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"Молодёжка"

Наши туристы в Анапе

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Туристы детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка участвуют во всероссийских соревнованиях в Анапе. Здесь 8 юных ельчан проведут 7 насыщенных мероприятиями дней.

Туристы детско-юношеского центра им. Б. Г. Лесюка Кира Погуляйко, Валерия Баранова и Апполинария Заволожина на всероссийских соревнованиях в Анапе.

Валерия Баранова, Апполинария Заволожина, Михаил Лапшин, Григорий Григорьев, Кирилл Лучин, Олег Орлов, Алиса Томилина и Кира Погуляйко вместе со своим тренером К. С. Ворониной приехали во всероссийский детский центр «Смена» на первую образовательную программу по спортивному ориентированию.
В январе ребятам сообщили, что им подарили путевки в Анапу за высокие достижения в спорте и дали возможность представлять Липецкую область на масштабных состязаниях. Мальчишкам и девчонкам предстоит проявить свои туристские навыки, чтобы завоевать заветные награды. Помимо этого, их ждут творческие мероприятия, интеллектуальные игры и мастер-классы.
— Давно мечтала побывать во всероссийском детском центре «Смена». Когда узнала, что поеду туда, поначалу даже не поверила. Осознала радость этого приключения уже после того, как собрала чемодан и отправилась к Черному морю, — говорит А. Заволожина. — Я попала в самый лучший отряд. Вожатые устраивают нам интересные творческие вечера и во всем помогают. Особенно впечатлило то, что на открытии соревнований перед нами выступил шестикратный чемпион мира по спортивному ориентированию Андрей Храмов. Для нас он настоящая легенда! А еще испытала острые ощущения от прохождения заданий во время состязаний. Это здорово!

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