И. Г. Артамонов: «Причин для волнений нет!»

Глава администрации Липецкой области И. Г. Артамонов рассказал журналистам об антикризисных мерах, принимаемых в регионе, в том числе для продовольственной безопасности.



Искусственный

дефицит

По мнению губернатора, так называемый дефицит на сахар, соль и гречку — явление во многом искусственное. Эти товары «сметают» с полок особо нервные граждане. Такой пример, как известно, — вещь заразительная и приводит к тому, что определенные продукты, выставляемые утром на прилавки магазинов, к обеду с них исчезают. На следующий день ситуация повторяется вновь.

В этой «мутной воде» пытаются ловить рыбку оптовые перекупщики. В одном из районов области на ярмарке нечистые на руку дельцы скупили несколько тонн сахара и перепродали по завышенной цене. В таких случаях, учитывая напряженный момент, со спекулянтами будут разбираться надзорные органы.

По словам Игоря Георгиевича, власти и соответствующие службы в ежедневном режиме ведут мониторинг цен. Работает «горячая» линия ФАС, т. (4-742) 27-09-95, по которой жители нашего региона могут сообщить информацию об изменении цен на товары, услуги и об их наличии. Кроме того, контролируются наценки на социально значимые товары (в их списке 25 наименований).

Продуктовые ярмарки выходного дня проводятся в регионе по поручению главы администрации Липецкой области И. Г. Артамонова (одна из них состоялась в Ельце в прошлую субботу,12 марта) призваны помочь людям, приобрести необходимые товары, в том числе сахар, муку, гречку, а также яйца, мясомолочную продукцию, фрукты (например, местные яблоки) по ценам производителей.



Помогут ярмарки

И. Г. Артамонов заявил, что причин для волнений относительно продовольственной безопасности сегодня в Липецкой области нет. В регионе начали работать ярмарки, на которых можно приобрести сахар, муку, гречку по разумным ценам (одна из таких прошла в Ельце в минувшую субботу, 12 марта, и горожане купили там 40 тонн (!) сахара местного производства).

Что же касается импортной продукции, особенно бытовой химии и средств гигиены, то полностью избежать повышения цен на них вряд ли удастся, хотя губернатор считает, что и тут во многих случаях рост необоснованный. Ведь товары ввозились и закупались по старой стоимости, их запасы велики, и сейчас возможна нечестная игра со стороны продавцов. В каждом таком случае, обещает Игорь Георгиевич, власть намерена разбираться и просить надзорные органы жестко реагировать на действия недобросовестных торговцев.

Вместе с руководством крупнейших сетевых фирм власти анализируют уязвимые товарные позиции в ассортименте. Идет поиск отечественных заменителей, а также переориентация в экспорте на новые рынки сбыта и поставок — в странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Латинской Америки.



План стабилизации

— Важно понимать, что и правительство России, и мы на местах делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия санкций. План стабилизации нашей областной экономики есть, он постоянно дорабатывается и шлифуется с учетом меняющейся обстановки, — отметил глава региона И. Г. Артамонов.

По предварительным данным, на укрепление экономики Липецкой области может быть дополнительно выделено до двух миллиардов рублей.

А уже сейчас разрабатывается программа стимулирования развития личных подсобных хозяйств (в том числе посредством сельхозкооперации). Рассматривается возможность субсидирования процентной ставки по льготным кредитам, выданным сельхозкооперативам на закупку сырья и необходимой продукции.

Запущена процедура упрощения выдачи соцконтракта на реализацию собственного дела.



Ельчанам — хладнокровия

К спокойствию и вдумчивым, рациональным действиям призвал жителей Ельца и глава города Е. В. Боровских.

Евгений Вячеславович попросил горожан не скупать сахар пачками и мешками. По его мнению, именно необоснованный рост спроса на отдельные продукты провоцирует их дефицит, поскольку в гипермаркетах продавцы порой не успевают выставлять товар на полки, как его сразу же «сметают».

— Не стоит разводить панику. В нашей области 6 сахарных заводов. Мы можем обеспечить сахаром не только себя, но и близлежащие регионы. Рассматриваем с коллегами вопрос еженедельного проведения городских ярмарок с участием местных товаропроизводителей, где ельчане смогут покупать продукты первой необходимости, в том числе и сахар, муку, гречку, яйца, подсолнечное масло, яблоки, соль, а также колбасную продукцию по ценам производителей. Повторюсь, причин для паники нет. В нынешней ситуации особенно важно сохранять хладнокровие и разум, — подчеркнул Е. В. Боровских.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Директор филиала гипермаркет «Линия» (Елец) Инесса Александровна Матюхина:

— Мы взаимодействуем с нашими партнерами-поставщиками в обычном нормальном режиме. Все товары на складах есть, в том числе и сахар. Ажиотаж вокруг этого продукта абсолютно необоснован. Судите сами: еженедельная реализация сахара у нас составляла 2 тонны, а теперь этот показатель подскочил до 20 тонн! При этом его подвоз осуществляется по сложившимся, давно отработанным схемам. Думаю, ельчанам нужно просто успокоиться, и тогда баланс между спросом и предложением вновь восстановится. Причин нервничать по этому поводу я не вижу.