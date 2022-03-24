ПОСТАНОВЛЕНИЕ 21.03.2022 №429

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 21.03.2022 № 429

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию, в 2022 году

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Законом Липецкой области от 30.12.2004 № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области», Законом Липецкой области от 27.12.2007 № 119-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере образования», решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2022 и плановый период 2023 и 2024 годов», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок предоставления субсидии на возмещение части затрат на организацию горячего питания учащихся в частных общеобразовательных организациях городского округа город Елец, имеющих государственную аккредитацию, в 2022 году согласно приложению к настоящему постановлению. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Г.А. Воронова, 2 01 53