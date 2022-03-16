новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Вести из ЕГУ

Язык межнационального общения

0 1

В девятиэтажном здании общежития ЕГУ им. И. А. Бунина, рассчитанном на 640 человек, сейчас проживают 412 студентов, из которых 63 — иностранцы. Они прибыли к нам из разных уголков мира: Туркмении, Таджикистана, Узбекистана, Китая, Ирана, Мавритании, Туниса, Конго, Камеруна, Ганы.

Зарубежных посланцев у нас целый этаж, не все они в совершенстве владеют русским языком, особенно поначалу. Иногда общаться с ним приходится в буквальном смысле «на пальцах», жестами. Впрочем, россияне охотно помогают приезжим осваиваться в быту.
Поскольку культура и уклад жизни в разных странах порой сильно отличаются от российских реалий, возникают казусы. К тому же некоторые зарубежные гости понятия не имеют о привычных нам вещах и их предназначении. Был, например, случай, когда студент из далекой страны заправлял в пододеяльник матрац, потом стелил простыни и уже поверх всего этого ложился спать, причем в одежде.
Кое-кто не знал о предназначении мусорных ведер, поскольку у них на родине принято выбрасывать отходы в канализацию, прямо через подобие наших раковин. Только сливные отверстия там — широченные трубы, а в России подобные манипуляции тут же приводят к засорам со всеми вытекающими (в прямом смысле этого слова!) последствиями. Приходится объяснять неопытным соседям нюансы местного быта.
Кроме того, у некоторых иностранцев существует четкое разделение на мужские и женские обязанности. Оттого комнаты отдельных ребят из-за рубежа поначалу превращались в настоящие мусорки. Но все это «детские болезни», которые со временем (после некоторого периода адаптации и привыкания к новым правилам и условиям) проходят.
Зато нам, россиянам, очень интересно знакомиться с особенностями культуры других, порой экзотических стран.
Помнится, когда в общежитии работала столовая (сейчас она на ремонте), там проводились мероприятия, на которых иностранцы знакомили нас и друг друга с национальными блюдами своих стран. Лично мне ни за что не забыть вкуснейший таджикский и узбекский плов! А еще, помнится, с каким аппетитом уплетали наши соседи по общаге приготовленные нами русские пироги и оладушки. Вот так и происходит культурный взаимообмен!
Бывали при этом и курьезные случаи. Пару лет назад одна из африканских студенток пожарила селедку. Запах при этом стоял непередаваемый. Вскоре это амбре переполошило все общежитие. При этом африканцы с удовольствием уплетали деликатес, да еще и нас угостить пытались…
В целом же мы живем с нашими иностранными соседями дружно. Ведь обоюдная помощь, взаимовыручка, поддержка — самые лучшие и понятные элементы языка межнационального общения!

Алина БОЛЬНЫХ,
студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Наградили лучших студентов

«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ» У ТРАНСПОРТНЫХ ПОЛИЦЕЙСКИХ

Скоро Татьянин день

Поразмышляли о красотах Ельца

Спортсменка года из ЕГУ

1 из 2
Новости ВРФ