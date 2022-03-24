ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.03.2022 №429
|ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации
|21.03.2022
|№
|429
Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию, в 2022 году
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Липецкой области от 30.12.2004 № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области», Законом Липецкой области от 27.12.2007 № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию, в 2022 году согласно приложению к настоящему постановлению.
- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.
Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских
Г.А. Воронова, 2 01 53