Курение убивает

В результате пожара в одном из многоквартирных домов на ул. Коммунаров погиб человек.

Как сообщил начальник Елецкого территориального ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по Липецкой области А. Ю Пивторак, возгорание произошло в первой половине дня 26 мая. Соседка сообщила о воспламенении балкона. Приехали три ПСЧ елецкого пожгарнизона.

Пожар ликвидировали, но его 76-летнего инициатора не спасли. Хозяин квартиры погиб.

В подобных случаях всегда проводится тщательное разбирательство причины и следствия случившегося.

Сотрудники Госпожнадзора выяснили, что дедушка жил один, болел, имел ограниченные возможности в передвижении. Очень много курил (квартира выгорела не вся, поэтому именно это обстоятельство подтверждено документально: остались многочисленные пачки сигарет, «бычки»).

Дедушку в прямом смысле убила сигарета: заснул не затушивши окурок, а тот и воспламенил вещи.

Соб. инф.