новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Официальный отдел

Р Е Ш Е Н И Е 22.03.2022 № 394

1 0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

шестого созыва

 52 сессия

Р Е Ш Е Н И Е

­­­­­­­­­­­ ­­­от 22.03.2022                                                                             № 394

О внесении изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342                      (с изменениями от 04.02.2022 № 356)

Рассмотрев представленный администрацией городского округа город Елец проект изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», учитывая заключения прокуратуры города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Елец, Положением «О бюджетном процессе городского округа город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ:

  1. Утвердить Изменения в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (прилагаются).
  2. Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.

Председатель                                                                                           В.Н. Никонов

ИЗМЕНЕНИЯ

В «БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2022 ГОД

И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»

Утверждены решением Совета депутатов городского округа город
Елец от  22.03.2022 394

Статья 1

Внести в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342 (с изменениями от 04.02.2022 № 356), следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

а) в пункте 1 цифры «3 349 409 987,94» заменить цифрами «3 815 225 678,21»;

б) в пункте 2 цифры «3 354 007 014,16» заменить цифрами «3 870 639 163,91»;

в) в пункте 3 цифры «4 597 026,22» заменить цифрами «55 413 485,70»;

2) в части 2 статьи 1:

а) в пункте 1 цифры «2 095 757 861,40» заменить цифрами «2 165 754 876,40», цифры «2 354 524 084,38»  заменить цифрами «2 387 031 769,38»;

б) в пункте 2 цифры «2 095 757 861,40» заменить цифрами «2 165 754 876,40»; цифры «2 354 524 084,38»  заменить цифрами «2 387 031 769,38»;

3) в статье 4:

а) в части 5 цифры «486 092 618,55» заменить цифрами «575 415 067,53»;

б) в пункте 1 части 7 цифры «2 126 952 726,63» заменить цифрами «2 663 632 129,56»;

в) в пункте 2 части 7 цифры «1 240 935 240,66» заменить цифрами «1 240 932 255,66», цифры «1 434 397 993,38» заменить цифрами «1 466 905 678,38»;

г) в части 8 цифры «2 404 808 434,49» заменить цифрами «2 870 624 124,76», цифры «1 240 935 240,66» заменить цифрами «1 310 932 255,66», цифры «1 434 397 993,38» заменить цифрами «1 466 905 678,38»;

4) в статье 5:

а) в части 1 цифры «187 162 704,08» заменить цифрами «224 402 863,76»;

б) в части 2 цифры «187 162 704,08» заменить цифрами «224 402 863,76»;

в) в части 3 цифры «187 162 704,08» заменить цифрами «224 402 863,76»;

5) в статье 6:

а) в части 1 слова «6 878 835,00 руб. на 2022 год» заменить словами  «9 478 835,00 руб. на 2022 год»;

б) в части 3 статьи 6:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«у участника отбора (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию; субсидий из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии законодательством  Российской Федерации о налогах и сборах;»;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«у участника отбора (за исключением субсидий на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию, субсидий из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг) должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в городской бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским бюджетом;»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«участники отбора (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию; субсидий из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг) – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий — индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«у участников отбора (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию; субсидий из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг) должна отсутствовать задолженность по заработной плате;»;

6) приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1

к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Источники  внутреннего финансирования дефицита городского бюджета

на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

 руб.

№ п/пНаименование групп, подгрупп, статей, подстатей, кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетовКод администратораКод бюджетной классификации2022 год2023 год2024 год
1.Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации60301 03 01 00 04 0000 710170 402 863,76224 402 863,76 224 402 863,76
2.Погашение бюджетами городских округов  кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации60301 03 01 00 04 0000 810— 143 974 964,16— 224 402 863,76— 224 402 863,76
3.Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов60301 05 02 01 04 0000 61028 985 586,10
 ИТОГО  55 413 485,700,000,00»;

7) в приложении 2 строки:

«2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ2 404 808 434,49
2 02 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2 126 952 726,63
2 02 10000 00 0000 150Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации319 174 964,00
2 02 20000 00 0000 150Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)784 626 783,32
2 02 30000 00 0000 150Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации991 512 379,31
2 02 40000 00 0000 150Иные межбюджетные трансферты31 638 600,00
2 07 00000 00 0000 000ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ277 855 707,86
2 07 04050 04 0000 150Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов277 855 707,86
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 349 409 987,94»

изложить в следующей редакции:

«2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ2 870 624 124,76
2 02 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ2 663 632 129,56
2 02 10000 00 0000 150Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации715 674 964,00
2 02 20000 00 0000 150Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)789 126 783,32
2 02 30000 00 0000 150Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации1 010 941 782,24
2 02 40000 00 0000 150Иные межбюджетные трансферты147 888 600,00
2 07 00000 00 0000 000ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ206 991 995,20
2 07 04050 04 0000 150Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов206 991 995,20
 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 815 225 678,21»;

8) в приложении 3 строки:

«2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ1 240 935 240,661 434 397 993,38
2 02 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 240 935 240,661 434 397 993,38
2 02 10000 00 0000 150Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации0,000,00
2 02 20000 00 0000 150Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)211 662 356,26443 230 723,09
2 02 30000 00 0000 150Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации997 634 284,40991 167 270,29
2 02 40000 00 0000 150Иные межбюджетные трансферты31 638 600,000,00
  ВСЕГО ДОХОДОВ2 095 757 861,402 354 524 084,38»

изложить в следующей редакции:

«2 00 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ1 310 932 255,661 466 905 678,38
2 02 00000 00 0000 000БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 240 932 255,661 466 905 678,38
2 02 10000 00 0000 150Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации0,000,00
2 02 20000 00 0000 150Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)211 662 356,26441 290 723,09
2 02 30000 00 0000 150Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации997 631 299,40991 164 035,29
2 02 40000 00 0000 150Иные межбюджетные трансферты31 638 600,0034 450 920,00
2 07 00000 00 0000 000ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ70 000 000,000,00
2 07 04050 04 0000 150Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов70 000 000,000,00
  ВСЕГО ДОХОДОВ2 165 754 876,402 387 031 769,38»;

9) приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год

руб.
НаименованиеРазделПодразделСумма
ВСЕГО  3 870 639 163,91
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01 236 230 298,95
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования01022 210 699,59
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований01036 998 967,29
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций010460 297 385,76
Судебная система0105222 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора010614 839 561,08
Обеспечение проведения выборов и референдумов010714 727 000,00
Резервные фонды01114 805 548,00
Другие общегосударственные вопросы0113132 128 637,23
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ03 16 237 272,60
Органы юстиции03044 566 345,00
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность031011 670 927,60
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04 643 546 763,45
Общеэкономические вопросы04011 082 900,00
Транспорт040821 900 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)0409575 415 067,53
Другие вопросы в области национальной экономики041245 148 795,92
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05 666 510 343,03
Жилищное хозяйство0501200 892 150,11
Коммунальное хозяйство050268 105 630,48
Благоустройство0503386 993 913,98
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства050510 518 648,46
ОБРАЗОВАНИЕ07 1 544 583 302,19
Дошкольное образование0701572 248 263,16
Общее образование0702770 337 619,37
Дополнительное образование детей0703157 541 372,67
Молодежная политика07078 621 000,00
Другие вопросы в области образования070935 835 046,99
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08 268 290 314,52
Культура0801265 067 181,64
Другие вопросы в области культуры, кинематографии08043 223 132,88
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА10 109 948 853,23
Пенсионное обеспечение10016 115 630,22
Социальное обеспечение населения100349 697 527,01
Охрана семьи и детства100448 756 921,00
Другие вопросы в области социальной политики10065 378 775,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ11 366 407 915,94
Физическая культура1101160 551 827,00
Массовый спорт1102200 543 217,14
Другие вопросы в области физической культуры и спорта11055 312 871,80
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12 18 784 100,00
Телевидение и радиовещание120112 687 200,00
Периодическая печать и издательства12026 096 900,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА13 100 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга1301100 000,00»;

10) приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на плановый период 2023 и 2024 годов

руб.
Наименование Раздел Подраздел Сумма 2023 Сумма 2024 ВСЕГО     2 165 754 876,40 2 387 031 769,38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01   162 892 517,29 161 521 953,22 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 210 699,59 2 210 699,59 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6 213 826,26 6 213 826,26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 52 701 958,46 52 701 994,39 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12 190 568,71 12 190 568,71 Резервные фонды 01 11 5 000 000,00 5 000 000,00 Другие общегосударственные вопросы 01 13 84 575 464,27 83 204 864,27 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03   14 432 772,60 14 537 972,60 Органы юстиции 03 04 4 021 145,00 4 126 345,00 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 10 411 627,60 10 411 627,60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04   56 806 093,40 57 757 972,19 Общеэкономические вопросы 04 01 1 028 200,00 1 028 200,00 Транспорт 04 08 12 000 000,00 12 000 000,00 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 39 288 893,40 40 240 772,19 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 489 000,00 4 489 000,00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05   374 704 959,32 481 209 920,99 Жилищное хозяйство 05 01 192 816 401,69 5 200 000,00 Коммунальное хозяйство 05 02 32 653 945,65 322 275 733,14 Благоустройство 05 03 139 898 770,22 144 398 346,09 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 335 841,76 9 335 841,76 ОБРАЗОВАНИЕ 07   1 152 958 475,26 1 244 958 040,89 Дошкольное образование 07 01 461 107 310,62 475 237 938,78 Общее образование 07 02 540 252 729,30 618 120 365,80 Дополнительное образование детей 07 03 111 156 428,14 111 157 729,11 Молодежная политика 07 07 8 621 000,00 8 621 000,00 Другие вопросы в области образования 07 09 31 821 007,20 31 821 007,20 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08   163 337 362,54 168 346 984,28 Культура 08 01 160 477 362,54 165 486 984,28 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 860 000,00 2 860 000,00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10   115 638 318,32 109 065 854,21 Пенсионное обеспечение 10 01 6 079 630,22 6 079 630,22 Социальное обеспечение населения 10 03 55 189 035,10 54 822 784,99 Охрана семьи и детства 10 04 49 240 338,00 43 032 944,00 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 129 315,00 5 130 495,00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11   88 904 077,67 88 952 771,00 Физическая культура 11 01 83 275 700,00 83 275 699,99 Массовый спорт 11 02 310 000,00 310 000,00 Спорт высших достижений 11 03 357 334,82 406 028,16 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 961 042,85 4 961 042,85 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12   14 480 300,00 14 480 300,00 Телевидение и радиовещание 12 01 11 382 200,00 11 382 200,00 Периодическая печать и издательства 12 02 3 098 100,00 3 098 100,00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13   100 000,00 100 000,00 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 100 000,00 100 000,00 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ     21 500 000,00 46 100 000,00 Условно утвержденные расходы     21 500 000,00 46 100 000,00»;

11) приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6

к « Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета

на 2022 год

                                                                                                                                                                      руб.

НаименованиеГРБСРазделПодразделЦелевая статьяВид расходовСумма
Совет депутатов городского округа город Елец601    6 998 967,29
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60101   6 998 967,29
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований6010103  6 998 967,29
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»601010305 0 00 00000 88 427,76
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»601010305 3 00 00000 88 427,76
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»601010305 3 01 00000 88 427,76
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления601010305 3 01 S6790 88 427,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд601010305 3 01 S679020088 427,76
Непрограммные расходы городского бюджета601010399 0 00 00000 6 910 539,53
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00000 6 910 539,53
Обеспечение деятельности  председателя представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00030 2 167 399,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 000301002 167 399,59
Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00040 981 822,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 00040100981 822,04
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00110 3 468 141,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 001101003 468 141,63
Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)601010399 5 00 00120 293 176,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд601010399 5 00 00120200293 176,27
Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец602    1 231 131 248,59
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60201   148 320 290,75
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования6020102  2 210 699,59
Непрограммные расходы городского бюджета602010299 0 00 00000 2 210 699,59
Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления602010299 6 00 00000 2 210 699,59
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец602010299 6 00 00050 2 210 699,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602010299 6 00 000501002 210 699,59
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций6020104  60 297 385,76
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602010405 0 00 00000 60 297 385,76
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602010405 1 00 00000 600 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»602010405 1 02 00000 600 000,00
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города602010405 1 02 21530 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 1 02 21530200250 000,00
Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ602010405 1 02 21560 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 1 02 21560200100 000,00
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения602010405 1 02 21570 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 1 02 21570200250 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602010405 3 00 00000 59 697 385,76
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602010405 3 01 00000 59 697 385,76
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления602010405 3 01 00110 53 392 362,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602010405 3 01 0011010053 392 362,96
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)602010405 3 01 00120 5 739 739,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 3 01 001202005 739 739,28
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления602010405 3 01 S6790 565 283,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 3 01 S6790200565 283,52
Судебная система6020105  222 500,00
Непрограммные расходы городского бюджета602010599 0 00 00000 222 500,00
Иные непрограммные мероприятия602010599 9 00 00000 222 500,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации602010599 9 00 51200 222 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010599 9 00 51200200222 500,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов6020107  14 727 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета602010799 0 00 00000 14 727 000,00
Иные непрограммные мероприятия602010799 9 00 00000 14 727 000,00
Проведение выборов в представительный орган городского округа город Елец602010799 9 00 00010 14 727 000,00
Иные бюджетные ассигнования602010799 9 00 0001080014 727 000,00
Другие общегосударственные вопросы6020113  70 862 705,40
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»602011303 0 00 00000 5 000,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602011303 1 00 00000 5 000,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»602011303 1 01 00000 5 000,00
Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму)602011303 1 01 21300 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011303 1 01 213002005 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602011305 0 00 00000 68 941 630,24
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602011305 1 00 00000 253 028,08
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»602011305 1 03 00000 253 028,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления602011305 1 03 00110 253 028,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 1 03 00110100253 028,08
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602011305 3 00 00000 53 078 603,49
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602011305 3 01 00000 6 762 615,10
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»602011305 3 01 85060 4 121 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850601003 953 487,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85060200167 512,61
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»602011305 3 01 85070 1 353 384,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850701001 131 537,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85070200221 846,94
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»602011305 3 01 85080 1 288 231,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850801001 181 747,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85080200106 483,29
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»602011305 3 02 00000 45 215 988,39
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений602011305 3 02 08000 45 215 988,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 02 0800010031 397 451,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 02 0800020012 917 993,00
Иные бюджетные ассигнования602011305 3 02 08000800900 544,00
Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»602011305 3 04 00000 1 100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»602011305 3 04 21680 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 04 216802001 100 000,00
Подпрограмма «Муниципальное имущество»602011305 4 00 00000 15 609 998,67
Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»602011305 4 01 00000 482 736,67
Обеспечение эффективности использования муниципального имущества602011305 4 01 21600 482 736,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 4 01 21600200482 736,67
Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»602011305 4 02 00000 3 632 881,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»602011305 4 02 21640 3 632 881,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 4 02 216402003 632 881,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»602011305 4 03 00000 11 494 381,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»602011305 4 03 20240 4 467 981,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 4 03 202402004 467 981,00
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений602011305 4 03 20270 7 026 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602011305 4 03 202704007 026 400,00
Непрограммные расходы городского бюджета602011399 0 00 00000 1 916 075,16
Резервные фонды602011399 3 00 00000 194 452,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец602011399 3 00 05000 194 452,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011399 3 00 05000200122 452,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602011399 3 00 0500030072 000,00
Иные непрограммные мероприятия602011399 9 00 00000 1 721 623,16
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования602011399 9 00 03050 1 721 623,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011399 9 00 0305020014 827,99
Иные бюджетные ассигнования602011399 9 00 030508001 706 795,17
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ60203   16 237 272,60
Органы юстиции6020304  4 566 345,00
Непрограммные расходы городского бюджета602030499 0 00 00000 4 566 345,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния602030499 4 00 00000 4 566 345,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета602030499 4 00 59300 2 090 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602030499 4 00 593001002 090 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета602030499 4 00 85020 2 476 345,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602030499 4 00 850201001 725 757,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602030499 4 00 85020200750 587,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность6020310  11 670 927,60
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»602031003 0 00 00000 11 670 927,60
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602031003 1 00 00000 11 670 927,60
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602031003 1 02 00000 11 670 927,60
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений602031003 1 02 08000 11 370 927,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602031003 1 02 080001009 561 627,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602031003 1 02 080002001 795 300,00
Иные бюджетные ассигнования602031003 1 02 0800080014 000,00
Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения602031003 1 02 21310 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602031003 1 02 21310200300 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60204   45 242 695,92
Общеэкономические вопросы6020401  1 082 900,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602040105 0 00 00000 1 082 900,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602040105 3 00 00000 1 082 900,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602040105 3 01 00000 1 082 900,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»602040105 3 01 85340 1 082 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602040105 3 01 85340100966 244,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602040105 3 01 85340200116 655,02
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)6020409  150 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602040902 0 00 00000 150 000,00
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»602040902 1 00 00000 150 000,00
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»602040902 1 01 00000 150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них602040902 1 01 21220 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602040902 1 01 21220200150 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики6020412  44 009 795,92
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602041202 0 00 00000 41 559 795,92
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»602041202 6 00 00000 29 489 795,92
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»602041202 6 01 00000 29 489 795,92
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области602041202 6 01 98010 29 489 795,92
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602041202 6 01 9801040029 489 795,92
Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»602041202 8 00 00000 12 070 000,00
Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»602041202 8 01 00000 10 600 000,00
Изготовление проектов межевания и планировки территории602041202 8 01 26020 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041202 8 01 26020200600 000,00
Изготовление Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа город Елец602041202 8 01 26030 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041202 8 01 2603020010 000 000,00
Региональный проект «Жилье»602041202 8 F1 00000 1 470 000,00
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов и документации по планировке территории городского округа602041202 8 F1 86020 1 470 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041202 8 F1 860202001 470 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»602041204 0 00 00000 2 450 000,00
Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»602041204 1 00 00000 2 450 000,00
Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»602041204 1 01 00000 150 000,00
Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня602041204 1 01 21400 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041204 1 01 21400200100 000,00
Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов602041204 1 01 21420 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041204 1 01 2142020050 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»602041204 1 02 00000 2 300 000,00
Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец602041204 1 02 21410 1 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 214108001 300 000,00
Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»602041204 1 02 21450 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 21450800600 000,00
Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства602041204 1 02 21460 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 21460800400 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60205   428 388 350,43
Жилищное хозяйство6020501  195 692 150,11
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602050102 0 00 00000 195 692 150,11
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»602050102 4 00 00000 195 692 150,11
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»602050102 4 F3 00000 195 692 150,11
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства602050102 4 F3 67483 97 973 120,49
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 6748340097 973 120,49
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства602050102 4 F3 67484 17 856 929,62
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 6748440017 856 929,62
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета602050102 4 F3 6748S 79 862 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 6748S40079 862 100,00
Коммунальное хозяйство6020502  44 105 630,48
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»602050206 0 00 00000 44 105 630,48
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»602050206 1 00 00000 44 105 630,48
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»602050206 1 02 00000 44 105 630,48
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий602050206 1 02 26080 447 336,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602050206 1 02 26080200447 336,48
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности602050206 1 02 S6080 43 658 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602050206 1 02 S608020043 658 294,00
Благоустройство6020503  188 590 569,84
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602050302 0 00 00000 10 000 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»602050302 6 00 00000 10 000 000,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»602050302 6 01 00000 10 000 000,00
Прокладка сетей уличного освещения602050302 6 01 21090 10 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050302 6 01 2109040010 000 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»602050307 0 00 00000 178 590 569,84
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»602050307 1 00 00000 178 590 569,84
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»602050307 1 02 00000 11 404 008,78
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий602050307 1 02 22010 11 404 008,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602050307 1 02 2201020081 268,78
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 02 2201040011 322 740,00
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»602050307 1 F2 00000 167 186 561,06
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды602050307 1 F2 54240 106 250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 F2 54240400106 250 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды602050307 1 F2 55550 32 821 160,04
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 F2 5555040032 821 160,04
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта602050307 1 F2 Д5551 28 115 401,02
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 F2 Д555140028 115 401,02
ОБРАЗОВАНИЕ60207   234 076 573,37
Дошкольное образование6020701  36 200 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602070101 0 00 00000 36 200 000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602070101 3 00 00000 36 200 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»602070101 3 01 00000 36 200 000,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений602070101 3 01 20120 36 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070101 3 01 2012020036 200 000,00
Общее образование6020702  172 155 207,86
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602070201 0 00 00000 172 155 207,86
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602070201 3 00 00000 172 155 207,86
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»602070201 3 01 00000 549 500,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений602070201 3 01 20120 549 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070201 3 01 20120200549 500,00
Основное мероприятие «Модернизацияшкольных систем образования»602070201 3 05 00000 171 605 707,86
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений602070201 3 05 20120 171 605 707,86
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070201 3 05 20120200171 605 707,86
Дополнительное образование детей6020703  25 721 365,51
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602070301 0 00 00000 25 721 365,51
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602070301 3 00 00000 25 721 365,51
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»602070301 3 03 00000 8 967 090,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности602070301 3 03 S6010 8 967 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070301 3 03 S60102008 967 090,00
Региональный проект «Культурная среда»602070301 3 A1 00000 16 754 275,51
Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств602070301 3 A1 5519Б 16 754 275,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070301 3 A1 5519Б20016 754 275,51
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ60208   35 166 240,30
Культура6020801  35 166 240,30
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602080101 0 00 00000 35 166 240,30
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602080101 3 00 00000 35 166 240,30
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»602080101 3 03 00000 35 166 240,30
Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников»602080101 3 03 20140 85 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602080101 3 03 2014020085 410,00
Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры602080101 3 03 20150 8 689 700,30
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602080101 3 03 201504008 689 700,30
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности602080101 3 03 S6010 26 391 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602080101 3 03 S601020026 391 130,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА60210   55 944 445,22
Пенсионное обеспечение6021001  6 115 630,22
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602100105 0 00 00000 6 115 630,22
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602100105 3 00 00000 6 115 630,22
Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»602100105 3 03 00000 6 115 630,22
Доплата к пенсиям муниципальных служащих602100105 3 03 01000 6 115 630,22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100105 3 03 010003006 115 630,22
Социальное обеспечение населения6021003  6 114 928,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602100302 0 00 00000 6 114 928,00
Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»602100302 7 00 00000 6 114 928,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»602100302 7 01 00000 6 114 928,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»602100302 7 01 51760 3 114 928,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100302 7 01 517603003 114 928,00
Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)602100302 7 01 85010 3 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100302 7 01 850103003 000 000,00
Охрана семьи и детства6021004  38 335 112,00
Непрограммные расходы городского бюджета602100499 0 00 00000 38 335 112,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей602100499 8 00 00000 38 335 112,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей602100499 8 00 85430 37 985 112,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100499 8 00 854302007 878 112,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100499 8 00 8543030030 107 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения602100499 8 00 85450 350 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100499 8 00 85450300350 000,00
Другие вопросы в области социальной политики6021006  5 378 775,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602100605 0 00 00000 5 378 775,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602100605 3 00 00000 5 378 775,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602100605 3 01 00000 5 378 775,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству602100605 3 01 85440 5 378 775,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602100605 3 01 854401004 744 239,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100605 3 01 85440200634 535,18
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ60211   248 971 280,00
Физическая культура6021101  52 926 280,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602110101 0 00 00000 52 926 280,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602110101 3 00 00000 52 926 280,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»602110101 3 02 00000 52 926 280,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности602110101 3 02 S6010 52 926 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602110101 3 02 S601020052 926 280,00
Массовый спорт6021102  196 045 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602110201 0 00 00000 196 045 000,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602110201 3 00 00000 182 845 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»602110201 3 02 00000 182 845 000,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце602110201 3 02 20250 182 845 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602110201 3 02 20250400182 845 000,00
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»602110201 6 00 00000 13 200 000,00
Основное мероприятие «Обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок»602110201 6 04 00000 13 200 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок602110201 6 04 Д7530 13 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602110201 6 04 Д753020013 200 000,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ60212   18 784 100,00
Телевидение и радиовещание6021201  12 687 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602120105 0 00 00000 12 687 200,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602120105 1 00 00000 12 687 200,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»602120105 1 01 00000 12 687 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий602120105 1 01 09000 12 687 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям602120105 1 01 0900060012 687 200,00
Периодическая печать и издательства6021202  6 096 900,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602120205 0 00 00000 6 096 900,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602120205 1 00 00000 6 096 900,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»602120205 1 01 00000 6 096 900,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий602120205 1 01 09000 6 096 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям602120205 1 01 090006006 096 900,00
Управление финансов администрации городского округа город Елец603    21 308 237,14
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60301   21 208 237,14
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора6030106  11 102 689,14
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603010605 0 00 00000 11 102 689,14
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603010605 2 00 00000 11 008 187,30
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»603010605 2 01 00000 11 008 187,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления603010605 2 01 00110 10 032 482,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами603010605 2 01 0011010010 032 482,65
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)603010605 2 01 00120 975 704,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд603010605 2 01 00120200957 704,65
Иные бюджетные ассигнования603010605 2 01 0012080018 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»603010605 3 00 00000 94 501,84
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»603010605 3 01 00000 94 501,84
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления603010605 3 01 S6790 94 501,84
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд603010605 3 01 S679020094 501,84
Резервные фонды6030111  4 805 548,00
Непрограммные расходы городского бюджета603011199 0 00 00000 4 805 548,00
Резервные фонды603011199 3 00 00000 4 805 548,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец603011199 3 00 05000 4 805 548,00
Иные бюджетные ассигнования603011199 3 00 050008004 805 548,00
Другие общегосударственные вопросы6030113  5 300 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603011305 0 00 00000 5 300 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603011305 2 00 00000 5 300 000,00
Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»603011305 2 02 00000 200 000,00
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента603011305 2 02 21540 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования603011305 2 02 21540800200 000,00
Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»603011305 2 04 00000 5 100 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений603011305 2 04 08000 5 100 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами603011305 2 04 080001004 139 116,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд603011305 2 04 08000200960 883,67
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА60313   100 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга6031301  100 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603130105 0 00 00000 100 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603130105 2 00 00000 100 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»603130105 2 03 00000 100 000,00
Обслуживание муниципального долга603130105 2 03 21550 100 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга603130105 2 03 21550700100 000,00
Контрольно-счетная комиссия городского округа город Елец604    3 736 871,94
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60401   3 736 871,94
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора6040106  3 736 871,94
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»604010605 0 00 00000 86 876,04
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»604010605 3 00 00000 86 876,04
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»604010605 3 01 00000 86 876,04
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления604010605 3 01 S6790 86 876,04
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд604010605 3 01 S679020086 876,04
Непрограммные расходы городского бюджета604010699 0 00 00000 3 649 995,90
Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления604010699 7 00 00000 3 649 995,90
Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления604010699 7 00 00110 3 432 933,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами604010699 7 00 001101003 432 933,46
Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)604010699 7 00 00120 217 062,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд604010699 7 00 00120200217 062,44
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец605    119 436 635,94
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60501   800 000,00
Другие общегосударственные вопросы6050113  800 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605011301 0 00 00000 800 000,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»605011301 5 00 00000 800 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»605011301 5 01 00000 800 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»605011301 5 01 S6670 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605011301 5 01 S667020040 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605011301 5 01 S6670600760 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ60507   1 200 000,00
Молодежная политика6050707  1 200 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605070701 0 00 00000 1 200 000,00
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»605070701 9 00 00000 1 200 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»605070701 9 01 00000 1 050 000,00
Поддержка развития молодежного движения605070701 9 01 20370 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 20370200120 000,00
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи605070701 9 01 20380 875 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 20380200875 000,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце605070701 9 01 20390 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 2039020055 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»605070701 9 02 00000 150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец605070701 9 02 20400 150 000,00
Иные бюджетные ассигнования605070701 9 02 20400800150 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ60511   117 436 635,94
Физическая культура6051101  107 625 547,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110101 0 00 00000 107 625 547,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»605110101 7 00 00000 107 625 547,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»605110101 7 01 00000 54 648 030,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий605110101 7 01 09000 54 648 030,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110101 7 01 0900060054 648 030,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»605110101 7 03 00000 52 977 517,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий605110101 7 03 09000 52 977 517,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110101 7 03 0900060052 977 517,00
Массовый спорт6051102  4 498 217,14
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110201 0 00 00000 4 498 217,14
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»605110201 6 00 00000 4 498 217,14
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»605110201 6 01 00000 2 147 717,14
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни605110201 6 01 20300 166 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 20300200166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий605110201 6 01 20320 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 2032020020 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике605110201 6 01 20330 124 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110201 6 01 2033010080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 2033020044 000,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта605110201 6 01 S6440 1 837 717,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110201 6 01 S6440100577 717,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 S64402001 260 000,00
Основное мероприятие «Закупка оборудования для создания «умной» спортивной площадки»605110201 6 03 00000 2 350 500,00
Расходы на реализация мероприятий, направленных на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок605110201 6 03 L7530 2 350 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 03 L75302002 350 500,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта6051105  5 312 871,80
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110501 0 00 00000 5 214 913,24
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»605110501 6 00 00000 5 214 913,24
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»605110501 6 02 00000 5 214 913,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления605110501 6 02 00110 4 961 042,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110501 6 02 001101004 961 042,85
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)605110501 6 02 00120 253 870,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110501 6 02 00120200253 870,39
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»605110505 0 00 00000 97 958,56
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»605110505 3 00 00000 97 958,56
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»605110505 3 01 00000 97 958,56
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления605110505 3 01 S6790 97 958,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110505 3 01 S679020097 958,56
Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец606    169 056 034,45
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60601   55 165 931,83
Другие общегосударственные вопросы6060113  55 165 931,83
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606011302 0 00 00000 729 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606011302 6 00 00000 729 000,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»606011302 6 01 00000 729 000,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки606011302 6 01 21100 729 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям606011302 6 01 21100600729 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»606011303 0 00 00000 54 433 800,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»606011303 1 00 00000 54 433 800,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»606011303 1 02 00000 54 433 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий606011303 1 02 09000 54 433 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям606011303 1 02 0900060054 433 800,00
Непрограммные расходы городского бюджета606011399 0 00 00000 3 131,83
Иные непрограммные мероприятия606011399 9 00 00000 3 131,83
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования606011399 9 00 03050 3 131,83
Иные бюджетные ассигнования606011399 9 00 030508003 131,83
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60604   600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики6060412  600 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606041202 0 00 00000 600 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606041202 6 00 00000 600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»606041202 6 02 00000 600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»606041202 6 02 61110 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования606041202 6 02 61110800600 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60605   113 290 102,62
Жилищное хозяйство6060501  5 200 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050102 0 00 00000 5 200 000,00
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»606050102 3 00 00000 5 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»606050102 3 01 00000 5 200 000,00
Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности606050102 3 01 21050 5 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050102 3 01 210502005 200 000,00
Коммунальное хозяйство6060502  24 000 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050202 0 00 00000 24 000 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606050202 6 00 00000 24 000 000,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»606050202 6 01 00000 24 000 000,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки606050202 6 01 21100 24 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050202 6 01 2110020024 000 000,00
Благоустройство6060503  78 552 662,85
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050302 0 00 00000 5 400 376,17
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606050302 6 00 00000 5 400 376,17
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»606050302 6 01 00000 4 296 868,17
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки606050302 6 01 21100 4 116 868,17
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050302 6 01 211002004 116 868,17
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца606050302 6 01 21170 180 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению606050302 6 01 21170300180 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»606050302 6 04 00000 1 103 508,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»606050302 6 04 85170 1 103 508,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050302 6 04 851702001 103 508,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»606050306 0 00 00000 600 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»606050306 1 00 00000 600 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»606050306 1 02 00000 600 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения606050306 1 02 26090 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050306 1 02 26090200600 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»606050307 0 00 00000 72 552 286,68
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»606050307 1 00 00000 72 552 286,68
Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»606050307 1 01 00000 60 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий606050307 1 01 22000 60 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050307 1 01 2200020060 000 000,00
Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»606050307 1 04 00000 12 552 286,68
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений606050307 1 04 22040 759 666,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050307 1 04 22040200759 666,37
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением606050307 1 04 S6420 11 792 620,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050307 1 04 S642020011 792 620,31
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства6060505  5 537 439,77
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050502 0 00 00000 5 519 439,77
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606050502 6 00 00000 5 519 439,77
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»606050502 6 03 00000 5 519 439,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления606050502 6 03 00110 4 996 070,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами606050502 6 03 001101004 996 070,76
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)606050502 6 03 00120 523 369,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050502 6 03 00120200513 369,01
Иные бюджетные ассигнования606050502 6 03 0012080010 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»606050505 0 00 00000 18 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»606050505 3 00 00000 18 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»606050505 3 01 00000 18 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления606050505 3 01 S6790 18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050505 3 01 S679020018 000,00
Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец608    721 996 957,51
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60804   597 165 067,53
Транспорт6080408  21 900 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608040802 0 00 00000 21 900 000,00
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»608040802 2 00 00000 21 900 000,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»608040802 2 01 00000 21 900 000,00
Оптимизация внутригородской маршрутной сети608040802 2 01 21040 7 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040802 2 01 210402007 300 000,00
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятиям в связи с выполнением работ, оказанием услуг608040802 2 01 61030 2 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования608040802 2 01 610308002 600 000,00
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам608040802 2 01 61040 12 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040802 2 01 6104020012 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)6080409  575 265 067,53
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608040902 0 00 00000 574 720 067,53
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»608040902 1 00 00000 535 984 737,36
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»608040902 1 01 00000 114 536 755,12
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним608040902 1 01 21000 106 558 039,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 01 21000200106 558 039,80
Обеспечение безопасности дорожного движения608040902 1 01 21010 7 978 715,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 01 210102007 978 715,32
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»608040902 1 R1 00000 421 447 982,24
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)608040902 1 R1 Д3934 421 447 982,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 R1 Д3934200421 447 982,24
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»608040902 6 00 00000 38 735 330,17
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»608040902 6 01 00000 38 735 330,17
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов608040902 6 01 S6230 38 735 330,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям608040902 6 01 S623060038 735 330,17
Непрограммные расходы городского бюджета608040999 0 00 00000 545 000,00
Иные непрограммные мероприятия608040999 9 00 00000 545 000,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования608040999 9 00 03050 545 000,00
Иные бюджетные ассигнования608040999 9 00 03050800545 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60805   124 831 889,98
Благоустройство6080503  119 850 681,29
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608050302 0 00 00000 96 218 681,29
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»608050302 6 00 00000 96 218 681,29
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»608050302 6 01 00000 96 218 681,29
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий608050302 6 01 09000 58 882 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям608050302 6 01 0900060058 882 300,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки608050302 6 01 21100 36 040 218,68
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050302 6 01 2110020036 040 218,68
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»608050302 6 01 85190 39 128,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050302 6 01 8519020039 128,13
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов608050302 6 01 L2991 1 257 034,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050302 6 01 L29912001 257 034,48
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»608050306 0 00 00000 23 632 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»608050306 1 00 00000 23 632 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»608050306 1 03 00000 23 632 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения608050306 1 03 21720 23 632 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050306 1 03 2172020023 632 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства6080505  4 981 208,69
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608050502 0 00 00000 4 963 208,69
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»608050502 6 00 00000 4 963 208,69
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец»608050502 6 08 00000 4 963 208,69
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления608050502 6 08 00110 4 608 839,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами608050502 6 08 001101004 608 839,68
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)608050502 6 08 00120 354 369,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050502 6 08 00120200349 369,01
Иные бюджетные ассигнования608050502 6 08 001208005 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»608050505 0 00 00000 18 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»608050505 3 00 00000 18 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»608050505 3 01 00000 18 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления608050505 3 01 S6790 18 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050505 3 01 S679020018 000,00
Управление культуры администрации городского округа город Елец610    316 023 159,93
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА61004   539 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики6100412  539 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»610041204 0 00 00000 539 000,00
Подпрограмма «Развитие туризма»610041204 2 00 00000 539 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»610041204 2 01 00000 359 000,00
Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров610041204 2 01 21470 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 01 21470200300 000,00
Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня610041204 2 01 21480 59 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 01 2148020059 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»610041204 2 02 00000 180 000,00
Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции610041204 2 02 21490 180 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 02 21490200180 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ61007   82 360 085,71
Дополнительное образование детей6100703  82 360 085,71
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610070301 0 00 00000 82 360 085,71
Подпрограмма «Развитие культуры»610070301 8 00 00000 82 360 085,71
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»610070301 8 01 00000 71 536 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий610070301 8 01 09000 71 536 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610070301 8 01 0900060071 536 800,00
Региональный проект «Культурная среда»610070301 8 A1 00000 10 714 285,71
Средства на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств610070301 8 A1 Д5195 10 714 285,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610070301 8 A1 Д519560010 714 285,71
Региональный проект «Творческие люди»610070301 8 A2 00000 109 000,00
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры610070301 8 A2 86280 109 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610070301 8 A2 86280600109 000,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ61008   233 124 074,22
Культура6100801  229 900 941,34
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610080101 0 00 00000 229 900 941,34
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»610080101 5 00 00000 206 385,98
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»610080101 5 03 00000 206 385,98
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство610080101 5 03 S6630 206 385,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080101 5 03 S6630200206 385,98
Подпрограмма «Развитие культуры»610080101 8 00 00000 229 694 555,36
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»610080101 8 01 00000 219 647 676,56
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий610080101 8 01 09000 215 567 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 09000600215 567 100,00
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий610080101 8 01 20350 1 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080101 8 01 203502001 800 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров610080101 8 01 L4660 2 100 326,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 L46606002 100 326,09
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек610080101 8 01 L5191 180 250,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 L5191600180 250,47
Региональный проект «Культурная среда»610080101 8 A1 00000 10 000 000,00
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек610080101 8 A1 54540 10 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 A1 5454060010 000 000,00
Региональный проект «Творческие люди»610080101 8 A2 00000 46 878,80
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры610080101 8 A2 86280 46 878,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 A2 8628060046 878,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии6100804  3 223 132,88
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610080401 0 00 00000 3 163 597,60
Подпрограмма «Развитие культуры»610080401 8 00 00000 3 163 597,60
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»610080401 8 02 00000 3 163 597,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления610080401 8 02 00110 2 887 965,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами610080401 8 02 001101002 887 965,69
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)610080401 8 02 00120 275 631,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080401 8 02 00120200275 631,91
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»610080405 0 00 00000 59 535,28
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»610080405 3 00 00000 59 535,28
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»610080405 3 01 00000 59 535,28
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления610080405 3 01 S6790 59 535,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080405 3 01 S679020059 535,28
Управление образования администрации городского округа город Елец611    1 280 951 051,12
ОБРАЗОВАНИЕ61107   1 226 946 643,11
Дошкольное образование6110701  536 048 263,16
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070101 0 00 00000 533 670 157,42
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070101 2 00 00000 91 606,67
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070101 2 01 00000 91 606,67
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070101 2 01 S6590 91 606,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 2 01 S659060091 606,67
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»611070101 3 00 00000 19 100 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»611070101 3 01 00000 19 100 000,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений611070101 3 01 20120 19 100 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 3 01 2012060019 100 000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070101 4 00 00000 514 478 550,75
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»611070101 4 01 00000 503 715 900,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070101 4 01 09000 83 684 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 01 0900060083 684 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»611070101 4 01 85350 420 031 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 01 85350600420 031 900,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»611070101 4 08 00000 6 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей611070101 4 08 20500 6 350 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 08 205006006 350 400,00
Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций»611070101 4 11 00000 4 412 250,75
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций611070101 4 11 S6880 4 412 250,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 11 S68806004 412 250,75
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»611070103 0 00 00000 2 378 105,74
Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»611070103 2 00 00000 2 378 105,74
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»611070103 2 01 00000 2 378 105,74
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций611070103 2 01 S6160 2 378 105,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070103 2 01 S61606002 378 105,74
Общее образование6110702  598 182 411,51
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070201 0 00 00000 591 662 138,97
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»611070201 1 00 00000 600 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»611070201 1 02 00000 600 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений611070201 1 02 20030 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 1 02 20030600600 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070201 2 00 00000 186 770,77
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070201 2 01 00000 186 770,77
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070201 2 01 S6590 186 770,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 2 01 S6590600186 770,77
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»611070201 3 00 00000 10 558 759,09
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»611070201 3 01 00000 8 132 930,24
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений611070201 3 01 20120 8 132 930,24
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 3 01 201206008 132 930,24
Основное мероприятие «Модернизацияшкольных систем образования»611070201 3 05 00000 2 425 828,85
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений611070201 3 05 20120 2 425 828,85
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 3 05 201206002 425 828,85
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070201 4 00 00000 579 088 167,22
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»611070201 4 02 00000 540 406 363,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий611070201 4 02 09000 67 106 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 0900060067 106 700,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»611070201 4 02 85090 431 878 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 85090600431 878 800,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию611070201 4 02 85130 30 166 789,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611070201 4 02 85130300854 473,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 8513060029 312 316,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»611070201 4 02 85160 11 249 574,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 8516060011 249 574,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому611070201 4 02 85420 4 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611070201 4 02 854203004 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»611070201 4 10 00000 31 638 600,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций611070201 4 10 53030 31 638 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 10 5303060031 638 600,00
Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций»611070201 4 11 00000 7 043 204,22
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций611070201 4 11 S6880 7 043 204,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 11 S68806007 043 204,22
Подпрограмма «Доступная среда»611070201 Д 00 00000 1 228 441,89
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»611070201 Д 03 00000 1 228 441,89
Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом611070201 Д 03 S6130 1 228 441,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 Д 03 S61306001 228 441,89
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»611070202 0 00 00000 30 000,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»611070202 9 00 00000 30 000,00
Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»611070202 9 01 00000 30 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»611070202 9 01 20070 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070202 9 01 2007060030 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»611070203 0 00 00000 6 490 272,54
Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»611070203 2 00 00000 6 490 272,54
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»611070203 2 01 00000 6 490 272,54
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций611070203 2 01 S6160 6 490 272,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070203 2 01 S61606006 490 272,54
Дополнительное образование детей6110703  49 459 921,45
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070301 0 00 00000 49 222 110,90
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070301 2 00 00000 16 010,90
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070301 2 01 00000 16 010,90
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070301 2 01 S6590 16 010,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 2 01 S659060016 010,90
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»611070301 3 00 00000 3 200 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»611070301 3 01 00000 3 200 000,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений611070301 3 01 20120 3 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 3 01 201206003 200 000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070301 4 00 00000 46 006 100,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»611070301 4 03 00000 45 706 100,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070301 4 03 09000 45 706 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 4 03 0900060045 706 100,00
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»611070301 4 07 00000 300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»611070301 4 07 20050 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 4 07 20050600300 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»611070303 0 00 00000 237 810,55
Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»611070303 2 00 00000 237 810,55
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»611070303 2 01 00000 237 810,55
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций611070303 2 01 S6160 237 810,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070303 2 01 S6160600237 810,55
Молодежная политика6110707  7 421 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070701 0 00 00000 7 421 000,00
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»611070701 1 00 00000 7 421 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»611070701 1 01 00000 1 916 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070701 1 01 09000 1 640 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 01 090006001 640 000,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка»611070701 1 01 20020 276 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 01 20020600276 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»611070701 1 02 00000 5 205 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений611070701 1 02 20030 5 205 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 02 200306005 205 000,00
Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»611070701 1 03 00000 300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»611070701 1 03 20040 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 03 20040600300 000,00
Другие вопросы в области образования6110709  35 835 046,99
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070901 0 00 00000 35 693 429,99
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070901 4 00 00000 35 693 429,99
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»611070901 4 04 00000 29 550 100,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий611070901 4 04 09000 29 550 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070901 4 04 0900060029 550 100,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»611070901 4 05 00000 900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»611070901 4 05 20190 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611070901 4 05 20190200900 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»611070901 4 06 00000 5 243 329,99
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления611070901 4 06 00110 5 204 923,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами611070901 4 06 001101005 204 923,20
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)611070901 4 06 00120 38 406,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611070901 4 06 0012020038 406,79
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»611070905 0 00 00000 141 617,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»611070905 3 00 00000 141 617,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»611070905 3 01 00000 141 617,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления611070905 3 01 S6790 141 617,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611070905 3 01 S6790200141 617,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА61110   54 004 408,01
Социальное обеспечение населения6111003  43 582 599,01
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611100301 0 00 00000 43 582 599,01
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611100301 4 00 00000 43 582 599,01
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»611100301 4 02 00000 3 068 835,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию611100301 4 02 85130 3 068 835,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611100301 4 02 851306003 068 835,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»611100301 4 09 00000 40 513 764,01
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях611100301 4 09 R3040 40 513 764,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611100301 4 09 R304060040 513 764,01
Охрана семьи и детства6111004  10 421 809,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611100401 0 00 00000 10 421 809,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611100401 4 00 00000 10 421 809,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»611100401 4 01 00000 10 421 809,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования611100401 4 01 85040 10 421 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611100401 4 01 85040200156 327,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611100401 4 01 8504030010 265 482,00
ВСЕГО     3 870 639 163,91;»


12) приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7

к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Ведомственная структура расходов городского бюджета

на плановый период 2023 и 2024 годов

руб.

НаименованиеГРБСРазделПодразделЦелевая статьяВид расходовСумма 2023Сумма 2024
Совет депутатов городского округа город Елец601    6 213 826,266 213 826,26
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60101   6 213 826,266 213 826,26
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований6010103  6 213 826,266 213 826,26
Непрограммные расходы городского бюджета601010399 0 00 00000 6 213 826,266 213 826,26
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00000 6 213 826,266 213 826,26
Обеспечение деятельности  председателя представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00030 1 979 943,591 979 943,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 000301001 979 943,591 979 943,59
Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00040 930 887,04930 887,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 00040100930 887,04930 887,04
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления601010399 5 00 00110 3 302 995,633 302 995,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами601010399 5 00 001101003 302 995,633 302 995,63
Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец602    452 019 852,56328 723 598,22
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60201   108 641 305,99107 270 741,92
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования6020102  2 210 699,592 210 699,59
Непрограммные расходы городского бюджета602010299 0 00 00000 2 210 699,592 210 699,59
Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления602010299 6 00 00000 2 210 699,592 210 699,59
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец602010299 6 00 00050 2 210 699,592 210 699,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602010299 6 00 000501002 210 699,592 210 699,59
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций6020104  52 701 958,4652 701 994,39
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602010405 0 00 00000 52 701 958,4652 701 994,39
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602010405 1 00 00000 594 316,50594 352,43
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»602010405 1 02 00000 594 316,50594 352,43
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города602010405 1 02 21530 250 000,00250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 1 02 21530200250 000,00250 000,00
Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ602010405 1 02 21560 100 000,00100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 1 02 21560200100 000,00100 000,00
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения602010405 1 02 21570 244 316,50244 352,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 1 02 21570200244 316,50244 352,43
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602010405 3 00 00000 52 107 641,9652 107 641,96
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602010405 3 01 00000 52 107 641,9652 107 641,96
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления602010405 3 01 00110 49 971 441,9649 971 441,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602010405 3 01 0011010049 971 441,9649 971 441,96
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)602010405 3 01 00120 966 000,00966 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 3 01 00120200966 000,00966 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления602010405 3 01 S6790 1 170 200,001 170 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602010405 3 01 S67902001 170 200,001 170 200,00
Другие общегосударственные вопросы6020113  53 728 647,9452 358 047,94
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602011305 0 00 00000 53 215 647,9451 845 047,94
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602011305 1 00 00000 253 028,08253 028,08
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»602011305 1 03 00000 253 028,08253 028,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления602011305 1 03 00110 253 028,08253 028,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 1 03 00110100253 028,08253 028,08
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602011305 3 00 00000 42 936 219,8641 565 619,86
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602011305 3 01 00000 6 447 737,176 447 737,17
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»602011305 3 01 85060 3 931 000,003 931 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850601003 736 075,003 736 075,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85060200194 925,00194 925,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»602011305 3 01 85070 1 291 037,171 291 037,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850701001 057 958,411 057 958,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85070200233 078,76233 078,76
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»602011305 3 01 85080 1 225 700,001 225 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 01 850801001 119 216,711 119 216,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 01 85080200106 483,29106 483,29
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»602011305 3 02 00000 35 388 482,6934 017 882,69
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений602011305 3 02 08000 35 388 482,6934 017 882,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602011305 3 02 0800010030 506 507,3930 506 507,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 02 080002004 881 975,303 511 375,30
Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»602011305 3 04 00000 1 100 000,001 100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»602011305 3 04 21680 1 100 000,001 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 3 04 216802001 100 000,001 100 000,00
Подпрограмма «Муниципальное имущество»602011305 4 00 00000 10 026 400,0010 026 400,00
Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»602011305 4 02 00000 3 000 000,003 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»602011305 4 02 21640 3 000 000,003 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602011305 4 02 216402003 000 000,003 000 000,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»602011305 4 03 00000 7 026 400,007 026 400,00
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений602011305 4 03 20270 7 026 400,007 026 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602011305 4 03 202704007 026 400,007 026 400,00
Непрограммные расходы городского бюджета602011399 0 00 00000 513 000,00513 000,00
Иные непрограммные мероприятия602011399 9 00 00000 513 000,00513 000,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования602011399 9 00 03050 513 000,00513 000,00
Иные бюджетные ассигнования602011399 9 00 03050800513 000,00513 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ60203   14 432 772,6014 537 972,60
Органы юстиции6020304  4 021 145,004 126 345,00
Непрограммные расходы городского бюджета602030499 0 00 00000 4 021 145,004 126 345,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния602030499 4 00 00000 4 021 145,004 126 345,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета602030499 4 00 59300 1 594 800,001 700 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602030499 4 00 593001001 594 800,001 700 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета602030499 4 00 85020 2 426 345,002 426 345,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602030499 4 00 850201001 510 314,561 510 314,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602030499 4 00 85020200916 030,44916 030,44
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность6020310  10 411 627,6010 411 627,60
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»602031003 0 00 00000 10 411 627,6010 411 627,60
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602031003 1 00 00000 10 411 627,6010 411 627,60
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»602031003 1 02 00000 10 411 627,6010 411 627,60
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений602031003 1 02 08000 10 111 627,6010 111 627,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602031003 1 02 080001009 561 627,609 561 627,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602031003 1 02 08000200550 000,00550 000,00
Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения602031003 1 02 21310 300 000,00300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602031003 1 02 21310200300 000,00300 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60204   4 378 200,004 378 200,00
Общеэкономические вопросы6020401  1 028 200,001 028 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602040105 0 00 00000 1 028 200,001 028 200,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602040105 3 00 00000 1 028 200,001 028 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602040105 3 01 00000 1 028 200,001 028 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»602040105 3 01 85340 1 028 200,001 028 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602040105 3 01 85340100928 433,11928 433,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602040105 3 01 8534020099 766,8999 766,89
Другие вопросы в области национальной экономики6020412  3 350 000,003 350 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602041202 0 00 00000 900 000,00900 000,00
Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»602041202 8 00 00000 900 000,00900 000,00
Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»602041202 8 01 00000 900 000,00900 000,00
Изготовление проектов межевания и планировки территории602041202 8 01 26020 900 000,00900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041202 8 01 26020200900 000,00900 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»602041204 0 00 00000 2 450 000,002 450 000,00
Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»602041204 1 00 00000 2 450 000,002 450 000,00
Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»602041204 1 01 00000 150 000,00150 000,00
Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня602041204 1 01 21400 100 000,00100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041204 1 01 21400200100 000,00100 000,00
Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов602041204 1 01 21420 50 000,0050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602041204 1 01 2142020050 000,0050 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»602041204 1 02 00000 2 300 000,002 300 000,00
Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец602041204 1 02 21410 1 300 000,001 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 214108001 300 000,001 300 000,00
Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»602041204 1 02 21450 600 000,00600 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 21450800600 000,00600 000,00
Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства602041204 1 02 21460 400 000,00400 000,00
Иные бюджетные ассигнования602041204 1 02 21460800400 000,00400 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60205   248 552 962,7570 023 204,46
Жилищное хозяйство6020501  187 616 401,690,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602050102 0 00 00000 187 616 401,690,00
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»602050102 4 00 00000 187 616 401,690,00
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»602050102 4 F3 00000 187 616 401,690,00
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства602050102 4 F3 67483 97 663 206,760,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 6748340097 663 206,760,00
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства602050102 4 F3 67484 17 811 129,300,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 6748440017 811 129,300,00
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета602050102 4 F3 6748S 72 142 065,630,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050102 4 F3 6748S40072 142 065,630,00
Благоустройство6020503  60 936 561,0670 023 204,46
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»602050307 0 00 00000 60 936 561,0670 023 204,46
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»602050307 1 00 00000 60 936 561,0670 023 204,46
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»602050307 1 F2 00000 60 936 561,0670 023 204,46
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды602050307 1 F2 55550 32 821 160,0441 907 803,44
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 F2 5555040032 821 160,0441 907 803,44
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта602050307 1 F2 Д5551 28 115 401,0228 115 401,02
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности602050307 1 F2 Д555140028 115 401,0228 115 401,02
ОБРАЗОВАНИЕ60207   0,0064 211 919,02
Общее образование6020702  0,0064 211 919,02
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»602070201 0 00 00000 0,0064 211 919,02
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»602070201 3 00 00000 0,0064 211 919,02
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»602070201 3 01 00000 0,0064 211 919,02
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности602070201 3 01 S6010 0,0064 211 919,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602070201 3 01 S60102000,0064 211 919,02
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА60210   61 534 311,2253 821 260,22
Пенсионное обеспечение6021001  6 079 630,226 079 630,22
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602100105 0 00 00000 6 079 630,226 079 630,22
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602100105 3 00 00000 6 079 630,226 079 630,22
Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»602100105 3 03 00000 6 079 630,226 079 630,22
Доплата к пенсиям муниципальных служащих602100105 3 03 01000 6 079 630,226 079 630,22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100105 3 03 010003006 079 630,226 079 630,22
Социальное обеспечение населения6021003  11 506 837,0010 000 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»602100302 0 00 00000 11 506 837,0010 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»602100302 7 00 00000 11 506 837,0010 000 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»602100302 7 01 00000 11 506 837,0010 000 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»602100302 7 01 51760 1 506 837,000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100302 7 01 517603001 506 837,000,00
Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)602100302 7 01 85010 10 000 000,0010 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100302 7 01 8501030010 000 000,0010 000 000,00
Охрана семьи и детства6021004  38 818 529,0032 611 135,00
Непрограммные расходы городского бюджета602100499 0 00 00000 38 818 529,0032 611 135,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей602100499 8 00 00000 38 818 529,0032 611 135,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей602100499 8 00 85430 38 468 529,0032 261 135,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100499 8 00 854302008 072 529,006 265 135,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100499 8 00 8543030030 396 000,0025 996 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения602100499 8 00 85450 350 000,00350 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению602100499 8 00 85450300350 000,00350 000,00
Другие вопросы в области социальной политики6021006  5 129 315,005 130 495,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602100605 0 00 00000 5 129 315,005 130 495,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»602100605 3 00 00000 5 129 315,005 130 495,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»602100605 3 01 00000 5 129 315,005 130 495,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству602100605 3 01 85440 5 129 315,005 130 495,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами602100605 3 01 854401004 556 165,824 556 165,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд602100605 3 01 85440200573 149,18574 329,18
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ60212   14 480 300,0014 480 300,00
Телевидение и радиовещание6021201  11 382 200,0011 382 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602120105 0 00 00000 11 382 200,0011 382 200,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602120105 1 00 00000 11 382 200,0011 382 200,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»602120105 1 01 00000 11 382 200,0011 382 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий602120105 1 01 09000 11 382 200,0011 382 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям602120105 1 01 0900060011 382 200,0011 382 200,00
Периодическая печать и издательства6021202  3 098 100,003 098 100,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»602120205 0 00 00000 3 098 100,003 098 100,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»602120205 1 00 00000 3 098 100,003 098 100,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»602120205 1 01 00000 3 098 100,003 098 100,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий602120205 1 01 09000 3 098 100,003 098 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям602120205 1 01 090006003 098 100,003 098 100,00
Управление финансов администрации городского округа город Елец603    39 926 008,5864 526 008,58
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60301   18 326 008,5818 326 008,58
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора6030106  8 986 892,258 986 892,25
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603010605 0 00 00000 8 986 892,258 986 892,25
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603010605 2 00 00000 8 986 892,258 986 892,25
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»603010605 2 01 00000 8 986 892,258 986 892,25
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления603010605 2 01 00110 8 986 892,258 986 892,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами603010605 2 01 001101008 986 892,258 986 892,25
Резервные фонды6030111  5 000 000,005 000 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета603011199 0 00 00000 5 000 000,005 000 000,00
Резервные фонды603011199 3 00 00000 5 000 000,005 000 000,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец603011199 3 00 05000 5 000 000,005 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования603011199 3 00 050008005 000 000,005 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы6030113  4 339 116,334 339 116,33
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603011305 0 00 00000 4 339 116,334 339 116,33
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603011305 2 00 00000 4 339 116,334 339 116,33
Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»603011305 2 02 00000 200 000,00200 000,00
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента603011305 2 02 21540 200 000,00200 000,00
Иные бюджетные ассигнования603011305 2 02 21540800200 000,00200 000,00
Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»603011305 2 04 00000 4 139 116,334 139 116,33
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений603011305 2 04 08000 4 139 116,334 139 116,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами603011305 2 04 080001004 139 116,334 139 116,33
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА60313   100 000,00100 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга6031301  100 000,00100 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»603130105 0 00 00000 100 000,00100 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»603130105 2 00 00000 100 000,00100 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»603130105 2 03 00000 100 000,00100 000,00
Обслуживание муниципального долга603130105 2 03 21550 100 000,00100 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга603130105 2 03 21550700100 000,00100 000,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ     21 500 000,0046 100 000,00
Условно утвержденные расходы     21 500 000,0046 100 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета     21 500 000,0046 100 000,00
Иные непрограммные мероприятия     21 500 000,0046 100 000,00
Условно утвержденные расходы     21 500 000,0046 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования     21 500 000,0046 100 000,00
Контрольно-счетная комиссия городского округа город Елец604    3 203 676,463 203 676,46
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60401   3 203 676,463 203 676,46
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора6040106  3 203 676,463 203 676,46
Непрограммные расходы городского бюджета604010699 0 00 00000 3 203 676,463 203 676,46
Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления604010699 7 00 00000 3 203 676,463 203 676,46
Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления604010699 7 00 00110 3 203 676,463 203 676,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами604010699 7 00 001101003 203 676,463 203 676,46
Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец605    90 904 077,6790 952 771,00
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60501   800 000,00800 000,00
Другие общегосударственные вопросы6050113  800 000,00800 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605011301 0 00 00000 800 000,00800 000,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»605011301 5 00 00000 800 000,00800 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»605011301 5 01 00000 800 000,00800 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»605011301 5 01 S6670 800 000,00800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605011301 5 01 S667020040 000,0040 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605011301 5 01 S6670600760 000,00760 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ60507   1 200 000,001 200 000,00
Молодежная политика6050707  1 200 000,001 200 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605070701 0 00 00000 1 200 000,001 200 000,00
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»605070701 9 00 00000 1 200 000,001 200 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»605070701 9 01 00000 1 050 000,001 050 000,00
Поддержка развития молодежного движения605070701 9 01 20370 120 000,00120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 20370200120 000,00120 000,00
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи605070701 9 01 20380 875 000,00875 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 20380200875 000,00875 000,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце605070701 9 01 20390 55 000,0055 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605070701 9 01 2039020055 000,0055 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»605070701 9 02 00000 150 000,00150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец605070701 9 02 20400 150 000,00150 000,00
Иные бюджетные ассигнования605070701 9 02 20400800150 000,00150 000,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ60511   88 904 077,6788 952 771,00
Физическая культура6051101  83 275 700,0083 275 699,99
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110101 0 00 00000 83 275 700,0083 275 699,99
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»605110101 7 00 00000 83 275 700,0083 275 699,99
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»605110101 7 01 00000 41 452 200,0041 452 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий605110101 7 01 09000 41 452 200,0041 452 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110101 7 01 0900060041 452 200,0041 452 200,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»605110101 7 03 00000 41 823 500,0041 823 499,99
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий605110101 7 03 09000 41 823 500,0041 823 499,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110101 7 03 0900060041 823 500,0041 823 499,99
Массовый спорт6051102  310 000,00310 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110201 0 00 00000 310 000,00310 000,00
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»605110201 6 00 00000 310 000,00310 000,00
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»605110201 6 01 00000 310 000,00310 000,00
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни605110201 6 01 20300 166 000,00166 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 20300200166 000,00166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий605110201 6 01 20320 20 000,0020 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 2032020020 000,0020 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике605110201 6 01 20330 124 000,00124 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110201 6 01 2033010080 000,0080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд605110201 6 01 2033020044 000,0044 000,00
Спорт высших достижений6051103  357 334,82406 028,16
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110301 0 00 00000 357 334,82406 028,16
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»605110301 7 00 00000 357 334,82406 028,16
Региональный проект «Спорт — норма жизни»605110301 7 P5 00000 357 334,82406 028,16
Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки605110301 7 P5 86820 357 334,82406 028,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям605110301 7 P5 86820600357 334,82406 028,16
Другие вопросы в области физической культуры и спорта6051105  4 961 042,854 961 042,85
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»605110501 0 00 00000 4 961 042,854 961 042,85
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»605110501 6 00 00000 4 961 042,854 961 042,85
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»605110501 6 02 00000 4 961 042,854 961 042,85
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления605110501 6 02 00110 4 961 042,854 961 042,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами605110501 6 02 001101004 961 042,854 961 042,85
Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец606    73 297 053,65362 818 841,14
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ60601   25 707 700,0025 707 700,00
Другие общегосударственные вопросы6060113  25 707 700,0025 707 700,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»606011303 0 00 00000 25 707 700,0025 707 700,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»606011303 1 00 00000 25 707 700,0025 707 700,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»606011303 1 02 00000 25 707 700,0025 707 700,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий606011303 1 02 09000 25 707 700,0025 707 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям606011303 1 02 0900060025 707 700,0025 707 700,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60604   600 000,00600 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики6060412  600 000,00600 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606041202 0 00 00000 600 000,00600 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606041202 6 00 00000 600 000,00600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»606041202 6 02 00000 600 000,00600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»606041202 6 02 61110 600 000,00600 000,00
Иные бюджетные ассигнования606041202 6 02 61110800600 000,00600 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60605   46 989 353,65336 511 141,14
Жилищное хозяйство6060501  5 200 000,005 200 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050102 0 00 00000 5 200 000,005 200 000,00
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»606050102 3 00 00000 5 200 000,005 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»606050102 3 01 00000 5 200 000,005 200 000,00
Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности606050102 3 01 21050 5 200 000,005 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050102 3 01 210502005 200 000,005 200 000,00
Коммунальное хозяйство6060502  32 653 945,65322 275 733,14
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050202 0 00 00000 32 653 945,65322 275 733,14
Подпрограмма «Чистая вода»606050202 5 00 00000 32 653 945,65322 275 733,14
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения»606050202 5 01 00000 32 653 945,65128 236 141,30
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства606050202 5 01 S6390 32 653 945,65128 236 141,30
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности606050202 5 01 S639040032 653 945,65128 236 141,30
Региональный проект «Жилье»606050202 5 F1 00000 0,00194 039 591,84
Расходы на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий606050202 5 F1 50212 0,00194 039 591,84
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности606050202 5 F1 502124000,00194 039 591,84
Благоустройство6060503  4 203 508,004 103 508,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050302 0 00 00000 3 603 508,003 503 508,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606050302 6 00 00000 3 603 508,003 503 508,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»606050302 6 01 00000 2 500 000,002 400 000,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки606050302 6 01 21100 2 320 000,002 220 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050302 6 01 211002002 320 000,002 220 000,00
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца606050302 6 01 21170 180 000,00180 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению606050302 6 01 21170300180 000,00180 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»606050302 6 04 00000 1 103 508,001 103 508,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»606050302 6 04 85170 1 103 508,001 103 508,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050302 6 04 851702001 103 508,001 103 508,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»606050306 0 00 00000 600 000,00600 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»606050306 1 00 00000 600 000,00600 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»606050306 1 02 00000 600 000,00600 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения606050306 1 02 26090 600 000,00600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050306 1 02 26090200600 000,00600 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства6060505  4 931 900,004 931 900,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»606050502 0 00 00000 4 931 900,004 931 900,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»606050502 6 00 00000 4 931 900,004 931 900,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»606050502 6 03 00000 4 931 900,004 931 900,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления606050502 6 03 00110 4 791 172,844 791 172,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами606050502 6 03 001101004 791 172,844 791 172,84
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)606050502 6 03 00120 140 727,16140 727,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд606050502 6 03 00120200140 727,16140 727,16
Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец608    130 451 536,32126 916 347,58
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА60804   51 288 893,4052 240 772,19
Транспорт6080408  12 000 000,0012 000 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608040802 0 00 00000 12 000 000,0012 000 000,00
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»608040802 2 00 00000 12 000 000,0012 000 000,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»608040802 2 01 00000 12 000 000,0012 000 000,00
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам608040802 2 01 61040 12 000 000,0012 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040802 2 01 6104020012 000 000,0012 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)6080409  39 288 893,4040 240 772,19
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608040902 0 00 00000 39 288 893,4040 240 772,19
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»608040902 1 00 00000 39 288 893,4040 240 772,19
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»608040902 1 01 00000 39 288 893,4040 240 772,19
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним608040902 1 01 21000 28 288 893,4028 240 772,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 01 2100020028 288 893,4028 240 772,19
Обеспечение безопасности дорожного движения608040902 1 01 21010 11 000 000,0012 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608040902 1 01 2101020011 000 000,0012 000 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО60805   79 162 642,9274 675 575,39
Благоустройство6080503  74 758 701,1670 271 633,63
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608050302 0 00 00000 58 126 701,1653 639 633,63
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»608050302 6 00 00000 58 126 701,1653 639 633,63
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»608050302 6 01 00000 58 126 701,1653 639 633,63
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий608050302 6 01 09000 39 706 800,0029 447 908,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям608050302 6 01 0900060039 706 800,0029 447 908,70
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки608050302 6 01 21100 18 380 773,0324 152 596,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050302 6 01 2110020018 380 773,0324 152 596,80
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»608050302 6 01 85190 39 128,1339 128,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050302 6 01 8519020039 128,1339 128,13
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»608050306 0 00 00000 16 632 000,0016 632 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»608050306 1 00 00000 16 632 000,0016 632 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»608050306 1 03 00000 16 632 000,0016 632 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения608050306 1 03 21720 16 632 000,0016 632 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд608050306 1 03 2172020016 632 000,0016 632 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства6080505  4 403 941,764 403 941,76
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»608050502 0 00 00000 4 403 941,764 403 941,76
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»608050502 6 00 00000 4 403 941,764 403 941,76
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец»608050502 6 08 00000 4 403 941,764 403 941,76
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления608050502 6 08 00110 4 403 941,764 403 941,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами608050502 6 08 001101004 403 941,764 403 941,76
Управление культуры администрации городского округа город Елец610    231 898 120,09236 909 051,59
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА61004   539 000,00539 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики6100412  539 000,00539 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»610041204 0 00 00000 539 000,00539 000,00
Подпрограмма «Развитие туризма»610041204 2 00 00000 539 000,00539 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»610041204 2 01 00000 509 000,00509 000,00
Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров610041204 2 01 21470 300 000,00300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 01 21470200300 000,00300 000,00
Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня610041204 2 01 21480 209 000,00209 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 01 21480200209 000,00209 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»610041204 2 02 00000 30 000,0030 000,00
Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции610041204 2 02 21490 30 000,0030 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610041204 2 02 2149020030 000,0030 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ61007   68 021 757,5568 023 067,31
Дополнительное образование детей6100703  68 021 757,5568 023 067,31
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610070301 0 00 00000 68 021 757,5568 023 067,31
Подпрограмма «Развитие культуры»610070301 8 00 00000 68 021 757,5568 023 067,31
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»610070301 8 01 00000 67 843 800,0067 843 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий610070301 8 01 09000 67 843 800,0067 843 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610070301 8 01 0900060067 843 800,0067 843 800,00
Региональный проект «Творческие люди»610070301 8 A2 00000 177 957,55179 267,31
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры610070301 8 A2 86280 177 957,55179 267,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610070301 8 A2 86280600177 957,55179 267,31
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ61008   163 337 362,54168 346 984,28
Культура6100801  160 477 362,54165 486 984,28
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610080101 0 00 00000 160 477 362,54165 486 984,28
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»610080101 5 00 00000 206 385,98206 385,98
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»610080101 5 03 00000 206 385,98206 385,98
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство610080101 5 03 S6630 206 385,98206 385,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080101 5 03 S6630200206 385,98206 385,98
Подпрограмма «Развитие культуры»610080101 8 00 00000 160 270 976,56165 280 598,30
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»610080101 8 01 00000 160 270 976,56165 280 598,30
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий610080101 8 01 09000 156 185 400,00160 871 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 09000600156 185 400,00160 871 000,00
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий610080101 8 01 20350 1 800 000,001 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд610080101 8 01 203502001 800 000,001 800 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров610080101 8 01 L4660 2 105 326,092 429 347,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 L46606002 105 326,092 429 347,83
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек610080101 8 01 L5191 180 250,47180 250,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям610080101 8 01 L5191600180 250,47180 250,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии6100804  2 860 000,002 860 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»610080401 0 00 00000 2 860 000,002 860 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры»610080401 8 00 00000 2 860 000,002 860 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»610080401 8 02 00000 2 860 000,002 860 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления610080401 8 02 00110 2 860 000,002 860 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами610080401 8 02 001101002 860 000,002 860 000,00
Управление образования администрации городского округа город Елец611    1 137 840 724,811 166 767 648,55
ОБРАЗОВАНИЕ61107   1 083 736 717,711 111 523 054,56
Дошкольное образование6110701  461 107 310,62475 237 938,78
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070101 0 00 00000 460 759 110,62474 682 138,78
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070101 2 00 00000 63 359,0963 308,78
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070101 2 01 00000 63 359,0963 308,78
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070101 2 01 S6590 63 359,0963 308,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 2 01 S659060063 359,0963 308,78
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070101 4 00 00000 460 057 830,00474 618 830,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»611070101 4 01 00000 453 707 430,00468 268 430,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070101 4 01 09000 45 189 400,0059 750 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 01 0900060045 189 400,0059 750 400,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»611070101 4 01 85350 408 518 030,00408 518 030,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 01 85350600408 518 030,00408 518 030,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»611070101 4 08 00000 6 350 400,006 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей611070101 4 08 20500 6 350 400,006 350 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 4 08 205006006 350 400,006 350 400,00
Подпрограмма «Доступная среда»611070101 Д 00 00000 637 921,530,00
Основное мероприятие «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях»611070101 Д 02 00000 637 921,530,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях611070101 Д 02 S6310 637 921,530,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070101 Д 02 S6310600637 921,530,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»611070106 0 00 00000 348 200,00555 800,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»611070106 1 00 00000 348 200,00555 800,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»611070106 1 01 00000 348 200,00555 800,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные611070106 1 01 21730 348 200,00555 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070106 1 01 21730600348 200,00555 800,00
Общее образование6110702  540 252 729,30553 908 446,78
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070201 0 00 00000 538 602 729,30552 258 446,78
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070201 2 00 00000 206 127,47205 963,78
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070201 2 01 00000 206 127,47205 963,78
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070201 2 01 S6590 206 127,47205 963,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 2 01 S6590600206 127,47205 963,78
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»611070201 3 00 00000 2 772 500,002 772 500,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»611070201 3 01 00000 2 772 500,002 772 500,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений611070201 3 01 20120 2 772 500,002 772 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 3 01 201206002 772 500,002 772 500,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070201 4 00 00000 534 791 063,00549 279 983,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»611070201 4 02 00000 503 152 463,00514 829 063,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий611070201 4 02 09000 36 237 600,0047 914 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 0900060036 237 600,0047 914 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»611070201 4 02 85090 425 494 000,00425 494 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 85090600425 494 000,00425 494 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию611070201 4 02 85130 30 166 789,0030 166 789,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611070201 4 02 85130300854 473,00854 473,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 8513060029 312 316,0029 312 316,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»611070201 4 02 85160 11 249 574,0011 249 574,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 02 8516060011 249 574,0011 249 574,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому611070201 4 02 85420 4 500,004 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611070201 4 02 854203004 500,004 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»611070201 4 10 00000 31 638 600,0034 450 920,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций611070201 4 10 53030 31 638 600,0034 450 920,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 4 10 5303060031 638 600,0034 450 920,00
Подпрограмма «Доступная среда»611070201 Д 00 00000 833 038,830,00
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»611070201 Д 03 00000 833 038,830,00
Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом611070201 Д 03 S6130 833 038,830,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070201 Д 03 S6130600833 038,830,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»611070202 0 00 00000 30 000,0030 000,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»611070202 9 00 00000 30 000,0030 000,00
Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»611070202 9 01 00000 30 000,0030 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»611070202 9 01 20070 30 000,0030 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070202 9 01 2007060030 000,0030 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»611070203 0 00 00000 1 620 000,001 620 000,00
Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»611070203 2 00 00000 1 620 000,001 620 000,00
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»611070203 2 01 00000 1 620 000,001 620 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций611070203 2 01 S6160 1 620 000,001 620 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070203 2 01 S61606001 620 000,001 620 000,00
Дополнительное образование детей6110703  43 134 670,5943 134 661,80
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070301 0 00 00000 43 134 670,5943 134 661,80
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»611070301 2 00 00000 12 670,5912 661,80
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»611070301 2 01 00000 12 670,5912 661,80
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций611070301 2 01 S6590 12 670,5912 661,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 2 01 S659060012 670,5912 661,80
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070301 4 00 00000 43 122 000,0043 122 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»611070301 4 03 00000 42 822 000,0042 822 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070301 4 03 09000 42 822 000,0042 822 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 4 03 0900060042 822 000,0042 822 000,00
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»611070301 4 07 00000 300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»611070301 4 07 20050 300 000,00300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070301 4 07 20050600300 000,00300 000,00
Молодежная политика6110707  7 421 000,007 421 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070701 0 00 00000 7 421 000,007 421 000,00
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»611070701 1 00 00000 7 421 000,007 421 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»611070701 1 01 00000 1 916 000,001 916 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий611070701 1 01 09000 1 640 000,001 640 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 01 090006001 640 000,001 640 000,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка»611070701 1 01 20020 276 000,00276 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 01 20020600276 000,00276 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»611070701 1 02 00000 5 205 000,005 205 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений611070701 1 02 20030 5 205 000,005 205 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 02 200306005 205 000,005 205 000,00
Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»611070701 1 03 00000 300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»611070701 1 03 20040 300 000,00300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070701 1 03 20040600300 000,00300 000,00
Другие вопросы в области образования6110709  31 821 007,2031 821 007,20
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611070901 0 00 00000 31 821 007,2031 821 007,20
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611070901 4 00 00000 31 821 007,2031 821 007,20
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»611070901 4 04 00000 25 951 600,0025 951 600,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий611070901 4 04 09000 25 951 600,0025 951 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611070901 4 04 0900060025 951 600,0025 951 600,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»611070901 4 05 00000 900 000,00900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»611070901 4 05 20190 900 000,00900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611070901 4 05 20190200900 000,00900 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»611070901 4 06 00000 4 969 407,204 969 407,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления611070901 4 06 00110 4 969 407,204 969 407,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами611070901 4 06 001101004 969 407,204 969 407,20
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА61110   54 104 007,1055 244 593,99
Социальное обеспечение населения6111003  43 682 198,1044 822 784,99
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611100301 0 00 00000 43 682 198,1044 822 784,99
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611100301 4 00 00000 43 682 198,1044 822 784,99
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»611100301 4 02 00000 3 068 835,003 068 835,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию611100301 4 02 85130 3 068 835,003 068 835,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611100301 4 02 851306003 068 835,003 068 835,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»611100301 4 09 00000 40 613 363,1041 753 949,99
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях611100301 4 09 R3040 40 613 363,1041 753 949,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям611100301 4 09 R304060040 613 363,1041 753 949,99
Охрана семьи и детства6111004  10 421 809,0010 421 809,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»611100401 0 00 00000 10 421 809,0010 421 809,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»611100401 4 00 00000 10 421 809,0010 421 809,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»611100401 4 01 00000 10 421 809,0010 421 809,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования611100401 4 01 85040 10 421 809,0010 421 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд611100401 4 01 85040200156 327,00156 327,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению611100401 4 01 8504030010 265 482,0010 265 482,00
ВСЕГО     2 165 754 876,402 387 031 769,38»;

13) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8

к « Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.

НаименованиеРазделПодразделЦелевая статьяВид расходаСумма
Всего    3 870 639 163,91
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01   236 230 298,95
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования0102  2 210 699,59
Непрограммные расходы городского бюджета010299 0 00 00000 2 210 699,59
Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления010299 6 00 00000 2 210 699,59
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец010299 6 00 00050 2 210 699,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010299 6 00 000501002 210 699,59
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований0103  6 998 967,29
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»010305 0 00 00000 88 427,76
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»010305 3 00 00000 88 427,76
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»010305 3 01 00000 88 427,76
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления010305 3 01 S6790 88 427,76
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010305 3 01 S679020088 427,76
Непрограммные расходы городского бюджета010399 0 00 00000 6 910 539,53
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00000 6 910 539,53
Обеспечение деятельности  председателя представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00030 2 167 399,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 000301002 167 399,59
Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00040 981 822,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 00040100981 822,04
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00110 3 468 141,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 001101003 468 141,63
Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010399 5 00 00120 293 176,27
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010399 5 00 00120200293 176,27
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций0104  60 297 385,76
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»010405 0 00 00000 60 297 385,76
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»010405 1 00 00000 600 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»010405 1 02 00000 600 000,00
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города010405 1 02 21530 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 1 02 21530200250 000,00
Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ010405 1 02 21560 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 1 02 21560200100 000,00
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения010405 1 02 21570 250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 1 02 21570200250 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»010405 3 00 00000 59 697 385,76
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»010405 3 01 00000 59 697 385,76
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления010405 3 01 00110 53 392 362,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010405 3 01 0011010053 392 362,96
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010405 3 01 00120 5 739 739,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 3 01 001202005 739 739,28
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления010405 3 01 S6790 565 283,52
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 3 01 S6790200565 283,52
Судебная система0105  222 500,00
Непрограммные расходы городского бюджета010599 0 00 00000 222 500,00
Иные непрограммные мероприятия010599 9 00 00000 222 500,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации010599 9 00 51200 222 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010599 9 00 51200200222 500,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора0106  14 839 561,08
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»010605 0 00 00000 11 189 565,18
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»010605 2 00 00000 11 008 187,30
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»010605 2 01 00000 11 008 187,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления010605 2 01 00110 10 032 482,65
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010605 2 01 0011010010 032 482,65
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010605 2 01 00120 975 704,65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010605 2 01 00120200957 704,65
Иные бюджетные ассигнования010605 2 01 0012080018 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»010605 3 00 00000 181 377,88
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»010605 3 01 00000 181 377,88
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления010605 3 01 S6790 181 377,88
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010605 3 01 S6790200181 377,88
Непрограммные расходы городского бюджета010699 0 00 00000 3 649 995,90
Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления010699 7 00 00000 3 649 995,90
Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления010699 7 00 00110 3 432 933,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010699 7 00 001101003 432 933,46
Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010699 7 00 00120 217 062,44
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010699 7 00 00120200217 062,44
Обеспечение проведения выборов и референдумов0107  14 727 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета010799 0 00 00000 14 727 000,00
Иные непрограммные мероприятия010799 9 00 00000 14 727 000,00
Проведение выборов в представительный орган городского округа город Елец010799 9 00 00010 14 727 000,00
Иные бюджетные ассигнования010799 9 00 0001080014 727 000,00
Резервные фонды0111  4 805 548,00
Непрограммные расходы городского бюджета011199 0 00 00000 4 805 548,00
Резервные фонды011199 3 00 00000 4 805 548,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец011199 3 00 05000 4 805 548,00
Иные бюджетные ассигнования011199 3 00 050008004 805 548,00
Другие общегосударственные вопросы0113  132 128 637,23
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»011301 0 00 00000 800 000,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»011301 5 00 00000 800 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»011301 5 01 00000 800 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»011301 5 01 S6670 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011301 5 01 S667020040 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям011301 5 01 S6670600760 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»011302 0 00 00000 729 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»011302 6 00 00000 729 000,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»011302 6 01 00000 729 000,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки011302 6 01 21100 729 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям011302 6 01 21100600729 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»011303 0 00 00000 54 438 800,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»011303 1 00 00000 54 438 800,00
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»011303 1 01 00000 5 000,00
Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму)011303 1 01 21300 5 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011303 1 01 213002005 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»011303 1 02 00000 54 433 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий011303 1 02 09000 54 433 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям011303 1 02 0900060054 433 800,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»011305 0 00 00000 74 241 630,24
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»011305 1 00 00000 253 028,08
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»011305 1 03 00000 253 028,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления011305 1 03 00110 253 028,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 1 03 00110100253 028,08
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»011305 2 00 00000 5 300 000,00
Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»011305 2 02 00000 200 000,00
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента011305 2 02 21540 200 000,00
Иные бюджетные ассигнования011305 2 02 21540800200 000,00
Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»011305 2 04 00000 5 100 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений011305 2 04 08000 5 100 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 2 04 080001004 139 116,33
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 2 04 08000200960 883,67
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»011305 3 00 00000 53 078 603,49
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»011305 3 01 00000 6 762 615,10
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»011305 3 01 85060 4 121 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850601003 953 487,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85060200167 512,61
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»011305 3 01 85070 1 353 384,10
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850701001 131 537,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85070200221 846,94
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»011305 3 01 85080 1 288 231,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850801001 181 747,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85080200106 483,29
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»011305 3 02 00000 45 215 988,39
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений011305 3 02 08000 45 215 988,39
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 02 0800010031 397 451,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 02 0800020012 917 993,00
Иные бюджетные ассигнования011305 3 02 08000800900 544,00
Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»011305 3 04 00000 1 100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»011305 3 04 21680 1 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 04 216802001 100 000,00
Подпрограмма «Муниципальное имущество»011305 4 00 00000 15 609 998,67
Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»011305 4 01 00000 482 736,67
Обеспечение эффективности использования муниципального имущества011305 4 01 21600 482 736,67
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 4 01 21600200482 736,67
Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»011305 4 02 00000 3 632 881,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»011305 4 02 21640 3 632 881,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 4 02 216402003 632 881,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»011305 4 03 00000 11 494 381,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»011305 4 03 20240 4 467 981,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 4 03 202402004 467 981,00
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений011305 4 03 20270 7 026 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности011305 4 03 202704007 026 400,00
Непрограммные расходы городского бюджета011399 0 00 00000 1 919 206,99
Резервные фонды011399 3 00 00000 194 452,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец011399 3 00 05000 194 452,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011399 3 00 05000200122 452,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению011399 3 00 0500030072 000,00
Иные непрограммные мероприятия011399 9 00 00000 1 724 754,99
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования011399 9 00 03050 1 724 754,99
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011399 9 00 0305020014 827,99
Иные бюджетные ассигнования011399 9 00 030508001 709 927,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ03   16 237 272,60
Органы юстиции0304  4 566 345,00
Непрограммные расходы городского бюджета030499 0 00 00000 4 566 345,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния030499 4 00 00000 4 566 345,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета030499 4 00 59300 2 090 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами030499 4 00 593001002 090 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета030499 4 00 85020 2 476 345,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами030499 4 00 850201001 725 757,70
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд030499 4 00 85020200750 587,30
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность0310  11 670 927,60
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»031003 0 00 00000 11 670 927,60
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»031003 1 00 00000 11 670 927,60
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»031003 1 02 00000 11 670 927,60
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений031003 1 02 08000 11 370 927,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами031003 1 02 080001009 561 627,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд031003 1 02 080002001 795 300,00
Иные бюджетные ассигнования031003 1 02 0800080014 000,00
Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения031003 1 02 21310 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд031003 1 02 21310200300 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04   643 546 763,45
Общеэкономические вопросы0401  1 082 900,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»040105 0 00 00000 1 082 900,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»040105 3 00 00000 1 082 900,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»040105 3 01 00000 1 082 900,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»040105 3 01 85340 1 082 900,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами040105 3 01 85340100966 244,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040105 3 01 85340200116 655,02
Транспорт0408  21 900 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»040802 0 00 00000 21 900 000,00
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»040802 2 00 00000 21 900 000,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»040802 2 01 00000 21 900 000,00
Оптимизация внутригородской маршрутной сети040802 2 01 21040 7 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040802 2 01 210402007 300 000,00
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятиям в связи с выполнением работ, оказанием услуг040802 2 01 61030 2 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования040802 2 01 610308002 600 000,00
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам040802 2 01 61040 12 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040802 2 01 6104020012 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)0409  575 415 067,53
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»040902 0 00 00000 574 870 067,53
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»040902 1 00 00000 536 134 737,36
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»040902 1 01 00000 114 686 755,12
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним040902 1 01 21000 106 558 039,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 21000200106 558 039,80
Обеспечение безопасности дорожного движения040902 1 01 21010 7 978 715,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 210102007 978 715,32
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них040902 1 01 21220 150 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 21220200150 000,00
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»040902 1 R1 00000 421 447 982,24
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)040902 1 R1 Д3934 421 447 982,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 R1 Д3934200421 447 982,24
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»040902 6 00 00000 38 735 330,17
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»040902 6 01 00000 38 735 330,17
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов040902 6 01 S6230 38 735 330,17
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям040902 6 01 S623060038 735 330,17
Непрограммные расходы городского бюджета040999 0 00 00000 545 000,00
Иные непрограммные мероприятия040999 9 00 00000 545 000,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования040999 9 00 03050 545 000,00
Иные бюджетные ассигнования040999 9 00 03050800545 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики0412  45 148 795,92
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»041202 0 00 00000 42 159 795,92
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»041202 6 00 00000 30 089 795,92
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»041202 6 01 00000 29 489 795,92
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области041202 6 01 98010 29 489 795,92
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности041202 6 01 9801040029 489 795,92
Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»041202 6 02 00000 600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»041202 6 02 61110 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования041202 6 02 61110800600 000,00
Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»041202 8 00 00000 12 070 000,00
Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»041202 8 01 00000 10 600 000,00
Изготовление проектов межевания и планировки территории041202 8 01 26020 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041202 8 01 26020200600 000,00
Изготовление Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа город Елец041202 8 01 26030 10 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041202 8 01 2603020010 000 000,00
Региональный проект «Жилье»041202 8 F1 00000 1 470 000,00
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов и документации по планировке территории городского округа041202 8 F1 86020 1 470 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041202 8 F1 860202001 470 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»041204 0 00 00000 2 989 000,00
Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»041204 1 00 00000 2 450 000,00
Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»041204 1 01 00000 150 000,00
Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня041204 1 01 21400 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 1 01 21400200100 000,00
Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов041204 1 01 21420 50 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 1 01 2142020050 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»041204 1 02 00000 2 300 000,00
Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец041204 1 02 21410 1 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 214108001 300 000,00
Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»041204 1 02 21450 600 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 21450800600 000,00
Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства041204 1 02 21460 400 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 21460800400 000,00
Подпрограмма «Развитие туризма»041204 2 00 00000 539 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»041204 2 01 00000 359 000,00
Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров041204 2 01 21470 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 01 21470200300 000,00
Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня041204 2 01 21480 59 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 01 2148020059 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»041204 2 02 00000 180 000,00
Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции041204 2 02 21490 180 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 02 21490200180 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05   666 510 343,03
Жилищное хозяйство0501  200 892 150,11
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050102 0 00 00000 200 892 150,11
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»050102 3 00 00000 5 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»050102 3 01 00000 5 200 000,00
Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности050102 3 01 21050 5 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050102 3 01 210502005 200 000,00
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»050102 4 00 00000 195 692 150,11
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»050102 4 F3 00000 195 692 150,11
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства050102 4 F3 67483 97 973 120,49
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 6748340097 973 120,49
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства050102 4 F3 67484 17 856 929,62
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 6748440017 856 929,62
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета050102 4 F3 6748S 79 862 100,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 6748S40079 862 100,00
Коммунальное хозяйство0502  68 105 630,48
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050202 0 00 00000 24 000 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»050202 6 00 00000 24 000 000,00
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»050202 6 01 00000 24 000 000,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки050202 6 01 21100 24 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050202 6 01 2110020024 000 000,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»050206 0 00 00000 44 105 630,48
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»050206 1 00 00000 44 105 630,48
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»050206 1 02 00000 44 105 630,48
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий050206 1 02 26080 447 336,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050206 1 02 26080200447 336,48
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности050206 1 02 S6080 43 658 294,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050206 1 02 S608020043 658 294,00
Благоустройство0503  386 993 913,98
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050302 0 00 00000 111 619 057,46
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»050302 6 00 00000 111 619 057,46
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»050302 6 01 00000 110 515 549,46
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий050302 6 01 09000 58 882 300,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям050302 6 01 0900060058 882 300,00
Прокладка сетей уличного освещения050302 6 01 21090 10 000 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050302 6 01 2109040010 000 000,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки050302 6 01 21100 40 157 086,85
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 01 2110020040 157 086,85
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца050302 6 01 21170 180 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению050302 6 01 21170300180 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»050302 6 01 85190 39 128,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 01 8519020039 128,13
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов050302 6 01 L2991 1 257 034,48
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 01 L29912001 257 034,48
Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»050302 6 04 00000 1 103 508,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»050302 6 04 85170 1 103 508,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 04 851702001 103 508,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»050306 0 00 00000 24 232 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»050306 1 00 00000 24 232 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»050306 1 02 00000 600 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения050306 1 02 26090 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050306 1 02 26090200600 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»050306 1 03 00000 23 632 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения050306 1 03 21720 23 632 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050306 1 03 2172020023 632 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»050307 0 00 00000 251 142 856,52
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»050307 1 00 00000 251 142 856,52
Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»050307 1 01 00000 60 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий050307 1 01 22000 60 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 01 2200020060 000 000,00
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»050307 1 02 00000 11 404 008,78
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий050307 1 02 22010 11 404 008,78
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 02 2201020081 268,78
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 02 2201040011 322 740,00
Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»050307 1 04 00000 12 552 286,68
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений050307 1 04 22040 759 666,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 04 22040200759 666,37
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением050307 1 04 S6420 11 792 620,31
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050307 1 04 S642020011 792 620,31
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»050307 1 F2 00000 167 186 561,06
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды050307 1 F2 54240 106 250 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 F2 54240400106 250 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды050307 1 F2 55550 32 821 160,04
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 F2 5555040032 821 160,04
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта050307 1 F2 Д5551 28 115 401,02
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 F2 Д555140028 115 401,02
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства0505  10 518 648,46
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050502 0 00 00000 10 482 648,46
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»050502 6 00 00000 10 482 648,46
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»050502 6 03 00000 5 519 439,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления050502 6 03 00110 4 996 070,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами050502 6 03 001101004 996 070,76
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)050502 6 03 00120 523 369,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050502 6 03 00120200513 369,01
Иные бюджетные ассигнования050502 6 03 0012080010 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец»050502 6 08 00000 4 963 208,69
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления050502 6 08 00110 4 608 839,68
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами050502 6 08 001101004 608 839,68
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)050502 6 08 00120 354 369,01
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050502 6 08 00120200349 369,01
Иные бюджетные ассигнования050502 6 08 001208005 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»050505 0 00 00000 36 000,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»050505 3 00 00000 36 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»050505 3 01 00000 36 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления050505 3 01 S6790 36 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050505 3 01 S679020036 000,00
ОБРАЗОВАНИЕ07   1 544 583 302,19
Дошкольное образование0701  572 248 263,16
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070101 0 00 00000 569 870 157,42
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070101 2 00 00000 91 606,67
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070101 2 01 00000 91 606,67
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070101 2 01 S6590 91 606,67
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 2 01 S659060091 606,67
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»070101 3 00 00000 55 300 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»070101 3 01 00000 55 300 000,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений070101 3 01 20120 55 300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070101 3 01 2012020036 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 3 01 2012060019 100 000,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070101 4 00 00000 514 478 550,75
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»070101 4 01 00000 503 715 900,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070101 4 01 09000 83 684 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 01 0900060083 684 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»070101 4 01 85350 420 031 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 01 85350600420 031 900,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»070101 4 08 00000 6 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей070101 4 08 20500 6 350 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 08 205006006 350 400,00
Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций»070101 4 11 00000 4 412 250,75
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций070101 4 11 S6880 4 412 250,75
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 11 S68806004 412 250,75
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»070103 0 00 00000 2 378 105,74
Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»070103 2 00 00000 2 378 105,74
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»070103 2 01 00000 2 378 105,74
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций070103 2 01 S6160 2 378 105,74
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070103 2 01 S61606002 378 105,74
Общее образование0702  770 337 619,37
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070201 0 00 00000 763 817 346,83
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»070201 1 00 00000 600 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»070201 1 02 00000 600 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений070201 1 02 20030 600 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 1 02 20030600600 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070201 2 00 00000 186 770,77
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070201 2 01 00000 186 770,77
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070201 2 01 S6590 186 770,77
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 2 01 S6590600186 770,77
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»070201 3 00 00000 182 713 966,95
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»070201 3 01 00000 8 682 430,24
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений070201 3 01 20120 8 682 430,24
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070201 3 01 20120200549 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 3 01 201206008 132 930,24
Основное мероприятие «Модернизацияшкольных систем образования»070201 3 05 00000 174 031 536,71
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений070201 3 05 20120 174 031 536,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070201 3 05 20120200171 605 707,86
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 3 05 201206002 425 828,85
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070201 4 00 00000 579 088 167,22
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»070201 4 02 00000 540 406 363,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий070201 4 02 09000 67 106 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 0900060067 106 700,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»070201 4 02 85090 431 878 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 85090600431 878 800,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию070201 4 02 85130 30 166 789,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению070201 4 02 85130300854 473,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 8513060029 312 316,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»070201 4 02 85160 11 249 574,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 8516060011 249 574,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому070201 4 02 85420 4 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению070201 4 02 854203004 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»070201 4 10 00000 31 638 600,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций070201 4 10 53030 31 638 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 10 5303060031 638 600,00
Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций»070201 4 11 00000 7 043 204,22
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций070201 4 11 S6880 7 043 204,22
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 11 S68806007 043 204,22
Подпрограмма «Доступная среда»070201 Д 00 00000 1 228 441,89
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»070201 Д 03 00000 1 228 441,89
Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом070201 Д 03 S6130 1 228 441,89
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 Д 03 S61306001 228 441,89
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»070202 0 00 00000 30 000,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»070202 9 00 00000 30 000,00
Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»070202 9 01 00000 30 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»070202 9 01 20070 30 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070202 9 01 2007060030 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»070203 0 00 00000 6 490 272,54
Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»070203 2 00 00000 6 490 272,54
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»070203 2 01 00000 6 490 272,54
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций070203 2 01 S6160 6 490 272,54
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070203 2 01 S61606006 490 272,54
Дополнительное образование детей0703  157 541 372,67
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070301 0 00 00000 157 303 562,12
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070301 2 00 00000 16 010,90
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070301 2 01 00000 16 010,90
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070301 2 01 S6590 16 010,90
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 2 01 S659060016 010,90
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»070301 3 00 00000 28 921 365,51
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»070301 3 01 00000 3 200 000,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений070301 3 01 20120 3 200 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 3 01 201206003 200 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»070301 3 03 00000 8 967 090,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности070301 3 03 S6010 8 967 090,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070301 3 03 S60102008 967 090,00
Региональный проект «Культурная среда»070301 3 A1 00000 16 754 275,51
Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств070301 3 A1 5519Б 16 754 275,51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070301 3 A1 5519Б20016 754 275,51
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070301 4 00 00000 46 006 100,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»070301 4 03 00000 45 706 100,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070301 4 03 09000 45 706 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 4 03 0900060045 706 100,00
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»070301 4 07 00000 300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»070301 4 07 20050 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 4 07 20050600300 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры»070301 8 00 00000 82 360 085,71
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»070301 8 01 00000 71 536 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070301 8 01 09000 71 536 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 8 01 0900060071 536 800,00
Региональный проект «Культурная среда»070301 8 A1 00000 10 714 285,71
Средства на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств070301 8 A1 Д5195 10 714 285,71
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 8 A1 Д519560010 714 285,71
Региональный проект «Творческие люди»070301 8 A2 00000 109 000,00
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры070301 8 A2 86280 109 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 8 A2 86280600109 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»070303 0 00 00000 237 810,55
Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»070303 2 00 00000 237 810,55
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»070303 2 01 00000 237 810,55
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций070303 2 01 S6160 237 810,55
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070303 2 01 S6160600237 810,55
Молодежная политика0707  8 621 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070701 0 00 00000 8 621 000,00
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»070701 1 00 00000 7 421 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»070701 1 01 00000 1 916 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070701 1 01 09000 1 640 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 01 090006001 640 000,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка»070701 1 01 20020 276 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 01 20020600276 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»070701 1 02 00000 5 205 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений070701 1 02 20030 5 205 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 02 200306005 205 000,00
Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»070701 1 03 00000 300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»070701 1 03 20040 300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 03 20040600300 000,00
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»070701 9 00 00000 1 200 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»070701 9 01 00000 1 050 000,00
Поддержка развития молодежного движения070701 9 01 20370 120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 20370200120 000,00
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи070701 9 01 20380 875 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 20380200875 000,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце070701 9 01 20390 55 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 2039020055 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»070701 9 02 00000 150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец070701 9 02 20400 150 000,00
Иные бюджетные ассигнования070701 9 02 20400800150 000,00
Другие вопросы в области образования0709  35 835 046,99
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070901 0 00 00000 35 693 429,99
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070901 4 00 00000 35 693 429,99
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»070901 4 04 00000 29 550 100,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий070901 4 04 09000 29 550 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070901 4 04 0900060029 550 100,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»070901 4 05 00000 900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»070901 4 05 20190 900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070901 4 05 20190200900 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»070901 4 06 00000 5 243 329,99
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления070901 4 06 00110 5 204 923,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами070901 4 06 001101005 204 923,20
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)070901 4 06 00120 38 406,79
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070901 4 06 0012020038 406,79
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»070905 0 00 00000 141 617,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»070905 3 00 00000 141 617,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»070905 3 01 00000 141 617,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления070905 3 01 S6790 141 617,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070905 3 01 S6790200141 617,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08   268 290 314,52
Культура0801  265 067 181,64
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»080101 0 00 00000 265 067 181,64
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»080101 3 00 00000 35 166 240,30
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»080101 3 03 00000 35 166 240,30
Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников»080101 3 03 20140 85 410,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 3 03 2014020085 410,00
Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры080101 3 03 20150 8 689 700,30
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности080101 3 03 201504008 689 700,30
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности080101 3 03 S6010 26 391 130,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 3 03 S601020026 391 130,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»080101 5 00 00000 206 385,98
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»080101 5 03 00000 206 385,98
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство080101 5 03 S6630 206 385,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 5 03 S6630200206 385,98
Подпрограмма «Развитие культуры»080101 8 00 00000 229 694 555,36
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»080101 8 01 00000 219 647 676,56
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий080101 8 01 09000 215 567 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 09000600215 567 100,00
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий080101 8 01 20350 1 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 8 01 203502001 800 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров080101 8 01 L4660 2 100 326,09
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 L46606002 100 326,09
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек080101 8 01 L5191 180 250,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 L5191600180 250,47
Региональный проект «Культурная среда»080101 8 A1 00000 10 000 000,00
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек080101 8 A1 54540 10 000 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 A1 5454060010 000 000,00
Региональный проект «Творческие люди»080101 8 A2 00000 46 878,80
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры080101 8 A2 86280 46 878,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 A2 8628060046 878,80
Другие вопросы в области культуры, кинематографии0804  3 223 132,88
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»080401 0 00 00000 3 163 597,60
Подпрограмма «Развитие культуры»080401 8 00 00000 3 163 597,60
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»080401 8 02 00000 3 163 597,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления080401 8 02 00110 2 887 965,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами080401 8 02 001101002 887 965,69
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)080401 8 02 00120 275 631,91
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080401 8 02 00120200275 631,91
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»080405 0 00 00000 59 535,28
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»080405 3 00 00000 59 535,28
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»080405 3 01 00000 59 535,28
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления080405 3 01 S6790 59 535,28
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080405 3 01 S679020059 535,28
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА10   109 948 853,23
Пенсионное обеспечение1001  6 115 630,22
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»100105 0 00 00000 6 115 630,22
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»100105 3 00 00000 6 115 630,22
Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»100105 3 03 00000 6 115 630,22
Доплата к пенсиям муниципальных служащих100105 3 03 01000 6 115 630,22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100105 3 03 010003006 115 630,22
Социальное обеспечение населения1003  49 697 527,01
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»100301 0 00 00000 43 582 599,01
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»100301 4 00 00000 43 582 599,01
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»100301 4 02 00000 3 068 835,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию100301 4 02 85130 3 068 835,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям100301 4 02 851306003 068 835,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»100301 4 09 00000 40 513 764,01
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях100301 4 09 R3040 40 513 764,01
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям100301 4 09 R304060040 513 764,01
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»100302 0 00 00000 6 114 928,00
Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»100302 7 00 00000 6 114 928,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»100302 7 01 00000 6 114 928,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»100302 7 01 51760 3 114 928,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100302 7 01 517603003 114 928,00
Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)100302 7 01 85010 3 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100302 7 01 850103003 000 000,00
Охрана семьи и детства1004  48 756 921,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»100401 0 00 00000 10 421 809,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»100401 4 00 00000 10 421 809,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»100401 4 01 00000 10 421 809,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования100401 4 01 85040 10 421 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100401 4 01 85040200156 327,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100401 4 01 8504030010 265 482,00
Непрограммные расходы городского бюджета100499 0 00 00000 38 335 112,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей100499 8 00 00000 38 335 112,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей100499 8 00 85430 37 985 112,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100499 8 00 854302007 878 112,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100499 8 00 8543030030 107 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения100499 8 00 85450 350 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100499 8 00 85450300350 000,00
Другие вопросы в области социальной политики1006  5 378 775,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»100605 0 00 00000 5 378 775,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»100605 3 00 00000 5 378 775,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»100605 3 01 00000 5 378 775,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству100605 3 01 85440 5 378 775,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами100605 3 01 854401004 744 239,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100605 3 01 85440200634 535,18
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ11   366 407 915,94
Физическая культура1101  160 551 827,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110101 0 00 00000 160 551 827,00
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»110101 3 00 00000 52 926 280,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»110101 3 02 00000 52 926 280,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности110101 3 02 S6010 52 926 280,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110101 3 02 S601020052 926 280,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»110101 7 00 00000 107 625 547,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»110101 7 01 00000 54 648 030,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий110101 7 01 09000 54 648 030,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110101 7 01 0900060054 648 030,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»110101 7 03 00000 52 977 517,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий110101 7 03 09000 52 977 517,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110101 7 03 0900060052 977 517,00
Массовый спорт1102  200 543 217,14
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110201 0 00 00000 200 543 217,14
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»110201 3 00 00000 182 845 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»110201 3 02 00000 182 845 000,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце110201 3 02 20250 182 845 000,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности110201 3 02 20250400182 845 000,00
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»110201 6 00 00000 17 698 217,14
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»110201 6 01 00000 2 147 717,14
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни110201 6 01 20300 166 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 20300200166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий110201 6 01 20320 20 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 2032020020 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике110201 6 01 20330 124 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110201 6 01 2033010080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 2033020044 000,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта110201 6 01 S6440 1 837 717,14
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110201 6 01 S6440100577 717,14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 S64402001 260 000,00
Основное мероприятие «Закупка оборудования для создания «умной» спортивной площадки»110201 6 03 00000 2 350 500,00
Расходы на реализация мероприятий, направленных на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок110201 6 03 L7530 2 350 500,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 03 L75302002 350 500,00
Основное мероприятие «Обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок»110201 6 04 00000 13 200 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок110201 6 04 Д7530 13 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 04 Д753020013 200 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта1105  5 312 871,80
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110501 0 00 00000 5 214 913,24
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»110501 6 00 00000 5 214 913,24
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»110501 6 02 00000 5 214 913,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления110501 6 02 00110 4 961 042,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110501 6 02 001101004 961 042,85
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)110501 6 02 00120 253 870,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110501 6 02 00120200253 870,39
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»110505 0 00 00000 97 958,56
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»110505 3 00 00000 97 958,56
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»110505 3 01 00000 97 958,56
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления110505 3 01 S6790 97 958,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110505 3 01 S679020097 958,56
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12   18 784 100,00
Телевидение и радиовещание1201  12 687 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»120105 0 00 00000 12 687 200,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»120105 1 00 00000 12 687 200,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»120105 1 01 00000 12 687 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий120105 1 01 09000 12 687 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям120105 1 01 0900060012 687 200,00
Периодическая печать и издательства1202  6 096 900,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»120205 0 00 00000 6 096 900,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»120205 1 00 00000 6 096 900,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»120205 1 01 00000 6 096 900,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий120205 1 01 09000 6 096 900,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям120205 1 01 090006006 096 900,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА13   100 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга1301  100 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»130105 0 00 00000 100 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»130105 2 00 00000 100 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»130105 2 03 00000 100 000,00
Обслуживание муниципального долга130105 2 03 21550 100 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга130105 2 03 21550700100 000,00»;

14) приложение 9 изложить в следующей редакции:

«Приложение 9

к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов

классификации расходов бюджетов Российской Федерации

руб.

НаименованиеРазделПодразделЦелевая статьяВид расходаСумма 2023Сумма 2024
Всего    2 165 754 876,402 387 031 769,38
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ01   162 892 517,29161 521 953,22
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования0102  2 210 699,592 210 699,59
Непрограммные расходы городского бюджета010299 0 00 00000 2 210 699,592 210 699,59
Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления010299 6 00 00000 2 210 699,592 210 699,59
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец010299 6 00 00050 2 210 699,592 210 699,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010299 6 00 000501002 210 699,592 210 699,59
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований0103  6 213 826,266 213 826,26
Непрограммные расходы городского бюджета010399 0 00 00000 6 213 826,266 213 826,26
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00000 6 213 826,266 213 826,26
Обеспечение деятельности  председателя представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00030 1 979 943,591 979 943,59
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 000301001 979 943,591 979 943,59
Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00040 930 887,04930 887,04
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 00040100930 887,04930 887,04
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления010399 5 00 00110 3 302 995,633 302 995,63
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010399 5 00 001101003 302 995,633 302 995,63
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций0104  52 701 958,4652 701 994,39
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»010405 0 00 00000 52 701 958,4652 701 994,39
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»010405 1 00 00000 594 316,50594 352,43
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»010405 1 02 00000 594 316,50594 352,43
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города010405 1 02 21530 250 000,00250 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 1 02 21530200250 000,00250 000,00
Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ010405 1 02 21560 100 000,00100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 1 02 21560200100 000,00100 000,00
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения010405 1 02 21570 244 316,50244 352,43
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 1 02 21570200244 316,50244 352,43
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»010405 3 00 00000 52 107 641,9652 107 641,96
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»010405 3 01 00000 52 107 641,9652 107 641,96
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления010405 3 01 00110 49 971 441,9649 971 441,96
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010405 3 01 0011010049 971 441,9649 971 441,96
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)010405 3 01 00120 966 000,00966 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 3 01 00120200966 000,00966 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления010405 3 01 S6790 1 170 200,001 170 200,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд010405 3 01 S67902001 170 200,001 170 200,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора0106  12 190 568,7112 190 568,71
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»010605 0 00 00000 8 986 892,258 986 892,25
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»010605 2 00 00000 8 986 892,258 986 892,25
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»010605 2 01 00000 8 986 892,258 986 892,25
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления010605 2 01 00110 8 986 892,258 986 892,25
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010605 2 01 001101008 986 892,258 986 892,25
Непрограммные расходы городского бюджета010699 0 00 00000 3 203 676,463 203 676,46
Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления010699 7 00 00000 3 203 676,463 203 676,46
Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления010699 7 00 00110 3 203 676,463 203 676,46
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами010699 7 00 001101003 203 676,463 203 676,46
Резервные фонды0111  5 000 000,005 000 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета011199 0 00 00000 5 000 000,005 000 000,00
Резервные фонды011199 3 00 00000 5 000 000,005 000 000,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец011199 3 00 05000 5 000 000,005 000 000,00
Иные бюджетные ассигнования011199 3 00 050008005 000 000,005 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы0113  84 575 464,2783 204 864,27
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»011301 0 00 00000 800 000,00800 000,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»011301 5 00 00000 800 000,00800 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»011301 5 01 00000 800 000,00800 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»011301 5 01 S6670 800 000,00800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011301 5 01 S667020040 000,0040 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям011301 5 01 S6670600760 000,00760 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»011303 0 00 00000 25 707 700,0025 707 700,00
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»011303 1 00 00000 25 707 700,0025 707 700,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»011303 1 02 00000 25 707 700,0025 707 700,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий011303 1 02 09000 25 707 700,0025 707 700,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям011303 1 02 0900060025 707 700,0025 707 700,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»011305 0 00 00000 57 554 764,2756 184 164,27
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»011305 1 00 00000 253 028,08253 028,08
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»011305 1 03 00000 253 028,08253 028,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления011305 1 03 00110 253 028,08253 028,08
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 1 03 00110100253 028,08253 028,08
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»011305 2 00 00000 4 339 116,334 339 116,33
Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»011305 2 02 00000 200 000,00200 000,00
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента011305 2 02 21540 200 000,00200 000,00
Иные бюджетные ассигнования011305 2 02 21540800200 000,00200 000,00
Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»011305 2 04 00000 4 139 116,334 139 116,33
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений011305 2 04 08000 4 139 116,334 139 116,33
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 2 04 080001004 139 116,334 139 116,33
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»011305 3 00 00000 42 936 219,8641 565 619,86
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»011305 3 01 00000 6 447 737,176 447 737,17
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»011305 3 01 85060 3 931 000,003 931 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850601003 736 075,003 736 075,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85060200194 925,00194 925,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»011305 3 01 85070 1 291 037,171 291 037,17
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850701001 057 958,411 057 958,41
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85070200233 078,76233 078,76
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»011305 3 01 85080 1 225 700,001 225 700,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 01 850801001 119 216,711 119 216,71
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 01 85080200106 483,29106 483,29
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»011305 3 02 00000 35 388 482,6934 017 882,69
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений011305 3 02 08000 35 388 482,6934 017 882,69
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами011305 3 02 0800010030 506 507,3930 506 507,39
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 02 080002004 881 975,303 511 375,30
Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»011305 3 04 00000 1 100 000,001 100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»011305 3 04 21680 1 100 000,001 100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 3 04 216802001 100 000,001 100 000,00
Подпрограмма «Муниципальное имущество»011305 4 00 00000 10 026 400,0010 026 400,00
Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»011305 4 02 00000 3 000 000,003 000 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»011305 4 02 21640 3 000 000,003 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд011305 4 02 216402003 000 000,003 000 000,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»011305 4 03 00000 7 026 400,007 026 400,00
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений011305 4 03 20270 7 026 400,007 026 400,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности011305 4 03 202704007 026 400,007 026 400,00
Непрограммные расходы городского бюджета011399 0 00 00000 513 000,00513 000,00
Иные непрограммные мероприятия011399 9 00 00000 513 000,00513 000,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования011399 9 00 03050 513 000,00513 000,00
Иные бюджетные ассигнования011399 9 00 03050800513 000,00513 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ03   14 432 772,6014 537 972,60
Органы юстиции0304  4 021 145,004 126 345,00
Непрограммные расходы городского бюджета030499 0 00 00000 4 021 145,004 126 345,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния030499 4 00 00000 4 021 145,004 126 345,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета030499 4 00 59300 1 594 800,001 700 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами030499 4 00 593001001 594 800,001 700 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета030499 4 00 85020 2 426 345,002 426 345,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами030499 4 00 850201001 510 314,561 510 314,56
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд030499 4 00 85020200916 030,44916 030,44
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность0310  10 411 627,6010 411 627,60
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»031003 0 00 00000 10 411 627,6010 411 627,60
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»031003 1 00 00000 10 411 627,6010 411 627,60
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»031003 1 02 00000 10 411 627,6010 411 627,60
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений031003 1 02 08000 10 111 627,6010 111 627,60
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами031003 1 02 080001009 561 627,609 561 627,60
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд031003 1 02 08000200550 000,00550 000,00
Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения031003 1 02 21310 300 000,00300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд031003 1 02 21310200300 000,00300 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА04   56 806 093,4057 757 972,19
Общеэкономические вопросы0401  1 028 200,001 028 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»040105 0 00 00000 1 028 200,001 028 200,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»040105 3 00 00000 1 028 200,001 028 200,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»040105 3 01 00000 1 028 200,001 028 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»040105 3 01 85340 1 028 200,001 028 200,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами040105 3 01 85340100928 433,11928 433,11
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040105 3 01 8534020099 766,8999 766,89
Транспорт0408  12 000 000,0012 000 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»040802 0 00 00000 12 000 000,0012 000 000,00
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»040802 2 00 00000 12 000 000,0012 000 000,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»040802 2 01 00000 12 000 000,0012 000 000,00
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам040802 2 01 61040 12 000 000,0012 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040802 2 01 6104020012 000 000,0012 000 000,00
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)0409  39 288 893,4040 240 772,19
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»040902 0 00 00000 39 288 893,4040 240 772,19
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»040902 1 00 00000 39 288 893,4040 240 772,19
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»040902 1 01 00000 39 288 893,4040 240 772,19
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним040902 1 01 21000 28 288 893,4028 240 772,19
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 2100020028 288 893,4028 240 772,19
Обеспечение безопасности дорожного движения040902 1 01 21010 11 000 000,0012 000 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд040902 1 01 2101020011 000 000,0012 000 000,00
Другие вопросы в области национальной экономики0412  4 489 000,004 489 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»041202 0 00 00000 1 500 000,001 500 000,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»041202 6 00 00000 600 000,00600 000,00
Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»041202 6 02 00000 600 000,00600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»041202 6 02 61110 600 000,00600 000,00
Иные бюджетные ассигнования041202 6 02 61110800600 000,00600 000,00
Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»041202 8 00 00000 900 000,00900 000,00
Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»041202 8 01 00000 900 000,00900 000,00
Изготовление проектов межевания и планировки территории041202 8 01 26020 900 000,00900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041202 8 01 26020200900 000,00900 000,00
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»041204 0 00 00000 2 989 000,002 989 000,00
Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»041204 1 00 00000 2 450 000,002 450 000,00
Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»041204 1 01 00000 150 000,00150 000,00
Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня041204 1 01 21400 100 000,00100 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 1 01 21400200100 000,00100 000,00
Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов041204 1 01 21420 50 000,0050 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 1 01 2142020050 000,0050 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»041204 1 02 00000 2 300 000,002 300 000,00
Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец041204 1 02 21410 1 300 000,001 300 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 214108001 300 000,001 300 000,00
Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»041204 1 02 21450 600 000,00600 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 21450800600 000,00600 000,00
Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства041204 1 02 21460 400 000,00400 000,00
Иные бюджетные ассигнования041204 1 02 21460800400 000,00400 000,00
Подпрограмма «Развитие туризма»041204 2 00 00000 539 000,00539 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»041204 2 01 00000 509 000,00509 000,00
Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров041204 2 01 21470 300 000,00300 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 01 21470200300 000,00300 000,00
Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня041204 2 01 21480 209 000,00209 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 01 21480200209 000,00209 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»041204 2 02 00000 30 000,0030 000,00
Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции041204 2 02 21490 30 000,0030 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд041204 2 02 2149020030 000,0030 000,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО05   374 704 959,32481 209 920,99
Жилищное хозяйство0501  192 816 401,695 200 000,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050102 0 00 00000 192 816 401,695 200 000,00
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»050102 3 00 00000 5 200 000,005 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»050102 3 01 00000 5 200 000,005 200 000,00
Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности050102 3 01 21050 5 200 000,005 200 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050102 3 01 210502005 200 000,005 200 000,00
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»050102 4 00 00000 187 616 401,690,00
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»050102 4 F3 00000 187 616 401,690,00
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства050102 4 F3 67483 97 663 206,760,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 6748340097 663 206,760,00
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства050102 4 F3 67484 17 811 129,300,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 6748440017 811 129,300,00
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета050102 4 F3 6748S 72 142 065,630,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050102 4 F3 6748S40072 142 065,630,00
Коммунальное хозяйство0502  32 653 945,65322 275 733,14
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050202 0 00 00000 32 653 945,65322 275 733,14
Подпрограмма «Чистая вода»050202 5 00 00000 32 653 945,65322 275 733,14
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения»050202 5 01 00000 32 653 945,65128 236 141,30
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства050202 5 01 S6390 32 653 945,65128 236 141,30
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050202 5 01 S639040032 653 945,65128 236 141,30
Региональный проект «Жилье»050202 5 F1 00000 0,00194 039 591,84
Расходы на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий050202 5 F1 50212 0,00194 039 591,84
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050202 5 F1 502124000,00194 039 591,84
Благоустройство0503  139 898 770,22144 398 346,09
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050302 0 00 00000 61 730 209,1657 143 141,63
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»050302 6 00 00000 61 730 209,1657 143 141,63
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»050302 6 01 00000 60 626 701,1656 039 633,63
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий050302 6 01 09000 39 706 800,0029 447 908,70
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям050302 6 01 0900060039 706 800,0029 447 908,70
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки050302 6 01 21100 20 700 773,0326 372 596,80
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 01 2110020020 700 773,0326 372 596,80
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца050302 6 01 21170 180 000,00180 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению050302 6 01 21170300180 000,00180 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»050302 6 01 85190 39 128,1339 128,13
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 01 8519020039 128,1339 128,13
Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»050302 6 04 00000 1 103 508,001 103 508,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»050302 6 04 85170 1 103 508,001 103 508,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050302 6 04 851702001 103 508,001 103 508,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»050306 0 00 00000 17 232 000,0017 232 000,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»050306 1 00 00000 17 232 000,0017 232 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»050306 1 02 00000 600 000,00600 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения050306 1 02 26090 600 000,00600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050306 1 02 26090200600 000,00600 000,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»050306 1 03 00000 16 632 000,0016 632 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения050306 1 03 21720 16 632 000,0016 632 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050306 1 03 2172020016 632 000,0016 632 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»050307 0 00 00000 60 936 561,0670 023 204,46
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»050307 1 00 00000 60 936 561,0670 023 204,46
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»050307 1 F2 00000 60 936 561,0670 023 204,46
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды050307 1 F2 55550 32 821 160,0441 907 803,44
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 F2 5555040032 821 160,0441 907 803,44
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта050307 1 F2 Д5551 28 115 401,0228 115 401,02
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности050307 1 F2 Д555140028 115 401,0228 115 401,02
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства0505  9 335 841,769 335 841,76
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»050502 0 00 00000 9 335 841,769 335 841,76
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»050502 6 00 00000 9 335 841,769 335 841,76
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»050502 6 03 00000 4 931 900,004 931 900,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления050502 6 03 00110 4 791 172,844 791 172,84
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами050502 6 03 001101004 791 172,844 791 172,84
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)050502 6 03 00120 140 727,16140 727,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд050502 6 03 00120200140 727,16140 727,16
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец»050502 6 08 00000 4 403 941,764 403 941,76
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления050502 6 08 00110 4 403 941,764 403 941,76
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами050502 6 08 001101004 403 941,764 403 941,76
ОБРАЗОВАНИЕ07   1 152 958 475,261 244 958 040,89
Дошкольное образование0701  461 107 310,62475 237 938,78
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070101 0 00 00000 460 759 110,62474 682 138,78
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070101 2 00 00000 63 359,0963 308,78
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070101 2 01 00000 63 359,0963 308,78
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070101 2 01 S6590 63 359,0963 308,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 2 01 S659060063 359,0963 308,78
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070101 4 00 00000 460 057 830,00474 618 830,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»070101 4 01 00000 453 707 430,00468 268 430,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070101 4 01 09000 45 189 400,0059 750 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 01 0900060045 189 400,0059 750 400,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»070101 4 01 85350 408 518 030,00408 518 030,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 01 85350600408 518 030,00408 518 030,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»070101 4 08 00000 6 350 400,006 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей070101 4 08 20500 6 350 400,006 350 400,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 4 08 205006006 350 400,006 350 400,00
Подпрограмма «Доступная среда»070101 Д 00 00000 637 921,530,00
Основное мероприятие «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях»070101 Д 02 00000 637 921,530,00
Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях070101 Д 02 S6310 637 921,530,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070101 Д 02 S6310600637 921,530,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»070106 0 00 00000 348 200,00555 800,00
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»070106 1 00 00000 348 200,00555 800,00
Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»070106 1 01 00000 348 200,00555 800,00
Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные070106 1 01 21730 348 200,00555 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070106 1 01 21730600348 200,00555 800,00
Общее образование0702  540 252 729,30618 120 365,80
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070201 0 00 00000 538 602 729,30616 470 365,80
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070201 2 00 00000 206 127,47205 963,78
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070201 2 01 00000 206 127,47205 963,78
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070201 2 01 S6590 206 127,47205 963,78
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 2 01 S6590600206 127,47205 963,78
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»070201 3 00 00000 2 772 500,0066 984 419,02
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»070201 3 01 00000 2 772 500,0066 984 419,02
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений070201 3 01 20120 2 772 500,002 772 500,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 3 01 201206002 772 500,002 772 500,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности070201 3 01 S6010 0,0064 211 919,02
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070201 3 01 S60102000,0064 211 919,02
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070201 4 00 00000 534 791 063,00549 279 983,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»070201 4 02 00000 503 152 463,00514 829 063,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий070201 4 02 09000 36 237 600,0047 914 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 0900060036 237 600,0047 914 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»070201 4 02 85090 425 494 000,00425 494 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 85090600425 494 000,00425 494 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию070201 4 02 85130 30 166 789,0030 166 789,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению070201 4 02 85130300854 473,00854 473,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 8513060029 312 316,0029 312 316,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»070201 4 02 85160 11 249 574,0011 249 574,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 02 8516060011 249 574,0011 249 574,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому070201 4 02 85420 4 500,004 500,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению070201 4 02 854203004 500,004 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»070201 4 10 00000 31 638 600,0034 450 920,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций070201 4 10 53030 31 638 600,0034 450 920,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 4 10 5303060031 638 600,0034 450 920,00
Подпрограмма «Доступная среда»070201 Д 00 00000 833 038,830,00
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»070201 Д 03 00000 833 038,830,00
Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом070201 Д 03 S6130 833 038,830,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070201 Д 03 S6130600833 038,830,00
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»070202 0 00 00000 30 000,0030 000,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»070202 9 00 00000 30 000,0030 000,00
Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»070202 9 01 00000 30 000,0030 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»070202 9 01 20070 30 000,0030 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070202 9 01 2007060030 000,0030 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»070203 0 00 00000 1 620 000,001 620 000,00
Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»070203 2 00 00000 1 620 000,001 620 000,00
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»070203 2 01 00000 1 620 000,001 620 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций070203 2 01 S6160 1 620 000,001 620 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070203 2 01 S61606001 620 000,001 620 000,00
Дополнительное образование детей0703  111 156 428,14111 157 729,11
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070301 0 00 00000 111 156 428,14111 157 729,11
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»070301 2 00 00000 12 670,5912 661,80
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»070301 2 01 00000 12 670,5912 661,80
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций070301 2 01 S6590 12 670,5912 661,80
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 2 01 S659060012 670,5912 661,80
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070301 4 00 00000 43 122 000,0043 122 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»070301 4 03 00000 42 822 000,0042 822 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070301 4 03 09000 42 822 000,0042 822 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 4 03 0900060042 822 000,0042 822 000,00
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»070301 4 07 00000 300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»070301 4 07 20050 300 000,00300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 4 07 20050600300 000,00300 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры»070301 8 00 00000 68 021 757,5568 023 067,31
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»070301 8 01 00000 67 843 800,0067 843 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070301 8 01 09000 67 843 800,0067 843 800,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 8 01 0900060067 843 800,0067 843 800,00
Региональный проект «Творческие люди»070301 8 A2 00000 177 957,55179 267,31
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры070301 8 A2 86280 177 957,55179 267,31
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070301 8 A2 86280600177 957,55179 267,31
Молодежная политика0707  8 621 000,008 621 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070701 0 00 00000 8 621 000,008 621 000,00
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»070701 1 00 00000 7 421 000,007 421 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»070701 1 01 00000 1 916 000,001 916 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий070701 1 01 09000 1 640 000,001 640 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 01 090006001 640 000,001 640 000,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка»070701 1 01 20020 276 000,00276 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 01 20020600276 000,00276 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»070701 1 02 00000 5 205 000,005 205 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений070701 1 02 20030 5 205 000,005 205 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 02 200306005 205 000,005 205 000,00
Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»070701 1 03 00000 300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»070701 1 03 20040 300 000,00300 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070701 1 03 20040600300 000,00300 000,00
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»070701 9 00 00000 1 200 000,001 200 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»070701 9 01 00000 1 050 000,001 050 000,00
Поддержка развития молодежного движения070701 9 01 20370 120 000,00120 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 20370200120 000,00120 000,00
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи070701 9 01 20380 875 000,00875 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 20380200875 000,00875 000,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце070701 9 01 20390 55 000,0055 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070701 9 01 2039020055 000,0055 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»070701 9 02 00000 150 000,00150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец070701 9 02 20400 150 000,00150 000,00
Иные бюджетные ассигнования070701 9 02 20400800150 000,00150 000,00
Другие вопросы в области образования0709  31 821 007,2031 821 007,20
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»070901 0 00 00000 31 821 007,2031 821 007,20
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»070901 4 00 00000 31 821 007,2031 821 007,20
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»070901 4 04 00000 25 951 600,0025 951 600,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий070901 4 04 09000 25 951 600,0025 951 600,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям070901 4 04 0900060025 951 600,0025 951 600,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»070901 4 05 00000 900 000,00900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»070901 4 05 20190 900 000,00900 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд070901 4 05 20190200900 000,00900 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»070901 4 06 00000 4 969 407,204 969 407,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления070901 4 06 00110 4 969 407,204 969 407,20
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами070901 4 06 001101004 969 407,204 969 407,20
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ08   163 337 362,54168 346 984,28
Культура0801  160 477 362,54165 486 984,28
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»080101 0 00 00000 160 477 362,54165 486 984,28
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»080101 5 00 00000 206 385,98206 385,98
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»080101 5 03 00000 206 385,98206 385,98
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство080101 5 03 S6630 206 385,98206 385,98
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 5 03 S6630200206 385,98206 385,98
Подпрограмма «Развитие культуры»080101 8 00 00000 160 270 976,56165 280 598,30
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»080101 8 01 00000 160 270 976,56165 280 598,30
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий080101 8 01 09000 156 185 400,00160 871 000,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 09000600156 185 400,00160 871 000,00
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий080101 8 01 20350 1 800 000,001 800 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд080101 8 01 203502001 800 000,001 800 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров080101 8 01 L4660 2 105 326,092 429 347,83
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 L46606002 105 326,092 429 347,83
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек080101 8 01 L5191 180 250,47180 250,47
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям080101 8 01 L5191600180 250,47180 250,47
Другие вопросы в области культуры, кинематографии0804  2 860 000,002 860 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»080401 0 00 00000 2 860 000,002 860 000,00
Подпрограмма «Развитие культуры»080401 8 00 00000 2 860 000,002 860 000,00
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»080401 8 02 00000 2 860 000,002 860 000,00
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления080401 8 02 00110 2 860 000,002 860 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами080401 8 02 001101002 860 000,002 860 000,00
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА10   115 638 318,32109 065 854,21
Пенсионное обеспечение1001  6 079 630,226 079 630,22
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»100105 0 00 00000 6 079 630,226 079 630,22
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»100105 3 00 00000 6 079 630,226 079 630,22
Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»100105 3 03 00000 6 079 630,226 079 630,22
Доплата к пенсиям муниципальных служащих100105 3 03 01000 6 079 630,226 079 630,22
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100105 3 03 010003006 079 630,226 079 630,22
Социальное обеспечение населения1003  55 189 035,1054 822 784,99
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»100301 0 00 00000 43 682 198,1044 822 784,99
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»100301 4 00 00000 43 682 198,1044 822 784,99
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»100301 4 02 00000 3 068 835,003 068 835,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию100301 4 02 85130 3 068 835,003 068 835,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям100301 4 02 851306003 068 835,003 068 835,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»100301 4 09 00000 40 613 363,1041 753 949,99
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях100301 4 09 R3040 40 613 363,1041 753 949,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям100301 4 09 R304060040 613 363,1041 753 949,99
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»100302 0 00 00000 11 506 837,0010 000 000,00
Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»100302 7 00 00000 11 506 837,0010 000 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»100302 7 01 00000 11 506 837,0010 000 000,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»100302 7 01 51760 1 506 837,000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100302 7 01 517603001 506 837,000,00
Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)100302 7 01 85010 10 000 000,0010 000 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100302 7 01 8501030010 000 000,0010 000 000,00
Охрана семьи и детства1004  49 240 338,0043 032 944,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»100401 0 00 00000 10 421 809,0010 421 809,00
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»100401 4 00 00000 10 421 809,0010 421 809,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»100401 4 01 00000 10 421 809,0010 421 809,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования100401 4 01 85040 10 421 809,0010 421 809,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100401 4 01 85040200156 327,00156 327,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100401 4 01 8504030010 265 482,0010 265 482,00
Непрограммные расходы городского бюджета100499 0 00 00000 38 818 529,0032 611 135,00
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей100499 8 00 00000 38 818 529,0032 611 135,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей100499 8 00 85430 38 468 529,0032 261 135,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100499 8 00 854302008 072 529,006 265 135,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100499 8 00 8543030030 396 000,0025 996 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения100499 8 00 85450 350 000,00350 000,00
Социальное обеспечение и иные выплаты населению100499 8 00 85450300350 000,00350 000,00
Другие вопросы в области социальной политики1006  5 129 315,005 130 495,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»100605 0 00 00000 5 129 315,005 130 495,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»100605 3 00 00000 5 129 315,005 130 495,00
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»100605 3 01 00000 5 129 315,005 130 495,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству100605 3 01 85440 5 129 315,005 130 495,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами100605 3 01 854401004 556 165,824 556 165,82
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд100605 3 01 85440200573 149,18574 329,18
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ11   88 904 077,6788 952 771,00
Физическая культура1101  83 275 700,0083 275 699,99
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110101 0 00 00000 83 275 700,0083 275 699,99
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»110101 7 00 00000 83 275 700,0083 275 699,99
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»110101 7 01 00000 41 452 200,0041 452 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий110101 7 01 09000 41 452 200,0041 452 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110101 7 01 0900060041 452 200,0041 452 200,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»110101 7 03 00000 41 823 500,0041 823 499,99
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий110101 7 03 09000 41 823 500,0041 823 499,99
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110101 7 03 0900060041 823 500,0041 823 499,99
Массовый спорт1102  310 000,00310 000,00
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110201 0 00 00000 310 000,00310 000,00
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»110201 6 00 00000 310 000,00310 000,00
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»110201 6 01 00000 310 000,00310 000,00
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни110201 6 01 20300 166 000,00166 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 20300200166 000,00166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий110201 6 01 20320 20 000,0020 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 2032020020 000,0020 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике110201 6 01 20330 124 000,00124 000,00
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110201 6 01 2033010080 000,0080 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд110201 6 01 2033020044 000,0044 000,00
Спорт высших достижений1103  357 334,82406 028,16
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110301 0 00 00000 357 334,82406 028,16
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»110301 7 00 00000 357 334,82406 028,16
Региональный проект «Спорт — норма жизни»110301 7 P5 00000 357 334,82406 028,16
Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки110301 7 P5 86820 357 334,82406 028,16
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям110301 7 P5 86820600357 334,82406 028,16
Другие вопросы в области физической культуры и спорта1105  4 961 042,854 961 042,85
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»110501 0 00 00000 4 961 042,854 961 042,85
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»110501 6 00 00000 4 961 042,854 961 042,85
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»110501 6 02 00000 4 961 042,854 961 042,85
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления110501 6 02 00110 4 961 042,854 961 042,85
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами110501 6 02 001101004 961 042,854 961 042,85
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ12   14 480 300,0014 480 300,00
Телевидение и радиовещание1201  11 382 200,0011 382 200,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»120105 0 00 00000 11 382 200,0011 382 200,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»120105 1 00 00000 11 382 200,0011 382 200,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»120105 1 01 00000 11 382 200,0011 382 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий120105 1 01 09000 11 382 200,0011 382 200,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям120105 1 01 0900060011 382 200,0011 382 200,00
Периодическая печать и издательства1202  3 098 100,003 098 100,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»120205 0 00 00000 3 098 100,003 098 100,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»120205 1 00 00000 3 098 100,003 098 100,00
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»120205 1 01 00000 3 098 100,003 098 100,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий120205 1 01 09000 3 098 100,003 098 100,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям120205 1 01 090006003 098 100,003 098 100,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА13   100 000,00100 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга1301  100 000,00100 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»130105 0 00 00000 100 000,00100 000,00
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»130105 2 00 00000 100 000,00100 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»130105 2 03 00000 100 000,00100 000,00
Обслуживание муниципального долга130105 2 03 21550 100 000,00100 000,00
Обслуживание государственного (муниципального) долга130105 2 03 21550700100 000,00100 000,00
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ    21 500 000,0046 100 000,00
Условно утвержденные расходы    21 500 000,0046 100 000,00
Непрограммные расходы городского бюджета    21 500 000,0046 100 000,00
Иные непрограммные мероприятия    21 500 000,0046 100 000,00
Условно утвержденные расходы    21 500 000,0046 100 000,00
Иные бюджетные ассигнования    21 500 000,0046 100 000,00»;

15) приложение 10 изложить в следующей редакции:

«Приложение 10

к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год

руб.

НаименованиеЦелевая статьяВид расходаРазделПодразделСумма
МППМпОМНаправление
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»01      2 224 650 640,99
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»011     8 021 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»01101    1 916 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)011010900060007071 640 000,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01101200206000707276 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»01102    5 805 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01102200306000702600 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)011022003060007075 205 000,00
Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»01103    300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01103200406000707300 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»012     294 388,34
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»01201    294 388,34
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S6590600070191 606,67
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S65906000702186 770,77
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S6590600070316 010,90
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»013     537 872 852,76
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»01301    67 182 430,24
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0130120120200070136 200 000,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01301201202000702549 500,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0130120120600070119 100 000,00
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013012012060007028 132 930,24
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013012012060007033 200 000,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»01302    235 771 280,00
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)01302202504001102182 845 000,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01302S6010200110152 926 280,00
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»01303    44 133 330,30
Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0130320140200080185 410,00
Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)013032015040008018 689 700,30
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01303S601020007038 967 090,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01303S6010200080126 391 130,00
Основное мероприятие «Модернизацияшкольных систем образования»01305    174 031 536,71
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01305201202000702171 605 707,86
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013052012060007022 425 828,85
Региональный проект «Культурная среда»013A1    16 754 275,51
Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)013A15519Б200070316 754 275,51
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»014     1 229 270 655,97
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»01401    514 137 709,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140109000600070183 684 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01401850402001004156 327,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)0140185040300100410 265 482,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01401853506000701420 031 900,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»01402    543 475 198,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140209000600070267 106 700,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01402850906000702431 878 800,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)01402851303000702854 473,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140285130600070229 312 316,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)014028513060010033 068 835,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140285160600070211 249 574,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)014028542030007024 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»01403    45 706 100,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140309000600070345 706 100,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»01404    29 550 100,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140409000600070929 550 100,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»01405    900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01405201902000709900 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»01406    5 243 329,99
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)014060011010007095 204 923,20
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0140600120200070938 406,79
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»01407    300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01407200506000703300 000,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»01408    6 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)014082050060007016 350 400,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»01409    40 513 764,01
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01409R3040600100340 513 764,01
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»01410    31 638 600,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0141053030600070231 638 600,00
Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций»01411    11 455 454,97
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01411S688060007014 412 250,75
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01411S688060007027 043 204,22
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»015     1 006 385,98
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»01501    800 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01501S6670200011340 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01501S66706000113760 000,00
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»01503    206 385,98
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01503S66302000801206 385,98
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»016     22 913 130,38
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»01601    2 147 717,14
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01601203002001102166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0160120320200110220 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0160120330100110280 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0160120330200110244 000,00
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)01601S64401001102577 717,14
Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01601S644020011021 260 000,00
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»01602    5 214 913,24
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)016020011010011054 961 042,85
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01602001202001105253 870,39
Основное мероприятие «Закупка оборудования для создания «умной» спортивной площадки»01603    2 350 500,00
Расходы на реализация мероприятий, направленных на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01603L753020011022 350 500,00
Основное мероприятие «Обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок»01604    13 200 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01604Д7530200110213 200 000,00
Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»017     107 625 547,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»01701    54 648 030,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0170109000600110154 648 030,00
Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»01703    52 977 517,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0170309000600110152 977 517,00
Подпрограмма «Развитие культуры»018     315 218 238,67
Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»01801    291 184 476,56
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0180109000600070371 536 800,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01801090006000801215 567 100,00
Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)018012035020008011 800 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01801L466060008012 100 326,09
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01801L51916000801180 250,47
Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»01802    3 163 597,60
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)018020011010008042 887 965,69
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01802001202000804275 631,91
Региональный проект «Культурная среда»018A1    20 714 285,71
Расходы на создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)018A154540600080110 000 000,00
Средства на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)018A1Д5195600070310 714 285,71
Региональный проект «Творческие люди»018A2    155 878,80
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)018A2862806000703109 000,00
Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)018A286280600080146 878,80
Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»019     1 200 000,00
Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»01901    1 050 000,00
Поддержка развития молодежного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01901203702000707120 000,00
Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие  духовно-нравственному развитию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01901203802000707875 000,00
Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0190120390200070755 000,00
Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»01902    150 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)01902204008000707150 000,00
Подпрограмма «Доступная среда»01Д     1 228 441,89
Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»01Д03    1 228 441,89
Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01Д03S613060007021 228 441,89
Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»02      992 797 647,48
Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»021     536 134 737,36
Основное мероприятие «Дорожная деятельность»02101    114 686 755,12
Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02101210002000409106 558 039,80
Обеспечение безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)021012101020004097 978 715,32
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02101212202000409150 000,00
Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»021R1    421 447 982,24
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)021R1Д39342000409421 447 982,24
Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»022     21 900 000,00
Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»02201    21 900 000,00
Оптимизация внутригородской маршрутной сети (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)022012104020004087 300 000,00
Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятиям в связи с выполнением работ, оказанием услуг (Иные бюджетные ассигнования)022016103080004082 600 000,00
Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0220161040200040812 000 000,00
Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»023     5 200 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»02301    5 200 000,00
Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)023012105020005015 200 000,00
Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»024     195 692 150,11
Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»024F3    195 692 150,11
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)024F367483400050197 973 120,49
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)024F367484400050117 856 929,62
Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)024F36748S400050179 862 100,00
Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»026     215 655 832,01
Основное мероприятие «Содержание городских территорий»02601    203 469 675,55
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0260109000600050358 882 300,00
Прокладка сетей уличного освещения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)0260121090400050310 000 000,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0260121100200050224 000 000,00
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0260121100200050340 157 086,85
Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)02601211006000113729 000,00
Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)02601211703000503180 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0260185190200050339 128,13
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)0260198010400041229 489 795,92
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02601L299120005031 257 034,48
Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)02601S6230600040938 735 330,17
Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»02602    600 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань» (Иные бюджетные ассигнования)02602611108000412600 000,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»02603    5 519 439,77
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)026030011010005054 996 070,76
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02603001202000505513 369,01
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования)0260300120800050510 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»02604    1 103 508,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)026048517020005031 103 508,00
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец»02608    4 963 208,69
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)026080011010005054 608 839,68
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02608001202000505349 369,01
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования)026080012080005055 000,00
Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»027     6 114 928,00
Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»02701    6 114 928,00
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)027015176030010033 114 928,00
Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)027018501030010033 000 000,00
Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»028     12 070 000,00
Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»02801    10 600 000,00
Изготовление проектов межевания и планировки территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)02801260202000412600 000,00
Изготовление Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0280126030200041210 000 000,00
Региональный проект «Жилье»028F1    1 470 000,00
Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов и документации по планировке территории городского округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)028F18602020004121 470 000,00
Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»029     30 000,00
Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»02901    30 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0290120070600070230 000,00
Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»03      75 215 916,43
Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»031     66 109 727,60
Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»03101    5 000,00
Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)031012130020001135 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»03102    66 104 727,60
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)031020800010003109 561 627,60
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)031020800020003101 795 300,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)0310208000800031014 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0310209000600011354 433 800,00
Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)03102213102000310300 000,00
Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»032     9 106 188,83
Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»03201    9 106 188,83
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)03201S616060007012 378 105,74
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)03201S616060007026 490 272,54
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)03201S61606000703237 810,55
Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»04      2 989 000,00
Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»041     2 450 000,00
Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»04101    150 000,00
Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)04101214002000412100 000,00
Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0410121420200041250 000,00
Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»04102    2 300 000,00
Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)041022141080004121 300 000,00
Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (Иные бюджетные ассигнования)04102214508000412600 000,00
Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства (Иные бюджетные ассигнования)04102214608000412400 000,00
Подпрограмма «Развитие туризма»042     539 000,00
Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»04201    359 000,00
Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)04201214702000412300 000,00
Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0420121480200041259 000,00
Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»04202    180 000,00
Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)04202214902000412180 000,00
Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»05      177 613 525,00
Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»051     19 637 128,08
Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»05101    18 784 100,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0510109000600120112 687 200,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)051010900060012026 096 900,00
Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»05102    600 000,00
Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05102215302000104250 000,00
Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05102215602000104100 000,00
Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05102215702000104250 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»05103    253 028,08
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)05103001101000113253 028,08
Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»052     16 408 187,30
Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»05201    11 008 187,30
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0520100110100010610 032 482,65
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05201001202000106957 704,65
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования)0520100120800010618 000,00
Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»05202    200 000,00
Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента (Иные бюджетные ассигнования)05202215408000113200 000,00
Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»05203    100 000,00
Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга)05203215507001301100 000,00
Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»05204    5 100 000,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)052040800010001134 139 116,33
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05204080002000113960 883,67
Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»053     125 958 210,95
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»05301    73 526 592,34
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0530100110100010453 392 362,96
Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)053010012020001045 739 739,28
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)053018506010001133 953 487,39
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301850602000113167 512,61
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)053018507010001131 131 537,16
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301850702000113221 846,94
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)053018508010001131 181 747,71
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301850802000113106 483,29
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)05301853401000401966 244,98
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301853402000401116 655,02
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)053018544010010064 744 239,82
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301854402001006634 535,18
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S6790200010388 427,76
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S67902000104565 283,52
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S67902000106181 377,88
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S6790200050536 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S67902000709141 617,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S6790200080459 535,28
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05301S6790200110597 958,56
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»05302    45 215 988,39
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0530208000100011331 397 451,39
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0530208000200011312 917 993,00
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)05302080008000113900 544,00
Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»05303    6 115 630,22
Доплата к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)053030100030010016 115 630,22
Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»05304    1 100 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)053042168020001131 100 000,00
Подпрограмма «Муниципальное имущество»054     15 609 998,67
Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»05401    482 736,67
Обеспечение эффективности использования муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)05401216002000113482 736,67
Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»05402    3 632 881,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)054022164020001133 632 881,00
Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»05403    11 494 381,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)054032024020001134 467 981,00
Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)054032027040001137 026 400,00
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»06      68 337 630,48
Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»061     68 337 630,48
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»06102    44 705 630,48
Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)06102260802000502447 336,48
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)06102260902000503600 000,00
Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)06102S6080200050243 658 294,00
Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»06103    23 632 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0610321720200050323 632 000,00
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»07      251 142 856,52
Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»071     251 142 856,52
Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»07101    60 000 000,00
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0710122000200050360 000 000,00
Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»07102    11 404 008,78
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0710222010200050381 268,78
Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)0710222010400050311 322 740,00
Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»07104    12 552 286,68
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)07104220402000503759 666,37
Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)07104S6420200050311 792 620,31
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»071F2    167 186 561,06
Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)071F2542404000503106 250 000,00
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)071F255550400050332 821 160,04
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)071F2Д5551400050328 115 401,02
Итого по Муниципальным программам       3 792 747 216,90
Непрограммные расходы городского бюджета99      77 891 947,01
Резервные фонды993     5 000 000,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)99300050002000113122 452,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)9930005000300011372 000,00
Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)993000500080001114 805 548,00
Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния994     4 566 345,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)994005930010003042 090 000,00
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)994008502010003041 725 757,70
Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)99400850202000304750 587,30
Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления995     6 910 539,53
Обеспечение деятельности  председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)995000003010001032 167 399,59
Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)99500000401000103981 822,04
Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)995000011010001033 468 141,63
Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)99500001202000103293 176,27
Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления996     2 210 699,59
Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)996000005010001022 210 699,59
Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления997     3 649 995,90
Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)997000011010001063 432 933,46
Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)99700001202000106217 062,44
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей998     38 335 112,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)998008543020010047 878 112,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)9980085430300100430 107 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)99800854503001004350 000,00
Иные непрограммные мероприятия999     17 219 254,99
Проведение выборов в представительный орган городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)9990000010800010714 727 000,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)9990003050200011314 827,99
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)999000305080001131 709 927,00
Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)99900030508000409545 000,00
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)99900512002000105222 500,00
ВСЕГО       3 870 639 163,91»;

16) приложение 11 изложить в следующей редакции:

«Приложение 11

к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации

на плановый период 2023 и 2024 годов

руб.

НаименованиеЦелевая статьяВид расходаРазделПодразделСумма 2023Сумма 2024
МППМпОМНаправление
Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»01      1 458 105 722,571 556 096 590,16
Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»011     7 421 000,007 421 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»01101    1 916 000,001 916 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)011010900060007071 640 000,001 640 000,00
Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца  «Белая березка» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01101200206000707276 000,00276 000,00
Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»01102    5 205 000,005 205 000,00
Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)011022003060007075 205 000,005 205 000,00
Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»01103    300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01103200406000707300 000,00300 000,00
Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»012     282 157,15281 934,36
Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических  работников и переподготовка  руководителей муниципальных  образовательных учреждений»01201    282 157,15281 934,36
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S6590600070163 359,0963 308,78
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S65906000702206 127,47205 963,78
Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01201S6590600070312 670,5912 661,80
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»013     2 772 500,0066 984 419,02
Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»01301    2 772 500,0066 984 419,02
Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013012012060007022 772 500,002 772 500,00
Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01301S601020007020,0064 211 919,02
Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»014     1 123 895 907,301 154 086 414,19
Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»01401    464 129 239,00478 690 239,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140109000600070145 189 400,0059 750 400,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01401850402001004156 327,00156 327,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)0140185040300100410 265 482,0010 265 482,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01401853506000701408 518 030,00408 518 030,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»01402    506 221 298,00517 897 898,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным  учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140209000600070236 237 600,0047 914 200,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ  «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01402850906000702425 494 000,00425 494 000,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)01402851303000702854 473,00854 473,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140285130600070229 312 316,0029 312 316,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)014028513060010033 068 835,003 068 835,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140285160600070211 249 574,0011 249 574,00
Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)014028542030007024 500,004 500,00
Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»01403    42 822 000,0042 822 000,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140309000600070342 822 000,0042 822 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»01404    25 951 600,0025 951 600,00
Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям  субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0140409000600070925 951 600,0025 951 600,00
Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»01405    900 000,00900 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01405201902000709900 000,00900 000,00
Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»01406    4 969 407,204 969 407,20
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)014060011010007094 969 407,204 969 407,20
Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»01407    300 000,00300 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01407200506000703300 000,00300 000,00
Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»01408    6 350 400,006 350 400,00
Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)014082050060007016 350 400,006 350 400,00
Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»01409    40 613 363,1041 753 949,99
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01409R3040600100340 613 363,1041 753 949,99
Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»01410    31 638 600,0034 450 920,00
Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)0141053030600070231 638 600,0034 450 920,00
Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»015     1 006 385,981 006 385,98
Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»01501    800 000,00800 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01501S6670200011340 000,0040 000,00
Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01501S66706000113760 000,00760 000,00
Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»01503    206 385,98206 385,98
Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01503S66302000801206 385,98206 385,98
Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»016     5 271 042,855 271 042,85
Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»01601    310 000,00310 000,00
Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)01601203002001102166 000,00166 000,00
Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0160120320200110220 000,0020 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)0160120330100110280 000,0080 000,00
Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)0160120330200110244 000,0044 000,00
Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»01602    4 961 042,854 961 042,85
Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюдж