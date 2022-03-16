До голосования — полгода

Через полгода, 11 сентября 2022 года, в единый день голосования в Ельце пройдут выборы в городской Совет депутатов. Об их особенностях мы попросили рассказать председателя территориальной избирательной комиссии (ТИК) Ельца О. В. Родионову.

— Ольга Викторовна, предстоящие выборы в горсовет депутатов, как известно, пройдут по новой схеме, нежели те, что проводились 5 лет назад.

— Действительно, на 51-й сессии Совета депутатов Ельца принято решение о внесении изменений в Устав города, в соответствии с которыми количество одномандатных избирательных округов увеличилось с 12 до 25.

Если ранее выборы депутатов горсовета проходили по смешанной избирательной системе (по партийным спискам и по одномандатным округам), то в 2022 году они пройдут по мажоритарной системе, то есть партийных списков не будет, а победителями на выборах станут реальные кандидаты в депутаты, набравшие большинство голосов в своих одномандатных округах.

— Как вы считаете, с чем связаны изменения?

– На мой взгляд, это наиболее подходящая форма голосования для таких городов, как наш, с численностью избирателей около 100 тысяч. В Ельце на 1 января зарегистрировано 79562 человека, обладающих активным избирательным правом.

Теперь по каждому округу будут баллотироваться кандидаты, которые в случае победы станут представлять интересы этих территорий. Каждая партия в один округ может выдвинуть только одного кандидата. Самовыдвиженцы сами выбирают округ, в который баллотируются. Главное преимущество новой системы заключается в том, что люди выбирают конкретного человека, а не голосуют за партийный список. Ельчане будут точно знать, с кого спрашивать за свои пожелания и наказы, к кому идти за помощью.

— Сколько избирательных участков готовится к выборам?

— На территории города в 25 округах сформированы 49 избирательных участков. Для обеспечения наибольшего удобства избирателей, недопущения пересечения границ избирательных участков и территорий избирательных округов ТИК Ельца ведет работу по уточнению рубежей этих участков и открытию еще одного, чтобы в каждом одномандатном округе было по два избирательных участка.

— Сколько бюллетеней получит избиратель в единый день голосования?

— Каждый голосующий, зарегистрированный на территории в границах избирательного участка, получит 1 бюллетень. Проголосовать можно будет только за одного кандидата-одномандатника.

— Какие меры применяются для обеспечения сохранности бюллетеней?

— Как и на прошлых выборах, все избирательные участки оснастят видеонаблюдением, а также комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Благодаря им, бюллетени проголосовавших находятся в опломбированных КОИБах, а неиспользованные — хранятся в сейфах под круглосуточным видеонаблюдением. Определено, что уже с 1 апреля «Ростелеком» приступит к установке видеокамер на 30 избирательных участках, которые начнут работать в режиме реального времени. Оставшиеся 20 участков обеспечат ноутбуками с веб-камерами или видеорегистраторами.

— Наверняка для обеспечения законности, прозрачности и честности проведения выборов и сам процесс голосования не останется без контроля общественности?

— Это так. В обеспечении такого контроля у нас будет немало помощников: сами кандидаты, их доверенные лица, наблюдатели. Каждый кандидат в депутаты, участвующий в выборах, вправе заявить таковых.

— Как планируется проводить голосование на дому и кто может проголосовать вне помещения участка на предстоящих выборах?

— Чтобы проголосовать на дому, нужно обратиться в участковую избирательную комиссию и оставить заявку не позднее 14 часов единого дня голосования — 11 сентября. Если ранее уважительной причиной считалась инвалидность, преклонный возраст, тяжелое состояние здоровья, то теперь дома могут проголосовать и те, кто ухаживает за лицами, нуждающимися в этом.

— Жители Ельца интересуются, где придется голосовать, не изменился ли привычный список избирательных участков?

— Он остался в основном прежним. Однако 4 избирательных участка в связи с проведением ремонтных работ сменят адреса. Это избирательные участки № 07-08, 07-09, 07-13 и 07-44. В настоящее время идет согласование временных мест для их размещения.

— Если у избирателя возникнет вопрос по поводу предстоящих выборов, куда ему можно обратиться?

— Лучше всего в нашу территориальную избирательную комиссию. Она располагается в здании администрации города (ул. Октябрьская, 127, 1-й этаж, кабинеты № 1, 2, 5-а). Телефоны: 4-90-37 и 4-60-15.

ТИК Ельца работает с понедельника по четверг с 8-30 до 17-30, в пятницу – с 8-30 до 16-30 (перерыв — с 13 до 13-48).

Кроме того, информацию можно найти на официальном сайте ТИК Ельца или в соцсетях (группа «ВКонтакте» «ВЫБОРЫ.Елец»).