300 лет тому назад

В 1722 году (300 лет назад) по указу Петра I артиллерийский ученик Михаил Золотилов составил план Ельца, один из старейших дошедших до нас градостроительных документов.

Сегодня он хранится в Российском государственном военно-историческом архиве. На чертеже изображено 12 боевых башен (4 проезжих и 8 глухих). У одной из них, ближайшей к реке Б. Сосне, расположенной примерно на середине спуска, ведущего по нынешней улице Труда, сделана надпись: «Башня проезжая к реке Сосне». Внутри города также указаны «государев двор» (сегодня бы сказали администрация), «зеленый погреб» (пороховой склад), «житяной двор» (зерносклад), тюрьма и даже кабак (куда ж без них!), а также церкви — Соборная, Успения Богородицы и Вознесения Христова.

В то время границы крепости проходили примерно по нынешним улицам Свердлова, Мира и Проф­союзной. В плане Ельца имеется интересная приписка (видимо, авторская), сделанная вдоль участка стены, располагавшегося на круче, над рекой Сосной: «Две стены и две башни згорели, и земля против них обвалилась».

Кстати сказать, работавший над городским планом артиллерийский ученик Михаил Золотилов вовсе не какой-нибудь школяр-недоучка. В армии Петра I артиллерийский ученик — это младший офицерский чин, а значит, Золотилов был человеком образованным, ибо тогдашняя артиллерия требовала самых передовых знаний, в том числе и научных. Он отлично разбирался в фортификации и даже градостроении.

Видимо, предшественником Михаила Золотилова можно считать городовых дел мастера из Владимира (строившего Елец еще в XVI веке) Илью Катеринина. И в самом деле, не мог же он возводить крепость наобум. Вот что он писал осенью 1592 года в Разрядный приказ на имя московского царя) отчасти описывая стройку: «Зделано, государь, по острогу шесть башен больших, а трех, государь, башен зделати не успел».

Правда, к концу того же года основные работы над крепостью с ее девятью башнями почти завершили, о чем государя известили вновь. Понятно, что столь масштабный труд (шутка ли, город срубить?!) выполнить без плана попросту немыслимо. Возможно, тот проект, как раз и был изначальным для последующих елецких градостроительных документов вплоть до наших дней.