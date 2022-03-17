Ельчанин рассказал о советско-польском боевом братстве

Наш земляк, один из лидеров движения «Мы из Ельца», кандидат исторических наук В. М. Магомедханов выступил с докладом на международной конференции, которая прошла в Рязанской области под эгидой Российского исторического общества и посвящалась российско-польской дружбе.

Это не фантастика

В нынешних международных реалиях подобная тема может показаться кое-кому фантастикой, но на Западе всегда были и есть люди с уважением относящиеся к нашей стране, ее истории. Один из таких героев бывший польский военный Ежи Тыц. Он не раз бывал в Ельце. В гостях у городской газеты «Красное знамя» рассказывал о том, как созданная им общественная организация «Курск», сохраняет и восстанавливает памятники советским солдатам в Польше. Ежи делает это бескорыстно в память о своей маме, которая будучи маленькой польской девочкой, оказалась спасена от смерти безвестным красноармейцем в годы Великой Отечественной войны.

Сегодня движение «Курск», названное в честь одного из величайших сражений Второй мировой, вышло с инициативой создания в Рязанской области музея польской дивизии имени Тадеуша Костюшко и Дома российско-польской дружбы.

Почему под Рязанью

Оказывается под Рязанью, в селе Сельцы в 1943 году располагался штаб дивизии им. Т. Костюшко, шло формирование этого советско-польского армейского соединения. В городке по соседству есть даже памятник, который местные называют «Два пана, два Ивана», запечатлевший русского и польского солдат. Он остается монументальным свидетельством воинского братства двух народов сражавшихся с фашизмом.

По задумке Ежи Тыца в Сельцах, в бывшем штабе дивизии (увы, сегодня от деревянной постройки мало что осталось) совместными усилиями может быть создан музей легендарной дивизии и Дом российско-польской дружбы.

«Мы из Ельца»

Прошедшая конференция собрала самых разных людей: поисковиков, реконструкторов, ученых-историков, представителей власти, общественных и военно-патриотических организаций. Ельчанин Виктор Магомедханов представлял здесь Центральный музей войск национальной гвардии России, где он работает старшим научным сотрудником, а также организацию «Мы из Ельца», которая давно и эффективно взаимодействует с «Курском». Благодаря этой работе обнаружены места захоронений наших земляков-красноармейцев, погибших на польской земле. Мало того их родственники-ельчане смогли побывать на могилах близких, считавшихся ранее пропавшими без вести.

В. Магомедханов выступил на собрании с докладом: «Советско-польское братство по оружию в годы Великой Отечественной войны…». Виктор рассказал о многих русских героях, воевавших в дивизии им. Т. Костюшко, бок о бок со своими польскими соратникам, в их числе и наши земляки.

Прошлое и настоящее

Все участники форума подчеркивали, что одна из главных его целей — сохранение исторической правды, которая порой забывается и забалтывается политиками под спудом сиюминутных геополитических интересов.

Именно поэтому факты, отражающие реальные события и уроки прошлого начинают играть особую роль в наши дни. В годы Великой Отечественной войны наше Отечество и его союзники сломали хребет фашизму и воинствующему национализму, которые сегодня вновь поднимают голову при попустительстве, а порой и прямой поддержке многих стран Запада. Так было на той же Украине, где открыто проходили факельные шествия «нациков», копирующие аналогичные действа в третьем рейхе, а ветеранов заставляли снимать боевые ордена, потому, что на них изображена советская символика.

«Сегодня, крайне важно бороться с неофашизмом, нацизмом и национализмом. В России я получил поддержку в этой борьбе», — сказал подитожив встречу Ежи Тыц.

Роман ДЕМИН