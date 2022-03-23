ОПМ «БЕЗОПАСНОСТЬ»

С 21 по 30 марта в Елецком ЛО МВД России на транспорте проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасность»

Главная цель данного мероприятия – напомнить подрастающему поколению, а также взрослым правила безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Во время акции сотрудники полиции совместно с железнодорожниками проведут рейды в местах, где пешеходы регулярно нарушают правила безопасности, и напомнят им, что это опасно для жизни и здоровья.

В преддверии тёплых весенних дней Елецкий ЛО МВД России на транспорте еще раз напоминает, что железнодорожнаядорога является зоной повышенной опасности!Инспектора группы по делам несовершеннолетних Елецкого ЛО МВД России на транспорте обращаются к педагогам школ и родителям с предложением подключиться к акции и провести с подростками и детьми разъяснительные беседы, напомнить им о необходимости соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Правила поведения на объектах железнодорожного транспорта:

1.Никогда не переходите через железнодорожные пути в необорудованных для этого местах, не перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу остановить нельзя. Для перехода через железнодорожные пути пользуйтесь переходными мостами, пешеходными настилами и переездами, обращайте внимание на указатели «Переход через пути», прислушивайтесь к подаваемым звуковым сигналам.

2. Проезд на крышах и подножках вагонов, переходных площадках и в тамбурах вагонов, а также на грузовых поездах категорически запрещен.

3. Не выходите на междупутье сразу после проследования поезда, убедитесь в отсутствии поезда встречного направления.

4. В ожидании поезда, находясь на платформе, не устраивайте игр и других развлечений (фото, видеосъемка) с выходом на железнодорожный путь.

5. Во избежание поражения электрическим током не влезайте на крыши вагонов. В контактной сети высокое напряжение. Не поднимайтесь на опоры и специальные конструкции контактной сети, воздушных линий и искусственных сооружений, не прикасайтесь к токоведущему оборудованию под вагонами пассажирских и электропоездов.

6. Не подлезайте под пассажирские платформы и подвижной состав; не прыгайте с пассажирской платформы на пути.

7. Входите в вагон и выходите из вагона при полной остановке поезда и только на сторону, имеющую посадочную платформу.

8. Находиться на объектах железнодорожного транспорта в состоянии алкогольного опьянения опасно для жизни.