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Оповещение о начале публичных слушаний

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Оповещение

о начале публичных слушаний

На публичные слушания представляется проект (вопрос):

предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 48:19:6200230:237, расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, ш. Московское.

(тема публичных слушаний: наименование проекта или вопроса)

Перечень информационных материалов к публичным слушаниям:

1) Информационные материалы по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 48:19:6200230:237, расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, ш. Московское.

Проект (вопрос) публичных слушаний,  информационные материалы к нему

представлены на сайте: https://elets-adm.ru

Публичные слушания проводятся на основании Постановления Главы городского округа город Елец от 05.03.2022 № 03.

(реквизиты решения, постановления о проведении публичных слушаний)

Публичные слушания (собрание участников публичных слушаний)

проводятся в порядке, предусмотренном Положением «О публичных слушаниях в городском округе город Елец», утвержденным Советом депутатов городского округа город Елец от 22.05.2018  №74 (с изменениями)

(реквизиты нормативного правового акта органа местного самоуправления)

Органом,  уполномоченным на проведение публичных слушаний является:

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки города Ельца Липецкой области

(наименование оргкомитета, комиссии)

расположенный (ая) по адресу: г.о.г. Елец, ул. Октябрьская, д.127.

Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 48:19:6200230:237, расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, ш. Московское

(тема публичных слушаний: наименование проекта или вопроса)

являются: жители городского округа город Елец, правообладатели земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладатели объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение.

(в соответствии с особенностями проведения публичных слушаний по теме публичных слушаний)

Экспозиция проекта (вопроса) публичных слушаний открыта с

18.03.2022

(дата открытия экспозиции)

по 23.03.2022 включительно

(дата закрытия экспозиции)

Экспозиция по проекту (вопросу) публичных слушаний проводится по адресу: г.о.г. Елец, ул. Мира 115.

Экспозиция проекта (вопроса) публичных слушаний проводится в рабочие дни. Часы работы экспозиции: с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00, в пятницу с 8:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 12:48.

На экспозиции проводятся консультации по теме публичных слушаний.

Публичные слушания (собрание участников публичных слушаний) по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «объекты придорожного сервиса» земельного участка с кадастровым номером 48:19:6200230:237, расположенного по адресу: Липецкая область, городской округ город Елец, ш. Московское, состоятся 25.03.2022 в 10 часов 00 минут в зале заседаний администрации городского округа город Елец по адресу: Липецкая область, город Елец, улица Октябрьская, 127.

(дата проведения обсуждения)

В период размещения проекта (вопроса) публичных слушаний и информационных материалов к нему на официальном сайте и открытия экспозиции проекта (вопроса), участники публичных слушаний имеют право внести свои предложения и замечания по теме публичных слушаний в срок до 24.03.2022:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или

собраний участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний:

г.о.г. Елец, ул. Октябрьская 127;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта (вопроса) публичных слушаний.

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