Р Е Ш Е Н И Е 22.03.2022 № 394

Наименование Целевая статья Вид расхода Раздел Подраздел Сумма

МП ПМп ОМ Направление

Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» 01 2 224 650 640,99

Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время» 01 1 8 021 000,00

Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях» 01 1 01 1 916 000,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 01 09000 600 07 07 1 640 000,00

Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 01 20020 600 07 07 276 000,00

Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений» 01 1 02 5 805 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 02 20030 600 07 02 600 000,00

Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 02 20030 600 07 07 5 205 000,00

Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями» 01 1 03 300 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 1 03 20040 600 07 07 300 000,00

Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования» 01 2 294 388,34

Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений» 01 2 01 294 388,34

Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 01 S6590 600 07 01 91 606,67

Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 01 S6590 600 07 02 186 770,77

Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 01 S6590 600 07 03 16 010,90

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы» 01 3 537 872 852,76

Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений» 01 3 01 67 182 430,24

Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 20120 200 07 01 36 200 000,00

Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 20120 200 07 02 549 500,00

Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 3 01 20120 600 07 01 19 100 000,00

Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 3 01 20120 600 07 02 8 132 930,24

Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 3 01 20120 600 07 03 3 200 000,00

Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта» 01 3 02 235 771 280,00

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 01 3 02 20250 400 11 02 182 845 000,00

Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 02 S6010 200 11 01 52 926 280,00

Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры» 01 3 03 44 133 330,30

Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 20140 200 08 01 85 410,00

Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 01 3 03 20150 400 08 01 8 689 700,30

Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 S6010 200 07 03 8 967 090,00

Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 03 S6010 200 08 01 26 391 130,00

Основное мероприятие «Модернизацияшкольных систем образования» 01 3 05 174 031 536,71

Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 05 20120 200 07 02 171 605 707,86

Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 3 05 20120 600 07 02 2 425 828,85

Региональный проект «Культурная среда» 01 3 A1 16 754 275,51

Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 3 A1 5519Б 200 07 03 16 754 275,51

Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования» 01 4 1 229 270 655,97

Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования» 01 4 01 514 137 709,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 01 09000 600 07 01 83 684 000,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 01 85040 200 10 04 156 327,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 01 85040 300 10 04 10 265 482,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 01 85350 600 07 01 420 031 900,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях» 01 4 02 543 475 198,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 02 09000 600 07 02 67 106 700,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 02 85090 600 07 02 431 878 800,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 02 85130 300 07 02 854 473,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 02 85130 600 07 02 29 312 316,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 02 85130 600 10 03 3 068 835,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 02 85160 600 07 02 11 249 574,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 02 85420 300 07 02 4 500,00

Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей» 01 4 03 45 706 100,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 03 09000 600 07 03 45 706 100,00

Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей» 01 4 04 29 550 100,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 04 09000 600 07 09 29 550 100,00

Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий» 01 4 05 900 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 05 20190 200 07 09 900 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов» 01 4 06 5 243 329,99

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 4 06 00110 100 07 09 5 204 923,20

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 4 06 00120 200 07 09 38 406,79

Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)» 01 4 07 300 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 07 20050 600 07 03 300 000,00

Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» 01 4 08 6 350 400,00

Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 08 20500 600 07 01 6 350 400,00

Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» 01 4 09 40 513 764,01

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 09 R3040 600 10 03 40 513 764,01

Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» 01 4 10 31 638 600,00

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 10 53030 600 07 02 31 638 600,00

Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций» 01 4 11 11 455 454,97

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 11 S6880 600 07 01 4 412 250,75

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 4 11 S6880 600 07 02 7 043 204,22

Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества» 01 5 1 006 385,98

Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» 01 5 01 800 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 5 01 S6670 200 01 13 40 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 5 01 S6670 600 01 13 760 000,00

Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство» 01 5 03 206 385,98

Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 5 03 S6630 200 08 01 206 385,98

Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта» 01 6 22 913 130,38

Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования» 01 6 01 2 147 717,14

Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 01 20300 200 11 02 166 000,00

Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 01 20320 200 11 02 20 000,00

Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 01 20330 100 11 02 80 000,00

Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 01 20330 200 11 02 44 000,00

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 01 S6440 100 11 02 577 717,14

Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 01 S6440 200 11 02 1 260 000,00

Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности» 01 6 02 5 214 913,24

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 6 02 00110 100 11 05 4 961 042,85

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 02 00120 200 11 05 253 870,39

Основное мероприятие «Закупка оборудования для создания «умной» спортивной площадки» 01 6 03 2 350 500,00

Расходы на реализация мероприятий, направленных на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 03 L7530 200 11 02 2 350 500,00

Основное мероприятие «Обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок» 01 6 04 13 200 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 6 04 Д7530 200 11 02 13 200 000,00

Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 01 7 107 625 547,00

Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта» 01 7 01 54 648 030,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 7 01 09000 600 11 01 54 648 030,00

Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки» 01 7 03 52 977 517,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 7 03 09000 600 11 01 52 977 517,00

Подпрограмма «Развитие культуры» 01 8 315 218 238,67

Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства» 01 8 01 291 184 476,56

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 01 09000 600 07 03 71 536 800,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 01 09000 600 08 01 215 567 100,00

Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 8 01 20350 200 08 01 1 800 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 01 L4660 600 08 01 2 100 326,09

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 01 L5191 600 08 01 180 250,47

Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства» 01 8 02 3 163 597,60

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 8 02 00110 100 08 04 2 887 965,69

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 8 02 00120 200 08 04 275 631,91

Региональный проект «Культурная среда» 01 8 A1 20 714 285,71

Расходы на создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 A1 54540 600 08 01 10 000 000,00

Средства на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 A1 Д5195 600 07 03 10 714 285,71

Региональный проект «Творческие люди» 01 8 A2 155 878,80

Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 A2 86280 600 07 03 109 000,00

Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 8 A2 86280 600 08 01 46 878,80

Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец» 01 9 1 200 000,00

Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики» 01 9 01 1 050 000,00

Поддержка развития молодежного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 9 01 20370 200 07 07 120 000,00

Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 9 01 20380 200 07 07 875 000,00

Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 01 9 01 20390 200 07 07 55 000,00

Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец» 01 9 02 150 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования) 01 9 02 20400 800 07 07 150 000,00

Подпрограмма «Доступная среда» 01 Д 1 228 441,89

Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом» 01 Д 03 1 228 441,89

Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 Д 03 S6130 600 07 02 1 228 441,89

Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни» 02 992 797 647,48

Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них» 02 1 536 134 737,36

Основное мероприятие «Дорожная деятельность» 02 1 01 114 686 755,12

Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 21000 200 04 09 106 558 039,80

Обеспечение безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 21010 200 04 09 7 978 715,32

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 01 21220 200 04 09 150 000,00

Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» 02 1 R1 421 447 982,24

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 1 R1 Д3934 200 04 09 421 447 982,24

Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения» 02 2 21 900 000,00

Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения» 02 2 01 21 900 000,00

Оптимизация внутригородской маршрутной сети (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 21040 200 04 08 7 300 000,00

Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятиям в связи с выполнением работ, оказанием услуг (Иные бюджетные ассигнования) 02 2 01 61030 800 04 08 2 600 000,00

Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 2 01 61040 200 04 08 12 000 000,00

Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов» 02 3 5 200 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов» 02 3 01 5 200 000,00

Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 3 01 21050 200 05 01 5 200 000,00

Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда» 02 4 195 692 150,11

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 02 4 F3 195 692 150,11

Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 4 F3 67483 400 05 01 97 973 120,49

Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 4 F3 67484 400 05 01 17 856 929,62

Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 4 F3 6748S 400 05 01 79 862 100,00

Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец» 02 6 215 655 832,01

Основное мероприятие «Содержание городских территорий» 02 6 01 203 469 675,55

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 6 01 09000 600 05 03 58 882 300,00

Прокладка сетей уличного освещения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 6 01 21090 400 05 03 10 000 000,00

Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 01 21100 200 05 02 24 000 000,00

Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 01 21100 200 05 03 40 157 086,85

Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 6 01 21100 600 01 13 729 000,00

Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 6 01 21170 300 05 03 180 000,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 01 85190 200 05 03 39 128,13

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 02 6 01 98010 400 04 12 29 489 795,92

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 01 L2991 200 05 03 1 257 034,48

Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 6 01 S6230 600 04 09 38 735 330,17

Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань» 02 6 02 600 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань» (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 02 61110 800 04 12 600 000,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец» 02 6 03 5 519 439,77

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 6 03 00110 100 05 05 4 996 070,76

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 03 00120 200 05 05 513 369,01

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 03 00120 800 05 05 10 000,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» 02 6 04 1 103 508,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 04 85170 200 05 03 1 103 508,00

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец» 02 6 08 4 963 208,69

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 02 6 08 00110 100 05 05 4 608 839,68

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 6 08 00120 200 05 05 349 369,01

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования) 02 6 08 00120 800 05 05 5 000,00

Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями» 02 7 6 114 928,00

Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» 02 7 01 6 114 928,00

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 7 01 51760 300 10 03 3 114 928,00

Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 7 01 85010 300 10 03 3 000 000,00

Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец» 02 8 12 070 000,00

Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания» 02 8 01 10 600 000,00

Изготовление проектов межевания и планировки территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 8 01 26020 200 04 12 600 000,00

Изготовление Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 8 01 26030 200 04 12 10 000 000,00

Региональный проект «Жилье» 02 8 F1 1 470 000,00

Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов и документации по планировке территории городского округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 02 8 F1 86020 200 04 12 1 470 000,00

Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» 02 9 30 000,00

Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения» 02 9 01 30 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 9 01 20070 600 07 02 30 000,00

Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец» 03 75 215 916,43

Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» 03 1 66 109 727,60

Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма» 03 1 01 5 000,00

Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 01 21300 200 01 13 5 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения» 03 1 02 66 104 727,60

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 03 1 02 08000 100 03 10 9 561 627,60

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 08000 200 03 10 1 795 300,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 03 1 02 08000 800 03 10 14 000,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 1 02 09000 600 01 13 54 433 800,00

Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 03 1 02 21310 200 03 10 300 000,00

Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы» 03 2 9 106 188,83

Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций» 03 2 01 9 106 188,83

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 2 01 S6160 600 07 01 2 378 105,74

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 2 01 S6160 600 07 02 6 490 272,54

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 03 2 01 S6160 600 07 03 237 810,55

Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец» 04 2 989 000,00

Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства» 04 1 2 450 000,00

Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки» 04 1 01 150 000,00

Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 21400 200 04 12 100 000,00

Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 1 01 21420 200 04 12 50 000,00

Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям» 04 1 02 2 300 000,00

Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования) 04 1 02 21410 800 04 12 1 300 000,00

Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (Иные бюджетные ассигнования) 04 1 02 21450 800 04 12 600 000,00

Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства (Иные бюджетные ассигнования) 04 1 02 21460 800 04 12 400 000,00

Подпрограмма «Развитие туризма» 04 2 539 000,00

Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности» 04 2 01 359 000,00

Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 2 01 21470 200 04 12 300 000,00

Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 2 01 21480 200 04 12 59 000,00

Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы» 04 2 02 180 000,00

Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 04 2 02 21490 200 04 12 180 000,00

Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец» 05 177 613 525,00

Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления» 05 1 19 637 128,08

Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации» 05 1 01 18 784 100,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05 1 01 09000 600 12 01 12 687 200,00

Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 05 1 01 09000 600 12 02 6 096 900,00

Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением» 05 1 02 600 000,00

Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 02 21530 200 01 04 250 000,00

Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 02 21560 200 01 04 100 000,00

Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 1 02 21570 200 01 04 250 000,00

Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления» 05 1 03 253 028,08

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 1 03 00110 100 01 13 253 028,08

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом» 05 2 16 408 187,30

Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами» 05 2 01 11 008 187,30

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 2 01 00110 100 01 06 10 032 482,65

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 01 00120 200 01 06 957 704,65

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования) 05 2 01 00120 800 01 06 18 000,00

Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств» 05 2 02 200 000,00

Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента (Иные бюджетные ассигнования) 05 2 02 21540 800 01 13 200 000,00

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 05 2 03 100 000,00

Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга) 05 2 03 21550 700 13 01 100 000,00

Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец» 05 2 04 5 100 000,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 2 04 08000 100 01 13 4 139 116,33

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 2 04 08000 200 01 13 960 883,67

Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления» 05 3 125 958 210,95

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления» 05 3 01 73 526 592,34

Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 00110 100 01 04 53 392 362,96

Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 00120 200 01 04 5 739 739,28

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 85060 100 01 13 3 953 487,39

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 85060 200 01 13 167 512,61

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 85070 100 01 13 1 131 537,16

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 85070 200 01 13 221 846,94

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 85080 100 01 13 1 181 747,71

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 85080 200 01 13 106 483,29

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 85340 100 04 01 966 244,98

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 85340 200 04 01 116 655,02

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 01 85440 100 10 06 4 744 239,82

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 85440 200 10 06 634 535,18

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 01 03 88 427,76

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 01 04 565 283,52

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 01 06 181 377,88

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 05 05 36 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 07 09 141 617,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 08 04 59 535,28

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 01 S6790 200 11 05 97 958,56

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» 05 3 02 45 215 988,39

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 05 3 02 08000 100 01 13 31 397 451,39

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 02 08000 200 01 13 12 917 993,00

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 05 3 02 08000 800 01 13 900 544,00

Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих» 05 3 03 6 115 630,22

Доплата к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 05 3 03 01000 300 10 01 6 115 630,22

Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий» 05 3 04 1 100 000,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 3 04 21680 200 01 13 1 100 000,00

Подпрограмма «Муниципальное имущество» 05 4 15 609 998,67

Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества» 05 4 01 482 736,67

Обеспечение эффективности использования муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 01 21600 200 01 13 482 736,67

Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны» 05 4 02 3 632 881,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 02 21640 200 01 13 3 632 881,00

Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» 05 4 03 11 494 381,00

Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 05 4 03 20240 200 01 13 4 467 981,00

Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 05 4 03 20270 400 01 13 7 026 400,00

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец» 06 68 337 630,48

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления» 06 1 68 337 630,48

Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения» 06 1 02 44 705 630,48

Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 1 02 26080 200 05 02 447 336,48

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 1 02 26090 200 05 03 600 000,00

Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 1 02 S6080 200 05 02 43 658 294,00

Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения» 06 1 03 23 632 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 06 1 03 21720 200 05 03 23 632 000,00

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец» 07 251 142 856,52

Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец» 07 1 251 142 856,52

Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий» 07 1 01 60 000 000,00

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 01 22000 200 05 03 60 000 000,00

Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий» 07 1 02 11 404 008,78

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 02 22010 200 05 03 81 268,78

Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 07 1 02 22010 400 05 03 11 322 740,00

Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением» 07 1 04 12 552 286,68

Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 04 22040 200 05 03 759 666,37

Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 07 1 04 S6420 200 05 03 11 792 620,31

Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» 07 1 F2 167 186 561,06

Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 07 1 F2 54240 400 05 03 106 250 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 07 1 F2 55550 400 05 03 32 821 160,04

Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности) 07 1 F2 Д5551 400 05 03 28 115 401,02

Итого по Муниципальным программам 3 792 747 216,90

Непрограммные расходы городского бюджета 99 77 891 947,01

Резервные фонды 99 3 5 000 000,00

Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 3 00 05000 200 01 13 122 452,00

Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 3 00 05000 300 01 13 72 000,00

Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования) 99 3 00 05000 800 01 11 4 805 548,00

Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния 99 4 4 566 345,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 4 00 59300 100 03 04 2 090 000,00

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 4 00 85020 100 03 04 1 725 757,70

Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 4 00 85020 200 03 04 750 587,30

Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления 99 5 6 910 539,53

Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 5 00 00030 100 01 03 2 167 399,59

Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 5 00 00040 100 01 03 981 822,04

Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 5 00 00110 100 01 03 3 468 141,63

Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 5 00 00120 200 01 03 293 176,27

Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления 99 6 2 210 699,59

Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 6 00 00050 100 01 02 2 210 699,59

Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления 99 7 3 649 995,90

Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами) 99 7 00 00110 100 01 06 3 432 933,46

Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 7 00 00120 200 01 06 217 062,44

Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 99 8 38 335 112,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 8 00 85430 200 10 04 7 878 112,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 8 00 85430 300 10 04 30 107 000,00

Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 8 00 85450 300 10 04 350 000,00

Иные непрограммные мероприятия 99 9 17 219 254,99

Проведение выборов в представительный орган городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 00010 800 01 07 14 727 000,00

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 03050 200 01 13 14 827,99

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 03050 800 01 13 1 709 927,00

Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования) 99 9 00 03050 800 04 09 545 000,00

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 9 00 51200 200 01 05 222 500,00