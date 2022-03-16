Язык межнационального общения

В девятиэтажном здании общежития ЕГУ им. И. А. Бунина, рассчитанном на 640 человек, сейчас проживают 412 студентов, из которых 63 — иностранцы. Они прибыли к нам из разных уголков мира: Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Ирана, Мавритании, Туниса, Конго, Камеруна, Ганы.

Зарубежных посланцев у нас целый этаж, не все они в совершенстве владеют русским языком, особенно поначалу. Иногда общаться с ним приходится в буквальном смысле «на пальцах», жестами. Впрочем, россияне охотно помогают приезжим осваиваться в быту.

Поскольку культура и уклад жизни в разных странах порой сильно отличаются от российских реалий, возникают казусы. К тому же некоторые зарубежные гости понятия не имеют о привычных нам вещах и их предназначении. Был, например, случай, когда студент из далекой страны заправлял в пододеяльник матрац, потом стелил простыни и уже поверх всего этого ложился спать, причем в одежде.

Кое-кто не знал о предназначении мусорных ведер, поскольку у них на родине принято выбрасывать отходы в канализацию, прямо через подобие наших раковин. Только сливные отверстия там — широченные трубы, а в России подобные манипуляции тут же приводят к засорам со всеми вытекающими (в прямом смысле этого слова!) последствиями. Приходится объяснять неопытным соседям нюансы местного быта.

Кроме того, у некоторых иностранцев существует четкое разделение на мужские и женские обязанности. Оттого комнаты отдельных ребят из-за рубежа поначалу превращались в настоящие мусорки. Но все это «детские болезни», которые со временем (после некоторого периода адаптации и привыкания к новым правилам и условиям) проходят.

Зато нам, россиянам, очень интересно знакомиться с особенностями культуры других, порой экзотических стран.

Помнится, когда в общежитии работала столовая (сейчас она на ремонте), там проводились мероприятия, на которых иностранцы знакомили нас и друг друга с национальными блюдами своих стран. Лично мне ни за что не забыть вкуснейший таджикский и узбекский плов! А еще, помнится, с каким аппетитом уплетали наши соседи по общаге приготовленные нами русские пироги и оладушки. Вот так и происходит культурный взаимообмен!

Бывали при этом и курьезные случаи. Пару лет назад одна из африканских студенток пожарила селедку. Запах при этом стоял непередаваемый. Вскоре это амбре переполошило все общежитие. При этом африканцы с удовольствием уплетали деликатес, да еще и нас угостить пытались…

В целом же мы живем с нашими иностранными соседями дружно. Ведь обоюдная помощь, взаимовыручка, поддержка — самые лучшие и понятные элементы языка межнационального общения!

Алина БОЛЬНЫХ,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина