Беде не сдались и остались собой

Весь март в художественном музее г. Ельца действует выставка работ клуба людей с ограниченными возможностями здоровья «Домашняя гавань».

Объединение существует 6 лет и задумывалось для поддержки всех тех, кто столкнулся с проблемами и нуждается в помощи, кому необходимы адаптация к окружающему миру и избавление от комплекса одиночества и ненужности. На деле клуб стал еще и местом общения, встречи с друзьями, реализации способностей, расширения кругозора, преодоления неуверенности и робости из-за инвалидности. «Домашняя гавань» сегодня — большая, дружная семья, где есть свои традиции, главная из которых — не замыкаться в себе, а наравне со всеми участвовать в различных мероприятиях, жить полноценной жизнью.



В клубе ежемесячно чествуют именинников, устраивают чаепития, концерты, завели «Зооковчег» (небольшой живой уголок), совершают экскурсии — пешие, по родному городу, а также по региону, например, в «Сафари-парк», на Кудыкину гору, в «Русборг». Организуют конкурсы «Алло, мы ищем таланты», «Избирательная кухня», «Мое самое любимое блюдо», «А ну-ка, мамочки!», «Самая прикольная медицинская маска», «Краски осени», «Семья — мой мир», а еще благотворительные субботники, детские утренники, турниры по шашкам, шахматам, нардам.

Члены клуба участвуют в ярмарках, выставках, фестивалях ГТО, днях городов и сел региона, побывали в местном реабилитационном центре Валерия Таганова, реализуют свои способности, обучаясь разным видам декоративно-прикладного творчества. Из рукоделий как раз и составлена экспозиция выставки. В нее вошли десятки разных предметов. Например, здесь представлены картины из бисера и мозаики Е. Н. Пищулиной, игрушки и рисунки И. В. Бочаровой, заколки ручной работы О. В. Измагиловой, картины из атласных лент С. М. Чередниченко, корзинки из лозы Л. В. Едемской, поделки из бисера и сувениры незрячей О. В. Швецовой и многое другое.

Выставка и вся деятельность клуба «Домашняя гавань» еще раз подтверждают: у людей с ограниченными возможностями здоровья на самом деле неограниченные возможности творчества, стремление не сдаваться недугу и спорить с судьбой.