных ошибок и (или) опечаток и приложением копии документа, содержащего ошибки и (или) опечатки.

57. Рассмотрение указанного обращения, исправление допущенных опечаток и (или) ошибок, внесение изменений в правовой акт с учетом исправлений, а также его выдача осуществляются не позднее 5 рабочих дней с момента регистрации обращения об обнаружении опечаток и (или) ошибок.

58. Заявитель при получении вновь оформленного правового акта с учетом исправлений возвращает ранее выданный ему документ, являющийся результатом предоставления муниципальной услуги.

Прием и регистрация заявления и приложенных документов

59. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления и приложенных документов» является обращение заявителя с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги.

60. Должностное лицо Управления финансов, ответственное за прием заявления:

1) устанавливает личность и полномочия заявителя;

2) обеспечивает изготовление копий и выписок из документов, предоставленных заявителем.

61. Максимальный срок выполнения административных действий — 5 минут.

62. Должностное лицо Управления финансов, ответственное за прием заявления:

1) вносит в журнал регистрации заявлений граждан следующую запись о приеме документов:

порядковый номер;

фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии) заявителя;

адрес заявителя;

дата обращения;

2) направляет (вручает) заявителю уведомление, подтверждающее прием и регистрацию заявления и документов.

Максимальный срок выполнения административных действий — 10 минут.

63. Результатом выполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления и приложенных документов» является прием и регистрация заявления и приложенных документов и внесение записи о приеме документов в журнале регистрации заявлений граждан.

Критерии принятия решения: поступление в Управление финансов заявления.

Способом фиксации результата административной процедуры является внесение записи о приеме заявления в журнал регистрации заявлений граждан.

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Прием и регистрация заявления и приложенных документов» — 15 минут, в том числе срок регистрации заявления — 10 минут.

Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо

об отказе в предоставлении муниципальной услуги

64. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги» является наличие принятого и зарегистрированного заявления и приложенных документов.

65. Должностное лицо Управления финансов, ответственное за направление межведомственного запроса, формирует запрос о предоставлении сведений о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем по месту жительства, содержащихся в базовом государственном информационном ресурсе регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации либо запрос о предоставлении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, в электронном виде в соответствии с соглашениями и регламентами информационного взаимодействия и направляет их в порядке межведомственного информационного взаимодействия с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемой к ней региональной системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае отсутствия доступа к этой системе должностное лицо Управления финансов, ответственное за направление межведомственных запросов, оформляет межведомственные запросы на бумажном носителе в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», обеспечивает их подписание и направляет в Управление МВД России по Липецкой области или в органы записи актов гражданского состояния с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в области защиты персональных данных.

Максимальный срок выполнения административного действия — 30 минут.

Максимальный срок ожидания ответа на межведомственный запрос не может превышать 5 рабочих дней.

66. Должностное лицо Управления финансов, ответственное за предоставление муниципальной услуги, проводит проверку сведений, указанных в документах, предоставленных заявителем.

Максимальный срок выполнения административных действий — 30 минут.

В случае если заявителем предоставлены неполные и (или) недостоверные сведения, должностное лицо Управления финансов, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет заявителю уведомление об отказе в рассмотрении предоставленных документов.

Максимальный срок выполнения административных действий — 1 рабочий день.

67. Должностное лицо Управления финансов, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение двух рабочих дней:

1) осуществляет оценку доходов и стоимости имущества заявителя;

2) проверяет наличие (отсутствие) основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;

3) по результатам проверки готовит проект соответствующего правового акта;

4) передает проект правового акта для проверки и визирования начальнику Управления финансов.

68. Начальник Управления финансов проверяет и визирует проект правового акта.

Максимальный срок выполнения административных действий — 1 рабочий день.

69. Должностное лицо Управления финансов, ответственное за предоставление муниципальной услуги, обеспечивает проведение процедуры согласования проекта правового акта в соответствии с Регламентом деятельности администрации города и передает согласованный проект правового акта на подпись Главе городского округа город Елец.

Максимальный срок выполнения административных действий не более 5 рабочих дней.

70. Должностное лицо комитета по организации труда, муниципальной службе, кадровой работе и делопроизводству осуществляет регистрацию подписанного Главой городского округа город Елец правового акта и передает под расписку заверенную копию правового акта в 2 экземплярах начальнику Управления финансов.

Максимальный срок выполнения административных действий — 30 минут.

71. В день получения копий правового акта должностное лицо Управления финансов, ответственное за предоставление муниципальной услуги, вносит соответствующую запись в журнал регистрации заявлений граждан.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 10 минут.

72. Результатом выполнения административной процедуры «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказе в предоставлении муниципальной услуги» является принятый правовой акт.

Критерии принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в признании гражданина малоимущим в целях освобождения от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец.

Способ фиксации результата административной процедуры: внесение записи о принятом решении в журнал регистрации заявлений граждан.

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги либо отказе в предоставлении муниципальной услуги» — 10 рабочих дней.

Выдача (направление) заявителю заверенной копии

правового акта

73. Основанием для начала выполнения административной процедуры «Выдача (направление) заявителю заверенной копии правового акта» является принятый правовой акт.

74. Должностное лицо Управления финансов, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в соответствии с заявлением определяет способ выдачи заверенной копии правового акта. Максимальный срок выполнения административного действия составляет 5 минут.

75. В случае если заявителем выбран способ получения заверенной копии правового акта при личном приеме, то должностное лицо Управления финансов, ответственное за предоставление муниципальной услуги:

1) информирует заявителя посредством телефонной связи о необходимости получения заверенной копии правового акта в течение 4 рабочих дней с момента уведомления. Максимальный срок выполнения административного действия — 1 рабочий день;

2) выдает заверенную копию правового акта заявителю при личном приеме под расписку в здании Управления финансов в течение 15 минут дня обращения заявителя, но не позднее 5 рабочих дней с момента принятия правового акта.

76. В случае если заявитель не явился в Управление финансов за получением копии правового акта в указанный при уведомлении срок, должностное лицо Управления финансов, ответственное за предоставление муниципальной услуги, в течение рабочего дня, следующего за днем истечения указанного при уведомлении срока, направляет заверенную копию правового акта почтовым отправлением с уведомлением о вручении на почтовый адрес заявителя.

77. В случае если заявителем выбран способ получения заверенной копии правового акта почтовым отправлением с уведомлением о вручении, должностное лицо Управления финансов, ответственное за предоставление муниципальной услуги, направляет заверенную копию правового акта на бумажном носителе почтовым отправлением с уведомлением о вручении на почтовый адрес заявителя.

Максимальный срок выполнения административных действий — 5 рабочих дней.

78. Результатом выполнения административной процедуры «Выдача (направление) заявителю заверенной копии правового акта» является выдача (направление) заявителю заверенной копии правового акта.

Критерии принятия решения: наличие принятого правового акта.

Способом фиксации результата административной процедуры является соответствующее подтверждение получения заявителем копии правового акта при личном приеме либо отметка в журнале регистрации заявлений граждан об отправке почтовым отправлением.

Максимальный срок выполнения административной процедуры «Выдача (направление) заявителю заверенной копии правового акта» — 5 рабочих дней.

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ РЕГЛАМЕНТА

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами администрации города, осуществляющими представление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений

79. Текущий контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Управления финансов, ответственными за предоставление муниципальной услуги, положений Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется начальником Управления финансов путем проведения проверок не реже одного раза в квартал.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых

проверок полноты и качества предоставления муниципальной

услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой

и качеством предоставления муниципальной услуги

80. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги осуществляется начальником Управления финансов и включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, направленных на выявление и устранение причин и условий, вследствие которых были нарушены права заявителей, а также подготовку ответов на обращения граждан, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие), принятые (осуществленные) при предоставлении муниципальной услуги.

81. Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в год.

82. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению (жалобе) гражданина, направленному в администрацию города в произвольной форме с содержанием сведений об обжалуемом решении, действии (бездействии).

83. В случае выявления нарушений прав заявителей по результатам проведенных проверок в отношении виновных должностных лиц Управления финансов принимаются меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ответственность должностных лиц администрации города,

осуществляющих предоставление муниципальной услуги, за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления муниципальной услуги

84. Должностные лица Управления финансов, осуществляющие предоставление муниципальной услуги, несут персональную ответственность за:

1) соблюдение порядка и срока регистрации заявления;

2) соответствие результатов рассмотрения документов требованиям законодательства Российской Федерации, Порядка признания граждан малоимущими в целях освобождения их от уплаты земельного налога на территории городского округа город Елец, принятого решением Совета депутатов города Ельца от 26.08.2008 №293, Регламента;

3) правильность определения категории земельного участка;

4) правильность определения среднедушевого дохода, приходящегося на каждого члена семьи заявителя, или дохода одиноко проживающего заявителя;

5) соблюдение сроков и последовательности административных действий, определенных административными процедурами;

6) соблюдение порядка и сроков направления межведомственных запросов;

7) соблюдение требований к взаимодействию с заявителем, установленных статьей 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

85. Персональная ответственность должностных лиц Управления финансов, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, закрепляется в их должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам

контроля за исполнением Регламента, в том числе со стороны

граждан, их объединений и организаций

86. Граждане, их объединения и организации вправе осуществлять контроль за предоставлением муниципальной услуги путем получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе о сроках завершения административных процедур (действий).

87. Граждане, их объединения и организации также вправе:

1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и качества предоставления муниципальной услуги;

2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений Регламента.

88. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направивших эти замечания и предложения.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

89. Информация, указанная в настоящем разделе Регламента, подлежит обязательному размещению на едином портале, региональном портале.

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) в ходе предоставления муниципальной услуги

90. Заинтересованными лицами при обжаловании действий (бездействия) и (или) решений, принятых (осуществленных) администрацией города, а также должностными лицами администрации города, осуществляющими предоставление муниципальной услуги, являются заявители.

91. Заявитель вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие) и (или) решение, принятые (осуществленные) администрацией города, а также должностными лицами администрации города, осуществляющими предоставление муниципальной услуги (далее — жалоба), в случаях и в порядке, предусмотренных статьями 11.1 и 11.2 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы

лица, которым может быть направлена жалоба в досудебном

(внесудебном) порядке

92. Жалоба подается в администрацию города. Жалоба рассматривается первым заместителем главы администрации города.

93. Заявитель вправе обжаловать решение по жалобе, принятое первым заместителем главы администрации города, Главе городского округа город Елец.

Способы информирования заявителей о порядке подачи

и рассмотрения жалобы, в том числе с использованием

единого портала, регионального портала

94. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы осуществляется посредством размещения соответствующей информации в печатном виде на информационном стенде в помещении Управления финансов, на официальном сайте администрации города в сети «Интернет», с использованием единого портала и регионального портала, посредством консультации при личном приеме, при письменном обращении по почте, с использованием средств телефонной связи.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок

досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий

(бездействия) администрации города, а также должностных лиц

администрации города, осуществляющих предоставление

муниципальной услуги

95. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) администрации города, а также должностных лиц администрации города, осуществляющих предоставление муниципальной услуги, регулируется:

1) Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2012 №1198 «О федеральной государственной информационной системе, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг».