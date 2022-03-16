«Кто берет — наполняет ладони, кто отдает — наполняет сердце»

Эта цитата китайского философа Лао-Цзы подчеркивает, что в непростое для нашей страны время необходимо объединиться, собраться с силами и поддержать людей, нуждающихся в помощи. В беде оказались близкие соседи — граждане ДНР и ЛНР, такие же русские, как и мы.

Упаковкой гуманитарного груза заняты сотрудники администрации торгового комплекса «Ваш дом» Н. В. Щербакова и В. Ю. Корнеев.

Они вынужденно покинули свои дома: восемь лет жили на грани войны, боролись за свою независимость, терпели лишения, страх. Женщинам, старикам и детям пришлось экстренно покинуть свои жилища, многие приехали с одной сумкой, не успев собрать необходимые вещи. Торговый комплекс «Ваш дом» не мог остаться в стороне в такое нелегкое для них время.

Как только волонтерские организации объявили о сборе помощи, было решено принять участие в благотворительной акции. ТК «Ваш дом» связался с волонтерами и собрал первую партию гуманитарной помощи гражданам, эвакуированным из ЛНР и ДНР. В течение двух дней сотрудники торгового комплекса формировали коробки с вещами, находящимися в резерве ТК. Было собрано и упаковано более 700 килограммов гуманитарной помощи на сумму более четырехсот тысяч рублей.

Груз в основной массе состоял из обуви для женщин, детей, стариков и подростков (более 600 пар). Обувь — одна из востребованных позиций, ведь детки пошли в сад и школу, им необходима сменная обувь, а взрослым сезонная. Люди ехали в том, что надели на себя. Было принято решение положить как теплые вещи (головные уборы, шарфы, перчатки и сапоги, так как впереди ждут еще весенние заморозки), так и демисезонные предметы одежды и обуви. Все вещи новые.

2 марта в пункт сбора гуманитарной помощи в администрации с. Станового была отправлена первая машина с гуманитарным грузом, а 4 марта вторая отправилась в елецкий пункт, находящийся в здании соцзащиты города Ельца.

Но это еще не все, впереди нас ждет много работы: в планах собрать еще 5 машин груза на сумму свыше 2 млн рублей.

Если у вас есть возможность, обязательно свяжитесь с волонтерами, собирающими гуманитарную помощь, и примите участие в этом добром деле.

Всегда с вами

торговый комплекс «Ваш дом».