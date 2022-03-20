Полина Сметкина ловит момент

Студентка института филологии ЕГУ им. И. А. Бунина Полина Сметкина страстно увлечена фотографией. Она ловит моменты, запечатлевая в объективе фотоаппарата интересных людей, красивые пейзажи и виды нашего города. Мы поговорили с ней о ее тяге к фотоискусству.

— Полина, с чего началось твое увлечение фотографией?

— В детстве (лет, наверное, в 10) у меня был мобильник с кнопочной клавиатурой и простенькой камерой. С ее помощью и делала первые снимки. Сколько себя помню, мне нравилось наблюдать за людьми, их настроением, мимикой, жестами, эмоциями. А еще очень люблю природу. Так и начала ловить и останавливать различные жизненные моменты, запечатлевая их в живописных кадрах. Это очень интересно и так увлекает, что планирую купить хорошую камеру, пройти спецкурсы и заняться профессиональной фотосъемкой. Пока же отрабатываю навыки на своих друзьях и знакомых, снимаю фото для ЕГУ им. И. А. Бунина во время различных университетских мероприятий.

— Что для тебя важнее — фотоискусство для души или в качестве возможного заработка?

— Прежде всего, конечно, для души! Занятие фотографией приносит огромное удовлетворение. Даже во время обычной прогулки можно увидеть и запечатлеть что-то необычное, цепляющее душу, интересное. Особенно нравится передавать на фото эмоции людей, их чувства. Многие даже не замечают, насколько они красивы в моменты искренних переживаний. Очень радуюсь, если удается уловить такие мгновения. А уж если удовольствие от съемки будет совмещаться с заработком, когда я начну заниматься этим профессионально, то, как говорится, произойдет совмещение приятного с полезным (улыбается).

— А как ты относишься к видео­съемке?

— Тоже увлечена ею с детства. В последнее время снимаю видео даже больше чем фотографирую. В ЕГУ им. И. А. Бунина с интересом обучаюсь видеомонтажу. Это как живое фото. Ожившая картинка помогает глубже погрузиться в атмосферу события.

— Участие в фотосессии как-то влияет на людей, выступающих в роли твоих моделей?

— Думаю, да. Доводилось снимать ровесников, которые были очень нерешительны, сомневались и чуть ли не стеснялись своей внешности. Но потом, когда видели себя со стороны, на фото или видео, они менялись, раскрепощались что ли… Эти виды изобразительного искусства, на мой взгляд, полнее раскрывают человека, а заодно делают увереннее в себе. Нужно только выбрать фотографа или оператора, с которым комфортно и спокойно работается.

— Что посоветуешь тем, кто не уверен в своих силах?

— В первую очередь нужно постараться принять себя таким, какой ты есть. Не смотреть на других — кто лучше, а кто хуже. Ты уникальный! В каждом человеке своя изюминка, каждый прекрасен по-своему, нужно это понять. Неуверенным в себе полезно больше общаться с другими людьми, участвовать в различных университетских мероприятиях и вообще заняться тем, чем давно планировали, но все откладывали на потом. Попробуйте, и у вас получится, ведь жизнь прекрасна, каждый ее момент!

Ксения КИСЕЛЕВА,

студентка ЕГУ им. И. А. Бунина