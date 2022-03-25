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Здоровый регион

Время течет: учись плавать

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На дворе весна. Не за горами купальный сезон, хотя сегодня любой желающий может поплескаться в городских бассейнах. Умение плавать — не только полезный, но и жизненно необходимый навык. Поговорить о нем я решила с неоднократным победителем городских и областных соревнований по этому виду спорта, участником всероссийских турниров Виталием Василевским.

Елецкий пловец В. Василевский.

— Виталий, с чего началось твое увлечение плаванием?
— Первый раз родители привели меня в секцию просто для поддержания моего здоровья. Именно так я на долгие годы оказался втянут в этот вид спорта в хорошем смысле слова.
— Чем он привлекателен для тебя?
— Плавание положительно влияет на организм человека, причем в любом возрасте. Оно остается хорошим средством не только для мышц, но и психологической устойчивости. В нем задействовано практически все тело, что позволяет иметь красивую, пропорционально развитую фигуру.
— Каких успехов удалось достичь?
— Я добрался до первого взрослого разряда, неоднократно становился победителем и призером различных соревнований — от городских до областных и всероссийских.
— Какие трудности возникали на твоем пути?
— Плавание — это циклический и монотонный вид спорта, в котором требуется проявление физических и психологических качеств. Для того чтобы достичь хорошего результата, нужно приложить немалые усилия на регулярных тренировках, вырабатывать и оттачивать свой стиль. Все это дается только упорным трудом. В этом и есть трудность плавания как любого другого вида спорта.
— Какой совет можешь дать начинающим пловцам?
— Просто занимайтесь любимым делом. Пусть вы не добьетесь высот, зато  точно укрепите свое здоровье  и проведете время в свое удовольствие.

Полина СМЕТКИНА,
студентка ЕГУ им. И. А. Бунина

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