Оповещение о начале публичных слушаний
Оповещение
о начале публичных слушаний
На публичные слушания представляется проект (вопрос):
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 48:19:6200230:237, расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, ш. Московское.
(тема публичных слушаний: наименование проекта или вопроса)
Перечень информационных материалов к публичным слушаниям:
1) Информационные материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 48:19:6200230:237, расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, ш. Московское.
Проект (вопрос) публичных слушаний, информационные материалы к нему
представлены на сайте: https://elets-adm.ru
Публичные слушания проводятся на основании Постановления Главы городского округа город Елец от 05.03.2022 № 03.
(реквизиты решения, постановления о проведении публичных слушаний)
Публичные слушания (собрание участников публичных слушаний)
проводятся в порядке, предусмотренном Положением «О публичных слушаниях в городском округе город Елец», утвержденным Советом депутатов городского округа город Елец от 22.05.2018 №74 (с изменениями)
(реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления)
Органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний является:
Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Ельца Липецкой области
(наименование оргкомитета, комиссии)
расположенный (ая) по адресу: г.о.г. Елец, ул. Октябрьская, д.127.
Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 48:19:6200230:237, расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, ш. Московское
(тема публичных слушаний: наименование проекта или вопроса)
являются: жители городского округа город Елец, правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение.
(в соответствии с особенностями проведения публичных слушаний по теме публичных слушаний)
Экспозиция проекта (вопроса) публичных слушаний открыта с
18.03.2022
(дата открытия экспозиции)
по 23.03.2022 включительно
(дата закрытия экспозиции)
Экспозиция по проекту (вопросу) публичных слушаний проводится по адресу: г.о.г. Елец, ул. Мира 115.
Экспозиция проекта (вопроса) публичных слушаний проводится в рабочие дни. Часы работы экспозиции: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.
На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.
Публичные слушания (собрание участников публичных слушаний) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 48:19:6200230:237, расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, ш. Московское, состоятся 25.03.2022 в 10 часов 00 минут в зале заседаний администрации городского округа город Елец по адресу: Липецкая область, город Елец, улица Октябрьская, 127.
(дата проведения обсуждения)
В период размещения проекта (вопроса) публичных слушаний и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытия экспозиции проекта (вопроса), участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания по теме публичных слушаний в срок до 24.03.2022:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или
собраний участников публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний:
г.о.г. Елец, ул. Октябрьская 127;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта (вопроса) публичных слушаний.