Р Е Ш Е Н И Е 22.03.2022 № 394
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
шестого созыва
52 сессия
Р Е Ш Е Н И Е
от 22.03.2022 № 394
О внесении изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342 (с изменениями от 04.02.2022 № 356)
Рассмотрев представленный администрацией городского округа город Елец проект изменений в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», учитывая заключения прокуратуры города Ельца и Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом городского округа город Елец, Положением «О бюджетном процессе городского округа город Елец», Совет депутатов городского округа город Елец
РЕШИЛ:
- Утвердить Изменения в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (прилагаются).
- Направить указанные Изменения Главе городского округа город Елец для подписания и официального опубликования.
Председатель В.Н. Никонов
ИЗМЕНЕНИЯ
В «БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ НА 2022 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ»
|Утверждены решением Совета депутатов городского округа город
|Елец от
|22.03.2022
|№
|394
Статья 1
Внести в «Бюджет городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденный решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342 (с изменениями от 04.02.2022 № 356), следующие изменения:
1) в части 1 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «3 349 409 987,94» заменить цифрами «3 815 225 678,21»;
б) в пункте 2 цифры «3 354 007 014,16» заменить цифрами «3 870 639 163,91»;
в) в пункте 3 цифры «4 597 026,22» заменить цифрами «55 413 485,70»;
2) в части 2 статьи 1:
а) в пункте 1 цифры «2 095 757 861,40» заменить цифрами «2 165 754 876,40», цифры «2 354 524 084,38» заменить цифрами «2 387 031 769,38»;
б) в пункте 2 цифры «2 095 757 861,40» заменить цифрами «2 165 754 876,40»; цифры «2 354 524 084,38» заменить цифрами «2 387 031 769,38»;
3) в статье 4:
а) в части 5 цифры «486 092 618,55» заменить цифрами «575 415 067,53»;
б) в пункте 1 части 7 цифры «2 126 952 726,63» заменить цифрами «2 663 632 129,56»;
в) в пункте 2 части 7 цифры «1 240 935 240,66» заменить цифрами «1 240 932 255,66», цифры «1 434 397 993,38» заменить цифрами «1 466 905 678,38»;
г) в части 8 цифры «2 404 808 434,49» заменить цифрами «2 870 624 124,76», цифры «1 240 935 240,66» заменить цифрами «1 310 932 255,66», цифры «1 434 397 993,38» заменить цифрами «1 466 905 678,38»;
4) в статье 5:
а) в части 1 цифры «187 162 704,08» заменить цифрами «224 402 863,76»;
б) в части 2 цифры «187 162 704,08» заменить цифрами «224 402 863,76»;
в) в части 3 цифры «187 162 704,08» заменить цифрами «224 402 863,76»;
5) в статье 6:
а) в части 1 слова «6 878 835,00 руб. на 2022 год» заменить словами «9 478 835,00 руб. на 2022 год»;
б) в части 3 статьи 6:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«у участника отбора (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию; субсидий из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«у участника отбора (за исключением субсидий на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию, субсидий из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг) должна отсутствовать просроченная (неурегулированная) задолженность по возврату в городской бюджет предоставленных субсидий, бюджетных инвестиций и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед городским бюджетом;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«участники отбора (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию; субсидий из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг) – юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий — индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«у участников отбора (за исключением субсидий на возмещение недополученных доходов; субсидий на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию; субсидий из бюджета городского округа город Елец муниципальным унитарным предприятиям в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг) должна отсутствовать задолженность по заработной плате;»;
6) приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Источники внутреннего финансирования дефицита городского бюджета
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
руб.
|№ п/п
|Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, кодов экономической классификации источников внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
|Код администратора
|Код бюджетной классификации
|2022 год
|2023 год
|2024 год
|1.
|Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
|603
|01 03 01 00 04 0000 710
|170 402 863,76
|224 402 863,76
|224 402 863,76
|2.
|Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
|603
|01 03 01 00 04 0000 810
|— 143 974 964,16
|— 224 402 863,76
|— 224 402 863,76
|3.
|Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
|603
|01 05 02 01 04 0000 610
|28 985 586,10
|—
|—
|ИТОГО
|55 413 485,70
|0,00
|0,00»;
7) в приложении 2 строки:
|«2 00 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|2 404 808 434,49
|2 02 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|2 126 952 726,63
|2 02 10000 00 0000 150
|Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|319 174 964,00
|2 02 20000 00 0000 150
|Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|784 626 783,32
|2 02 30000 00 0000 150
|Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|991 512 379,31
|2 02 40000 00 0000 150
|Иные межбюджетные трансферты
|31 638 600,00
|2 07 00000 00 0000 000
|ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|277 855 707,86
|2 07 04050 04 0000 150
|Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
|277 855 707,86
|ВСЕГО ДОХОДОВ
|3 349 409 987,94»
изложить в следующей редакции:
|«2 00 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|2 870 624 124,76
|2 02 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|2 663 632 129,56
|2 02 10000 00 0000 150
|Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|715 674 964,00
|2 02 20000 00 0000 150
|Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|789 126 783,32
|2 02 30000 00 0000 150
|Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|1 010 941 782,24
|2 02 40000 00 0000 150
|Иные межбюджетные трансферты
|147 888 600,00
|2 07 00000 00 0000 000
|ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|206 991 995,20
|2 07 04050 04 0000 150
|Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
|206 991 995,20
|ВСЕГО ДОХОДОВ
|3 815 225 678,21»;
8) в приложении 3 строки:
|«2 00 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|1 240 935 240,66
|1 434 397 993,38
|2 02 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|1 240 935 240,66
|1 434 397 993,38
|2 02 10000 00 0000 150
|Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|0,00
|0,00
|2 02 20000 00 0000 150
|Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|211 662 356,26
|443 230 723,09
|2 02 30000 00 0000 150
|Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|997 634 284,40
|991 167 270,29
|2 02 40000 00 0000 150
|Иные межбюджетные трансферты
|31 638 600,00
|0,00
|ВСЕГО ДОХОДОВ
|2 095 757 861,40
|2 354 524 084,38»
изложить в следующей редакции:
|«2 00 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|1 310 932 255,66
|1 466 905 678,38
|2 02 00000 00 0000 000
|БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
|1 240 932 255,66
|1 466 905 678,38
|2 02 10000 00 0000 150
|Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|0,00
|0,00
|2 02 20000 00 0000 150
|Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)
|211 662 356,26
|441 290 723,09
|2 02 30000 00 0000 150
|Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|997 631 299,40
|991 164 035,29
|2 02 40000 00 0000 150
|Иные межбюджетные трансферты
|31 638 600,00
|34 450 920,00
|2 07 00000 00 0000 000
|ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|70 000 000,00
|0,00
|2 07 04050 04 0000 150
|Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
|70 000 000,00
|0,00
|ВСЕГО ДОХОДОВ
|2 165 754 876,40
|2 387 031 769,38»;
9) приложение 4 изложить в следующей редакции:
«Приложение 4
к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год
|руб.
|Наименование
|Раздел
|Подраздел
|Сумма
|ВСЕГО
|3 870 639 163,91
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|01
|236 230 298,95
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|01
|02
|2 210 699,59
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|01
|03
|6 998 967,29
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|01
|04
|60 297 385,76
|Судебная система
|01
|05
|222 500,00
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|01
|06
|14 839 561,08
|Обеспечение проведения выборов и референдумов
|01
|07
|14 727 000,00
|Резервные фонды
|01
|11
|4 805 548,00
|Другие общегосударственные вопросы
|01
|13
|132 128 637,23
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|03
|16 237 272,60
|Органы юстиции
|03
|04
|4 566 345,00
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|03
|10
|11 670 927,60
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|04
|643 546 763,45
|Общеэкономические вопросы
|04
|01
|1 082 900,00
|Транспорт
|04
|08
|21 900 000,00
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|04
|09
|575 415 067,53
|Другие вопросы в области национальной экономики
|04
|12
|45 148 795,92
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|05
|666 510 343,03
|Жилищное хозяйство
|05
|01
|200 892 150,11
|Коммунальное хозяйство
|05
|02
|68 105 630,48
|Благоустройство
|05
|03
|386 993 913,98
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|05
|05
|10 518 648,46
|ОБРАЗОВАНИЕ
|07
|1 544 583 302,19
|Дошкольное образование
|07
|01
|572 248 263,16
|Общее образование
|07
|02
|770 337 619,37
|Дополнительное образование детей
|07
|03
|157 541 372,67
|Молодежная политика
|07
|07
|8 621 000,00
|Другие вопросы в области образования
|07
|09
|35 835 046,99
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|08
|268 290 314,52
|Культура
|08
|01
|265 067 181,64
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|08
|04
|3 223 132,88
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|10
|109 948 853,23
|Пенсионное обеспечение
|10
|01
|6 115 630,22
|Социальное обеспечение населения
|10
|03
|49 697 527,01
|Охрана семьи и детства
|10
|04
|48 756 921,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|10
|06
|5 378 775,00
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|11
|366 407 915,94
|Физическая культура
|11
|01
|160 551 827,00
|Массовый спорт
|11
|02
|200 543 217,14
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|11
|05
|5 312 871,80
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|12
|18 784 100,00
|Телевидение и радиовещание
|12
|01
|12 687 200,00
|Периодическая печать и издательства
|12
|02
|6 096 900,00
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|13
|100 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|13
|01
|100 000,00»;
10) приложение 5 изложить в следующей редакции:
«Приложение 5
к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по разделам и подразделам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на плановый период 2023 и 2024 годов
|руб.
|Наименование Раздел Подраздел Сумма 2023 Сумма 2024 ВСЕГО 2 165 754 876,40 2 387 031 769,38 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 162 892 517,29 161 521 953,22 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 210 699,59 2 210 699,59 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 6 213 826,26 6 213 826,26 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 52 701 958,46 52 701 994,39 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 12 190 568,71 12 190 568,71 Резервные фонды 01 11 5 000 000,00 5 000 000,00 Другие общегосударственные вопросы 01 13 84 575 464,27 83 204 864,27 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 14 432 772,60 14 537 972,60 Органы юстиции 03 04 4 021 145,00 4 126 345,00 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность 03 10 10 411 627,60 10 411 627,60 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 56 806 093,40 57 757 972,19 Общеэкономические вопросы 04 01 1 028 200,00 1 028 200,00 Транспорт 04 08 12 000 000,00 12 000 000,00 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 39 288 893,40 40 240 772,19 Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 4 489 000,00 4 489 000,00 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 374 704 959,32 481 209 920,99 Жилищное хозяйство 05 01 192 816 401,69 5 200 000,00 Коммунальное хозяйство 05 02 32 653 945,65 322 275 733,14 Благоустройство 05 03 139 898 770,22 144 398 346,09 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 9 335 841,76 9 335 841,76 ОБРАЗОВАНИЕ 07 1 152 958 475,26 1 244 958 040,89 Дошкольное образование 07 01 461 107 310,62 475 237 938,78 Общее образование 07 02 540 252 729,30 618 120 365,80 Дополнительное образование детей 07 03 111 156 428,14 111 157 729,11 Молодежная политика 07 07 8 621 000,00 8 621 000,00 Другие вопросы в области образования 07 09 31 821 007,20 31 821 007,20 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 163 337 362,54 168 346 984,28 Культура 08 01 160 477 362,54 165 486 984,28 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 2 860 000,00 2 860 000,00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 115 638 318,32 109 065 854,21 Пенсионное обеспечение 10 01 6 079 630,22 6 079 630,22 Социальное обеспечение населения 10 03 55 189 035,10 54 822 784,99 Охрана семьи и детства 10 04 49 240 338,00 43 032 944,00 Другие вопросы в области социальной политики 10 06 5 129 315,00 5 130 495,00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 88 904 077,67 88 952 771,00 Физическая культура 11 01 83 275 700,00 83 275 699,99 Массовый спорт 11 02 310 000,00 310 000,00 Спорт высших достижений 11 03 357 334,82 406 028,16 Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 4 961 042,85 4 961 042,85 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 14 480 300,00 14 480 300,00 Телевидение и радиовещание 12 01 11 382 200,00 11 382 200,00 Периодическая печать и издательства 12 02 3 098 100,00 3 098 100,00 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА 13 100 000,00 100 000,00 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга 13 01 100 000,00 100 000,00 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 21 500 000,00 46 100 000,00 Условно утвержденные расходы 21 500 000,00 46 100 000,00»;
11) приложение 6 изложить в следующей редакции:
«Приложение 6
к « Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Ведомственная структура расходов городского бюджета
на 2022 год
руб.
|Наименование
|ГРБС
|Раздел
|Подраздел
|Целевая статья
|Вид расходов
|Сумма
|Совет депутатов городского округа город Елец
|601
|6 998 967,29
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|601
|01
|6 998 967,29
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|601
|01
|03
|6 998 967,29
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|601
|01
|03
|05 0 00 00000
|88 427,76
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|601
|01
|03
|05 3 00 00000
|88 427,76
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|601
|01
|03
|05 3 01 00000
|88 427,76
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|601
|01
|03
|05 3 01 S6790
|88 427,76
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|601
|01
|03
|05 3 01 S6790
|200
|88 427,76
|Непрограммные расходы городского бюджета
|601
|01
|03
|99 0 00 00000
|6 910 539,53
|Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00000
|6 910 539,53
|Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00030
|2 167 399,59
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00030
|100
|2 167 399,59
|Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00040
|981 822,04
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00040
|100
|981 822,04
|Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00110
|3 468 141,63
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00110
|100
|3 468 141,63
|Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|601
|01
|03
|99 5 00 00120
|293 176,27
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|601
|01
|03
|99 5 00 00120
|200
|293 176,27
|Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец
|602
|1 231 131 248,59
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|602
|01
|148 320 290,75
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|602
|01
|02
|2 210 699,59
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|02
|99 0 00 00000
|2 210 699,59
|Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления
|602
|01
|02
|99 6 00 00000
|2 210 699,59
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец
|602
|01
|02
|99 6 00 00050
|2 210 699,59
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|02
|99 6 00 00050
|100
|2 210 699,59
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|602
|01
|04
|60 297 385,76
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|01
|04
|05 0 00 00000
|60 297 385,76
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|04
|05 1 00 00000
|600 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|602
|01
|04
|05 1 02 00000
|600 000,00
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города
|602
|01
|04
|05 1 02 21530
|250 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 1 02 21530
|200
|250 000,00
|Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ
|602
|01
|04
|05 1 02 21560
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 1 02 21560
|200
|100 000,00
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения
|602
|01
|04
|05 1 02 21570
|250 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 1 02 21570
|200
|250 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|04
|05 3 00 00000
|59 697 385,76
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|01
|04
|05 3 01 00000
|59 697 385,76
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|602
|01
|04
|05 3 01 00110
|53 392 362,96
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|04
|05 3 01 00110
|100
|53 392 362,96
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|602
|01
|04
|05 3 01 00120
|5 739 739,28
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 3 01 00120
|200
|5 739 739,28
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|602
|01
|04
|05 3 01 S6790
|565 283,52
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 3 01 S6790
|200
|565 283,52
|Судебная система
|602
|01
|05
|222 500,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|05
|99 0 00 00000
|222 500,00
|Иные непрограммные мероприятия
|602
|01
|05
|99 9 00 00000
|222 500,00
|Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|602
|01
|05
|99 9 00 51200
|222 500,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|05
|99 9 00 51200
|200
|222 500,00
|Обеспечение проведения выборов и референдумов
|602
|01
|07
|14 727 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|07
|99 0 00 00000
|14 727 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|602
|01
|07
|99 9 00 00000
|14 727 000,00
|Проведение выборов в представительный орган городского округа город Елец
|602
|01
|07
|99 9 00 00010
|14 727 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|01
|07
|99 9 00 00010
|800
|14 727 000,00
|Другие общегосударственные вопросы
|602
|01
|13
|70 862 705,40
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|602
|01
|13
|03 0 00 00000
|5 000,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|01
|13
|03 1 00 00000
|5 000,00
|Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»
|602
|01
|13
|03 1 01 00000
|5 000,00
|Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму)
|602
|01
|13
|03 1 01 21300
|5 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|03 1 01 21300
|200
|5 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|01
|13
|05 0 00 00000
|68 941 630,24
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|13
|05 1 00 00000
|253 028,08
|Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»
|602
|01
|13
|05 1 03 00000
|253 028,08
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|602
|01
|13
|05 1 03 00110
|253 028,08
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 1 03 00110
|100
|253 028,08
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|13
|05 3 00 00000
|53 078 603,49
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|01
|13
|05 3 01 00000
|6 762 615,10
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|4 121 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|100
|3 953 487,39
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|200
|167 512,61
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|1 353 384,10
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|100
|1 131 537,16
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|200
|221 846,94
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|1 288 231,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|100
|1 181 747,71
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|200
|106 483,29
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
|602
|01
|13
|05 3 02 00000
|45 215 988,39
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|45 215 988,39
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|100
|31 397 451,39
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|200
|12 917 993,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|800
|900 544,00
|Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»
|602
|01
|13
|05 3 04 00000
|1 100 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»
|602
|01
|13
|05 3 04 21680
|1 100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 04 21680
|200
|1 100 000,00
|Подпрограмма «Муниципальное имущество»
|602
|01
|13
|05 4 00 00000
|15 609 998,67
|Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»
|602
|01
|13
|05 4 01 00000
|482 736,67
|Обеспечение эффективности использования муниципального имущества
|602
|01
|13
|05 4 01 21600
|482 736,67
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 4 01 21600
|200
|482 736,67
|Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»
|602
|01
|13
|05 4 02 00000
|3 632 881,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»
|602
|01
|13
|05 4 02 21640
|3 632 881,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 4 02 21640
|200
|3 632 881,00
|Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|602
|01
|13
|05 4 03 00000
|11 494 381,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|602
|01
|13
|05 4 03 20240
|4 467 981,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 4 03 20240
|200
|4 467 981,00
|Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений
|602
|01
|13
|05 4 03 20270
|7 026 400,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|01
|13
|05 4 03 20270
|400
|7 026 400,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|13
|99 0 00 00000
|1 916 075,16
|Резервные фонды
|602
|01
|13
|99 3 00 00000
|194 452,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|602
|01
|13
|99 3 00 05000
|194 452,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|99 3 00 05000
|200
|122 452,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|01
|13
|99 3 00 05000
|300
|72 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|602
|01
|13
|99 9 00 00000
|1 721 623,16
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|1 721 623,16
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|200
|14 827,99
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|1 706 795,17
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|602
|03
|16 237 272,60
|Органы юстиции
|602
|03
|04
|4 566 345,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|03
|04
|99 0 00 00000
|4 566 345,00
|Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|602
|03
|04
|99 4 00 00000
|4 566 345,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
|602
|03
|04
|99 4 00 59300
|2 090 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|04
|99 4 00 59300
|100
|2 090 000,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|2 476 345,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|100
|1 725 757,70
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|200
|750 587,30
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|602
|03
|10
|11 670 927,60
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|602
|03
|10
|03 0 00 00000
|11 670 927,60
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|03
|10
|03 1 00 00000
|11 670 927,60
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|03
|10
|03 1 02 00000
|11 670 927,60
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|11 370 927,60
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|100
|9 561 627,60
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|200
|1 795 300,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|800
|14 000,00
|Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения
|602
|03
|10
|03 1 02 21310
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|03
|10
|03 1 02 21310
|200
|300 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|602
|04
|45 242 695,92
|Общеэкономические вопросы
|602
|04
|01
|1 082 900,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|04
|01
|05 0 00 00000
|1 082 900,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|04
|01
|05 3 00 00000
|1 082 900,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|04
|01
|05 3 01 00000
|1 082 900,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|1 082 900,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|100
|966 244,98
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|200
|116 655,02
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|602
|04
|09
|150 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|04
|09
|02 0 00 00000
|150 000,00
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|602
|04
|09
|02 1 00 00000
|150 000,00
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|602
|04
|09
|02 1 01 00000
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них
|602
|04
|09
|02 1 01 21220
|150 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|09
|02 1 01 21220
|200
|150 000,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|602
|04
|12
|44 009 795,92
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|04
|12
|02 0 00 00000
|41 559 795,92
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|602
|04
|12
|02 6 00 00000
|29 489 795,92
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|602
|04
|12
|02 6 01 00000
|29 489 795,92
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
|602
|04
|12
|02 6 01 98010
|29 489 795,92
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|04
|12
|02 6 01 98010
|400
|29 489 795,92
|Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|602
|04
|12
|02 8 00 00000
|12 070 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»
|602
|04
|12
|02 8 01 00000
|10 600 000,00
|Изготовление проектов межевания и планировки территории
|602
|04
|12
|02 8 01 26020
|600 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|02 8 01 26020
|200
|600 000,00
|Изготовление Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа город Елец
|602
|04
|12
|02 8 01 26030
|10 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|02 8 01 26030
|200
|10 000 000,00
|Региональный проект «Жилье»
|602
|04
|12
|02 8 F1 00000
|1 470 000,00
|Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов и документации по планировке территории городского округа
|602
|04
|12
|02 8 F1 86020
|1 470 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|02 8 F1 86020
|200
|1 470 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|602
|04
|12
|04 0 00 00000
|2 450 000,00
|Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
|602
|04
|12
|04 1 00 00000
|2 450 000,00
|Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»
|602
|04
|12
|04 1 01 00000
|150 000,00
|Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня
|602
|04
|12
|04 1 01 21400
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|04 1 01 21400
|200
|100 000,00
|Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов
|602
|04
|12
|04 1 01 21420
|50 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|04 1 01 21420
|200
|50 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»
|602
|04
|12
|04 1 02 00000
|2 300 000,00
|Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец
|602
|04
|12
|04 1 02 21410
|1 300 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21410
|800
|1 300 000,00
|Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
|602
|04
|12
|04 1 02 21450
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21450
|800
|600 000,00
|Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства
|602
|04
|12
|04 1 02 21460
|400 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21460
|800
|400 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|602
|05
|428 388 350,43
|Жилищное хозяйство
|602
|05
|01
|195 692 150,11
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|05
|01
|02 0 00 00000
|195 692 150,11
|Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|602
|05
|01
|02 4 00 00000
|195 692 150,11
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|602
|05
|01
|02 4 F3 00000
|195 692 150,11
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|602
|05
|01
|02 4 F3 67483
|97 973 120,49
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 67483
|400
|97 973 120,49
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
|602
|05
|01
|02 4 F3 67484
|17 856 929,62
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 67484
|400
|17 856 929,62
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета
|602
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|79 862 100,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|400
|79 862 100,00
|Коммунальное хозяйство
|602
|05
|02
|44 105 630,48
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|602
|05
|02
|06 0 00 00000
|44 105 630,48
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|602
|05
|02
|06 1 00 00000
|44 105 630,48
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|602
|05
|02
|06 1 02 00000
|44 105 630,48
|Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий
|602
|05
|02
|06 1 02 26080
|447 336,48
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|05
|02
|06 1 02 26080
|200
|447 336,48
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|602
|05
|02
|06 1 02 S6080
|43 658 294,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|05
|02
|06 1 02 S6080
|200
|43 658 294,00
|Благоустройство
|602
|05
|03
|188 590 569,84
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|05
|03
|02 0 00 00000
|10 000 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|602
|05
|03
|02 6 00 00000
|10 000 000,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|602
|05
|03
|02 6 01 00000
|10 000 000,00
|Прокладка сетей уличного освещения
|602
|05
|03
|02 6 01 21090
|10 000 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|02 6 01 21090
|400
|10 000 000,00
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|602
|05
|03
|07 0 00 00000
|178 590 569,84
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|602
|05
|03
|07 1 00 00000
|178 590 569,84
|Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»
|602
|05
|03
|07 1 02 00000
|11 404 008,78
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
|602
|05
|03
|07 1 02 22010
|11 404 008,78
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|05
|03
|07 1 02 22010
|200
|81 268,78
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 02 22010
|400
|11 322 740,00
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|602
|05
|03
|07 1 F2 00000
|167 186 561,06
|Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
|602
|05
|03
|07 1 F2 54240
|106 250 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 F2 54240
|400
|106 250 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
|602
|05
|03
|07 1 F2 55550
|32 821 160,04
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 F2 55550
|400
|32 821 160,04
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта
|602
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|28 115 401,02
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|400
|28 115 401,02
|ОБРАЗОВАНИЕ
|602
|07
|234 076 573,37
|Дошкольное образование
|602
|07
|01
|36 200 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|07
|01
|01 0 00 00000
|36 200 000,00
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|07
|01
|01 3 00 00000
|36 200 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|602
|07
|01
|01 3 01 00000
|36 200 000,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|602
|07
|01
|01 3 01 20120
|36 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|01
|01 3 01 20120
|200
|36 200 000,00
|Общее образование
|602
|07
|02
|172 155 207,86
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|07
|02
|01 0 00 00000
|172 155 207,86
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|07
|02
|01 3 00 00000
|172 155 207,86
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|602
|07
|02
|01 3 01 00000
|549 500,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|602
|07
|02
|01 3 01 20120
|549 500,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|02
|01 3 01 20120
|200
|549 500,00
|Основное мероприятие «Модернизацияшкольных систем образования»
|602
|07
|02
|01 3 05 00000
|171 605 707,86
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|602
|07
|02
|01 3 05 20120
|171 605 707,86
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|02
|01 3 05 20120
|200
|171 605 707,86
|Дополнительное образование детей
|602
|07
|03
|25 721 365,51
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|07
|03
|01 0 00 00000
|25 721 365,51
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|07
|03
|01 3 00 00000
|25 721 365,51
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»
|602
|07
|03
|01 3 03 00000
|8 967 090,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|602
|07
|03
|01 3 03 S6010
|8 967 090,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|03
|01 3 03 S6010
|200
|8 967 090,00
|Региональный проект «Культурная среда»
|602
|07
|03
|01 3 A1 00000
|16 754 275,51
|Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств
|602
|07
|03
|01 3 A1 5519Б
|16 754 275,51
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|03
|01 3 A1 5519Б
|200
|16 754 275,51
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|602
|08
|35 166 240,30
|Культура
|602
|08
|01
|35 166 240,30
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|08
|01
|01 0 00 00000
|35 166 240,30
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|08
|01
|01 3 00 00000
|35 166 240,30
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»
|602
|08
|01
|01 3 03 00000
|35 166 240,30
|Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников»
|602
|08
|01
|01 3 03 20140
|85 410,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|08
|01
|01 3 03 20140
|200
|85 410,00
|Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры
|602
|08
|01
|01 3 03 20150
|8 689 700,30
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|08
|01
|01 3 03 20150
|400
|8 689 700,30
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|602
|08
|01
|01 3 03 S6010
|26 391 130,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|08
|01
|01 3 03 S6010
|200
|26 391 130,00
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|602
|10
|55 944 445,22
|Пенсионное обеспечение
|602
|10
|01
|6 115 630,22
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|10
|01
|05 0 00 00000
|6 115 630,22
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|10
|01
|05 3 00 00000
|6 115 630,22
|Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»
|602
|10
|01
|05 3 03 00000
|6 115 630,22
|Доплата к пенсиям муниципальных служащих
|602
|10
|01
|05 3 03 01000
|6 115 630,22
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|01
|05 3 03 01000
|300
|6 115 630,22
|Социальное обеспечение населения
|602
|10
|03
|6 114 928,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|10
|03
|02 0 00 00000
|6 114 928,00
|Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|602
|10
|03
|02 7 00 00000
|6 114 928,00
|Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|602
|10
|03
|02 7 01 00000
|6 114 928,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
|602
|10
|03
|02 7 01 51760
|3 114 928,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|03
|02 7 01 51760
|300
|3 114 928,00
|Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)
|602
|10
|03
|02 7 01 85010
|3 000 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|03
|02 7 01 85010
|300
|3 000 000,00
|Охрана семьи и детства
|602
|10
|04
|38 335 112,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|10
|04
|99 0 00 00000
|38 335 112,00
|Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|602
|10
|04
|99 8 00 00000
|38 335 112,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей
|602
|10
|04
|99 8 00 85430
|37 985 112,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|04
|99 8 00 85430
|200
|7 878 112,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|04
|99 8 00 85430
|300
|30 107 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения
|602
|10
|04
|99 8 00 85450
|350 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|04
|99 8 00 85450
|300
|350 000,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|602
|10
|06
|5 378 775,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|10
|06
|05 0 00 00000
|5 378 775,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|10
|06
|05 3 00 00000
|5 378 775,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|10
|06
|05 3 01 00000
|5 378 775,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству
|602
|10
|06
|05 3 01 85440
|5 378 775,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|10
|06
|05 3 01 85440
|100
|4 744 239,82
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|06
|05 3 01 85440
|200
|634 535,18
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|602
|11
|248 971 280,00
|Физическая культура
|602
|11
|01
|52 926 280,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|11
|01
|01 0 00 00000
|52 926 280,00
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|11
|01
|01 3 00 00000
|52 926 280,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|602
|11
|01
|01 3 02 00000
|52 926 280,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|602
|11
|01
|01 3 02 S6010
|52 926 280,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|11
|01
|01 3 02 S6010
|200
|52 926 280,00
|Массовый спорт
|602
|11
|02
|196 045 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|11
|02
|01 0 00 00000
|196 045 000,00
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|11
|02
|01 3 00 00000
|182 845 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|602
|11
|02
|01 3 02 00000
|182 845 000,00
|Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце
|602
|11
|02
|01 3 02 20250
|182 845 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|11
|02
|01 3 02 20250
|400
|182 845 000,00
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|602
|11
|02
|01 6 00 00000
|13 200 000,00
|Основное мероприятие «Обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок»
|602
|11
|02
|01 6 04 00000
|13 200 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок
|602
|11
|02
|01 6 04 Д7530
|13 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|11
|02
|01 6 04 Д7530
|200
|13 200 000,00
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|602
|12
|18 784 100,00
|Телевидение и радиовещание
|602
|12
|01
|12 687 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|12
|01
|05 0 00 00000
|12 687 200,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|12
|01
|05 1 00 00000
|12 687 200,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|602
|12
|01
|05 1 01 00000
|12 687 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|602
|12
|01
|05 1 01 09000
|12 687 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|602
|12
|01
|05 1 01 09000
|600
|12 687 200,00
|Периодическая печать и издательства
|602
|12
|02
|6 096 900,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|12
|02
|05 0 00 00000
|6 096 900,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|12
|02
|05 1 00 00000
|6 096 900,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|602
|12
|02
|05 1 01 00000
|6 096 900,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|602
|12
|02
|05 1 01 09000
|6 096 900,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|602
|12
|02
|05 1 01 09000
|600
|6 096 900,00
|Управление финансов администрации городского округа город Елец
|603
|21 308 237,14
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|603
|01
|21 208 237,14
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|603
|01
|06
|11 102 689,14
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|01
|06
|05 0 00 00000
|11 102 689,14
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|01
|06
|05 2 00 00000
|11 008 187,30
|Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
|603
|01
|06
|05 2 01 00000
|11 008 187,30
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|603
|01
|06
|05 2 01 00110
|10 032 482,65
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|603
|01
|06
|05 2 01 00110
|100
|10 032 482,65
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|603
|01
|06
|05 2 01 00120
|975 704,65
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|603
|01
|06
|05 2 01 00120
|200
|957 704,65
|Иные бюджетные ассигнования
|603
|01
|06
|05 2 01 00120
|800
|18 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|603
|01
|06
|05 3 00 00000
|94 501,84
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|603
|01
|06
|05 3 01 00000
|94 501,84
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|603
|01
|06
|05 3 01 S6790
|94 501,84
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|603
|01
|06
|05 3 01 S6790
|200
|94 501,84
|Резервные фонды
|603
|01
|11
|4 805 548,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|603
|01
|11
|99 0 00 00000
|4 805 548,00
|Резервные фонды
|603
|01
|11
|99 3 00 00000
|4 805 548,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|603
|01
|11
|99 3 00 05000
|4 805 548,00
|Иные бюджетные ассигнования
|603
|01
|11
|99 3 00 05000
|800
|4 805 548,00
|Другие общегосударственные вопросы
|603
|01
|13
|5 300 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|01
|13
|05 0 00 00000
|5 300 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|01
|13
|05 2 00 00000
|5 300 000,00
|Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
|603
|01
|13
|05 2 02 00000
|200 000,00
|Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
|603
|01
|13
|05 2 02 21540
|200 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|603
|01
|13
|05 2 02 21540
|800
|200 000,00
|Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»
|603
|01
|13
|05 2 04 00000
|5 100 000,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|603
|01
|13
|05 2 04 08000
|5 100 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|603
|01
|13
|05 2 04 08000
|100
|4 139 116,33
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|603
|01
|13
|05 2 04 08000
|200
|960 883,67
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|603
|13
|100 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|603
|13
|01
|100 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|13
|01
|05 0 00 00000
|100 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|13
|01
|05 2 00 00000
|100 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
|603
|13
|01
|05 2 03 00000
|100 000,00
|Обслуживание муниципального долга
|603
|13
|01
|05 2 03 21550
|100 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) долга
|603
|13
|01
|05 2 03 21550
|700
|100 000,00
|Контрольно-счетная комиссия городского округа город Елец
|604
|3 736 871,94
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|604
|01
|3 736 871,94
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|604
|01
|06
|3 736 871,94
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|604
|01
|06
|05 0 00 00000
|86 876,04
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|604
|01
|06
|05 3 00 00000
|86 876,04
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|604
|01
|06
|05 3 01 00000
|86 876,04
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|604
|01
|06
|05 3 01 S6790
|86 876,04
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|604
|01
|06
|05 3 01 S6790
|200
|86 876,04
|Непрограммные расходы городского бюджета
|604
|01
|06
|99 0 00 00000
|3 649 995,90
|Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления
|604
|01
|06
|99 7 00 00000
|3 649 995,90
|Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления
|604
|01
|06
|99 7 00 00110
|3 432 933,46
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|604
|01
|06
|99 7 00 00110
|100
|3 432 933,46
|Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|604
|01
|06
|99 7 00 00120
|217 062,44
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|604
|01
|06
|99 7 00 00120
|200
|217 062,44
|Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец
|605
|119 436 635,94
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|605
|01
|800 000,00
|Другие общегосударственные вопросы
|605
|01
|13
|800 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|01
|13
|01 0 00 00000
|800 000,00
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|605
|01
|13
|01 5 00 00000
|800 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|605
|01
|13
|01 5 01 00000
|800 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|800 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|200
|40 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|600
|760 000,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|605
|07
|1 200 000,00
|Молодежная политика
|605
|07
|07
|1 200 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 0 00 00000
|1 200 000,00
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 9 00 00000
|1 200 000,00
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|605
|07
|07
|01 9 01 00000
|1 050 000,00
|Поддержка развития молодежного движения
|605
|07
|07
|01 9 01 20370
|120 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20370
|200
|120 000,00
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи
|605
|07
|07
|01 9 01 20380
|875 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20380
|200
|875 000,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце
|605
|07
|07
|01 9 01 20390
|55 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20390
|200
|55 000,00
|Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 9 02 00000
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец
|605
|07
|07
|01 9 02 20400
|150 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|605
|07
|07
|01 9 02 20400
|800
|150 000,00
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|605
|11
|117 436 635,94
|Физическая культура
|605
|11
|01
|107 625 547,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|01
|01 0 00 00000
|107 625 547,00
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|605
|11
|01
|01 7 00 00000
|107 625 547,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|605
|11
|01
|01 7 01 00000
|54 648 030,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|605
|11
|01
|01 7 01 09000
|54 648 030,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|01
|01 7 01 09000
|600
|54 648 030,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»
|605
|11
|01
|01 7 03 00000
|52 977 517,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|605
|11
|01
|01 7 03 09000
|52 977 517,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|01
|01 7 03 09000
|600
|52 977 517,00
|Массовый спорт
|605
|11
|02
|4 498 217,14
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|02
|01 0 00 00000
|4 498 217,14
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|605
|11
|02
|01 6 00 00000
|4 498 217,14
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»
|605
|11
|02
|01 6 01 00000
|2 147 717,14
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни
|605
|11
|02
|01 6 01 20300
|166 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20300
|200
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий
|605
|11
|02
|01 6 01 20320
|20 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20320
|200
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|124 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|100
|80 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|200
|44 000,00
|Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
|605
|11
|02
|01 6 01 S6440
|1 837 717,14
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|02
|01 6 01 S6440
|100
|577 717,14
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 S6440
|200
|1 260 000,00
|Основное мероприятие «Закупка оборудования для создания «умной» спортивной площадки»
|605
|11
|02
|01 6 03 00000
|2 350 500,00
|Расходы на реализация мероприятий, направленных на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок
|605
|11
|02
|01 6 03 L7530
|2 350 500,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 03 L7530
|200
|2 350 500,00
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|605
|11
|05
|5 312 871,80
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|05
|01 0 00 00000
|5 214 913,24
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|605
|11
|05
|01 6 00 00000
|5 214 913,24
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|605
|11
|05
|01 6 02 00000
|5 214 913,24
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|605
|11
|05
|01 6 02 00110
|4 961 042,85
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|05
|01 6 02 00110
|100
|4 961 042,85
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|605
|11
|05
|01 6 02 00120
|253 870,39
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|05
|01 6 02 00120
|200
|253 870,39
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|605
|11
|05
|05 0 00 00000
|97 958,56
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|605
|11
|05
|05 3 00 00000
|97 958,56
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|605
|11
|05
|05 3 01 00000
|97 958,56
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|605
|11
|05
|05 3 01 S6790
|97 958,56
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|05
|05 3 01 S6790
|200
|97 958,56
|Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец
|606
|169 056 034,45
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|606
|01
|55 165 931,83
|Другие общегосударственные вопросы
|606
|01
|13
|55 165 931,83
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|01
|13
|02 0 00 00000
|729 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|01
|13
|02 6 00 00000
|729 000,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|606
|01
|13
|02 6 01 00000
|729 000,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|606
|01
|13
|02 6 01 21100
|729 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|606
|01
|13
|02 6 01 21100
|600
|729 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|606
|01
|13
|03 0 00 00000
|54 433 800,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|606
|01
|13
|03 1 00 00000
|54 433 800,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|606
|01
|13
|03 1 02 00000
|54 433 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|606
|01
|13
|03 1 02 09000
|54 433 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|606
|01
|13
|03 1 02 09000
|600
|54 433 800,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|606
|01
|13
|99 0 00 00000
|3 131,83
|Иные непрограммные мероприятия
|606
|01
|13
|99 9 00 00000
|3 131,83
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|606
|01
|13
|99 9 00 03050
|3 131,83
|Иные бюджетные ассигнования
|606
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|3 131,83
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|606
|04
|600 000,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|606
|04
|12
|600 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|04
|12
|02 0 00 00000
|600 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|04
|12
|02 6 00 00000
|600 000,00
|Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|606
|04
|12
|02 6 02 00000
|600 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|606
|04
|12
|02 6 02 61110
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|606
|04
|12
|02 6 02 61110
|800
|600 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|606
|05
|113 290 102,62
|Жилищное хозяйство
|606
|05
|01
|5 200 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|01
|02 0 00 00000
|5 200 000,00
|Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|606
|05
|01
|02 3 00 00000
|5 200 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
|606
|05
|01
|02 3 01 00000
|5 200 000,00
|Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности
|606
|05
|01
|02 3 01 21050
|5 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|01
|02 3 01 21050
|200
|5 200 000,00
|Коммунальное хозяйство
|606
|05
|02
|24 000 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|02
|02 0 00 00000
|24 000 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|05
|02
|02 6 00 00000
|24 000 000,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|606
|05
|02
|02 6 01 00000
|24 000 000,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|606
|05
|02
|02 6 01 21100
|24 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|02
|02 6 01 21100
|200
|24 000 000,00
|Благоустройство
|606
|05
|03
|78 552 662,85
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|03
|02 0 00 00000
|5 400 376,17
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|02 6 00 00000
|5 400 376,17
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|606
|05
|03
|02 6 01 00000
|4 296 868,17
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|606
|05
|03
|02 6 01 21100
|4 116 868,17
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|4 116 868,17
|Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца
|606
|05
|03
|02 6 01 21170
|180 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|606
|05
|03
|02 6 01 21170
|300
|180 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|606
|05
|03
|02 6 04 00000
|1 103 508,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|606
|05
|03
|02 6 04 85170
|1 103 508,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|02 6 04 85170
|200
|1 103 508,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|06 0 00 00000
|600 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|606
|05
|03
|06 1 00 00000
|600 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|606
|05
|03
|06 1 02 00000
|600 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения
|606
|05
|03
|06 1 02 26090
|600 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|06 1 02 26090
|200
|600 000,00
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|07 0 00 00000
|72 552 286,68
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|07 1 00 00000
|72 552 286,68
|Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»
|606
|05
|03
|07 1 01 00000
|60 000 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
|606
|05
|03
|07 1 01 22000
|60 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|07 1 01 22000
|200
|60 000 000,00
|Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»
|606
|05
|03
|07 1 04 00000
|12 552 286,68
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений
|606
|05
|03
|07 1 04 22040
|759 666,37
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|07 1 04 22040
|200
|759 666,37
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
|606
|05
|03
|07 1 04 S6420
|11 792 620,31
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|07 1 04 S6420
|200
|11 792 620,31
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|606
|05
|05
|5 537 439,77
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|05
|02 0 00 00000
|5 519 439,77
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|05
|05
|02 6 00 00000
|5 519 439,77
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|606
|05
|05
|02 6 03 00000
|5 519 439,77
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|606
|05
|05
|02 6 03 00110
|4 996 070,76
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|606
|05
|05
|02 6 03 00110
|100
|4 996 070,76
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|606
|05
|05
|02 6 03 00120
|523 369,01
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|05
|02 6 03 00120
|200
|513 369,01
|Иные бюджетные ассигнования
|606
|05
|05
|02 6 03 00120
|800
|10 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|606
|05
|05
|05 0 00 00000
|18 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|606
|05
|05
|05 3 00 00000
|18 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|606
|05
|05
|05 3 01 00000
|18 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|606
|05
|05
|05 3 01 S6790
|18 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|05
|05 3 01 S6790
|200
|18 000,00
|Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец
|608
|721 996 957,51
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|608
|04
|597 165 067,53
|Транспорт
|608
|04
|08
|21 900 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|04
|08
|02 0 00 00000
|21 900 000,00
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|608
|04
|08
|02 2 00 00000
|21 900 000,00
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|608
|04
|08
|02 2 01 00000
|21 900 000,00
|Оптимизация внутригородской маршрутной сети
|608
|04
|08
|02 2 01 21040
|7 300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|08
|02 2 01 21040
|200
|7 300 000,00
|Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятиям в связи с выполнением работ, оказанием услуг
|608
|04
|08
|02 2 01 61030
|2 600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|608
|04
|08
|02 2 01 61030
|800
|2 600 000,00
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
|608
|04
|08
|02 2 01 61040
|12 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|08
|02 2 01 61040
|200
|12 000 000,00
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|608
|04
|09
|575 265 067,53
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|04
|09
|02 0 00 00000
|574 720 067,53
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|608
|04
|09
|02 1 00 00000
|535 984 737,36
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|608
|04
|09
|02 1 01 00000
|114 536 755,12
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
|608
|04
|09
|02 1 01 21000
|106 558 039,80
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 01 21000
|200
|106 558 039,80
|Обеспечение безопасности дорожного движения
|608
|04
|09
|02 1 01 21010
|7 978 715,32
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 01 21010
|200
|7 978 715,32
|Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
|608
|04
|09
|02 1 R1 00000
|421 447 982,24
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)
|608
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|421 447 982,24
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|200
|421 447 982,24
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|608
|04
|09
|02 6 00 00000
|38 735 330,17
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|608
|04
|09
|02 6 01 00000
|38 735 330,17
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
|608
|04
|09
|02 6 01 S6230
|38 735 330,17
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|608
|04
|09
|02 6 01 S6230
|600
|38 735 330,17
|Непрограммные расходы городского бюджета
|608
|04
|09
|99 0 00 00000
|545 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|608
|04
|09
|99 9 00 00000
|545 000,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|608
|04
|09
|99 9 00 03050
|545 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|608
|04
|09
|99 9 00 03050
|800
|545 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|608
|05
|124 831 889,98
|Благоустройство
|608
|05
|03
|119 850 681,29
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|05
|03
|02 0 00 00000
|96 218 681,29
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|608
|05
|03
|02 6 00 00000
|96 218 681,29
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|608
|05
|03
|02 6 01 00000
|96 218 681,29
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|608
|05
|03
|02 6 01 09000
|58 882 300,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|608
|05
|03
|02 6 01 09000
|600
|58 882 300,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|608
|05
|03
|02 6 01 21100
|36 040 218,68
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|36 040 218,68
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»
|608
|05
|03
|02 6 01 85190
|39 128,13
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|02 6 01 85190
|200
|39 128,13
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
|608
|05
|03
|02 6 01 L2991
|1 257 034,48
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|02 6 01 L2991
|200
|1 257 034,48
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|608
|05
|03
|06 0 00 00000
|23 632 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|608
|05
|03
|06 1 00 00000
|23 632 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|608
|05
|03
|06 1 03 00000
|23 632 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения
|608
|05
|03
|06 1 03 21720
|23 632 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|06 1 03 21720
|200
|23 632 000,00
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|608
|05
|05
|4 981 208,69
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|05
|05
|02 0 00 00000
|4 963 208,69
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|608
|05
|05
|02 6 00 00000
|4 963 208,69
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец»
|608
|05
|05
|02 6 08 00000
|4 963 208,69
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|608
|05
|05
|02 6 08 00110
|4 608 839,68
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|608
|05
|05
|02 6 08 00110
|100
|4 608 839,68
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|608
|05
|05
|02 6 08 00120
|354 369,01
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|05
|02 6 08 00120
|200
|349 369,01
|Иные бюджетные ассигнования
|608
|05
|05
|02 6 08 00120
|800
|5 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|608
|05
|05
|05 0 00 00000
|18 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|608
|05
|05
|05 3 00 00000
|18 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|608
|05
|05
|05 3 01 00000
|18 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|608
|05
|05
|05 3 01 S6790
|18 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|05
|05 3 01 S6790
|200
|18 000,00
|Управление культуры администрации городского округа город Елец
|610
|316 023 159,93
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|610
|04
|539 000,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|610
|04
|12
|539 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|610
|04
|12
|04 0 00 00000
|539 000,00
|Подпрограмма «Развитие туризма»
|610
|04
|12
|04 2 00 00000
|539 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»
|610
|04
|12
|04 2 01 00000
|359 000,00
|Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров
|610
|04
|12
|04 2 01 21470
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 01 21470
|200
|300 000,00
|Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня
|610
|04
|12
|04 2 01 21480
|59 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 01 21480
|200
|59 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»
|610
|04
|12
|04 2 02 00000
|180 000,00
|Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции
|610
|04
|12
|04 2 02 21490
|180 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 02 21490
|200
|180 000,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|610
|07
|82 360 085,71
|Дополнительное образование детей
|610
|07
|03
|82 360 085,71
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|07
|03
|01 0 00 00000
|82 360 085,71
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|07
|03
|01 8 00 00000
|82 360 085,71
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|610
|07
|03
|01 8 01 00000
|71 536 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|610
|07
|03
|01 8 01 09000
|71 536 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|07
|03
|01 8 01 09000
|600
|71 536 800,00
|Региональный проект «Культурная среда»
|610
|07
|03
|01 8 A1 00000
|10 714 285,71
|Средства на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств
|610
|07
|03
|01 8 A1 Д5195
|10 714 285,71
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|07
|03
|01 8 A1 Д5195
|600
|10 714 285,71
|Региональный проект «Творческие люди»
|610
|07
|03
|01 8 A2 00000
|109 000,00
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|610
|07
|03
|01 8 A2 86280
|109 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|07
|03
|01 8 A2 86280
|600
|109 000,00
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|610
|08
|233 124 074,22
|Культура
|610
|08
|01
|229 900 941,34
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|08
|01
|01 0 00 00000
|229 900 941,34
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|610
|08
|01
|01 5 00 00000
|206 385,98
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|610
|08
|01
|01 5 03 00000
|206 385,98
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство
|610
|08
|01
|01 5 03 S6630
|206 385,98
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|01
|01 5 03 S6630
|200
|206 385,98
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|08
|01
|01 8 00 00000
|229 694 555,36
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|610
|08
|01
|01 8 01 00000
|219 647 676,56
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|610
|08
|01
|01 8 01 09000
|215 567 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 09000
|600
|215 567 100,00
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
|610
|08
|01
|01 8 01 20350
|1 800 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|01
|01 8 01 20350
|200
|1 800 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
|610
|08
|01
|01 8 01 L4660
|2 100 326,09
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 L4660
|600
|2 100 326,09
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек
|610
|08
|01
|01 8 01 L5191
|180 250,47
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 L5191
|600
|180 250,47
|Региональный проект «Культурная среда»
|610
|08
|01
|01 8 A1 00000
|10 000 000,00
|Расходы на создание модельных муниципальных библиотек
|610
|08
|01
|01 8 A1 54540
|10 000 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 A1 54540
|600
|10 000 000,00
|Региональный проект «Творческие люди»
|610
|08
|01
|01 8 A2 00000
|46 878,80
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|610
|08
|01
|01 8 A2 86280
|46 878,80
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 A2 86280
|600
|46 878,80
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|610
|08
|04
|3 223 132,88
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|08
|04
|01 0 00 00000
|3 163 597,60
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|08
|04
|01 8 00 00000
|3 163 597,60
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|610
|08
|04
|01 8 02 00000
|3 163 597,60
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|610
|08
|04
|01 8 02 00110
|2 887 965,69
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|610
|08
|04
|01 8 02 00110
|100
|2 887 965,69
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|610
|08
|04
|01 8 02 00120
|275 631,91
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|04
|01 8 02 00120
|200
|275 631,91
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|610
|08
|04
|05 0 00 00000
|59 535,28
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|610
|08
|04
|05 3 00 00000
|59 535,28
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|610
|08
|04
|05 3 01 00000
|59 535,28
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|610
|08
|04
|05 3 01 S6790
|59 535,28
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|04
|05 3 01 S6790
|200
|59 535,28
|Управление образования администрации городского округа город Елец
|611
|1 280 951 051,12
|ОБРАЗОВАНИЕ
|611
|07
|1 226 946 643,11
|Дошкольное образование
|611
|07
|01
|536 048 263,16
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|01
|01 0 00 00000
|533 670 157,42
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|01
|01 2 00 00000
|91 606,67
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|01
|01 2 01 00000
|91 606,67
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|01
|01 2 01 S6590
|91 606,67
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 2 01 S6590
|600
|91 606,67
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|611
|07
|01
|01 3 00 00000
|19 100 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|611
|07
|01
|01 3 01 00000
|19 100 000,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|611
|07
|01
|01 3 01 20120
|19 100 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 3 01 20120
|600
|19 100 000,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|01
|01 4 00 00000
|514 478 550,75
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|611
|07
|01
|01 4 01 00000
|503 715 900,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|01
|01 4 01 09000
|83 684 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 01 09000
|600
|83 684 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»
|611
|07
|01
|01 4 01 85350
|420 031 900,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 01 85350
|600
|420 031 900,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|611
|07
|01
|01 4 08 00000
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|611
|07
|01
|01 4 08 20500
|6 350 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 08 20500
|600
|6 350 400,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций»
|611
|07
|01
|01 4 11 00000
|4 412 250,75
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
|611
|07
|01
|01 4 11 S6880
|4 412 250,75
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 11 S6880
|600
|4 412 250,75
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|611
|07
|01
|03 0 00 00000
|2 378 105,74
|Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
|611
|07
|01
|03 2 00 00000
|2 378 105,74
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|611
|07
|01
|03 2 01 00000
|2 378 105,74
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|611
|07
|01
|03 2 01 S6160
|2 378 105,74
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|03 2 01 S6160
|600
|2 378 105,74
|Общее образование
|611
|07
|02
|598 182 411,51
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|02
|01 0 00 00000
|591 662 138,97
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|611
|07
|02
|01 1 00 00000
|600 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 1 02 00000
|600 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
|611
|07
|02
|01 1 02 20030
|600 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 1 02 20030
|600
|600 000,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|02
|01 2 00 00000
|186 770,77
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 2 01 00000
|186 770,77
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|02
|01 2 01 S6590
|186 770,77
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 2 01 S6590
|600
|186 770,77
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|611
|07
|02
|01 3 00 00000
|10 558 759,09
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 3 01 00000
|8 132 930,24
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|611
|07
|02
|01 3 01 20120
|8 132 930,24
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 3 01 20120
|600
|8 132 930,24
|Основное мероприятие «Модернизацияшкольных систем образования»
|611
|07
|02
|01 3 05 00000
|2 425 828,85
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|611
|07
|02
|01 3 05 20120
|2 425 828,85
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 3 05 20120
|600
|2 425 828,85
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|02
|01 4 00 00000
|579 088 167,22
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|611
|07
|02
|01 4 02 00000
|540 406 363,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|02
|01 4 02 09000
|67 106 700,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 09000
|600
|67 106 700,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 4 02 85090
|431 878 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85090
|600
|431 878 800,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|30 166 789,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|300
|854 473,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|600
|29 312 316,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»
|611
|07
|02
|01 4 02 85160
|11 249 574,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85160
|600
|11 249 574,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
|611
|07
|02
|01 4 02 85420
|4 500,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|07
|02
|01 4 02 85420
|300
|4 500,00
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|611
|07
|02
|01 4 10 00000
|31 638 600,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|611
|07
|02
|01 4 10 53030
|31 638 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 10 53030
|600
|31 638 600,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций»
|611
|07
|02
|01 4 11 00000
|7 043 204,22
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
|611
|07
|02
|01 4 11 S6880
|7 043 204,22
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 11 S6880
|600
|7 043 204,22
|Подпрограмма «Доступная среда»
|611
|07
|02
|01 Д 00 00000
|1 228 441,89
|Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»
|611
|07
|02
|01 Д 03 00000
|1 228 441,89
|Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
|611
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|1 228 441,89
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|600
|1 228 441,89
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|611
|07
|02
|02 0 00 00000
|30 000,00
|Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 00 00000
|30 000,00
|Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 01 00000
|30 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 01 20070
|30 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|02 9 01 20070
|600
|30 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|611
|07
|02
|03 0 00 00000
|6 490 272,54
|Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
|611
|07
|02
|03 2 00 00000
|6 490 272,54
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|611
|07
|02
|03 2 01 00000
|6 490 272,54
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|611
|07
|02
|03 2 01 S6160
|6 490 272,54
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|03 2 01 S6160
|600
|6 490 272,54
|Дополнительное образование детей
|611
|07
|03
|49 459 921,45
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|03
|01 0 00 00000
|49 222 110,90
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|03
|01 2 00 00000
|16 010,90
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|03
|01 2 01 00000
|16 010,90
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|03
|01 2 01 S6590
|16 010,90
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 2 01 S6590
|600
|16 010,90
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|611
|07
|03
|01 3 00 00000
|3 200 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|611
|07
|03
|01 3 01 00000
|3 200 000,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|611
|07
|03
|01 3 01 20120
|3 200 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 3 01 20120
|600
|3 200 000,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|03
|01 4 00 00000
|46 006 100,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|611
|07
|03
|01 4 03 00000
|45 706 100,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|03
|01 4 03 09000
|45 706 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 4 03 09000
|600
|45 706 100,00
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|611
|07
|03
|01 4 07 00000
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|611
|07
|03
|01 4 07 20050
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 4 07 20050
|600
|300 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|611
|07
|03
|03 0 00 00000
|237 810,55
|Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
|611
|07
|03
|03 2 00 00000
|237 810,55
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|611
|07
|03
|03 2 01 00000
|237 810,55
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|611
|07
|03
|03 2 01 S6160
|237 810,55
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|03 2 01 S6160
|600
|237 810,55
|Молодежная политика
|611
|07
|07
|7 421 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|07
|01 0 00 00000
|7 421 000,00
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|611
|07
|07
|01 1 00 00000
|7 421 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|611
|07
|07
|01 1 01 00000
|1 916 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|07
|01 1 01 09000
|1 640 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 01 09000
|600
|1 640 000,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»
|611
|07
|07
|01 1 01 20020
|276 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 01 20020
|600
|276 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|611
|07
|07
|01 1 02 00000
|5 205 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
|611
|07
|07
|01 1 02 20030
|5 205 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 02 20030
|600
|5 205 000,00
|Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|611
|07
|07
|01 1 03 00000
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|611
|07
|07
|01 1 03 20040
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 03 20040
|600
|300 000,00
|Другие вопросы в области образования
|611
|07
|09
|35 835 046,99
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|09
|01 0 00 00000
|35 693 429,99
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|09
|01 4 00 00000
|35 693 429,99
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|611
|07
|09
|01 4 04 00000
|29 550 100,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|09
|01 4 04 09000
|29 550 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|09
|01 4 04 09000
|600
|29 550 100,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|611
|07
|09
|01 4 05 00000
|900 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»
|611
|07
|09
|01 4 05 20190
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|07
|09
|01 4 05 20190
|200
|900 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|611
|07
|09
|01 4 06 00000
|5 243 329,99
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|611
|07
|09
|01 4 06 00110
|5 204 923,20
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|611
|07
|09
|01 4 06 00110
|100
|5 204 923,20
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|611
|07
|09
|01 4 06 00120
|38 406,79
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|07
|09
|01 4 06 00120
|200
|38 406,79
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|611
|07
|09
|05 0 00 00000
|141 617,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|611
|07
|09
|05 3 00 00000
|141 617,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|611
|07
|09
|05 3 01 00000
|141 617,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|611
|07
|09
|05 3 01 S6790
|141 617,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|07
|09
|05 3 01 S6790
|200
|141 617,00
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|611
|10
|54 004 408,01
|Социальное обеспечение населения
|611
|10
|03
|43 582 599,01
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|10
|03
|01 0 00 00000
|43 582 599,01
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|10
|03
|01 4 00 00000
|43 582 599,01
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|611
|10
|03
|01 4 02 00000
|3 068 835,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|611
|10
|03
|01 4 02 85130
|3 068 835,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|10
|03
|01 4 02 85130
|600
|3 068 835,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|611
|10
|03
|01 4 09 00000
|40 513 764,01
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|611
|10
|03
|01 4 09 R3040
|40 513 764,01
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|10
|03
|01 4 09 R3040
|600
|40 513 764,01
|Охрана семьи и детства
|611
|10
|04
|10 421 809,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|10
|04
|01 0 00 00000
|10 421 809,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|10
|04
|01 4 00 00000
|10 421 809,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|611
|10
|04
|01 4 01 00000
|10 421 809,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|10 421 809,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|200
|156 327,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|300
|10 265 482,00
|ВСЕГО
|3 870 639 163,91;»
12) приложение 7 изложить в следующей редакции:
«Приложение 7
к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Ведомственная структура расходов городского бюджета
на плановый период 2023 и 2024 годов
руб.
|Наименование
|ГРБС
|Раздел
|Подраздел
|Целевая статья
|Вид расходов
|Сумма 2023
|Сумма 2024
|Совет депутатов городского округа город Елец
|601
|6 213 826,26
|6 213 826,26
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|601
|01
|6 213 826,26
|6 213 826,26
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|601
|01
|03
|6 213 826,26
|6 213 826,26
|Непрограммные расходы городского бюджета
|601
|01
|03
|99 0 00 00000
|6 213 826,26
|6 213 826,26
|Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00000
|6 213 826,26
|6 213 826,26
|Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00030
|1 979 943,59
|1 979 943,59
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00030
|100
|1 979 943,59
|1 979 943,59
|Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00040
|930 887,04
|930 887,04
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00040
|100
|930 887,04
|930 887,04
|Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления
|601
|01
|03
|99 5 00 00110
|3 302 995,63
|3 302 995,63
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|601
|01
|03
|99 5 00 00110
|100
|3 302 995,63
|3 302 995,63
|Управление протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец
|602
|452 019 852,56
|328 723 598,22
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|602
|01
|108 641 305,99
|107 270 741,92
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|602
|01
|02
|2 210 699,59
|2 210 699,59
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|02
|99 0 00 00000
|2 210 699,59
|2 210 699,59
|Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления
|602
|01
|02
|99 6 00 00000
|2 210 699,59
|2 210 699,59
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец
|602
|01
|02
|99 6 00 00050
|2 210 699,59
|2 210 699,59
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|02
|99 6 00 00050
|100
|2 210 699,59
|2 210 699,59
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|602
|01
|04
|52 701 958,46
|52 701 994,39
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|01
|04
|05 0 00 00000
|52 701 958,46
|52 701 994,39
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|04
|05 1 00 00000
|594 316,50
|594 352,43
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|602
|01
|04
|05 1 02 00000
|594 316,50
|594 352,43
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города
|602
|01
|04
|05 1 02 21530
|250 000,00
|250 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 1 02 21530
|200
|250 000,00
|250 000,00
|Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ
|602
|01
|04
|05 1 02 21560
|100 000,00
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 1 02 21560
|200
|100 000,00
|100 000,00
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения
|602
|01
|04
|05 1 02 21570
|244 316,50
|244 352,43
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 1 02 21570
|200
|244 316,50
|244 352,43
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|04
|05 3 00 00000
|52 107 641,96
|52 107 641,96
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|01
|04
|05 3 01 00000
|52 107 641,96
|52 107 641,96
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|602
|01
|04
|05 3 01 00110
|49 971 441,96
|49 971 441,96
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|04
|05 3 01 00110
|100
|49 971 441,96
|49 971 441,96
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|602
|01
|04
|05 3 01 00120
|966 000,00
|966 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 3 01 00120
|200
|966 000,00
|966 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|602
|01
|04
|05 3 01 S6790
|1 170 200,00
|1 170 200,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|04
|05 3 01 S6790
|200
|1 170 200,00
|1 170 200,00
|Другие общегосударственные вопросы
|602
|01
|13
|53 728 647,94
|52 358 047,94
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|01
|13
|05 0 00 00000
|53 215 647,94
|51 845 047,94
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|13
|05 1 00 00000
|253 028,08
|253 028,08
|Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»
|602
|01
|13
|05 1 03 00000
|253 028,08
|253 028,08
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|602
|01
|13
|05 1 03 00110
|253 028,08
|253 028,08
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 1 03 00110
|100
|253 028,08
|253 028,08
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|01
|13
|05 3 00 00000
|42 936 219,86
|41 565 619,86
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|01
|13
|05 3 01 00000
|6 447 737,17
|6 447 737,17
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|3 931 000,00
|3 931 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|100
|3 736 075,00
|3 736 075,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85060
|200
|194 925,00
|194 925,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|1 291 037,17
|1 291 037,17
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|100
|1 057 958,41
|1 057 958,41
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85070
|200
|233 078,76
|233 078,76
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|1 225 700,00
|1 225 700,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|100
|1 119 216,71
|1 119 216,71
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 01 85080
|200
|106 483,29
|106 483,29
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
|602
|01
|13
|05 3 02 00000
|35 388 482,69
|34 017 882,69
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|35 388 482,69
|34 017 882,69
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|100
|30 506 507,39
|30 506 507,39
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 02 08000
|200
|4 881 975,30
|3 511 375,30
|Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»
|602
|01
|13
|05 3 04 00000
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»
|602
|01
|13
|05 3 04 21680
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 3 04 21680
|200
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Подпрограмма «Муниципальное имущество»
|602
|01
|13
|05 4 00 00000
|10 026 400,00
|10 026 400,00
|Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»
|602
|01
|13
|05 4 02 00000
|3 000 000,00
|3 000 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»
|602
|01
|13
|05 4 02 21640
|3 000 000,00
|3 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|01
|13
|05 4 02 21640
|200
|3 000 000,00
|3 000 000,00
|Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|602
|01
|13
|05 4 03 00000
|7 026 400,00
|7 026 400,00
|Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений
|602
|01
|13
|05 4 03 20270
|7 026 400,00
|7 026 400,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|01
|13
|05 4 03 20270
|400
|7 026 400,00
|7 026 400,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|01
|13
|99 0 00 00000
|513 000,00
|513 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|602
|01
|13
|99 9 00 00000
|513 000,00
|513 000,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|513 000,00
|513 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|513 000,00
|513 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|602
|03
|14 432 772,60
|14 537 972,60
|Органы юстиции
|602
|03
|04
|4 021 145,00
|4 126 345,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|03
|04
|99 0 00 00000
|4 021 145,00
|4 126 345,00
|Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|602
|03
|04
|99 4 00 00000
|4 021 145,00
|4 126 345,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
|602
|03
|04
|99 4 00 59300
|1 594 800,00
|1 700 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|04
|99 4 00 59300
|100
|1 594 800,00
|1 700 000,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|2 426 345,00
|2 426 345,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|100
|1 510 314,56
|1 510 314,56
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|03
|04
|99 4 00 85020
|200
|916 030,44
|916 030,44
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|602
|03
|10
|10 411 627,60
|10 411 627,60
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|602
|03
|10
|03 0 00 00000
|10 411 627,60
|10 411 627,60
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|03
|10
|03 1 00 00000
|10 411 627,60
|10 411 627,60
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|602
|03
|10
|03 1 02 00000
|10 411 627,60
|10 411 627,60
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|10 111 627,60
|10 111 627,60
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|100
|9 561 627,60
|9 561 627,60
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|03
|10
|03 1 02 08000
|200
|550 000,00
|550 000,00
|Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения
|602
|03
|10
|03 1 02 21310
|300 000,00
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|03
|10
|03 1 02 21310
|200
|300 000,00
|300 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|602
|04
|4 378 200,00
|4 378 200,00
|Общеэкономические вопросы
|602
|04
|01
|1 028 200,00
|1 028 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|04
|01
|05 0 00 00000
|1 028 200,00
|1 028 200,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|04
|01
|05 3 00 00000
|1 028 200,00
|1 028 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|04
|01
|05 3 01 00000
|1 028 200,00
|1 028 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|1 028 200,00
|1 028 200,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|100
|928 433,11
|928 433,11
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|01
|05 3 01 85340
|200
|99 766,89
|99 766,89
|Другие вопросы в области национальной экономики
|602
|04
|12
|3 350 000,00
|3 350 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|04
|12
|02 0 00 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|602
|04
|12
|02 8 00 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»
|602
|04
|12
|02 8 01 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Изготовление проектов межевания и планировки территории
|602
|04
|12
|02 8 01 26020
|900 000,00
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|02 8 01 26020
|200
|900 000,00
|900 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|602
|04
|12
|04 0 00 00000
|2 450 000,00
|2 450 000,00
|Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
|602
|04
|12
|04 1 00 00000
|2 450 000,00
|2 450 000,00
|Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»
|602
|04
|12
|04 1 01 00000
|150 000,00
|150 000,00
|Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня
|602
|04
|12
|04 1 01 21400
|100 000,00
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|04 1 01 21400
|200
|100 000,00
|100 000,00
|Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов
|602
|04
|12
|04 1 01 21420
|50 000,00
|50 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|04
|12
|04 1 01 21420
|200
|50 000,00
|50 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»
|602
|04
|12
|04 1 02 00000
|2 300 000,00
|2 300 000,00
|Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец
|602
|04
|12
|04 1 02 21410
|1 300 000,00
|1 300 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21410
|800
|1 300 000,00
|1 300 000,00
|Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
|602
|04
|12
|04 1 02 21450
|600 000,00
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21450
|800
|600 000,00
|600 000,00
|Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства
|602
|04
|12
|04 1 02 21460
|400 000,00
|400 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|602
|04
|12
|04 1 02 21460
|800
|400 000,00
|400 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|602
|05
|248 552 962,75
|70 023 204,46
|Жилищное хозяйство
|602
|05
|01
|187 616 401,69
|0,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|05
|01
|02 0 00 00000
|187 616 401,69
|0,00
|Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|602
|05
|01
|02 4 00 00000
|187 616 401,69
|0,00
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|602
|05
|01
|02 4 F3 00000
|187 616 401,69
|0,00
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|602
|05
|01
|02 4 F3 67483
|97 663 206,76
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 67483
|400
|97 663 206,76
|0,00
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
|602
|05
|01
|02 4 F3 67484
|17 811 129,30
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 67484
|400
|17 811 129,30
|0,00
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета
|602
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|72 142 065,63
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|400
|72 142 065,63
|0,00
|Благоустройство
|602
|05
|03
|60 936 561,06
|70 023 204,46
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|602
|05
|03
|07 0 00 00000
|60 936 561,06
|70 023 204,46
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|602
|05
|03
|07 1 00 00000
|60 936 561,06
|70 023 204,46
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|602
|05
|03
|07 1 F2 00000
|60 936 561,06
|70 023 204,46
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
|602
|05
|03
|07 1 F2 55550
|32 821 160,04
|41 907 803,44
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 F2 55550
|400
|32 821 160,04
|41 907 803,44
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта
|602
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|28 115 401,02
|28 115 401,02
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|602
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|400
|28 115 401,02
|28 115 401,02
|ОБРАЗОВАНИЕ
|602
|07
|0,00
|64 211 919,02
|Общее образование
|602
|07
|02
|0,00
|64 211 919,02
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|602
|07
|02
|01 0 00 00000
|0,00
|64 211 919,02
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|602
|07
|02
|01 3 00 00000
|0,00
|64 211 919,02
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|602
|07
|02
|01 3 01 00000
|0,00
|64 211 919,02
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|602
|07
|02
|01 3 01 S6010
|0,00
|64 211 919,02
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|07
|02
|01 3 01 S6010
|200
|0,00
|64 211 919,02
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|602
|10
|61 534 311,22
|53 821 260,22
|Пенсионное обеспечение
|602
|10
|01
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|10
|01
|05 0 00 00000
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|10
|01
|05 3 00 00000
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»
|602
|10
|01
|05 3 03 00000
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Доплата к пенсиям муниципальных служащих
|602
|10
|01
|05 3 03 01000
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|01
|05 3 03 01000
|300
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Социальное обеспечение населения
|602
|10
|03
|11 506 837,00
|10 000 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|602
|10
|03
|02 0 00 00000
|11 506 837,00
|10 000 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|602
|10
|03
|02 7 00 00000
|11 506 837,00
|10 000 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|602
|10
|03
|02 7 01 00000
|11 506 837,00
|10 000 000,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
|602
|10
|03
|02 7 01 51760
|1 506 837,00
|0,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|03
|02 7 01 51760
|300
|1 506 837,00
|0,00
|Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)
|602
|10
|03
|02 7 01 85010
|10 000 000,00
|10 000 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|03
|02 7 01 85010
|300
|10 000 000,00
|10 000 000,00
|Охрана семьи и детства
|602
|10
|04
|38 818 529,00
|32 611 135,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|602
|10
|04
|99 0 00 00000
|38 818 529,00
|32 611 135,00
|Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|602
|10
|04
|99 8 00 00000
|38 818 529,00
|32 611 135,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей
|602
|10
|04
|99 8 00 85430
|38 468 529,00
|32 261 135,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|04
|99 8 00 85430
|200
|8 072 529,00
|6 265 135,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|04
|99 8 00 85430
|300
|30 396 000,00
|25 996 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения
|602
|10
|04
|99 8 00 85450
|350 000,00
|350 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|602
|10
|04
|99 8 00 85450
|300
|350 000,00
|350 000,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|602
|10
|06
|5 129 315,00
|5 130 495,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|10
|06
|05 0 00 00000
|5 129 315,00
|5 130 495,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|602
|10
|06
|05 3 00 00000
|5 129 315,00
|5 130 495,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|602
|10
|06
|05 3 01 00000
|5 129 315,00
|5 130 495,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству
|602
|10
|06
|05 3 01 85440
|5 129 315,00
|5 130 495,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|602
|10
|06
|05 3 01 85440
|100
|4 556 165,82
|4 556 165,82
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|602
|10
|06
|05 3 01 85440
|200
|573 149,18
|574 329,18
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|602
|12
|14 480 300,00
|14 480 300,00
|Телевидение и радиовещание
|602
|12
|01
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|12
|01
|05 0 00 00000
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|12
|01
|05 1 00 00000
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|602
|12
|01
|05 1 01 00000
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|602
|12
|01
|05 1 01 09000
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|602
|12
|01
|05 1 01 09000
|600
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Периодическая печать и издательства
|602
|12
|02
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|602
|12
|02
|05 0 00 00000
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|602
|12
|02
|05 1 00 00000
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|602
|12
|02
|05 1 01 00000
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|602
|12
|02
|05 1 01 09000
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|602
|12
|02
|05 1 01 09000
|600
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Управление финансов администрации городского округа город Елец
|603
|39 926 008,58
|64 526 008,58
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|603
|01
|18 326 008,58
|18 326 008,58
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|603
|01
|06
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|01
|06
|05 0 00 00000
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|01
|06
|05 2 00 00000
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
|603
|01
|06
|05 2 01 00000
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|603
|01
|06
|05 2 01 00110
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|603
|01
|06
|05 2 01 00110
|100
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Резервные фонды
|603
|01
|11
|5 000 000,00
|5 000 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|603
|01
|11
|99 0 00 00000
|5 000 000,00
|5 000 000,00
|Резервные фонды
|603
|01
|11
|99 3 00 00000
|5 000 000,00
|5 000 000,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|603
|01
|11
|99 3 00 05000
|5 000 000,00
|5 000 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|603
|01
|11
|99 3 00 05000
|800
|5 000 000,00
|5 000 000,00
|Другие общегосударственные вопросы
|603
|01
|13
|4 339 116,33
|4 339 116,33
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|01
|13
|05 0 00 00000
|4 339 116,33
|4 339 116,33
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|01
|13
|05 2 00 00000
|4 339 116,33
|4 339 116,33
|Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
|603
|01
|13
|05 2 02 00000
|200 000,00
|200 000,00
|Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
|603
|01
|13
|05 2 02 21540
|200 000,00
|200 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|603
|01
|13
|05 2 02 21540
|800
|200 000,00
|200 000,00
|Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»
|603
|01
|13
|05 2 04 00000
|4 139 116,33
|4 139 116,33
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|603
|01
|13
|05 2 04 08000
|4 139 116,33
|4 139 116,33
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|603
|01
|13
|05 2 04 08000
|100
|4 139 116,33
|4 139 116,33
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|603
|13
|100 000,00
|100 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|603
|13
|01
|100 000,00
|100 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|603
|13
|01
|05 0 00 00000
|100 000,00
|100 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|603
|13
|01
|05 2 00 00000
|100 000,00
|100 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
|603
|13
|01
|05 2 03 00000
|100 000,00
|100 000,00
|Обслуживание муниципального долга
|603
|13
|01
|05 2 03 21550
|100 000,00
|100 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) долга
|603
|13
|01
|05 2 03 21550
|700
|100 000,00
|100 000,00
|УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Условно утвержденные расходы
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Условно утвержденные расходы
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Контрольно-счетная комиссия городского округа город Елец
|604
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|604
|01
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|604
|01
|06
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|Непрограммные расходы городского бюджета
|604
|01
|06
|99 0 00 00000
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления
|604
|01
|06
|99 7 00 00000
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления
|604
|01
|06
|99 7 00 00110
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|604
|01
|06
|99 7 00 00110
|100
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа город Елец
|605
|90 904 077,67
|90 952 771,00
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|605
|01
|800 000,00
|800 000,00
|Другие общегосударственные вопросы
|605
|01
|13
|800 000,00
|800 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|01
|13
|01 0 00 00000
|800 000,00
|800 000,00
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|605
|01
|13
|01 5 00 00000
|800 000,00
|800 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|605
|01
|13
|01 5 01 00000
|800 000,00
|800 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|800 000,00
|800 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|200
|40 000,00
|40 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|01
|13
|01 5 01 S6670
|600
|760 000,00
|760 000,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|605
|07
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Молодежная политика
|605
|07
|07
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 0 00 00000
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 9 00 00000
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|605
|07
|07
|01 9 01 00000
|1 050 000,00
|1 050 000,00
|Поддержка развития молодежного движения
|605
|07
|07
|01 9 01 20370
|120 000,00
|120 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20370
|200
|120 000,00
|120 000,00
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи
|605
|07
|07
|01 9 01 20380
|875 000,00
|875 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20380
|200
|875 000,00
|875 000,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце
|605
|07
|07
|01 9 01 20390
|55 000,00
|55 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|07
|07
|01 9 01 20390
|200
|55 000,00
|55 000,00
|Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»
|605
|07
|07
|01 9 02 00000
|150 000,00
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец
|605
|07
|07
|01 9 02 20400
|150 000,00
|150 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|605
|07
|07
|01 9 02 20400
|800
|150 000,00
|150 000,00
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|605
|11
|88 904 077,67
|88 952 771,00
|Физическая культура
|605
|11
|01
|83 275 700,00
|83 275 699,99
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|01
|01 0 00 00000
|83 275 700,00
|83 275 699,99
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|605
|11
|01
|01 7 00 00000
|83 275 700,00
|83 275 699,99
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|605
|11
|01
|01 7 01 00000
|41 452 200,00
|41 452 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|605
|11
|01
|01 7 01 09000
|41 452 200,00
|41 452 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|01
|01 7 01 09000
|600
|41 452 200,00
|41 452 200,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»
|605
|11
|01
|01 7 03 00000
|41 823 500,00
|41 823 499,99
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|605
|11
|01
|01 7 03 09000
|41 823 500,00
|41 823 499,99
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|01
|01 7 03 09000
|600
|41 823 500,00
|41 823 499,99
|Массовый спорт
|605
|11
|02
|310 000,00
|310 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|02
|01 0 00 00000
|310 000,00
|310 000,00
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|605
|11
|02
|01 6 00 00000
|310 000,00
|310 000,00
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»
|605
|11
|02
|01 6 01 00000
|310 000,00
|310 000,00
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни
|605
|11
|02
|01 6 01 20300
|166 000,00
|166 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20300
|200
|166 000,00
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий
|605
|11
|02
|01 6 01 20320
|20 000,00
|20 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20320
|200
|20 000,00
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|124 000,00
|124 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|100
|80 000,00
|80 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|605
|11
|02
|01 6 01 20330
|200
|44 000,00
|44 000,00
|Спорт высших достижений
|605
|11
|03
|357 334,82
|406 028,16
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|03
|01 0 00 00000
|357 334,82
|406 028,16
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|605
|11
|03
|01 7 00 00000
|357 334,82
|406 028,16
|Региональный проект «Спорт — норма жизни»
|605
|11
|03
|01 7 P5 00000
|357 334,82
|406 028,16
|Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
|605
|11
|03
|01 7 P5 86820
|357 334,82
|406 028,16
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|605
|11
|03
|01 7 P5 86820
|600
|357 334,82
|406 028,16
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|605
|11
|05
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|605
|11
|05
|01 0 00 00000
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|605
|11
|05
|01 6 00 00000
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|605
|11
|05
|01 6 02 00000
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|605
|11
|05
|01 6 02 00110
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|605
|11
|05
|01 6 02 00110
|100
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Управление коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец
|606
|73 297 053,65
|362 818 841,14
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|606
|01
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Другие общегосударственные вопросы
|606
|01
|13
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|606
|01
|13
|03 0 00 00000
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|606
|01
|13
|03 1 00 00000
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|606
|01
|13
|03 1 02 00000
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|606
|01
|13
|03 1 02 09000
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|606
|01
|13
|03 1 02 09000
|600
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|606
|04
|600 000,00
|600 000,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|606
|04
|12
|600 000,00
|600 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|04
|12
|02 0 00 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|04
|12
|02 6 00 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|606
|04
|12
|02 6 02 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|606
|04
|12
|02 6 02 61110
|600 000,00
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|606
|04
|12
|02 6 02 61110
|800
|600 000,00
|600 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|606
|05
|46 989 353,65
|336 511 141,14
|Жилищное хозяйство
|606
|05
|01
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|01
|02 0 00 00000
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|606
|05
|01
|02 3 00 00000
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
|606
|05
|01
|02 3 01 00000
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности
|606
|05
|01
|02 3 01 21050
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|01
|02 3 01 21050
|200
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Коммунальное хозяйство
|606
|05
|02
|32 653 945,65
|322 275 733,14
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|02
|02 0 00 00000
|32 653 945,65
|322 275 733,14
|Подпрограмма «Чистая вода»
|606
|05
|02
|02 5 00 00000
|32 653 945,65
|322 275 733,14
|Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения»
|606
|05
|02
|02 5 01 00000
|32 653 945,65
|128 236 141,30
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
|606
|05
|02
|02 5 01 S6390
|32 653 945,65
|128 236 141,30
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|606
|05
|02
|02 5 01 S6390
|400
|32 653 945,65
|128 236 141,30
|Региональный проект «Жилье»
|606
|05
|02
|02 5 F1 00000
|0,00
|194 039 591,84
|Расходы на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий
|606
|05
|02
|02 5 F1 50212
|0,00
|194 039 591,84
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|606
|05
|02
|02 5 F1 50212
|400
|0,00
|194 039 591,84
|Благоустройство
|606
|05
|03
|4 203 508,00
|4 103 508,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|03
|02 0 00 00000
|3 603 508,00
|3 503 508,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|02 6 00 00000
|3 603 508,00
|3 503 508,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|606
|05
|03
|02 6 01 00000
|2 500 000,00
|2 400 000,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|606
|05
|03
|02 6 01 21100
|2 320 000,00
|2 220 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|2 320 000,00
|2 220 000,00
|Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца
|606
|05
|03
|02 6 01 21170
|180 000,00
|180 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|606
|05
|03
|02 6 01 21170
|300
|180 000,00
|180 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|606
|05
|03
|02 6 04 00000
|1 103 508,00
|1 103 508,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|606
|05
|03
|02 6 04 85170
|1 103 508,00
|1 103 508,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|02 6 04 85170
|200
|1 103 508,00
|1 103 508,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|606
|05
|03
|06 0 00 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|606
|05
|03
|06 1 00 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|606
|05
|03
|06 1 02 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения
|606
|05
|03
|06 1 02 26090
|600 000,00
|600 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|03
|06 1 02 26090
|200
|600 000,00
|600 000,00
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|606
|05
|05
|4 931 900,00
|4 931 900,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|606
|05
|05
|02 0 00 00000
|4 931 900,00
|4 931 900,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|606
|05
|05
|02 6 00 00000
|4 931 900,00
|4 931 900,00
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|606
|05
|05
|02 6 03 00000
|4 931 900,00
|4 931 900,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|606
|05
|05
|02 6 03 00110
|4 791 172,84
|4 791 172,84
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|606
|05
|05
|02 6 03 00110
|100
|4 791 172,84
|4 791 172,84
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|606
|05
|05
|02 6 03 00120
|140 727,16
|140 727,16
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|606
|05
|05
|02 6 03 00120
|200
|140 727,16
|140 727,16
|Управление дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец
|608
|130 451 536,32
|126 916 347,58
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|608
|04
|51 288 893,40
|52 240 772,19
|Транспорт
|608
|04
|08
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|04
|08
|02 0 00 00000
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|608
|04
|08
|02 2 00 00000
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|608
|04
|08
|02 2 01 00000
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
|608
|04
|08
|02 2 01 61040
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|08
|02 2 01 61040
|200
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|608
|04
|09
|39 288 893,40
|40 240 772,19
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|04
|09
|02 0 00 00000
|39 288 893,40
|40 240 772,19
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|608
|04
|09
|02 1 00 00000
|39 288 893,40
|40 240 772,19
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|608
|04
|09
|02 1 01 00000
|39 288 893,40
|40 240 772,19
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
|608
|04
|09
|02 1 01 21000
|28 288 893,40
|28 240 772,19
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 01 21000
|200
|28 288 893,40
|28 240 772,19
|Обеспечение безопасности дорожного движения
|608
|04
|09
|02 1 01 21010
|11 000 000,00
|12 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|04
|09
|02 1 01 21010
|200
|11 000 000,00
|12 000 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|608
|05
|79 162 642,92
|74 675 575,39
|Благоустройство
|608
|05
|03
|74 758 701,16
|70 271 633,63
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|05
|03
|02 0 00 00000
|58 126 701,16
|53 639 633,63
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|608
|05
|03
|02 6 00 00000
|58 126 701,16
|53 639 633,63
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|608
|05
|03
|02 6 01 00000
|58 126 701,16
|53 639 633,63
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|608
|05
|03
|02 6 01 09000
|39 706 800,00
|29 447 908,70
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|608
|05
|03
|02 6 01 09000
|600
|39 706 800,00
|29 447 908,70
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|608
|05
|03
|02 6 01 21100
|18 380 773,03
|24 152 596,80
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|18 380 773,03
|24 152 596,80
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»
|608
|05
|03
|02 6 01 85190
|39 128,13
|39 128,13
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|02 6 01 85190
|200
|39 128,13
|39 128,13
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|608
|05
|03
|06 0 00 00000
|16 632 000,00
|16 632 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|608
|05
|03
|06 1 00 00000
|16 632 000,00
|16 632 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|608
|05
|03
|06 1 03 00000
|16 632 000,00
|16 632 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения
|608
|05
|03
|06 1 03 21720
|16 632 000,00
|16 632 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|608
|05
|03
|06 1 03 21720
|200
|16 632 000,00
|16 632 000,00
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|608
|05
|05
|4 403 941,76
|4 403 941,76
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|608
|05
|05
|02 0 00 00000
|4 403 941,76
|4 403 941,76
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|608
|05
|05
|02 6 00 00000
|4 403 941,76
|4 403 941,76
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец»
|608
|05
|05
|02 6 08 00000
|4 403 941,76
|4 403 941,76
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|608
|05
|05
|02 6 08 00110
|4 403 941,76
|4 403 941,76
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|608
|05
|05
|02 6 08 00110
|100
|4 403 941,76
|4 403 941,76
|Управление культуры администрации городского округа город Елец
|610
|231 898 120,09
|236 909 051,59
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|610
|04
|539 000,00
|539 000,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|610
|04
|12
|539 000,00
|539 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|610
|04
|12
|04 0 00 00000
|539 000,00
|539 000,00
|Подпрограмма «Развитие туризма»
|610
|04
|12
|04 2 00 00000
|539 000,00
|539 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»
|610
|04
|12
|04 2 01 00000
|509 000,00
|509 000,00
|Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров
|610
|04
|12
|04 2 01 21470
|300 000,00
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 01 21470
|200
|300 000,00
|300 000,00
|Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня
|610
|04
|12
|04 2 01 21480
|209 000,00
|209 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 01 21480
|200
|209 000,00
|209 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»
|610
|04
|12
|04 2 02 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции
|610
|04
|12
|04 2 02 21490
|30 000,00
|30 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|04
|12
|04 2 02 21490
|200
|30 000,00
|30 000,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|610
|07
|68 021 757,55
|68 023 067,31
|Дополнительное образование детей
|610
|07
|03
|68 021 757,55
|68 023 067,31
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|07
|03
|01 0 00 00000
|68 021 757,55
|68 023 067,31
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|07
|03
|01 8 00 00000
|68 021 757,55
|68 023 067,31
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|610
|07
|03
|01 8 01 00000
|67 843 800,00
|67 843 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|610
|07
|03
|01 8 01 09000
|67 843 800,00
|67 843 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|07
|03
|01 8 01 09000
|600
|67 843 800,00
|67 843 800,00
|Региональный проект «Творческие люди»
|610
|07
|03
|01 8 A2 00000
|177 957,55
|179 267,31
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|610
|07
|03
|01 8 A2 86280
|177 957,55
|179 267,31
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|07
|03
|01 8 A2 86280
|600
|177 957,55
|179 267,31
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|610
|08
|163 337 362,54
|168 346 984,28
|Культура
|610
|08
|01
|160 477 362,54
|165 486 984,28
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|08
|01
|01 0 00 00000
|160 477 362,54
|165 486 984,28
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|610
|08
|01
|01 5 00 00000
|206 385,98
|206 385,98
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|610
|08
|01
|01 5 03 00000
|206 385,98
|206 385,98
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство
|610
|08
|01
|01 5 03 S6630
|206 385,98
|206 385,98
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|01
|01 5 03 S6630
|200
|206 385,98
|206 385,98
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|08
|01
|01 8 00 00000
|160 270 976,56
|165 280 598,30
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|610
|08
|01
|01 8 01 00000
|160 270 976,56
|165 280 598,30
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|610
|08
|01
|01 8 01 09000
|156 185 400,00
|160 871 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 09000
|600
|156 185 400,00
|160 871 000,00
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
|610
|08
|01
|01 8 01 20350
|1 800 000,00
|1 800 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|610
|08
|01
|01 8 01 20350
|200
|1 800 000,00
|1 800 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
|610
|08
|01
|01 8 01 L4660
|2 105 326,09
|2 429 347,83
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 L4660
|600
|2 105 326,09
|2 429 347,83
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек
|610
|08
|01
|01 8 01 L5191
|180 250,47
|180 250,47
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|610
|08
|01
|01 8 01 L5191
|600
|180 250,47
|180 250,47
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|610
|08
|04
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|610
|08
|04
|01 0 00 00000
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|610
|08
|04
|01 8 00 00000
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|610
|08
|04
|01 8 02 00000
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|610
|08
|04
|01 8 02 00110
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|610
|08
|04
|01 8 02 00110
|100
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Управление образования администрации городского округа город Елец
|611
|1 137 840 724,81
|1 166 767 648,55
|ОБРАЗОВАНИЕ
|611
|07
|1 083 736 717,71
|1 111 523 054,56
|Дошкольное образование
|611
|07
|01
|461 107 310,62
|475 237 938,78
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|01
|01 0 00 00000
|460 759 110,62
|474 682 138,78
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|01
|01 2 00 00000
|63 359,09
|63 308,78
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|01
|01 2 01 00000
|63 359,09
|63 308,78
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|01
|01 2 01 S6590
|63 359,09
|63 308,78
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 2 01 S6590
|600
|63 359,09
|63 308,78
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|01
|01 4 00 00000
|460 057 830,00
|474 618 830,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|611
|07
|01
|01 4 01 00000
|453 707 430,00
|468 268 430,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|01
|01 4 01 09000
|45 189 400,00
|59 750 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 01 09000
|600
|45 189 400,00
|59 750 400,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»
|611
|07
|01
|01 4 01 85350
|408 518 030,00
|408 518 030,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 01 85350
|600
|408 518 030,00
|408 518 030,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|611
|07
|01
|01 4 08 00000
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|611
|07
|01
|01 4 08 20500
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 4 08 20500
|600
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|611
|07
|01
|01 Д 00 00000
|637 921,53
|0,00
|Основное мероприятие «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях»
|611
|07
|01
|01 Д 02 00000
|637 921,53
|0,00
|Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях
|611
|07
|01
|01 Д 02 S6310
|637 921,53
|0,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|01 Д 02 S6310
|600
|637 921,53
|0,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|611
|07
|01
|06 0 00 00000
|348 200,00
|555 800,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|611
|07
|01
|06 1 00 00000
|348 200,00
|555 800,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|611
|07
|01
|06 1 01 00000
|348 200,00
|555 800,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные
|611
|07
|01
|06 1 01 21730
|348 200,00
|555 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|01
|06 1 01 21730
|600
|348 200,00
|555 800,00
|Общее образование
|611
|07
|02
|540 252 729,30
|553 908 446,78
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|02
|01 0 00 00000
|538 602 729,30
|552 258 446,78
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|02
|01 2 00 00000
|206 127,47
|205 963,78
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 2 01 00000
|206 127,47
|205 963,78
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|02
|01 2 01 S6590
|206 127,47
|205 963,78
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 2 01 S6590
|600
|206 127,47
|205 963,78
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|611
|07
|02
|01 3 00 00000
|2 772 500,00
|2 772 500,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 3 01 00000
|2 772 500,00
|2 772 500,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|611
|07
|02
|01 3 01 20120
|2 772 500,00
|2 772 500,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 3 01 20120
|600
|2 772 500,00
|2 772 500,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|02
|01 4 00 00000
|534 791 063,00
|549 279 983,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|611
|07
|02
|01 4 02 00000
|503 152 463,00
|514 829 063,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|02
|01 4 02 09000
|36 237 600,00
|47 914 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 09000
|600
|36 237 600,00
|47 914 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»
|611
|07
|02
|01 4 02 85090
|425 494 000,00
|425 494 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85090
|600
|425 494 000,00
|425 494 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|30 166 789,00
|30 166 789,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|300
|854 473,00
|854 473,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85130
|600
|29 312 316,00
|29 312 316,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»
|611
|07
|02
|01 4 02 85160
|11 249 574,00
|11 249 574,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 02 85160
|600
|11 249 574,00
|11 249 574,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
|611
|07
|02
|01 4 02 85420
|4 500,00
|4 500,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|07
|02
|01 4 02 85420
|300
|4 500,00
|4 500,00
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|611
|07
|02
|01 4 10 00000
|31 638 600,00
|34 450 920,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|611
|07
|02
|01 4 10 53030
|31 638 600,00
|34 450 920,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 4 10 53030
|600
|31 638 600,00
|34 450 920,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|611
|07
|02
|01 Д 00 00000
|833 038,83
|0,00
|Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»
|611
|07
|02
|01 Д 03 00000
|833 038,83
|0,00
|Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
|611
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|833 038,83
|0,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|600
|833 038,83
|0,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|611
|07
|02
|02 0 00 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 00 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 01 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|611
|07
|02
|02 9 01 20070
|30 000,00
|30 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|02 9 01 20070
|600
|30 000,00
|30 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|611
|07
|02
|03 0 00 00000
|1 620 000,00
|1 620 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
|611
|07
|02
|03 2 00 00000
|1 620 000,00
|1 620 000,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|611
|07
|02
|03 2 01 00000
|1 620 000,00
|1 620 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|611
|07
|02
|03 2 01 S6160
|1 620 000,00
|1 620 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|02
|03 2 01 S6160
|600
|1 620 000,00
|1 620 000,00
|Дополнительное образование детей
|611
|07
|03
|43 134 670,59
|43 134 661,80
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|03
|01 0 00 00000
|43 134 670,59
|43 134 661,80
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|611
|07
|03
|01 2 00 00000
|12 670,59
|12 661,80
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|611
|07
|03
|01 2 01 00000
|12 670,59
|12 661,80
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|611
|07
|03
|01 2 01 S6590
|12 670,59
|12 661,80
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 2 01 S6590
|600
|12 670,59
|12 661,80
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|03
|01 4 00 00000
|43 122 000,00
|43 122 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|611
|07
|03
|01 4 03 00000
|42 822 000,00
|42 822 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|03
|01 4 03 09000
|42 822 000,00
|42 822 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 4 03 09000
|600
|42 822 000,00
|42 822 000,00
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|611
|07
|03
|01 4 07 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|611
|07
|03
|01 4 07 20050
|300 000,00
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|03
|01 4 07 20050
|600
|300 000,00
|300 000,00
|Молодежная политика
|611
|07
|07
|7 421 000,00
|7 421 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|07
|01 0 00 00000
|7 421 000,00
|7 421 000,00
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|611
|07
|07
|01 1 00 00000
|7 421 000,00
|7 421 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|611
|07
|07
|01 1 01 00000
|1 916 000,00
|1 916 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|07
|01 1 01 09000
|1 640 000,00
|1 640 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 01 09000
|600
|1 640 000,00
|1 640 000,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»
|611
|07
|07
|01 1 01 20020
|276 000,00
|276 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 01 20020
|600
|276 000,00
|276 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|611
|07
|07
|01 1 02 00000
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
|611
|07
|07
|01 1 02 20030
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 02 20030
|600
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|611
|07
|07
|01 1 03 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|611
|07
|07
|01 1 03 20040
|300 000,00
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|07
|01 1 03 20040
|600
|300 000,00
|300 000,00
|Другие вопросы в области образования
|611
|07
|09
|31 821 007,20
|31 821 007,20
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|07
|09
|01 0 00 00000
|31 821 007,20
|31 821 007,20
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|07
|09
|01 4 00 00000
|31 821 007,20
|31 821 007,20
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|611
|07
|09
|01 4 04 00000
|25 951 600,00
|25 951 600,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|611
|07
|09
|01 4 04 09000
|25 951 600,00
|25 951 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|07
|09
|01 4 04 09000
|600
|25 951 600,00
|25 951 600,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|611
|07
|09
|01 4 05 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»
|611
|07
|09
|01 4 05 20190
|900 000,00
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|07
|09
|01 4 05 20190
|200
|900 000,00
|900 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|611
|07
|09
|01 4 06 00000
|4 969 407,20
|4 969 407,20
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|611
|07
|09
|01 4 06 00110
|4 969 407,20
|4 969 407,20
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|611
|07
|09
|01 4 06 00110
|100
|4 969 407,20
|4 969 407,20
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|611
|10
|54 104 007,10
|55 244 593,99
|Социальное обеспечение населения
|611
|10
|03
|43 682 198,10
|44 822 784,99
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|10
|03
|01 0 00 00000
|43 682 198,10
|44 822 784,99
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|10
|03
|01 4 00 00000
|43 682 198,10
|44 822 784,99
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|611
|10
|03
|01 4 02 00000
|3 068 835,00
|3 068 835,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|611
|10
|03
|01 4 02 85130
|3 068 835,00
|3 068 835,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|10
|03
|01 4 02 85130
|600
|3 068 835,00
|3 068 835,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|611
|10
|03
|01 4 09 00000
|40 613 363,10
|41 753 949,99
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|611
|10
|03
|01 4 09 R3040
|40 613 363,10
|41 753 949,99
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|611
|10
|03
|01 4 09 R3040
|600
|40 613 363,10
|41 753 949,99
|Охрана семьи и детства
|611
|10
|04
|10 421 809,00
|10 421 809,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|611
|10
|04
|01 0 00 00000
|10 421 809,00
|10 421 809,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|611
|10
|04
|01 4 00 00000
|10 421 809,00
|10 421 809,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|611
|10
|04
|01 4 01 00000
|10 421 809,00
|10 421 809,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|10 421 809,00
|10 421 809,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|200
|156 327,00
|156 327,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|611
|10
|04
|01 4 01 85040
|300
|10 265 482,00
|10 265 482,00
|ВСЕГО
|2 165 754 876,40
|2 387 031 769,38»;
13) приложение 8 изложить в следующей редакции:
«Приложение 8
к « Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб.
|Наименование
|Раздел
|Подраздел
|Целевая статья
|Вид расхода
|Сумма
|Всего
|3 870 639 163,91
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|01
|236 230 298,95
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|01
|02
|2 210 699,59
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|02
|99 0 00 00000
|2 210 699,59
|Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления
|01
|02
|99 6 00 00000
|2 210 699,59
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец
|01
|02
|99 6 00 00050
|2 210 699,59
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|02
|99 6 00 00050
|100
|2 210 699,59
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|01
|03
|6 998 967,29
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|03
|05 0 00 00000
|88 427,76
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|03
|05 3 00 00000
|88 427,76
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|03
|05 3 01 00000
|88 427,76
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|01
|03
|05 3 01 S6790
|88 427,76
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|03
|05 3 01 S6790
|200
|88 427,76
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|03
|99 0 00 00000
|6 910 539,53
|Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00000
|6 910 539,53
|Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00030
|2 167 399,59
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00030
|100
|2 167 399,59
|Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00040
|981 822,04
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00040
|100
|981 822,04
|Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00110
|3 468 141,63
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00110
|100
|3 468 141,63
|Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|03
|99 5 00 00120
|293 176,27
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|03
|99 5 00 00120
|200
|293 176,27
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|01
|04
|60 297 385,76
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|04
|05 0 00 00000
|60 297 385,76
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|01
|04
|05 1 00 00000
|600 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|01
|04
|05 1 02 00000
|600 000,00
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города
|01
|04
|05 1 02 21530
|250 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 1 02 21530
|200
|250 000,00
|Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ
|01
|04
|05 1 02 21560
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 1 02 21560
|200
|100 000,00
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения
|01
|04
|05 1 02 21570
|250 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 1 02 21570
|200
|250 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|04
|05 3 00 00000
|59 697 385,76
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|04
|05 3 01 00000
|59 697 385,76
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|04
|05 3 01 00110
|53 392 362,96
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|04
|05 3 01 00110
|100
|53 392 362,96
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|04
|05 3 01 00120
|5 739 739,28
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 3 01 00120
|200
|5 739 739,28
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|01
|04
|05 3 01 S6790
|565 283,52
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 3 01 S6790
|200
|565 283,52
|Судебная система
|01
|05
|222 500,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|05
|99 0 00 00000
|222 500,00
|Иные непрограммные мероприятия
|01
|05
|99 9 00 00000
|222 500,00
|Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
|01
|05
|99 9 00 51200
|222 500,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|05
|99 9 00 51200
|200
|222 500,00
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|01
|06
|14 839 561,08
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|06
|05 0 00 00000
|11 189 565,18
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|01
|06
|05 2 00 00000
|11 008 187,30
|Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
|01
|06
|05 2 01 00000
|11 008 187,30
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|06
|05 2 01 00110
|10 032 482,65
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|06
|05 2 01 00110
|100
|10 032 482,65
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|06
|05 2 01 00120
|975 704,65
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|06
|05 2 01 00120
|200
|957 704,65
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|06
|05 2 01 00120
|800
|18 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|06
|05 3 00 00000
|181 377,88
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|06
|05 3 01 00000
|181 377,88
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|01
|06
|05 3 01 S6790
|181 377,88
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|06
|05 3 01 S6790
|200
|181 377,88
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|06
|99 0 00 00000
|3 649 995,90
|Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления
|01
|06
|99 7 00 00000
|3 649 995,90
|Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления
|01
|06
|99 7 00 00110
|3 432 933,46
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|06
|99 7 00 00110
|100
|3 432 933,46
|Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|06
|99 7 00 00120
|217 062,44
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|06
|99 7 00 00120
|200
|217 062,44
|Обеспечение проведения выборов и референдумов
|01
|07
|14 727 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|07
|99 0 00 00000
|14 727 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|01
|07
|99 9 00 00000
|14 727 000,00
|Проведение выборов в представительный орган городского округа город Елец
|01
|07
|99 9 00 00010
|14 727 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|07
|99 9 00 00010
|800
|14 727 000,00
|Резервные фонды
|01
|11
|4 805 548,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|11
|99 0 00 00000
|4 805 548,00
|Резервные фонды
|01
|11
|99 3 00 00000
|4 805 548,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|01
|11
|99 3 00 05000
|4 805 548,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|11
|99 3 00 05000
|800
|4 805 548,00
|Другие общегосударственные вопросы
|01
|13
|132 128 637,23
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|01
|13
|01 0 00 00000
|800 000,00
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|01
|13
|01 5 00 00000
|800 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|13
|01 5 01 00000
|800 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|13
|01 5 01 S6670
|800 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|01 5 01 S6670
|200
|40 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|01
|13
|01 5 01 S6670
|600
|760 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|01
|13
|02 0 00 00000
|729 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|01
|13
|02 6 00 00000
|729 000,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|01
|13
|02 6 01 00000
|729 000,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|01
|13
|02 6 01 21100
|729 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|01
|13
|02 6 01 21100
|600
|729 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|01
|13
|03 0 00 00000
|54 438 800,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|01
|13
|03 1 00 00000
|54 438 800,00
|Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»
|01
|13
|03 1 01 00000
|5 000,00
|Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму)
|01
|13
|03 1 01 21300
|5 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|03 1 01 21300
|200
|5 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|01
|13
|03 1 02 00000
|54 433 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|01
|13
|03 1 02 09000
|54 433 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|01
|13
|03 1 02 09000
|600
|54 433 800,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|13
|05 0 00 00000
|74 241 630,24
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|01
|13
|05 1 00 00000
|253 028,08
|Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»
|01
|13
|05 1 03 00000
|253 028,08
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|13
|05 1 03 00110
|253 028,08
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 1 03 00110
|100
|253 028,08
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|01
|13
|05 2 00 00000
|5 300 000,00
|Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
|01
|13
|05 2 02 00000
|200 000,00
|Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
|01
|13
|05 2 02 21540
|200 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|13
|05 2 02 21540
|800
|200 000,00
|Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»
|01
|13
|05 2 04 00000
|5 100 000,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|01
|13
|05 2 04 08000
|5 100 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 2 04 08000
|100
|4 139 116,33
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 2 04 08000
|200
|960 883,67
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|13
|05 3 00 00000
|53 078 603,49
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|13
|05 3 01 00000
|6 762 615,10
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»
|01
|13
|05 3 01 85060
|4 121 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85060
|100
|3 953 487,39
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85060
|200
|167 512,61
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»
|01
|13
|05 3 01 85070
|1 353 384,10
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85070
|100
|1 131 537,16
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85070
|200
|221 846,94
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
|01
|13
|05 3 01 85080
|1 288 231,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85080
|100
|1 181 747,71
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85080
|200
|106 483,29
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
|01
|13
|05 3 02 00000
|45 215 988,39
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|01
|13
|05 3 02 08000
|45 215 988,39
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 02 08000
|100
|31 397 451,39
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 02 08000
|200
|12 917 993,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|13
|05 3 02 08000
|800
|900 544,00
|Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»
|01
|13
|05 3 04 00000
|1 100 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»
|01
|13
|05 3 04 21680
|1 100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 04 21680
|200
|1 100 000,00
|Подпрограмма «Муниципальное имущество»
|01
|13
|05 4 00 00000
|15 609 998,67
|Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»
|01
|13
|05 4 01 00000
|482 736,67
|Обеспечение эффективности использования муниципального имущества
|01
|13
|05 4 01 21600
|482 736,67
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 4 01 21600
|200
|482 736,67
|Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»
|01
|13
|05 4 02 00000
|3 632 881,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»
|01
|13
|05 4 02 21640
|3 632 881,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 4 02 21640
|200
|3 632 881,00
|Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|01
|13
|05 4 03 00000
|11 494 381,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|01
|13
|05 4 03 20240
|4 467 981,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 4 03 20240
|200
|4 467 981,00
|Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений
|01
|13
|05 4 03 20270
|7 026 400,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|01
|13
|05 4 03 20270
|400
|7 026 400,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|13
|99 0 00 00000
|1 919 206,99
|Резервные фонды
|01
|13
|99 3 00 00000
|194 452,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|01
|13
|99 3 00 05000
|194 452,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|99 3 00 05000
|200
|122 452,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|01
|13
|99 3 00 05000
|300
|72 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|01
|13
|99 9 00 00000
|1 724 754,99
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|01
|13
|99 9 00 03050
|1 724 754,99
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|99 9 00 03050
|200
|14 827,99
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|1 709 927,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|03
|16 237 272,60
|Органы юстиции
|03
|04
|4 566 345,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|03
|04
|99 0 00 00000
|4 566 345,00
|Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|03
|04
|99 4 00 00000
|4 566 345,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
|03
|04
|99 4 00 59300
|2 090 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|04
|99 4 00 59300
|100
|2 090 000,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета
|03
|04
|99 4 00 85020
|2 476 345,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|04
|99 4 00 85020
|100
|1 725 757,70
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|03
|04
|99 4 00 85020
|200
|750 587,30
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|03
|10
|11 670 927,60
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|03
|10
|03 0 00 00000
|11 670 927,60
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|10
|03 1 00 00000
|11 670 927,60
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|10
|03 1 02 00000
|11 670 927,60
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|03
|10
|03 1 02 08000
|11 370 927,60
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|10
|03 1 02 08000
|100
|9 561 627,60
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|03
|10
|03 1 02 08000
|200
|1 795 300,00
|Иные бюджетные ассигнования
|03
|10
|03 1 02 08000
|800
|14 000,00
|Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения
|03
|10
|03 1 02 21310
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|03
|10
|03 1 02 21310
|200
|300 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|04
|643 546 763,45
|Общеэкономические вопросы
|04
|01
|1 082 900,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|04
|01
|05 0 00 00000
|1 082 900,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|04
|01
|05 3 00 00000
|1 082 900,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|04
|01
|05 3 01 00000
|1 082 900,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»
|04
|01
|05 3 01 85340
|1 082 900,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|04
|01
|05 3 01 85340
|100
|966 244,98
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|01
|05 3 01 85340
|200
|116 655,02
|Транспорт
|04
|08
|21 900 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|08
|02 0 00 00000
|21 900 000,00
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|04
|08
|02 2 00 00000
|21 900 000,00
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|04
|08
|02 2 01 00000
|21 900 000,00
|Оптимизация внутригородской маршрутной сети
|04
|08
|02 2 01 21040
|7 300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|08
|02 2 01 21040
|200
|7 300 000,00
|Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятиям в связи с выполнением работ, оказанием услуг
|04
|08
|02 2 01 61030
|2 600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|08
|02 2 01 61030
|800
|2 600 000,00
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
|04
|08
|02 2 01 61040
|12 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|08
|02 2 01 61040
|200
|12 000 000,00
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|04
|09
|575 415 067,53
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|09
|02 0 00 00000
|574 870 067,53
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|04
|09
|02 1 00 00000
|536 134 737,36
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|04
|09
|02 1 01 00000
|114 686 755,12
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
|04
|09
|02 1 01 21000
|106 558 039,80
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21000
|200
|106 558 039,80
|Обеспечение безопасности дорожного движения
|04
|09
|02 1 01 21010
|7 978 715,32
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21010
|200
|7 978 715,32
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них
|04
|09
|02 1 01 21220
|150 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21220
|200
|150 000,00
|Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
|04
|09
|02 1 R1 00000
|421 447 982,24
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации)
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|421 447 982,24
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 R1 Д3934
|200
|421 447 982,24
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|04
|09
|02 6 00 00000
|38 735 330,17
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|04
|09
|02 6 01 00000
|38 735 330,17
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов
|04
|09
|02 6 01 S6230
|38 735 330,17
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|04
|09
|02 6 01 S6230
|600
|38 735 330,17
|Непрограммные расходы городского бюджета
|04
|09
|99 0 00 00000
|545 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|04
|09
|99 9 00 00000
|545 000,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|04
|09
|99 9 00 03050
|545 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|09
|99 9 00 03050
|800
|545 000,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|04
|12
|45 148 795,92
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|12
|02 0 00 00000
|42 159 795,92
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|04
|12
|02 6 00 00000
|30 089 795,92
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|04
|12
|02 6 01 00000
|29 489 795,92
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области
|04
|12
|02 6 01 98010
|29 489 795,92
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|04
|12
|02 6 01 98010
|400
|29 489 795,92
|Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|04
|12
|02 6 02 00000
|600 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|04
|12
|02 6 02 61110
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|02 6 02 61110
|800
|600 000,00
|Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|04
|12
|02 8 00 00000
|12 070 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»
|04
|12
|02 8 01 00000
|10 600 000,00
|Изготовление проектов межевания и планировки территории
|04
|12
|02 8 01 26020
|600 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|02 8 01 26020
|200
|600 000,00
|Изготовление Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа город Елец
|04
|12
|02 8 01 26030
|10 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|02 8 01 26030
|200
|10 000 000,00
|Региональный проект «Жилье»
|04
|12
|02 8 F1 00000
|1 470 000,00
|Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов и документации по планировке территории городского округа
|04
|12
|02 8 F1 86020
|1 470 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|02 8 F1 86020
|200
|1 470 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|04
|12
|04 0 00 00000
|2 989 000,00
|Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
|04
|12
|04 1 00 00000
|2 450 000,00
|Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»
|04
|12
|04 1 01 00000
|150 000,00
|Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня
|04
|12
|04 1 01 21400
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 1 01 21400
|200
|100 000,00
|Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов
|04
|12
|04 1 01 21420
|50 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 1 01 21420
|200
|50 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»
|04
|12
|04 1 02 00000
|2 300 000,00
|Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец
|04
|12
|04 1 02 21410
|1 300 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21410
|800
|1 300 000,00
|Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
|04
|12
|04 1 02 21450
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21450
|800
|600 000,00
|Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства
|04
|12
|04 1 02 21460
|400 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21460
|800
|400 000,00
|Подпрограмма «Развитие туризма»
|04
|12
|04 2 00 00000
|539 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»
|04
|12
|04 2 01 00000
|359 000,00
|Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров
|04
|12
|04 2 01 21470
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 01 21470
|200
|300 000,00
|Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня
|04
|12
|04 2 01 21480
|59 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 01 21480
|200
|59 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»
|04
|12
|04 2 02 00000
|180 000,00
|Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции
|04
|12
|04 2 02 21490
|180 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 02 21490
|200
|180 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|05
|666 510 343,03
|Жилищное хозяйство
|05
|01
|200 892 150,11
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|01
|02 0 00 00000
|200 892 150,11
|Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|05
|01
|02 3 00 00000
|5 200 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
|05
|01
|02 3 01 00000
|5 200 000,00
|Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности
|05
|01
|02 3 01 21050
|5 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|01
|02 3 01 21050
|200
|5 200 000,00
|Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|05
|01
|02 4 00 00000
|195 692 150,11
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|05
|01
|02 4 F3 00000
|195 692 150,11
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|05
|01
|02 4 F3 67483
|97 973 120,49
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 67483
|400
|97 973 120,49
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
|05
|01
|02 4 F3 67484
|17 856 929,62
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 67484
|400
|17 856 929,62
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|79 862 100,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|400
|79 862 100,00
|Коммунальное хозяйство
|05
|02
|68 105 630,48
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|02
|02 0 00 00000
|24 000 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|05
|02
|02 6 00 00000
|24 000 000,00
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|05
|02
|02 6 01 00000
|24 000 000,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|05
|02
|02 6 01 21100
|24 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|02
|02 6 01 21100
|200
|24 000 000,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|05
|02
|06 0 00 00000
|44 105 630,48
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|05
|02
|06 1 00 00000
|44 105 630,48
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|05
|02
|06 1 02 00000
|44 105 630,48
|Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий
|05
|02
|06 1 02 26080
|447 336,48
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|02
|06 1 02 26080
|200
|447 336,48
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
|05
|02
|06 1 02 S6080
|43 658 294,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|02
|06 1 02 S6080
|200
|43 658 294,00
|Благоустройство
|05
|03
|386 993 913,98
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|03
|02 0 00 00000
|111 619 057,46
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|05
|03
|02 6 00 00000
|111 619 057,46
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|05
|03
|02 6 01 00000
|110 515 549,46
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|05
|03
|02 6 01 09000
|58 882 300,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|05
|03
|02 6 01 09000
|600
|58 882 300,00
|Прокладка сетей уличного освещения
|05
|03
|02 6 01 21090
|10 000 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|02 6 01 21090
|400
|10 000 000,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|05
|03
|02 6 01 21100
|40 157 086,85
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|40 157 086,85
|Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца
|05
|03
|02 6 01 21170
|180 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|05
|03
|02 6 01 21170
|300
|180 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»
|05
|03
|02 6 01 85190
|39 128,13
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 01 85190
|200
|39 128,13
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов
|05
|03
|02 6 01 L2991
|1 257 034,48
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 01 L2991
|200
|1 257 034,48
|Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|05
|03
|02 6 04 00000
|1 103 508,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|05
|03
|02 6 04 85170
|1 103 508,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 04 85170
|200
|1 103 508,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|05
|03
|06 0 00 00000
|24 232 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|05
|03
|06 1 00 00000
|24 232 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|05
|03
|06 1 02 00000
|600 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения
|05
|03
|06 1 02 26090
|600 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|06 1 02 26090
|200
|600 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|05
|03
|06 1 03 00000
|23 632 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения
|05
|03
|06 1 03 21720
|23 632 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|06 1 03 21720
|200
|23 632 000,00
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|05
|03
|07 0 00 00000
|251 142 856,52
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|05
|03
|07 1 00 00000
|251 142 856,52
|Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»
|05
|03
|07 1 01 00000
|60 000 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий
|05
|03
|07 1 01 22000
|60 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 01 22000
|200
|60 000 000,00
|Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»
|05
|03
|07 1 02 00000
|11 404 008,78
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий
|05
|03
|07 1 02 22010
|11 404 008,78
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 02 22010
|200
|81 268,78
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 02 22010
|400
|11 322 740,00
|Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»
|05
|03
|07 1 04 00000
|12 552 286,68
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений
|05
|03
|07 1 04 22040
|759 666,37
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 04 22040
|200
|759 666,37
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением
|05
|03
|07 1 04 S6420
|11 792 620,31
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|07 1 04 S6420
|200
|11 792 620,31
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|05
|03
|07 1 F2 00000
|167 186 561,06
|Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды
|05
|03
|07 1 F2 54240
|106 250 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 F2 54240
|400
|106 250 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
|05
|03
|07 1 F2 55550
|32 821 160,04
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 F2 55550
|400
|32 821 160,04
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|28 115 401,02
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|400
|28 115 401,02
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|05
|05
|10 518 648,46
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|05
|02 0 00 00000
|10 482 648,46
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|05
|05
|02 6 00 00000
|10 482 648,46
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|05
|05
|02 6 03 00000
|5 519 439,77
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|05
|05
|02 6 03 00110
|4 996 070,76
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|05
|05
|02 6 03 00110
|100
|4 996 070,76
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|05
|05
|02 6 03 00120
|523 369,01
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|05
|02 6 03 00120
|200
|513 369,01
|Иные бюджетные ассигнования
|05
|05
|02 6 03 00120
|800
|10 000,00
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец»
|05
|05
|02 6 08 00000
|4 963 208,69
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|05
|05
|02 6 08 00110
|4 608 839,68
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|05
|05
|02 6 08 00110
|100
|4 608 839,68
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|05
|05
|02 6 08 00120
|354 369,01
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|05
|02 6 08 00120
|200
|349 369,01
|Иные бюджетные ассигнования
|05
|05
|02 6 08 00120
|800
|5 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|05
|05
|05 0 00 00000
|36 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|05
|05
|05 3 00 00000
|36 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|05
|05
|05 3 01 00000
|36 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|05
|05
|05 3 01 S6790
|36 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|05
|05 3 01 S6790
|200
|36 000,00
|ОБРАЗОВАНИЕ
|07
|1 544 583 302,19
|Дошкольное образование
|07
|01
|572 248 263,16
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|01
|01 0 00 00000
|569 870 157,42
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|01
|01 2 00 00000
|91 606,67
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|01
|01 2 01 00000
|91 606,67
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|01
|01 2 01 S6590
|91 606,67
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 2 01 S6590
|600
|91 606,67
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|07
|01
|01 3 00 00000
|55 300 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|07
|01
|01 3 01 00000
|55 300 000,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|07
|01
|01 3 01 20120
|55 300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|01
|01 3 01 20120
|200
|36 200 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 3 01 20120
|600
|19 100 000,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|01
|01 4 00 00000
|514 478 550,75
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|07
|01
|01 4 01 00000
|503 715 900,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|01
|01 4 01 09000
|83 684 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 01 09000
|600
|83 684 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»
|07
|01
|01 4 01 85350
|420 031 900,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 01 85350
|600
|420 031 900,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|07
|01
|01 4 08 00000
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|07
|01
|01 4 08 20500
|6 350 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 08 20500
|600
|6 350 400,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций»
|07
|01
|01 4 11 00000
|4 412 250,75
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
|07
|01
|01 4 11 S6880
|4 412 250,75
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 11 S6880
|600
|4 412 250,75
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|07
|01
|03 0 00 00000
|2 378 105,74
|Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
|07
|01
|03 2 00 00000
|2 378 105,74
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|07
|01
|03 2 01 00000
|2 378 105,74
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|07
|01
|03 2 01 S6160
|2 378 105,74
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|03 2 01 S6160
|600
|2 378 105,74
|Общее образование
|07
|02
|770 337 619,37
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|02
|01 0 00 00000
|763 817 346,83
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|07
|02
|01 1 00 00000
|600 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|07
|02
|01 1 02 00000
|600 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
|07
|02
|01 1 02 20030
|600 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 1 02 20030
|600
|600 000,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|02
|01 2 00 00000
|186 770,77
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|02
|01 2 01 00000
|186 770,77
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|02
|01 2 01 S6590
|186 770,77
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 2 01 S6590
|600
|186 770,77
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|07
|02
|01 3 00 00000
|182 713 966,95
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|07
|02
|01 3 01 00000
|8 682 430,24
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|07
|02
|01 3 01 20120
|8 682 430,24
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|02
|01 3 01 20120
|200
|549 500,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 3 01 20120
|600
|8 132 930,24
|Основное мероприятие «Модернизацияшкольных систем образования»
|07
|02
|01 3 05 00000
|174 031 536,71
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|07
|02
|01 3 05 20120
|174 031 536,71
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|02
|01 3 05 20120
|200
|171 605 707,86
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 3 05 20120
|600
|2 425 828,85
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|02
|01 4 00 00000
|579 088 167,22
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|07
|02
|01 4 02 00000
|540 406 363,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|02
|01 4 02 09000
|67 106 700,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 09000
|600
|67 106 700,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»
|07
|02
|01 4 02 85090
|431 878 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85090
|600
|431 878 800,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|07
|02
|01 4 02 85130
|30 166 789,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|07
|02
|01 4 02 85130
|300
|854 473,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85130
|600
|29 312 316,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»
|07
|02
|01 4 02 85160
|11 249 574,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85160
|600
|11 249 574,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
|07
|02
|01 4 02 85420
|4 500,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|07
|02
|01 4 02 85420
|300
|4 500,00
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|07
|02
|01 4 10 00000
|31 638 600,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|07
|02
|01 4 10 53030
|31 638 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 10 53030
|600
|31 638 600,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций»
|07
|02
|01 4 11 00000
|7 043 204,22
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций
|07
|02
|01 4 11 S6880
|7 043 204,22
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 11 S6880
|600
|7 043 204,22
|Подпрограмма «Доступная среда»
|07
|02
|01 Д 00 00000
|1 228 441,89
|Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»
|07
|02
|01 Д 03 00000
|1 228 441,89
|Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|1 228 441,89
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|600
|1 228 441,89
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|07
|02
|02 0 00 00000
|30 000,00
|Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 00 00000
|30 000,00
|Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 01 00000
|30 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 01 20070
|30 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|02 9 01 20070
|600
|30 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|07
|02
|03 0 00 00000
|6 490 272,54
|Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
|07
|02
|03 2 00 00000
|6 490 272,54
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|07
|02
|03 2 01 00000
|6 490 272,54
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|07
|02
|03 2 01 S6160
|6 490 272,54
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|03 2 01 S6160
|600
|6 490 272,54
|Дополнительное образование детей
|07
|03
|157 541 372,67
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|03
|01 0 00 00000
|157 303 562,12
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|03
|01 2 00 00000
|16 010,90
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|03
|01 2 01 00000
|16 010,90
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|03
|01 2 01 S6590
|16 010,90
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 2 01 S6590
|600
|16 010,90
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|07
|03
|01 3 00 00000
|28 921 365,51
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|07
|03
|01 3 01 00000
|3 200 000,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|07
|03
|01 3 01 20120
|3 200 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 3 01 20120
|600
|3 200 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»
|07
|03
|01 3 03 00000
|8 967 090,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|07
|03
|01 3 03 S6010
|8 967 090,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|03
|01 3 03 S6010
|200
|8 967 090,00
|Региональный проект «Культурная среда»
|07
|03
|01 3 A1 00000
|16 754 275,51
|Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств
|07
|03
|01 3 A1 5519Б
|16 754 275,51
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|03
|01 3 A1 5519Б
|200
|16 754 275,51
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|03
|01 4 00 00000
|46 006 100,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|07
|03
|01 4 03 00000
|45 706 100,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|03
|01 4 03 09000
|45 706 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 4 03 09000
|600
|45 706 100,00
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|07
|03
|01 4 07 00000
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|07
|03
|01 4 07 20050
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 4 07 20050
|600
|300 000,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|07
|03
|01 8 00 00000
|82 360 085,71
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|07
|03
|01 8 01 00000
|71 536 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|03
|01 8 01 09000
|71 536 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 8 01 09000
|600
|71 536 800,00
|Региональный проект «Культурная среда»
|07
|03
|01 8 A1 00000
|10 714 285,71
|Средства на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств
|07
|03
|01 8 A1 Д5195
|10 714 285,71
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 8 A1 Д5195
|600
|10 714 285,71
|Региональный проект «Творческие люди»
|07
|03
|01 8 A2 00000
|109 000,00
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|07
|03
|01 8 A2 86280
|109 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 8 A2 86280
|600
|109 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|07
|03
|03 0 00 00000
|237 810,55
|Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
|07
|03
|03 2 00 00000
|237 810,55
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|07
|03
|03 2 01 00000
|237 810,55
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|07
|03
|03 2 01 S6160
|237 810,55
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|03 2 01 S6160
|600
|237 810,55
|Молодежная политика
|07
|07
|8 621 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|07
|01 0 00 00000
|8 621 000,00
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|07
|07
|01 1 00 00000
|7 421 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|07
|07
|01 1 01 00000
|1 916 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|07
|01 1 01 09000
|1 640 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 01 09000
|600
|1 640 000,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»
|07
|07
|01 1 01 20020
|276 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 01 20020
|600
|276 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|07
|07
|01 1 02 00000
|5 205 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
|07
|07
|01 1 02 20030
|5 205 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 02 20030
|600
|5 205 000,00
|Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|07
|07
|01 1 03 00000
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|07
|07
|01 1 03 20040
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 03 20040
|600
|300 000,00
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|07
|07
|01 9 00 00000
|1 200 000,00
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|07
|07
|01 9 01 00000
|1 050 000,00
|Поддержка развития молодежного движения
|07
|07
|01 9 01 20370
|120 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20370
|200
|120 000,00
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи
|07
|07
|01 9 01 20380
|875 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20380
|200
|875 000,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце
|07
|07
|01 9 01 20390
|55 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20390
|200
|55 000,00
|Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»
|07
|07
|01 9 02 00000
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец
|07
|07
|01 9 02 20400
|150 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|07
|07
|01 9 02 20400
|800
|150 000,00
|Другие вопросы в области образования
|07
|09
|35 835 046,99
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|09
|01 0 00 00000
|35 693 429,99
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|09
|01 4 00 00000
|35 693 429,99
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|07
|09
|01 4 04 00000
|29 550 100,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|09
|01 4 04 09000
|29 550 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|09
|01 4 04 09000
|600
|29 550 100,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|07
|09
|01 4 05 00000
|900 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»
|07
|09
|01 4 05 20190
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|09
|01 4 05 20190
|200
|900 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|07
|09
|01 4 06 00000
|5 243 329,99
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|07
|09
|01 4 06 00110
|5 204 923,20
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|07
|09
|01 4 06 00110
|100
|5 204 923,20
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|07
|09
|01 4 06 00120
|38 406,79
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|09
|01 4 06 00120
|200
|38 406,79
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|07
|09
|05 0 00 00000
|141 617,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|07
|09
|05 3 00 00000
|141 617,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|07
|09
|05 3 01 00000
|141 617,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|07
|09
|05 3 01 S6790
|141 617,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|09
|05 3 01 S6790
|200
|141 617,00
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|08
|268 290 314,52
|Культура
|08
|01
|265 067 181,64
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|08
|01
|01 0 00 00000
|265 067 181,64
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|08
|01
|01 3 00 00000
|35 166 240,30
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»
|08
|01
|01 3 03 00000
|35 166 240,30
|Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников»
|08
|01
|01 3 03 20140
|85 410,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 3 03 20140
|200
|85 410,00
|Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры
|08
|01
|01 3 03 20150
|8 689 700,30
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|08
|01
|01 3 03 20150
|400
|8 689 700,30
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|08
|01
|01 3 03 S6010
|26 391 130,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 3 03 S6010
|200
|26 391 130,00
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|08
|01
|01 5 00 00000
|206 385,98
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|08
|01
|01 5 03 00000
|206 385,98
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство
|08
|01
|01 5 03 S6630
|206 385,98
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 5 03 S6630
|200
|206 385,98
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|08
|01
|01 8 00 00000
|229 694 555,36
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|08
|01
|01 8 01 00000
|219 647 676,56
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|08
|01
|01 8 01 09000
|215 567 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 09000
|600
|215 567 100,00
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
|08
|01
|01 8 01 20350
|1 800 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 8 01 20350
|200
|1 800 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
|08
|01
|01 8 01 L4660
|2 100 326,09
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 L4660
|600
|2 100 326,09
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек
|08
|01
|01 8 01 L5191
|180 250,47
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 L5191
|600
|180 250,47
|Региональный проект «Культурная среда»
|08
|01
|01 8 A1 00000
|10 000 000,00
|Расходы на создание модельных муниципальных библиотек
|08
|01
|01 8 A1 54540
|10 000 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 A1 54540
|600
|10 000 000,00
|Региональный проект «Творческие люди»
|08
|01
|01 8 A2 00000
|46 878,80
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|08
|01
|01 8 A2 86280
|46 878,80
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 A2 86280
|600
|46 878,80
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|08
|04
|3 223 132,88
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|08
|04
|01 0 00 00000
|3 163 597,60
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|08
|04
|01 8 00 00000
|3 163 597,60
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|08
|04
|01 8 02 00000
|3 163 597,60
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|08
|04
|01 8 02 00110
|2 887 965,69
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|08
|04
|01 8 02 00110
|100
|2 887 965,69
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|08
|04
|01 8 02 00120
|275 631,91
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|04
|01 8 02 00120
|200
|275 631,91
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|08
|04
|05 0 00 00000
|59 535,28
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|08
|04
|05 3 00 00000
|59 535,28
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|08
|04
|05 3 01 00000
|59 535,28
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|08
|04
|05 3 01 S6790
|59 535,28
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|04
|05 3 01 S6790
|200
|59 535,28
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|10
|109 948 853,23
|Пенсионное обеспечение
|10
|01
|6 115 630,22
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|10
|01
|05 0 00 00000
|6 115 630,22
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|10
|01
|05 3 00 00000
|6 115 630,22
|Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»
|10
|01
|05 3 03 00000
|6 115 630,22
|Доплата к пенсиям муниципальных служащих
|10
|01
|05 3 03 01000
|6 115 630,22
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|01
|05 3 03 01000
|300
|6 115 630,22
|Социальное обеспечение населения
|10
|03
|49 697 527,01
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|10
|03
|01 0 00 00000
|43 582 599,01
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|10
|03
|01 4 00 00000
|43 582 599,01
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|10
|03
|01 4 02 00000
|3 068 835,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|10
|03
|01 4 02 85130
|3 068 835,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|10
|03
|01 4 02 85130
|600
|3 068 835,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|10
|03
|01 4 09 00000
|40 513 764,01
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|10
|03
|01 4 09 R3040
|40 513 764,01
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|10
|03
|01 4 09 R3040
|600
|40 513 764,01
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|10
|03
|02 0 00 00000
|6 114 928,00
|Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|10
|03
|02 7 00 00000
|6 114 928,00
|Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|10
|03
|02 7 01 00000
|6 114 928,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
|10
|03
|02 7 01 51760
|3 114 928,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|03
|02 7 01 51760
|300
|3 114 928,00
|Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)
|10
|03
|02 7 01 85010
|3 000 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|03
|02 7 01 85010
|300
|3 000 000,00
|Охрана семьи и детства
|10
|04
|48 756 921,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|10
|04
|01 0 00 00000
|10 421 809,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|10
|04
|01 4 00 00000
|10 421 809,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|10
|04
|01 4 01 00000
|10 421 809,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|10
|04
|01 4 01 85040
|10 421 809,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|01 4 01 85040
|200
|156 327,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|01 4 01 85040
|300
|10 265 482,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|10
|04
|99 0 00 00000
|38 335 112,00
|Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|10
|04
|99 8 00 00000
|38 335 112,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей
|10
|04
|99 8 00 85430
|37 985 112,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|99 8 00 85430
|200
|7 878 112,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|99 8 00 85430
|300
|30 107 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения
|10
|04
|99 8 00 85450
|350 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|99 8 00 85450
|300
|350 000,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|10
|06
|5 378 775,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|10
|06
|05 0 00 00000
|5 378 775,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|10
|06
|05 3 00 00000
|5 378 775,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|10
|06
|05 3 01 00000
|5 378 775,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству
|10
|06
|05 3 01 85440
|5 378 775,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|10
|06
|05 3 01 85440
|100
|4 744 239,82
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|06
|05 3 01 85440
|200
|634 535,18
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|11
|366 407 915,94
|Физическая культура
|11
|01
|160 551 827,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|01
|01 0 00 00000
|160 551 827,00
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|11
|01
|01 3 00 00000
|52 926 280,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 3 02 00000
|52 926 280,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|11
|01
|01 3 02 S6010
|52 926 280,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|01
|01 3 02 S6010
|200
|52 926 280,00
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 7 00 00000
|107 625 547,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 7 01 00000
|54 648 030,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|11
|01
|01 7 01 09000
|54 648 030,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|01
|01 7 01 09000
|600
|54 648 030,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»
|11
|01
|01 7 03 00000
|52 977 517,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|11
|01
|01 7 03 09000
|52 977 517,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|01
|01 7 03 09000
|600
|52 977 517,00
|Массовый спорт
|11
|02
|200 543 217,14
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|02
|01 0 00 00000
|200 543 217,14
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|11
|02
|01 3 00 00000
|182 845 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|11
|02
|01 3 02 00000
|182 845 000,00
|Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце
|11
|02
|01 3 02 20250
|182 845 000,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|11
|02
|01 3 02 20250
|400
|182 845 000,00
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|11
|02
|01 6 00 00000
|17 698 217,14
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»
|11
|02
|01 6 01 00000
|2 147 717,14
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни
|11
|02
|01 6 01 20300
|166 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20300
|200
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий
|11
|02
|01 6 01 20320
|20 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20320
|200
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
|11
|02
|01 6 01 20330
|124 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|02
|01 6 01 20330
|100
|80 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20330
|200
|44 000,00
|Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта
|11
|02
|01 6 01 S6440
|1 837 717,14
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|02
|01 6 01 S6440
|100
|577 717,14
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 S6440
|200
|1 260 000,00
|Основное мероприятие «Закупка оборудования для создания «умной» спортивной площадки»
|11
|02
|01 6 03 00000
|2 350 500,00
|Расходы на реализация мероприятий, направленных на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок
|11
|02
|01 6 03 L7530
|2 350 500,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 03 L7530
|200
|2 350 500,00
|Основное мероприятие «Обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок»
|11
|02
|01 6 04 00000
|13 200 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок
|11
|02
|01 6 04 Д7530
|13 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 04 Д7530
|200
|13 200 000,00
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|11
|05
|5 312 871,80
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|05
|01 0 00 00000
|5 214 913,24
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|11
|05
|01 6 00 00000
|5 214 913,24
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|11
|05
|01 6 02 00000
|5 214 913,24
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|11
|05
|01 6 02 00110
|4 961 042,85
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|05
|01 6 02 00110
|100
|4 961 042,85
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|11
|05
|01 6 02 00120
|253 870,39
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|05
|01 6 02 00120
|200
|253 870,39
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|11
|05
|05 0 00 00000
|97 958,56
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|11
|05
|05 3 00 00000
|97 958,56
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|11
|05
|05 3 01 00000
|97 958,56
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|11
|05
|05 3 01 S6790
|97 958,56
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|05
|05 3 01 S6790
|200
|97 958,56
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|12
|18 784 100,00
|Телевидение и радиовещание
|12
|01
|12 687 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|12
|01
|05 0 00 00000
|12 687 200,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|12
|01
|05 1 00 00000
|12 687 200,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|12
|01
|05 1 01 00000
|12 687 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|12
|01
|05 1 01 09000
|12 687 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|12
|01
|05 1 01 09000
|600
|12 687 200,00
|Периодическая печать и издательства
|12
|02
|6 096 900,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|12
|02
|05 0 00 00000
|6 096 900,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|12
|02
|05 1 00 00000
|6 096 900,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|12
|02
|05 1 01 00000
|6 096 900,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|12
|02
|05 1 01 09000
|6 096 900,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|12
|02
|05 1 01 09000
|600
|6 096 900,00
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|13
|100 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|13
|01
|100 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|13
|01
|05 0 00 00000
|100 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|13
|01
|05 2 00 00000
|100 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
|13
|01
|05 2 03 00000
|100 000,00
|Обслуживание муниципального долга
|13
|01
|05 2 03 21550
|100 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) долга
|13
|01
|05 2 03 21550
|700
|100 000,00»;
14) приложение 9 изложить в следующей редакции:
«Приложение 9
к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
руб.
|Наименование
|Раздел
|Подраздел
|Целевая статья
|Вид расхода
|Сумма 2023
|Сумма 2024
|Всего
|2 165 754 876,40
|2 387 031 769,38
|ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
|01
|162 892 517,29
|161 521 953,22
|Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|01
|02
|2 210 699,59
|2 210 699,59
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|02
|99 0 00 00000
|2 210 699,59
|2 210 699,59
|Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления
|01
|02
|99 6 00 00000
|2 210 699,59
|2 210 699,59
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец
|01
|02
|99 6 00 00050
|2 210 699,59
|2 210 699,59
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|02
|99 6 00 00050
|100
|2 210 699,59
|2 210 699,59
|Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
|01
|03
|6 213 826,26
|6 213 826,26
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|03
|99 0 00 00000
|6 213 826,26
|6 213 826,26
|Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00000
|6 213 826,26
|6 213 826,26
|Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00030
|1 979 943,59
|1 979 943,59
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00030
|100
|1 979 943,59
|1 979 943,59
|Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00040
|930 887,04
|930 887,04
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00040
|100
|930 887,04
|930 887,04
|Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления
|01
|03
|99 5 00 00110
|3 302 995,63
|3 302 995,63
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|03
|99 5 00 00110
|100
|3 302 995,63
|3 302 995,63
|Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|01
|04
|52 701 958,46
|52 701 994,39
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|04
|05 0 00 00000
|52 701 958,46
|52 701 994,39
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|01
|04
|05 1 00 00000
|594 316,50
|594 352,43
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|01
|04
|05 1 02 00000
|594 316,50
|594 352,43
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города
|01
|04
|05 1 02 21530
|250 000,00
|250 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 1 02 21530
|200
|250 000,00
|250 000,00
|Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ
|01
|04
|05 1 02 21560
|100 000,00
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 1 02 21560
|200
|100 000,00
|100 000,00
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения
|01
|04
|05 1 02 21570
|244 316,50
|244 352,43
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 1 02 21570
|200
|244 316,50
|244 352,43
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|04
|05 3 00 00000
|52 107 641,96
|52 107 641,96
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|04
|05 3 01 00000
|52 107 641,96
|52 107 641,96
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|04
|05 3 01 00110
|49 971 441,96
|49 971 441,96
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|04
|05 3 01 00110
|100
|49 971 441,96
|49 971 441,96
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|01
|04
|05 3 01 00120
|966 000,00
|966 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 3 01 00120
|200
|966 000,00
|966 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления
|01
|04
|05 3 01 S6790
|1 170 200,00
|1 170 200,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|04
|05 3 01 S6790
|200
|1 170 200,00
|1 170 200,00
|Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
|01
|06
|12 190 568,71
|12 190 568,71
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|06
|05 0 00 00000
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|01
|06
|05 2 00 00000
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
|01
|06
|05 2 01 00000
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|06
|05 2 01 00110
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|06
|05 2 01 00110
|100
|8 986 892,25
|8 986 892,25
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|06
|99 0 00 00000
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления
|01
|06
|99 7 00 00000
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления
|01
|06
|99 7 00 00110
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|06
|99 7 00 00110
|100
|3 203 676,46
|3 203 676,46
|Резервные фонды
|01
|11
|5 000 000,00
|5 000 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|11
|99 0 00 00000
|5 000 000,00
|5 000 000,00
|Резервные фонды
|01
|11
|99 3 00 00000
|5 000 000,00
|5 000 000,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец
|01
|11
|99 3 00 05000
|5 000 000,00
|5 000 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|11
|99 3 00 05000
|800
|5 000 000,00
|5 000 000,00
|Другие общегосударственные вопросы
|01
|13
|84 575 464,27
|83 204 864,27
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|01
|13
|01 0 00 00000
|800 000,00
|800 000,00
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|01
|13
|01 5 00 00000
|800 000,00
|800 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|13
|01 5 01 00000
|800 000,00
|800 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|13
|01 5 01 S6670
|800 000,00
|800 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|01 5 01 S6670
|200
|40 000,00
|40 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|01
|13
|01 5 01 S6670
|600
|760 000,00
|760 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|01
|13
|03 0 00 00000
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|01
|13
|03 1 00 00000
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|01
|13
|03 1 02 00000
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|01
|13
|03 1 02 09000
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|01
|13
|03 1 02 09000
|600
|25 707 700,00
|25 707 700,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|01
|13
|05 0 00 00000
|57 554 764,27
|56 184 164,27
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|01
|13
|05 1 00 00000
|253 028,08
|253 028,08
|Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»
|01
|13
|05 1 03 00000
|253 028,08
|253 028,08
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|01
|13
|05 1 03 00110
|253 028,08
|253 028,08
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 1 03 00110
|100
|253 028,08
|253 028,08
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|01
|13
|05 2 00 00000
|4 339 116,33
|4 339 116,33
|Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
|01
|13
|05 2 02 00000
|200 000,00
|200 000,00
|Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента
|01
|13
|05 2 02 21540
|200 000,00
|200 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|13
|05 2 02 21540
|800
|200 000,00
|200 000,00
|Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»
|01
|13
|05 2 04 00000
|4 139 116,33
|4 139 116,33
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|01
|13
|05 2 04 08000
|4 139 116,33
|4 139 116,33
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 2 04 08000
|100
|4 139 116,33
|4 139 116,33
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|01
|13
|05 3 00 00000
|42 936 219,86
|41 565 619,86
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|01
|13
|05 3 01 00000
|6 447 737,17
|6 447 737,17
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела»
|01
|13
|05 3 01 85060
|3 931 000,00
|3 931 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85060
|100
|3 736 075,00
|3 736 075,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85060
|200
|194 925,00
|194 925,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях»
|01
|13
|05 3 01 85070
|1 291 037,17
|1 291 037,17
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85070
|100
|1 057 958,41
|1 057 958,41
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85070
|200
|233 078,76
|233 078,76
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»
|01
|13
|05 3 01 85080
|1 225 700,00
|1 225 700,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 01 85080
|100
|1 119 216,71
|1 119 216,71
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 01 85080
|200
|106 483,29
|106 483,29
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
|01
|13
|05 3 02 00000
|35 388 482,69
|34 017 882,69
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|01
|13
|05 3 02 08000
|35 388 482,69
|34 017 882,69
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|01
|13
|05 3 02 08000
|100
|30 506 507,39
|30 506 507,39
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 02 08000
|200
|4 881 975,30
|3 511 375,30
|Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»
|01
|13
|05 3 04 00000
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий»
|01
|13
|05 3 04 21680
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 3 04 21680
|200
|1 100 000,00
|1 100 000,00
|Подпрограмма «Муниципальное имущество»
|01
|13
|05 4 00 00000
|10 026 400,00
|10 026 400,00
|Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»
|01
|13
|05 4 02 00000
|3 000 000,00
|3 000 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны»
|01
|13
|05 4 02 21640
|3 000 000,00
|3 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|01
|13
|05 4 02 21640
|200
|3 000 000,00
|3 000 000,00
|Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|01
|13
|05 4 03 00000
|7 026 400,00
|7 026 400,00
|Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений
|01
|13
|05 4 03 20270
|7 026 400,00
|7 026 400,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|01
|13
|05 4 03 20270
|400
|7 026 400,00
|7 026 400,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|01
|13
|99 0 00 00000
|513 000,00
|513 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|01
|13
|99 9 00 00000
|513 000,00
|513 000,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования
|01
|13
|99 9 00 03050
|513 000,00
|513 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|01
|13
|99 9 00 03050
|800
|513 000,00
|513 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
|03
|14 432 772,60
|14 537 972,60
|Органы юстиции
|03
|04
|4 021 145,00
|4 126 345,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|03
|04
|99 0 00 00000
|4 021 145,00
|4 126 345,00
|Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|03
|04
|99 4 00 00000
|4 021 145,00
|4 126 345,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета
|03
|04
|99 4 00 59300
|1 594 800,00
|1 700 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|04
|99 4 00 59300
|100
|1 594 800,00
|1 700 000,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета
|03
|04
|99 4 00 85020
|2 426 345,00
|2 426 345,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|04
|99 4 00 85020
|100
|1 510 314,56
|1 510 314,56
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|03
|04
|99 4 00 85020
|200
|916 030,44
|916 030,44
|Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность
|03
|10
|10 411 627,60
|10 411 627,60
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|03
|10
|03 0 00 00000
|10 411 627,60
|10 411 627,60
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|10
|03 1 00 00000
|10 411 627,60
|10 411 627,60
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|10
|03 1 02 00000
|10 411 627,60
|10 411 627,60
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений
|03
|10
|03 1 02 08000
|10 111 627,60
|10 111 627,60
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|03
|10
|03 1 02 08000
|100
|9 561 627,60
|9 561 627,60
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|03
|10
|03 1 02 08000
|200
|550 000,00
|550 000,00
|Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения
|03
|10
|03 1 02 21310
|300 000,00
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|03
|10
|03 1 02 21310
|200
|300 000,00
|300 000,00
|НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
|04
|56 806 093,40
|57 757 972,19
|Общеэкономические вопросы
|04
|01
|1 028 200,00
|1 028 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|04
|01
|05 0 00 00000
|1 028 200,00
|1 028 200,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|04
|01
|05 3 00 00000
|1 028 200,00
|1 028 200,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|04
|01
|05 3 01 00000
|1 028 200,00
|1 028 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений»
|04
|01
|05 3 01 85340
|1 028 200,00
|1 028 200,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|04
|01
|05 3 01 85340
|100
|928 433,11
|928 433,11
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|01
|05 3 01 85340
|200
|99 766,89
|99 766,89
|Транспорт
|04
|08
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|08
|02 0 00 00000
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|04
|08
|02 2 00 00000
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|04
|08
|02 2 01 00000
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам
|04
|08
|02 2 01 61040
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|08
|02 2 01 61040
|200
|12 000 000,00
|12 000 000,00
|Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
|04
|09
|39 288 893,40
|40 240 772,19
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|09
|02 0 00 00000
|39 288 893,40
|40 240 772,19
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|04
|09
|02 1 00 00000
|39 288 893,40
|40 240 772,19
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|04
|09
|02 1 01 00000
|39 288 893,40
|40 240 772,19
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним
|04
|09
|02 1 01 21000
|28 288 893,40
|28 240 772,19
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21000
|200
|28 288 893,40
|28 240 772,19
|Обеспечение безопасности дорожного движения
|04
|09
|02 1 01 21010
|11 000 000,00
|12 000 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|09
|02 1 01 21010
|200
|11 000 000,00
|12 000 000,00
|Другие вопросы в области национальной экономики
|04
|12
|4 489 000,00
|4 489 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|04
|12
|02 0 00 00000
|1 500 000,00
|1 500 000,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|04
|12
|02 6 00 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|04
|12
|02 6 02 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|04
|12
|02 6 02 61110
|600 000,00
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|02 6 02 61110
|800
|600 000,00
|600 000,00
|Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|04
|12
|02 8 00 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»
|04
|12
|02 8 01 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Изготовление проектов межевания и планировки территории
|04
|12
|02 8 01 26020
|900 000,00
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|02 8 01 26020
|200
|900 000,00
|900 000,00
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|04
|12
|04 0 00 00000
|2 989 000,00
|2 989 000,00
|Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
|04
|12
|04 1 00 00000
|2 450 000,00
|2 450 000,00
|Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»
|04
|12
|04 1 01 00000
|150 000,00
|150 000,00
|Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня
|04
|12
|04 1 01 21400
|100 000,00
|100 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 1 01 21400
|200
|100 000,00
|100 000,00
|Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов
|04
|12
|04 1 01 21420
|50 000,00
|50 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 1 01 21420
|200
|50 000,00
|50 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»
|04
|12
|04 1 02 00000
|2 300 000,00
|2 300 000,00
|Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец
|04
|12
|04 1 02 21410
|1 300 000,00
|1 300 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21410
|800
|1 300 000,00
|1 300 000,00
|Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства»
|04
|12
|04 1 02 21450
|600 000,00
|600 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21450
|800
|600 000,00
|600 000,00
|Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства
|04
|12
|04 1 02 21460
|400 000,00
|400 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|04
|12
|04 1 02 21460
|800
|400 000,00
|400 000,00
|Подпрограмма «Развитие туризма»
|04
|12
|04 2 00 00000
|539 000,00
|539 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»
|04
|12
|04 2 01 00000
|509 000,00
|509 000,00
|Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров
|04
|12
|04 2 01 21470
|300 000,00
|300 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 01 21470
|200
|300 000,00
|300 000,00
|Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня
|04
|12
|04 2 01 21480
|209 000,00
|209 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 01 21480
|200
|209 000,00
|209 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»
|04
|12
|04 2 02 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции
|04
|12
|04 2 02 21490
|30 000,00
|30 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|04
|12
|04 2 02 21490
|200
|30 000,00
|30 000,00
|ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
|05
|374 704 959,32
|481 209 920,99
|Жилищное хозяйство
|05
|01
|192 816 401,69
|5 200 000,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|01
|02 0 00 00000
|192 816 401,69
|5 200 000,00
|Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|05
|01
|02 3 00 00000
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
|05
|01
|02 3 01 00000
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности
|05
|01
|02 3 01 21050
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|01
|02 3 01 21050
|200
|5 200 000,00
|5 200 000,00
|Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|05
|01
|02 4 00 00000
|187 616 401,69
|0,00
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|05
|01
|02 4 F3 00000
|187 616 401,69
|0,00
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
|05
|01
|02 4 F3 67483
|97 663 206,76
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 67483
|400
|97 663 206,76
|0,00
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
|05
|01
|02 4 F3 67484
|17 811 129,30
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 67484
|400
|17 811 129,30
|0,00
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|72 142 065,63
|0,00
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|01
|02 4 F3 6748S
|400
|72 142 065,63
|0,00
|Коммунальное хозяйство
|05
|02
|32 653 945,65
|322 275 733,14
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|02
|02 0 00 00000
|32 653 945,65
|322 275 733,14
|Подпрограмма «Чистая вода»
|05
|02
|02 5 00 00000
|32 653 945,65
|322 275 733,14
|Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по организации водоснабжения населения и водоотведения»
|05
|02
|02 5 01 00000
|32 653 945,65
|128 236 141,30
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию холодного водоснабжения населения и (или) водоотведения в части строительства, реконструкции, (модернизации), приобретения объектов капитального строительства
|05
|02
|02 5 01 S6390
|32 653 945,65
|128 236 141,30
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|02
|02 5 01 S6390
|400
|32 653 945,65
|128 236 141,30
|Региональный проект «Жилье»
|05
|02
|02 5 F1 00000
|0,00
|194 039 591,84
|Расходы на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в части строительства (реконструкции) объектов водоснабжения и (или) водоотведения в целях реализации проектов по развитию территорий
|05
|02
|02 5 F1 50212
|0,00
|194 039 591,84
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|02
|02 5 F1 50212
|400
|0,00
|194 039 591,84
|Благоустройство
|05
|03
|139 898 770,22
|144 398 346,09
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|03
|02 0 00 00000
|61 730 209,16
|57 143 141,63
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|05
|03
|02 6 00 00000
|61 730 209,16
|57 143 141,63
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|05
|03
|02 6 01 00000
|60 626 701,16
|56 039 633,63
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|05
|03
|02 6 01 09000
|39 706 800,00
|29 447 908,70
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|05
|03
|02 6 01 09000
|600
|39 706 800,00
|29 447 908,70
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки
|05
|03
|02 6 01 21100
|20 700 773,03
|26 372 596,80
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 01 21100
|200
|20 700 773,03
|26 372 596,80
|Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца
|05
|03
|02 6 01 21170
|180 000,00
|180 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|05
|03
|02 6 01 21170
|300
|180 000,00
|180 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению»
|05
|03
|02 6 01 85190
|39 128,13
|39 128,13
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 01 85190
|200
|39 128,13
|39 128,13
|Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|05
|03
|02 6 04 00000
|1 103 508,00
|1 103 508,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|05
|03
|02 6 04 85170
|1 103 508,00
|1 103 508,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|02 6 04 85170
|200
|1 103 508,00
|1 103 508,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|05
|03
|06 0 00 00000
|17 232 000,00
|17 232 000,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|05
|03
|06 1 00 00000
|17 232 000,00
|17 232 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|05
|03
|06 1 02 00000
|600 000,00
|600 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения
|05
|03
|06 1 02 26090
|600 000,00
|600 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|06 1 02 26090
|200
|600 000,00
|600 000,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|05
|03
|06 1 03 00000
|16 632 000,00
|16 632 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения
|05
|03
|06 1 03 21720
|16 632 000,00
|16 632 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|03
|06 1 03 21720
|200
|16 632 000,00
|16 632 000,00
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|05
|03
|07 0 00 00000
|60 936 561,06
|70 023 204,46
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|05
|03
|07 1 00 00000
|60 936 561,06
|70 023 204,46
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|05
|03
|07 1 F2 00000
|60 936 561,06
|70 023 204,46
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды
|05
|03
|07 1 F2 55550
|32 821 160,04
|41 907 803,44
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 F2 55550
|400
|32 821 160,04
|41 907 803,44
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|28 115 401,02
|28 115 401,02
|Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности
|05
|03
|07 1 F2 Д5551
|400
|28 115 401,02
|28 115 401,02
|Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|05
|05
|9 335 841,76
|9 335 841,76
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|05
|05
|02 0 00 00000
|9 335 841,76
|9 335 841,76
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|05
|05
|02 6 00 00000
|9 335 841,76
|9 335 841,76
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|05
|05
|02 6 03 00000
|4 931 900,00
|4 931 900,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|05
|05
|02 6 03 00110
|4 791 172,84
|4 791 172,84
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|05
|05
|02 6 03 00110
|100
|4 791 172,84
|4 791 172,84
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам)
|05
|05
|02 6 03 00120
|140 727,16
|140 727,16
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|05
|05
|02 6 03 00120
|200
|140 727,16
|140 727,16
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец»
|05
|05
|02 6 08 00000
|4 403 941,76
|4 403 941,76
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|05
|05
|02 6 08 00110
|4 403 941,76
|4 403 941,76
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|05
|05
|02 6 08 00110
|100
|4 403 941,76
|4 403 941,76
|ОБРАЗОВАНИЕ
|07
|1 152 958 475,26
|1 244 958 040,89
|Дошкольное образование
|07
|01
|461 107 310,62
|475 237 938,78
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|01
|01 0 00 00000
|460 759 110,62
|474 682 138,78
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|01
|01 2 00 00000
|63 359,09
|63 308,78
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|01
|01 2 01 00000
|63 359,09
|63 308,78
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|01
|01 2 01 S6590
|63 359,09
|63 308,78
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 2 01 S6590
|600
|63 359,09
|63 308,78
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|01
|01 4 00 00000
|460 057 830,00
|474 618 830,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|07
|01
|01 4 01 00000
|453 707 430,00
|468 268 430,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|01
|01 4 01 09000
|45 189 400,00
|59 750 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 01 09000
|600
|45 189 400,00
|59 750 400,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций»
|07
|01
|01 4 01 85350
|408 518 030,00
|408 518 030,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 01 85350
|600
|408 518 030,00
|408 518 030,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|07
|01
|01 4 08 00000
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
|07
|01
|01 4 08 20500
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 4 08 20500
|600
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|07
|01
|01 Д 00 00000
|637 921,53
|0,00
|Основное мероприятие «Создание условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях»
|07
|01
|01 Д 02 00000
|637 921,53
|0,00
|Расходы на реализацию мероприятий по созданию условий для инклюзивного образования детей-инвалидов в дошкольных образовательных организациях
|07
|01
|01 Д 02 S6310
|637 921,53
|0,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|01 Д 02 S6310
|600
|637 921,53
|0,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|07
|01
|06 0 00 00000
|348 200,00
|555 800,00
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|07
|01
|06 1 00 00000
|348 200,00
|555 800,00
|Основное мероприятие «Повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления»
|07
|01
|06 1 01 00000
|348 200,00
|555 800,00
|Замена дверных и оконных блоков на энергоэффективные
|07
|01
|06 1 01 21730
|348 200,00
|555 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|01
|06 1 01 21730
|600
|348 200,00
|555 800,00
|Общее образование
|07
|02
|540 252 729,30
|618 120 365,80
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|02
|01 0 00 00000
|538 602 729,30
|616 470 365,80
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|02
|01 2 00 00000
|206 127,47
|205 963,78
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|02
|01 2 01 00000
|206 127,47
|205 963,78
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|02
|01 2 01 S6590
|206 127,47
|205 963,78
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 2 01 S6590
|600
|206 127,47
|205 963,78
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|07
|02
|01 3 00 00000
|2 772 500,00
|66 984 419,02
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|07
|02
|01 3 01 00000
|2 772 500,00
|66 984 419,02
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений
|07
|02
|01 3 01 20120
|2 772 500,00
|2 772 500,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 3 01 20120
|600
|2 772 500,00
|2 772 500,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности
|07
|02
|01 3 01 S6010
|0,00
|64 211 919,02
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|02
|01 3 01 S6010
|200
|0,00
|64 211 919,02
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|02
|01 4 00 00000
|534 791 063,00
|549 279 983,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|07
|02
|01 4 02 00000
|503 152 463,00
|514 829 063,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|02
|01 4 02 09000
|36 237 600,00
|47 914 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 09000
|600
|36 237 600,00
|47 914 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений»
|07
|02
|01 4 02 85090
|425 494 000,00
|425 494 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85090
|600
|425 494 000,00
|425 494 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|07
|02
|01 4 02 85130
|30 166 789,00
|30 166 789,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|07
|02
|01 4 02 85130
|300
|854 473,00
|854 473,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85130
|600
|29 312 316,00
|29 312 316,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы»
|07
|02
|01 4 02 85160
|11 249 574,00
|11 249 574,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 02 85160
|600
|11 249 574,00
|11 249 574,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому
|07
|02
|01 4 02 85420
|4 500,00
|4 500,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|07
|02
|01 4 02 85420
|300
|4 500,00
|4 500,00
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|07
|02
|01 4 10 00000
|31 638 600,00
|34 450 920,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
|07
|02
|01 4 10 53030
|31 638 600,00
|34 450 920,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 4 10 53030
|600
|31 638 600,00
|34 450 920,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|07
|02
|01 Д 00 00000
|833 038,83
|0,00
|Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»
|07
|02
|01 Д 03 00000
|833 038,83
|0,00
|Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|833 038,83
|0,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|01 Д 03 S6130
|600
|833 038,83
|0,00
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|07
|02
|02 0 00 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 00 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 01 00000
|30 000,00
|30 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|07
|02
|02 9 01 20070
|30 000,00
|30 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|02 9 01 20070
|600
|30 000,00
|30 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|07
|02
|03 0 00 00000
|1 620 000,00
|1 620 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
|07
|02
|03 2 00 00000
|1 620 000,00
|1 620 000,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|07
|02
|03 2 01 00000
|1 620 000,00
|1 620 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций
|07
|02
|03 2 01 S6160
|1 620 000,00
|1 620 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|02
|03 2 01 S6160
|600
|1 620 000,00
|1 620 000,00
|Дополнительное образование детей
|07
|03
|111 156 428,14
|111 157 729,11
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|03
|01 0 00 00000
|111 156 428,14
|111 157 729,11
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|07
|03
|01 2 00 00000
|12 670,59
|12 661,80
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|07
|03
|01 2 01 00000
|12 670,59
|12 661,80
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций
|07
|03
|01 2 01 S6590
|12 670,59
|12 661,80
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 2 01 S6590
|600
|12 670,59
|12 661,80
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|03
|01 4 00 00000
|43 122 000,00
|43 122 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|07
|03
|01 4 03 00000
|42 822 000,00
|42 822 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|03
|01 4 03 09000
|42 822 000,00
|42 822 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 4 03 09000
|600
|42 822 000,00
|42 822 000,00
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|07
|03
|01 4 07 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|07
|03
|01 4 07 20050
|300 000,00
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 4 07 20050
|600
|300 000,00
|300 000,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|07
|03
|01 8 00 00000
|68 021 757,55
|68 023 067,31
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|07
|03
|01 8 01 00000
|67 843 800,00
|67 843 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|03
|01 8 01 09000
|67 843 800,00
|67 843 800,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 8 01 09000
|600
|67 843 800,00
|67 843 800,00
|Региональный проект «Творческие люди»
|07
|03
|01 8 A2 00000
|177 957,55
|179 267,31
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры
|07
|03
|01 8 A2 86280
|177 957,55
|179 267,31
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|03
|01 8 A2 86280
|600
|177 957,55
|179 267,31
|Молодежная политика
|07
|07
|8 621 000,00
|8 621 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|07
|01 0 00 00000
|8 621 000,00
|8 621 000,00
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|07
|07
|01 1 00 00000
|7 421 000,00
|7 421 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|07
|07
|01 1 01 00000
|1 916 000,00
|1 916 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|07
|01 1 01 09000
|1 640 000,00
|1 640 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 01 09000
|600
|1 640 000,00
|1 640 000,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка»
|07
|07
|01 1 01 20020
|276 000,00
|276 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 01 20020
|600
|276 000,00
|276 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|07
|07
|01 1 02 00000
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений
|07
|07
|01 1 02 20030
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 02 20030
|600
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|07
|07
|01 1 03 00000
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|07
|07
|01 1 03 20040
|300 000,00
|300 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|07
|01 1 03 20040
|600
|300 000,00
|300 000,00
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|07
|07
|01 9 00 00000
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|07
|07
|01 9 01 00000
|1 050 000,00
|1 050 000,00
|Поддержка развития молодежного движения
|07
|07
|01 9 01 20370
|120 000,00
|120 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20370
|200
|120 000,00
|120 000,00
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи
|07
|07
|01 9 01 20380
|875 000,00
|875 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20380
|200
|875 000,00
|875 000,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце
|07
|07
|01 9 01 20390
|55 000,00
|55 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|07
|01 9 01 20390
|200
|55 000,00
|55 000,00
|Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»
|07
|07
|01 9 02 00000
|150 000,00
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец
|07
|07
|01 9 02 20400
|150 000,00
|150 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|07
|07
|01 9 02 20400
|800
|150 000,00
|150 000,00
|Другие вопросы в области образования
|07
|09
|31 821 007,20
|31 821 007,20
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|07
|09
|01 0 00 00000
|31 821 007,20
|31 821 007,20
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|07
|09
|01 4 00 00000
|31 821 007,20
|31 821 007,20
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|07
|09
|01 4 04 00000
|25 951 600,00
|25 951 600,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|07
|09
|01 4 04 09000
|25 951 600,00
|25 951 600,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|07
|09
|01 4 04 09000
|600
|25 951 600,00
|25 951 600,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|07
|09
|01 4 05 00000
|900 000,00
|900 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий»
|07
|09
|01 4 05 20190
|900 000,00
|900 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|07
|09
|01 4 05 20190
|200
|900 000,00
|900 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|07
|09
|01 4 06 00000
|4 969 407,20
|4 969 407,20
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|07
|09
|01 4 06 00110
|4 969 407,20
|4 969 407,20
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|07
|09
|01 4 06 00110
|100
|4 969 407,20
|4 969 407,20
|КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
|08
|163 337 362,54
|168 346 984,28
|Культура
|08
|01
|160 477 362,54
|165 486 984,28
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|08
|01
|01 0 00 00000
|160 477 362,54
|165 486 984,28
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|08
|01
|01 5 00 00000
|206 385,98
|206 385,98
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|08
|01
|01 5 03 00000
|206 385,98
|206 385,98
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство
|08
|01
|01 5 03 S6630
|206 385,98
|206 385,98
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 5 03 S6630
|200
|206 385,98
|206 385,98
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|08
|01
|01 8 00 00000
|160 270 976,56
|165 280 598,30
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|08
|01
|01 8 01 00000
|160 270 976,56
|165 280 598,30
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|08
|01
|01 8 01 09000
|156 185 400,00
|160 871 000,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 09000
|600
|156 185 400,00
|160 871 000,00
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий
|08
|01
|01 8 01 20350
|1 800 000,00
|1 800 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|08
|01
|01 8 01 20350
|200
|1 800 000,00
|1 800 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров
|08
|01
|01 8 01 L4660
|2 105 326,09
|2 429 347,83
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 L4660
|600
|2 105 326,09
|2 429 347,83
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек
|08
|01
|01 8 01 L5191
|180 250,47
|180 250,47
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|08
|01
|01 8 01 L5191
|600
|180 250,47
|180 250,47
|Другие вопросы в области культуры, кинематографии
|08
|04
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|08
|04
|01 0 00 00000
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|08
|04
|01 8 00 00000
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|08
|04
|01 8 02 00000
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|08
|04
|01 8 02 00110
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|08
|04
|01 8 02 00110
|100
|2 860 000,00
|2 860 000,00
|СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
|10
|115 638 318,32
|109 065 854,21
|Пенсионное обеспечение
|10
|01
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|10
|01
|05 0 00 00000
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|10
|01
|05 3 00 00000
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»
|10
|01
|05 3 03 00000
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Доплата к пенсиям муниципальных служащих
|10
|01
|05 3 03 01000
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|01
|05 3 03 01000
|300
|6 079 630,22
|6 079 630,22
|Социальное обеспечение населения
|10
|03
|55 189 035,10
|54 822 784,99
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|10
|03
|01 0 00 00000
|43 682 198,10
|44 822 784,99
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|10
|03
|01 4 00 00000
|43 682 198,10
|44 822 784,99
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|10
|03
|01 4 02 00000
|3 068 835,00
|3 068 835,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию
|10
|03
|01 4 02 85130
|3 068 835,00
|3 068 835,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|10
|03
|01 4 02 85130
|600
|3 068 835,00
|3 068 835,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|10
|03
|01 4 09 00000
|40 613 363,10
|41 753 949,99
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
|10
|03
|01 4 09 R3040
|40 613 363,10
|41 753 949,99
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|10
|03
|01 4 09 R3040
|600
|40 613 363,10
|41 753 949,99
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|10
|03
|02 0 00 00000
|11 506 837,00
|10 000 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|10
|03
|02 7 00 00000
|11 506 837,00
|10 000 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|10
|03
|02 7 01 00000
|11 506 837,00
|10 000 000,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
|10
|03
|02 7 01 51760
|1 506 837,00
|0,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|03
|02 7 01 51760
|300
|1 506 837,00
|0,00
|Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование)
|10
|03
|02 7 01 85010
|10 000 000,00
|10 000 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|03
|02 7 01 85010
|300
|10 000 000,00
|10 000 000,00
|Охрана семьи и детства
|10
|04
|49 240 338,00
|43 032 944,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|10
|04
|01 0 00 00000
|10 421 809,00
|10 421 809,00
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|10
|04
|01 4 00 00000
|10 421 809,00
|10 421 809,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|10
|04
|01 4 01 00000
|10 421 809,00
|10 421 809,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования
|10
|04
|01 4 01 85040
|10 421 809,00
|10 421 809,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|01 4 01 85040
|200
|156 327,00
|156 327,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|01 4 01 85040
|300
|10 265 482,00
|10 265 482,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|10
|04
|99 0 00 00000
|38 818 529,00
|32 611 135,00
|Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|10
|04
|99 8 00 00000
|38 818 529,00
|32 611 135,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей
|10
|04
|99 8 00 85430
|38 468 529,00
|32 261 135,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|04
|99 8 00 85430
|200
|8 072 529,00
|6 265 135,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|99 8 00 85430
|300
|30 396 000,00
|25 996 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения
|10
|04
|99 8 00 85450
|350 000,00
|350 000,00
|Социальное обеспечение и иные выплаты населению
|10
|04
|99 8 00 85450
|300
|350 000,00
|350 000,00
|Другие вопросы в области социальной политики
|10
|06
|5 129 315,00
|5 130 495,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|10
|06
|05 0 00 00000
|5 129 315,00
|5 130 495,00
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|10
|06
|05 3 00 00000
|5 129 315,00
|5 130 495,00
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|10
|06
|05 3 01 00000
|5 129 315,00
|5 130 495,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству
|10
|06
|05 3 01 85440
|5 129 315,00
|5 130 495,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|10
|06
|05 3 01 85440
|100
|4 556 165,82
|4 556 165,82
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|10
|06
|05 3 01 85440
|200
|573 149,18
|574 329,18
|ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
|11
|88 904 077,67
|88 952 771,00
|Физическая культура
|11
|01
|83 275 700,00
|83 275 699,99
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|01
|01 0 00 00000
|83 275 700,00
|83 275 699,99
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 7 00 00000
|83 275 700,00
|83 275 699,99
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|11
|01
|01 7 01 00000
|41 452 200,00
|41 452 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|11
|01
|01 7 01 09000
|41 452 200,00
|41 452 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|01
|01 7 01 09000
|600
|41 452 200,00
|41 452 200,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»
|11
|01
|01 7 03 00000
|41 823 500,00
|41 823 499,99
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|11
|01
|01 7 03 09000
|41 823 500,00
|41 823 499,99
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|01
|01 7 03 09000
|600
|41 823 500,00
|41 823 499,99
|Массовый спорт
|11
|02
|310 000,00
|310 000,00
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|02
|01 0 00 00000
|310 000,00
|310 000,00
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|11
|02
|01 6 00 00000
|310 000,00
|310 000,00
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»
|11
|02
|01 6 01 00000
|310 000,00
|310 000,00
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни
|11
|02
|01 6 01 20300
|166 000,00
|166 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20300
|200
|166 000,00
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий
|11
|02
|01 6 01 20320
|20 000,00
|20 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20320
|200
|20 000,00
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике
|11
|02
|01 6 01 20330
|124 000,00
|124 000,00
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|02
|01 6 01 20330
|100
|80 000,00
|80 000,00
|Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|11
|02
|01 6 01 20330
|200
|44 000,00
|44 000,00
|Спорт высших достижений
|11
|03
|357 334,82
|406 028,16
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|03
|01 0 00 00000
|357 334,82
|406 028,16
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|11
|03
|01 7 00 00000
|357 334,82
|406 028,16
|Региональный проект «Спорт — норма жизни»
|11
|03
|01 7 P5 00000
|357 334,82
|406 028,16
|Расходы на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки
|11
|03
|01 7 P5 86820
|357 334,82
|406 028,16
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|11
|03
|01 7 P5 86820
|600
|357 334,82
|406 028,16
|Другие вопросы в области физической культуры и спорта
|11
|05
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|11
|05
|01 0 00 00000
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|11
|05
|01 6 00 00000
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|11
|05
|01 6 02 00000
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления
|11
|05
|01 6 02 00110
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами
|11
|05
|01 6 02 00110
|100
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
|12
|14 480 300,00
|14 480 300,00
|Телевидение и радиовещание
|12
|01
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|12
|01
|05 0 00 00000
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|12
|01
|05 1 00 00000
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|12
|01
|05 1 01 00000
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|12
|01
|05 1 01 09000
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|12
|01
|05 1 01 09000
|600
|11 382 200,00
|11 382 200,00
|Периодическая печать и издательства
|12
|02
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|12
|02
|05 0 00 00000
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|12
|02
|05 1 00 00000
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|12
|02
|05 1 01 00000
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий
|12
|02
|05 1 01 09000
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
|12
|02
|05 1 01 09000
|600
|3 098 100,00
|3 098 100,00
|ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) ДОЛГА
|13
|100 000,00
|100 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга
|13
|01
|100 000,00
|100 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|13
|01
|05 0 00 00000
|100 000,00
|100 000,00
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|13
|01
|05 2 00 00000
|100 000,00
|100 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
|13
|01
|05 2 03 00000
|100 000,00
|100 000,00
|Обслуживание муниципального долга
|13
|01
|05 2 03 21550
|100 000,00
|100 000,00
|Обслуживание государственного (муниципального) долга
|13
|01
|05 2 03 21550
|700
|100 000,00
|100 000,00
|УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Условно утвержденные расходы
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Непрограммные расходы городского бюджета
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Условно утвержденные расходы
|21 500 000,00
|46 100 000,00
|Иные бюджетные ассигнования
|21 500 000,00
|46 100 000,00»;
15) приложение 10 изложить в следующей редакции:
«Приложение 10
к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2022 год
руб.
|Наименование
|Целевая статья
|Вид расхода
|Раздел
|Подраздел
|Сумма
|МП
|ПМп
|ОМ
|Направление
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|01
|2 224 650 640,99
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|01
|1
|8 021 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|01
|1
|01
|1 916 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|01
|09000
|600
|07
|07
|1 640 000,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|01
|20020
|600
|07
|07
|276 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|01
|1
|02
|5 805 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|02
|20030
|600
|07
|02
|600 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|02
|20030
|600
|07
|07
|5 205 000,00
|Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|01
|1
|03
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|03
|20040
|600
|07
|07
|300 000,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|01
|2
|294 388,34
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|01
|2
|01
|294 388,34
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|01
|91 606,67
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|02
|186 770,77
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|03
|16 010,90
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|01
|3
|537 872 852,76
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|01
|3
|01
|67 182 430,24
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|01
|20120
|200
|07
|01
|36 200 000,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|01
|20120
|200
|07
|02
|549 500,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|01
|20120
|600
|07
|01
|19 100 000,00
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|01
|20120
|600
|07
|02
|8 132 930,24
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|01
|20120
|600
|07
|03
|3 200 000,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта»
|01
|3
|02
|235 771 280,00
|Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Ельце (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|01
|3
|02
|20250
|400
|11
|02
|182 845 000,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|02
|S6010
|200
|11
|01
|52 926 280,00
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов учреждений культуры»
|01
|3
|03
|44 133 330,30
|Расходы на капитальный ремонт МБУК «Дом культуры железнодорожников» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|03
|20140
|200
|08
|01
|85 410,00
|Расходы на строительство (реконструкцию) городского дворца культуры (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|01
|3
|03
|20150
|400
|08
|01
|8 689 700,30
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|03
|S6010
|200
|07
|03
|8 967 090,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|03
|S6010
|200
|08
|01
|26 391 130,00
|Основное мероприятие «Модернизацияшкольных систем образования»
|01
|3
|05
|174 031 536,71
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|05
|20120
|200
|07
|02
|171 605 707,86
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|05
|20120
|600
|07
|02
|2 425 828,85
|Региональный проект «Культурная среда»
|01
|3
|A1
|16 754 275,51
|Расходы на модернизацию муниципальных детских школ искусств по видам искусств (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|A1
|5519Б
|200
|07
|03
|16 754 275,51
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|01
|4
|1 229 270 655,97
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|01
|4
|01
|514 137 709,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|01
|09000
|600
|07
|01
|83 684 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|4
|01
|85040
|200
|10
|04
|156 327,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|4
|01
|85040
|300
|10
|04
|10 265 482,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|01
|85350
|600
|07
|01
|420 031 900,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|01
|4
|02
|543 475 198,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|09000
|600
|07
|02
|67 106 700,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85090
|600
|07
|02
|431 878 800,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|4
|02
|85130
|300
|07
|02
|854 473,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85130
|600
|07
|02
|29 312 316,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85130
|600
|10
|03
|3 068 835,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85160
|600
|07
|02
|11 249 574,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|4
|02
|85420
|300
|07
|02
|4 500,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|01
|4
|03
|45 706 100,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|03
|09000
|600
|07
|03
|45 706 100,00
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|01
|4
|04
|29 550 100,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|04
|09000
|600
|07
|09
|29 550 100,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|01
|4
|05
|900 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|4
|05
|20190
|200
|07
|09
|900 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|01
|4
|06
|5 243 329,99
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|4
|06
|00110
|100
|07
|09
|5 204 923,20
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|4
|06
|00120
|200
|07
|09
|38 406,79
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|01
|4
|07
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|07
|20050
|600
|07
|03
|300 000,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|01
|4
|08
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|08
|20500
|600
|07
|01
|6 350 400,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|01
|4
|09
|40 513 764,01
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|09
|R3040
|600
|10
|03
|40 513 764,01
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|01
|4
|10
|31 638 600,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|10
|53030
|600
|07
|02
|31 638 600,00
|Основное мероприятие «Выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций»
|01
|4
|11
|11 455 454,97
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|11
|S6880
|600
|07
|01
|4 412 250,75
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований пожарной безопасности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|11
|S6880
|600
|07
|02
|7 043 204,22
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|01
|5
|1 006 385,98
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|5
|01
|800 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|5
|01
|S6670
|200
|01
|13
|40 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|5
|01
|S6670
|600
|01
|13
|760 000,00
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|01
|5
|03
|206 385,98
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|5
|03
|S6630
|200
|08
|01
|206 385,98
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|01
|6
|22 913 130,38
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»
|01
|6
|01
|2 147 717,14
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|20300
|200
|11
|02
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|20320
|200
|11
|02
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|6
|01
|20330
|100
|11
|02
|80 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|20330
|200
|11
|02
|44 000,00
|Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|6
|01
|S6440
|100
|11
|02
|577 717,14
|Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|S6440
|200
|11
|02
|1 260 000,00
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|01
|6
|02
|5 214 913,24
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|6
|02
|00110
|100
|11
|05
|4 961 042,85
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|02
|00120
|200
|11
|05
|253 870,39
|Основное мероприятие «Закупка оборудования для создания «умной» спортивной площадки»
|01
|6
|03
|2 350 500,00
|Расходы на реализация мероприятий, направленных на закупку оборудования для создания «умных» спортивных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|03
|L7530
|200
|11
|02
|2 350 500,00
|Основное мероприятие «Обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок»
|01
|6
|04
|13 200 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обустройство территорий для создания «умных» спортивных площадок (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|04
|Д7530
|200
|11
|02
|13 200 000,00
|Подпрограмма «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|01
|7
|107 625 547,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта»
|01
|7
|01
|54 648 030,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|7
|01
|09000
|600
|11
|01
|54 648 030,00
|Основное мероприятие «Организация эффективной деятельности муниципальных учреждений, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки»
|01
|7
|03
|52 977 517,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|7
|03
|09000
|600
|11
|01
|52 977 517,00
|Подпрограмма «Развитие культуры»
|01
|8
|315 218 238,67
|Основное мероприятие «Руководство организацией и развитием культуры и искусства»
|01
|8
|01
|291 184 476,56
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|01
|09000
|600
|07
|03
|71 536 800,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|01
|09000
|600
|08
|01
|215 567 100,00
|Проведение общегородских культурно-массовых мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|8
|01
|20350
|200
|08
|01
|1 800 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|01
|L4660
|600
|08
|01
|2 100 326,09
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию библиотечного обслуживания населения в части комплектования книжных фондов библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|01
|L5191
|600
|08
|01
|180 250,47
|Основное мероприятие «Совершенствование системы управления развитием культуры и искусства»
|01
|8
|02
|3 163 597,60
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|8
|02
|00110
|100
|08
|04
|2 887 965,69
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|8
|02
|00120
|200
|08
|04
|275 631,91
|Региональный проект «Культурная среда»
|01
|8
|A1
|20 714 285,71
|Расходы на создание модельных муниципальных библиотек (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|A1
|54540
|600
|08
|01
|10 000 000,00
|Средства на оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами детских школ искусств (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|A1
|Д5195
|600
|07
|03
|10 714 285,71
|Региональный проект «Творческие люди»
|01
|8
|A2
|155 878,80
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|A2
|86280
|600
|07
|03
|109 000,00
|Средства на создание условий для организации досуга и обеспечение услугами организаций культуры жителей городского округа в части подготовки кадров учреждений культуры (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|8
|A2
|86280
|600
|08
|01
|46 878,80
|Подпрограмма «Молодежь городского округа город Елец»
|01
|9
|1 200 000,00
|Основное мероприятие «Мероприятия в области молодежной политики»
|01
|9
|01
|1 050 000,00
|Поддержка развития молодежного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|9
|01
|20370
|200
|07
|07
|120 000,00
|Организация мероприятий, направленных на повышение гражданской активности, ответственности, военно-патриотическое воспитание, формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, содействие духовно-нравственному развитию молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|9
|01
|20380
|200
|07
|07
|875 000,00
|Размещение различных информационных материалов, направленных на обеспечение реализации молодежной политики в городе Ельце (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|9
|01
|20390
|200
|07
|07
|55 000,00
|Основное мероприятие «Поддержка молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец»
|01
|9
|02
|150 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на поддержку молодежного движения и предоставление грантов в форме субсидий на реализацию общественно полезных проектов в сфере молодежной политики на территории городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)
|01
|9
|02
|20400
|800
|07
|07
|150 000,00
|Подпрограмма «Доступная среда»
|01
|Д
|1 228 441,89
|Основное мероприятие «Создание в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом»
|01
|Д
|03
|1 228 441,89
|Расходы по созданию в общеобразовательных организациях условий для инклюзивного образования детей-инвалидов, в том числе создание универсальной безбарьерной среды для беспрепятственного доступа и оснащение общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным, компьютерным оборудованием и автотранспортом (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|Д
|03
|S6130
|600
|07
|02
|1 228 441,89
|Муниципальная программа «Обеспечение населения городского округа город Елец комфортными условиями жизни»
|02
|992 797 647,48
|Подпрограмма «Развитие и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и обеспечение безопасности дорожного движения на них»
|02
|1
|536 134 737,36
|Основное мероприятие «Дорожная деятельность»
|02
|1
|01
|114 686 755,12
|Проведение ремонта дорог, тротуаров, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|01
|21000
|200
|04
|09
|106 558 039,80
|Обеспечение безопасности дорожного движения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|01
|21010
|200
|04
|09
|7 978 715,32
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в части строительства (реконструкции) автомобильных дорог и проектирования, строительства (реконструкции) уникальных искусственных сооружений на них (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|01
|21220
|200
|04
|09
|150 000,00
|Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»
|02
|1
|R1
|421 447 982,24
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (на сети автомобильных дорог Липецкой агломерации) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|1
|R1
|Д3934
|200
|04
|09
|421 447 982,24
|Подпрограмма «Развитие транспортного обслуживания населения»
|02
|2
|21 900 000,00
|Основное мероприятие «Организация транспортного обслуживания населения»
|02
|2
|01
|21 900 000,00
|Оптимизация внутригородской маршрутной сети (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|2
|01
|21040
|200
|04
|08
|7 300 000,00
|Финансовое обеспечение (возмещение) затрат муниципальным унитарным предприятиям в связи с выполнением работ, оказанием услуг (Иные бюджетные ассигнования)
|02
|2
|01
|61030
|800
|04
|08
|2 600 000,00
|Выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|2
|01
|61040
|200
|04
|08
|12 000 000,00
|Подпрограмма «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов»
|02
|3
|5 200 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение капитального ремонта многоквартирных домов»
|02
|3
|01
|5 200 000,00
|Внесение обязательных взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов, приходящихся на помещения, находящихся в муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|3
|01
|21050
|200
|05
|01
|5 200 000,00
|Подпрограмма «Переселение граждан из непригодного для проживания и аварийного жилищного фонда»
|02
|4
|195 692 150,11
|Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
|02
|4
|F3
|195 692 150,11
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|4
|F3
|67483
|400
|05
|01
|97 973 120,49
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|4
|F3
|67484
|400
|05
|01
|17 856 929,62
|Средства на реализацию муниципальных программ, направленных на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств городского бюджета (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|4
|F3
|6748S
|400
|05
|01
|79 862 100,00
|Подпрограмма «Содержание территории городского округа город Елец»
|02
|6
|215 655 832,01
|Основное мероприятие «Содержание городских территорий»
|02
|6
|01
|203 469 675,55
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|02
|6
|01
|09000
|600
|05
|03
|58 882 300,00
|Прокладка сетей уличного освещения (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|6
|01
|21090
|400
|05
|03
|10 000 000,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|01
|21100
|200
|05
|02
|24 000 000,00
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|01
|21100
|200
|05
|03
|40 157 086,85
|Поддержание надлежащего состояния объектов внешнего благоустройства и создание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|02
|6
|01
|21100
|600
|01
|13
|729 000,00
|Подведение итогов конкурса на лучшее новогоднее художественное и световое оформление фасадов зданий, строений, сооружений и прилегающих территорий предприятий, учреждений, организаций, многоквартирных домов и частных домовладений на территории города Ельца (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|02
|6
|01
|21170
|300
|05
|03
|180 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 2 сентября 2021 года № 578-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по возмещению стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|01
|85190
|200
|05
|03
|39 128,13
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на реализацию инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в Липецкой области (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|02
|6
|01
|98010
|400
|04
|12
|29 489 795,92
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства, ремонта и восстановления (реконструкции) воинских захоронений Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|01
|L2991
|200
|05
|03
|1 257 034,48
|Расходы на обеспечение дорожной деятельности в части содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|02
|6
|01
|S6230
|600
|04
|09
|38 735 330,17
|Основное мероприятие «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань»
|02
|6
|02
|600 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань» (Иные бюджетные ассигнования)
|02
|6
|02
|61110
|800
|04
|12
|600 000,00
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления коммунального хозяйства администрации городского округа город Елец»
|02
|6
|03
|5 519 439,77
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|02
|6
|03
|00110
|100
|05
|05
|4 996 070,76
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|03
|00120
|200
|05
|05
|513 369,01
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования)
|02
|6
|03
|00120
|800
|05
|05
|10 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»
|02
|6
|04
|1 103 508,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 15 декабря 2015 года №481-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|04
|85170
|200
|05
|03
|1 103 508,00
|Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации городского округа город Елец»
|02
|6
|08
|4 963 208,69
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|02
|6
|08
|00110
|100
|05
|05
|4 608 839,68
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|6
|08
|00120
|200
|05
|05
|349 369,01
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования)
|02
|6
|08
|00120
|800
|05
|05
|5 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение отдельных категорий населения жилыми помещениями»
|02
|7
|6 114 928,00
|Основное мероприятие «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
|02
|7
|01
|6 114 928,00
|Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|02
|7
|01
|51760
|300
|10
|03
|3 114 928,00
|Расходы органов местного самоуправления на предоставление социальной выплаты на приобретение или строительство жилья (Ипотечное жилищное кредитование) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|02
|7
|01
|85010
|300
|10
|03
|3 000 000,00
|Подпрограмма «Территориальное планирование городского округа город Елец»
|02
|8
|12 070 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка проектов планировки и проектов межевания»
|02
|8
|01
|10 600 000,00
|Изготовление проектов межевания и планировки территории (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|8
|01
|26020
|200
|04
|12
|600 000,00
|Изготовление Генерального плана и Правил землепользования и застройки городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|8
|01
|26030
|200
|04
|12
|10 000 000,00
|Региональный проект «Жилье»
|02
|8
|F1
|1 470 000,00
|Подготовка генеральных планов, правил землепользования и застройки, карт (планов) границ населенных пунктов и документации по планировке территории городского округа (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|02
|8
|F1
|86020
|200
|04
|12
|1 470 000,00
|Подпрограмма «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
|02
|9
|30 000,00
|Основное мероприятие «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения»
|02
|9
|01
|30 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Информирование о правильном поведении участников дорожного движения» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|02
|9
|01
|20070
|600
|07
|02
|30 000,00
|Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа город Елец»
|03
|75 215 916,43
|Подпрограмма «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|1
|66 109 727,60
|Основное мероприятие «Профилактика терроризма и экстремизма»
|03
|1
|01
|5 000,00
|Организация мероприятий по информационно-пропагандистскому противодействию терроризму и экстремизму (подготовка и издание памяток, плакатов, баннеров, социальной рекламы по противодействию терроризму и экстремизму) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|03
|1
|01
|21300
|200
|01
|13
|5 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения»
|03
|1
|02
|66 104 727,60
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|03
|1
|02
|08000
|100
|03
|10
|9 561 627,60
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|03
|1
|02
|08000
|200
|03
|10
|1 795 300,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
|03
|1
|02
|08000
|800
|03
|10
|14 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|03
|1
|02
|09000
|600
|01
|13
|54 433 800,00
|Приобретение и монтаж серверного оборудования аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения, монтаж оборудования системы видеонаблюдения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|03
|1
|02
|21310
|200
|03
|10
|300 000,00
|Подпрограмма «Обеспечение антитеррористической защищенности объектов социальной сферы»
|03
|2
|9 106 188,83
|Основное мероприятие «Выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций»
|03
|2
|01
|9 106 188,83
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|03
|2
|01
|S6160
|600
|07
|01
|2 378 105,74
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|03
|2
|01
|S6160
|600
|07
|02
|6 490 272,54
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на выполнение требований антитеррористической защищенности образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|03
|2
|01
|S6160
|600
|07
|03
|237 810,55
|Муниципальная программа «Создание условий для повышения экономического потенциала городского округа город Елец»
|04
|2 989 000,00
|Подпрограмма «Поддержка развития малого и среднего предпринимательства»
|04
|1
|2 450 000,00
|Основное мероприятие «Информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предпринимательской деятельности, о формах и видах предоставляемой субъектам малого и среднего предпринимательства, самозанятым гражданам поддержки»
|04
|1
|01
|150 000,00
|Проведение совещаний, семинаров, конференций, «круглых столов», конкурсов и обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства, самозанятых граждан городского округа город Елец в мероприятиях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|04
|1
|01
|21400
|200
|04
|12
|100 000,00
|Подготовка, издание (выпуск) и распространение информационных материалов (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|04
|1
|01
|21420
|200
|04
|12
|50 000,00
|Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям»
|04
|1
|02
|2 300 000,00
|Возмещение затрат, связанных с реализацией проектов, направленных на развитие туристского потенциала городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)
|04
|1
|02
|21410
|800
|04
|12
|1 300 000,00
|Возмещение расходов по уплате первого платежа по займу, предоставленному НМКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства» (Иные бюджетные ассигнования)
|04
|1
|02
|21450
|800
|04
|12
|600 000,00
|Компенсация затрат за участие в выставках и ярмарках субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства (Иные бюджетные ассигнования)
|04
|1
|02
|21460
|800
|04
|12
|400 000,00
|Подпрограмма «Развитие туризма»
|04
|2
|539 000,00
|Основное мероприятие «Организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности»
|04
|2
|01
|359 000,00
|Проведение фестивалей, форумов, конкурсов, рекламных и пресс-туров (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|04
|2
|01
|21470
|200
|04
|12
|300 000,00
|Участие в выставках, фестивалях, конференциях различного уровня (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|04
|2
|01
|21480
|200
|04
|12
|59 000,00
|Основное мероприятие «Подготовка, издание (выпуск) и распространение материалов, рекламирующих туристские ресурсы»
|04
|2
|02
|180 000,00
|Подготовка и издание видео-, аудиоматериалов и полиграфической продукции (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|04
|2
|02
|21490
|200
|04
|12
|180 000,00
|Муниципальная программа «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа город Елец»
|05
|177 613 525,00
|Подпрограмма «Повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления»
|05
|1
|19 637 128,08
|Основное мероприятие «Доведение до сведения населения достоверной информации»
|05
|1
|01
|18 784 100,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|05
|1
|01
|09000
|600
|12
|01
|12 687 200,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|05
|1
|01
|09000
|600
|12
|02
|6 096 900,00
|Основное мероприятие «Обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением»
|05
|1
|02
|600 000,00
|Приобретение и обслуживание технических средств, производство и распространение фото-, видео-, аудио-, полиграфической и другой продукции, отражающей деятельность администрации города (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|1
|02
|21530
|200
|01
|04
|250 000,00
|Применение информационной системы мониторинга и анализа СМИ (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|1
|02
|21560
|200
|01
|04
|100 000,00
|Проведение социологических исследований и опросов общественного мнения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|1
|02
|21570
|200
|01
|04
|250 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления»
|05
|1
|03
|253 028,08
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|1
|03
|00110
|100
|01
|13
|253 028,08
|Подпрограмма «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом»
|05
|2
|16 408 187,30
|Основное мероприятие «Управление муниципальными финансами»
|05
|2
|01
|11 008 187,30
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|2
|01
|00110
|100
|01
|06
|10 032 482,65
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|2
|01
|00120
|200
|01
|06
|957 704,65
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Иные бюджетные ассигнования)
|05
|2
|01
|00120
|800
|01
|06
|18 000,00
|Основное мероприятие «Повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
|05
|2
|02
|200 000,00
|Совершенствование системы оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств, обеспечение полноты системы показателей качества финансового менеджмента (Иные бюджетные ассигнования)
|05
|2
|02
|21540
|800
|01
|13
|200 000,00
|Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом»
|05
|2
|03
|100 000,00
|Обслуживание муниципального долга (Обслуживание государственного (муниципального) долга)
|05
|2
|03
|21550
|700
|13
|01
|100 000,00
|Основное мероприятие «Организация осуществления централизованных закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд городского округа город Елец»
|05
|2
|04
|5 100 000,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|2
|04
|08000
|100
|01
|13
|4 139 116,33
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|2
|04
|08000
|200
|01
|13
|960 883,67
|Подпрограмма «Обеспечение деятельности органов местного самоуправления»
|05
|3
|125 958 210,95
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности аппарата управления»
|05
|3
|01
|73 526 592,34
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|00110
|100
|01
|04
|53 392 362,96
|Расходы на обеспечение функций органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|00120
|200
|01
|04
|5 739 739,28
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|85060
|100
|01
|13
|3 953 487,39
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 ноября 2000 года № 117-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|85060
|200
|01
|13
|167 512,61
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|85070
|100
|01
|13
|1 131 537,16
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 31 августа 2004 года № 120-ОЗ «Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|85070
|200
|01
|13
|221 846,94
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|85080
|100
|01
|13
|1 181 747,71
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 167-ОЗ «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|85080
|200
|01
|13
|106 483,29
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|85340
|100
|04
|01
|966 244,98
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 8 ноября 2012 года № 88-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области охраны труда и социально-трудовых отношений» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|85340
|200
|04
|01
|116 655,02
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|01
|85440
|100
|10
|06
|4 744 239,82
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» на осуществление деятельности специалистов органов местного самоуправления по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|85440
|200
|10
|06
|634 535,18
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|01
|03
|88 427,76
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|01
|04
|565 283,52
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|01
|06
|181 377,88
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|05
|05
|36 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|07
|09
|141 617,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|08
|04
|59 535,28
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на совершенствование муниципального управления (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|01
|S6790
|200
|11
|05
|97 958,56
|Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»
|05
|3
|02
|45 215 988,39
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|05
|3
|02
|08000
|100
|01
|13
|31 397 451,39
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|02
|08000
|200
|01
|13
|12 917 993,00
|Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
|05
|3
|02
|08000
|800
|01
|13
|900 544,00
|Основное мероприятие «Выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих»
|05
|3
|03
|6 115 630,22
|Доплата к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|05
|3
|03
|01000
|300
|10
|01
|6 115 630,22
|Основное мероприятие «Проведение общегородских мероприятий»
|05
|3
|04
|1 100 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение общегородских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|3
|04
|21680
|200
|01
|13
|1 100 000,00
|Подпрограмма «Муниципальное имущество»
|05
|4
|15 609 998,67
|Основное мероприятие «Эффективное использование муниципального имущества»
|05
|4
|01
|482 736,67
|Обеспечение эффективности использования муниципального имущества (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|4
|01
|21600
|200
|01
|13
|482 736,67
|Основное мероприятие «Содержание муниципальной казны»
|05
|4
|02
|3 632 881,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Содержание муниципальной казны» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|4
|02
|21640
|200
|01
|13
|3 632 881,00
|Основное мероприятие «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов»
|05
|4
|03
|11 494 381,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт муниципальных объектов» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|05
|4
|03
|20240
|200
|01
|13
|4 467 981,00
|Плата концедента в рамках заключенных концессионных соглашений (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|05
|4
|03
|20270
|400
|01
|13
|7 026 400,00
|Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа город Елец»
|06
|68 337 630,48
|Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности объектов социальной сферы и органов местного самоуправления»
|06
|1
|68 337 630,48
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения»
|06
|1
|02
|44 705 630,48
|Модернизация и реконструкция котельных, тепловых сетей с применением энергосберегающего оборудования и технологий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|06
|1
|02
|26080
|200
|05
|02
|447 336,48
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|06
|1
|02
|26090
|200
|05
|03
|600 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|06
|1
|02
|S6080
|200
|05
|02
|43 658 294,00
|Основное мероприятие «Модернизация и реконструкция систем наружного освещения»
|06
|1
|03
|23 632 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по модернизации и реконструкции систем наружного освещения (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|06
|1
|03
|21720
|200
|05
|03
|23 632 000,00
|Муниципальная программа «Формирование современной городской среды городского округа город Елец»
|07
|251 142 856,52
|Подпрограмма «Благоустройство территории городского округа город Елец»
|07
|1
|251 142 856,52
|Основное мероприятие»Благоустройство дворовых территорий»
|07
|1
|01
|60 000 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|07
|1
|01
|22000
|200
|05
|03
|60 000 000,00
|Основное мероприятие «Благоустройство общественных территорий»
|07
|1
|02
|11 404 008,78
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|07
|1
|02
|22010
|200
|05
|03
|81 268,78
|Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|07
|1
|02
|22010
|400
|05
|03
|11 322 740,00
|Основное мероприятие «Реализация проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением»
|07
|1
|04
|12 552 286,68
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, за счет средств полученных от территориальных общественных самоуправлений (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|07
|1
|04
|22040
|200
|05
|03
|759 666,37
|Расходы на реализацию проектов благоустройства территорий, отобранных на конкурсной основе, предложенных территориальным общественным самоуправлением (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|07
|1
|04
|S6420
|200
|05
|03
|11 792 620,31
|Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
|07
|1
|F2
|167 186 561,06
|Создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|07
|1
|F2
|54240
|400
|05
|03
|106 250 000,00
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на формирование современной городской среды (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|07
|1
|F2
|55550
|400
|05
|03
|32 821 160,04
|Расходы на реализацию мероприятий, направленных на организацию благоустройства территорий в целях достижения дополнительного результата федерального проекта (Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности)
|07
|1
|F2
|Д5551
|400
|05
|03
|28 115 401,02
|Итого по Муниципальным программам
|3 792 747 216,90
|Непрограммные расходы городского бюджета
|99
|77 891 947,01
|Резервные фонды
|99
|3
|5 000 000,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|3
|00
|05000
|200
|01
|13
|122 452,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|99
|3
|00
|05000
|300
|01
|13
|72 000,00
|Резервный фонд администрации городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)
|99
|3
|00
|05000
|800
|01
|11
|4 805 548,00
|Обеспечение деятельности в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния
|99
|4
|4 566 345,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств федерального бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|4
|00
|59300
|100
|03
|04
|2 090 000,00
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|4
|00
|85020
|100
|03
|04
|1 725 757,70
|Государственная регистрация актов гражданского состояния за счет средств областного бюджета (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|4
|00
|85020
|200
|03
|04
|750 587,30
|Обеспечение деятельности представительного органа местного самоуправления
|99
|5
|6 910 539,53
|Обеспечение деятельности председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|5
|00
|00030
|100
|01
|03
|2 167 399,59
|Обеспечение деятельности заместителя председателя представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|5
|00
|00040
|100
|01
|03
|981 822,04
|Расходы на выплаты по оплате труда работников представительного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|5
|00
|00110
|100
|01
|03
|3 468 141,63
|Расходы на обеспечение функций представительного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|5
|00
|00120
|200
|01
|03
|293 176,27
|Обеспечение деятельности исполнительного органа местного самоуправления
|99
|6
|2 210 699,59
|Обеспечение деятельности главы городского округа город Елец (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|6
|00
|00050
|100
|01
|02
|2 210 699,59
|Обеспечение деятельности контрольного органа местного самоуправления
|99
|7
|3 649 995,90
|Расходы на выплаты по оплате труда работников контрольного органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|99
|7
|00
|00110
|100
|01
|06
|3 432 933,46
|Расходы на обеспечение функций контрольного органа местного самоуправления (за исключением расходов на выплаты по оплате труда работникам) (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|7
|00
|00120
|200
|01
|06
|217 062,44
|Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
|99
|8
|38 335 112,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|8
|00
|85430
|200
|10
|04
|7 878 112,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления мер социальной поддержки семьям опекунов (попечителей), приемным семьям и семьям усыновителей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|99
|8
|00
|85430
|300
|10
|04
|30 107 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года N 113-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области» в части предоставления единовременной выплаты детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на ремонт жилого помещения (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|99
|8
|00
|85450
|300
|10
|04
|350 000,00
|Иные непрограммные мероприятия
|99
|9
|17 219 254,99
|Проведение выборов в представительный орган городского округа город Елец (Иные бюджетные ассигнования)
|99
|9
|00
|00010
|800
|01
|07
|14 727 000,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|9
|00
|03050
|200
|01
|13
|14 827,99
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
|99
|9
|00
|03050
|800
|01
|13
|1 709 927,00
|Прочие выплаты по обязательствам муниципального образования (Иные бюджетные ассигнования)
|99
|9
|00
|03050
|800
|04
|09
|545 000,00
|Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|99
|9
|00
|51200
|200
|01
|05
|222 500,00
|ВСЕГО
|3 870 639 163,91»;
16) приложение 11 изложить в следующей редакции:
«Приложение 11
к «Бюджету городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»
Распределение бюджетных ассигнований городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского округа город Елец и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на плановый период 2023 и 2024 годов
руб.
|Наименование
|Целевая статья
|Вид расхода
|Раздел
|Подраздел
|Сумма 2023
|Сумма 2024
|МП
|ПМп
|ОМ
|Направление
|Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|01
|1 458 105 722,57
|1 556 096 590,16
|Подпрограмма «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|01
|1
|7 421 000,00
|7 421 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей в загородных лагерях»
|01
|1
|01
|1 916 000,00
|1 916 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|01
|09000
|600
|07
|07
|1 640 000,00
|1 640 000,00
|Укрепление и повышение уровня защиты сооружений материально-технической базы МАУ ДОЦ г. Ельца «Белая березка» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|01
|20020
|600
|07
|07
|276 000,00
|276 000,00
|Основное мероприятие «Организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений»
|01
|1
|02
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Организация отдыха детей в каникулярное время с дневным пребыванием на базе общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|02
|20030
|600
|07
|07
|5 205 000,00
|5 205 000,00
|Основное мероприятие «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями»
|01
|1
|03
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|1
|03
|20040
|600
|07
|07
|300 000,00
|300 000,00
|Подпрограмма «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|01
|2
|282 157,15
|281 934,36
|Основное мероприятие «Повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководителей муниципальных образовательных учреждений»
|01
|2
|01
|282 157,15
|281 934,36
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|01
|63 359,09
|63 308,78
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|02
|206 127,47
|205 963,78
|Организация работы по повышению квалификации педагогических работников муниципальных образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|2
|01
|S6590
|600
|07
|03
|12 670,59
|12 661,80
|Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|01
|3
|2 772 500,00
|66 984 419,02
|Основное мероприятие «Организация строительства, проведение реконструкции и капитального (текущего) ремонта объектов образовательных учреждений»
|01
|3
|01
|2 772 500,00
|66 984 419,02
|Расходы на капитальный (текущий) ремонт образовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|3
|01
|20120
|600
|07
|02
|2 772 500,00
|2 772 500,00
|Расходы на осуществление капитального ремонта и бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|3
|01
|S6010
|200
|07
|02
|0,00
|64 211 919,02
|Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|01
|4
|1 123 895 907,30
|1 154 086 414,19
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования»
|01
|4
|01
|464 129 239,00
|478 690 239,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|01
|09000
|600
|07
|01
|45 189 400,00
|59 750 400,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|4
|01
|85040
|200
|10
|04
|156 327,00
|156 327,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсационных выплат на содержание ребенка в образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|4
|01
|85040
|300
|10
|04
|10 265 482,00
|10 265 482,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 11 декабря 2013 № 217-ОЗ «О нормативах финансирования муниципальных дошкольных образовательных организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|01
|85350
|600
|07
|01
|408 518 030,00
|408 518 030,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях»
|01
|4
|02
|506 221 298,00
|517 897 898,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|09000
|600
|07
|02
|36 237 600,00
|47 914 200,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 19 августа 2008 года № 180-ОЗ «О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85090
|600
|07
|02
|425 494 000,00
|425 494 000,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|4
|02
|85130
|300
|07
|02
|854 473,00
|854 473,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85130
|600
|07
|02
|29 312 316,00
|29 312 316,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части социальных выплат на питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, в негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85130
|600
|10
|03
|3 068 835,00
|3 068 835,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 18 сентября 2015 года № 440-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по организации предоставления образования лицам, осужденным к лишению свободы» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|02
|85160
|600
|07
|02
|11 249 574,00
|11 249 574,00
|Расходы на реализацию Закона Липецкой области от 27 декабря 2007 года №119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования» в части компенсации затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
|01
|4
|02
|85420
|300
|07
|02
|4 500,00
|4 500,00
|Основное мероприятие «Обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей»
|01
|4
|03
|42 822 000,00
|42 822 000,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|03
|09000
|600
|07
|03
|42 822 000,00
|42 822 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальными образовательными учреждениями общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей»
|01
|4
|04
|25 951 600,00
|25 951 600,00
|Предоставление муниципальным бюджетным и автономным учреждениям субсидий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|04
|09000
|600
|07
|09
|25 951 600,00
|25 951 600,00
|Основное мероприятие «Организация и проведение городских мероприятий»
|01
|4
|05
|900 000,00
|900 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Организация и проведение городских мероприятий» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|4
|05
|20190
|200
|07
|09
|900 000,00
|900 000,00
|Основное мероприятие «Обеспечение государственных образовательных стандартов и функционирование системы образования на уровне государственных нормативов»
|01
|4
|06
|4 969 407,20
|4 969 407,20
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|4
|06
|00110
|100
|07
|09
|4 969 407,20
|4 969 407,20
|Основное мероприятие «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)»
|01
|4
|07
|300 000,00
|300 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Проведение и участие в военно-спортивных играх,туристических соревнованиях и соревнованиях среди команд ЮиД (юных инспекторов дорожного движения)» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|07
|20050
|600
|07
|03
|300 000,00
|300 000,00
|Основное мероприятие «Реализация программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей»
|01
|4
|08
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Расходы на реализацию программ персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|08
|20500
|600
|07
|01
|6 350 400,00
|6 350 400,00
|Основное мероприятие «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»
|01
|4
|09
|40 613 363,10
|41 753 949,99
|Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|09
|R3040
|600
|10
|03
|40 613 363,10
|41 753 949,99
|Основное мероприятие «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы»
|01
|4
|10
|31 638 600,00
|34 450 920,00
|Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|4
|10
|53030
|600
|07
|02
|31 638 600,00
|34 450 920,00
|Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|01
|5
|1 006 385,98
|1 006 385,98
|Основное мероприятие «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций»
|01
|5
|01
|800 000,00
|800 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|5
|01
|S6670
|200
|01
|13
|40 000,00
|40 000,00
|Реализация направления расходов основного мероприятия «Оказание поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
|01
|5
|01
|S6670
|600
|01
|13
|760 000,00
|760 000,00
|Основное мероприятие «Укрепление единства российской нации и этнокультурного развития народов России, социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов в общественное пространство»
|01
|5
|03
|206 385,98
|206 385,98
|Расходы на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в общественное пространство (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|5
|03
|S6630
|200
|08
|01
|206 385,98
|206 385,98
|Подпрограмма «Пропаганда физической культуры и спорта»
|01
|6
|5 271 042,85
|5 271 042,85
|Основное мероприятие «Популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования»
|01
|6
|01
|310 000,00
|310 000,00
|Размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|20300
|200
|11
|02
|166 000,00
|166 000,00
|Присвоение спортивных разрядов и судейских категорий (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|20320
|200
|11
|02
|20 000,00
|20 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
|01
|6
|01
|20330
|100
|11
|02
|80 000,00
|80 000,00
|Реализация календарного плана спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий управления по физической культуре, спорту и молодежной политике (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
|01
|6
|01
|20330
|200
|11
|02
|44 000,00
|44 000,00
|Основное мероприятие «Руководство организацией спортивной деятельности»
|01
|6
|02
|4 961 042,85
|4 961 042,85
|Расходы на выплаты по оплате труда работников органа местного самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюдж