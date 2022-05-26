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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОТ 16.05.2022 №944

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Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа город Елец

 от   16.05.2022    №          944

««Приложение 12 к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической  культуры и спорта, молодежной политики  городского  округа город Елец»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики  городского  округа город  Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством

Таблица

№ п/пНаименование подпрограммыИсточник ресурсного обеспеченияРасходы (руб.)
20142015201620172018201920202021202220232024
1  Муниципальная программа: «Повышение  качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры  и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»Всего1082690 900,001 106 732 700,001 085441361,001 203 015 552,621 349 742 798,931 547 959 787,771641757913,181883107675,292 880 685 116,621 521 831 222,571 619 822 090,16
Федеральный бюджет47 821 100,003 323 500,003 611 568,006 649 167,125 492 967,997 126 339,7825 661 434,0061 793 370,3585 321 599,9563 248 503,2767    67 125 457,57
Областной бюджет580 000 200,00606 489 500,00 568 970 242,00580 411 987,23667 955 597,78823 682 362,09892 147658,64876 768 727,231 440767976,28902 129 640,69960 347 729,71
Городской бюджет382 815 600,00399 662 200,00413 621 051,00503 424 398,27540 176 233,16579 313 285,90617 815620,54779 474 177,711 212253540,39492 727 578,61528 623 402,88
Средства внебюджетных источников72 054 000,0097 257 500,0099 238 500,00112 530 000,00136 118 000,00137 837 800,00106 133200,00165 071 400,00142 342 000,0063 725 500,0063 725 500,00
2            Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время»        всего8 766 900,009 669 800,007  236 995,0014 363 700,008 122 939,0011 655 886,686 420 140,8815 855 229,888 091 394,247 421 000,007 421 000,00
Федеральный бюджет           
Областной бюджет           
Городской бюджет8 766 900,009 669 800,007 236 995,0014 363 700,008 122 939,0011 655 886,686 420 140,8815 855 229,888 091 394,247 421 000,007 421 000,00
Средства внебюджетных источников
3Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»Всего8 772 500,004 665 300,00545 690,00427 912,70681 257,02253 228,67278 469,72222 945,02294 388,34282 157,15281 934,36
Федеральный бюджет1 271 100,001 662 400,00
Областной бюджет7 051 300,002 264 500,00445 690,00127 912,70204 377,03177 260,07178 469,72190 072,17194 388,34182 157,15181 934,36
Городской бюджет450 100,00738 400,00100 000,00300 000,00476 879,9975 968,60100 000,0032 872,85100 000,00100 000,00100 000,00
Средства внебюджетных источников
4              Подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий)  ремонт объектов социальной сферы»      Всего54 437 600,0059 018 300,00 2 177 000,0067 803 089,2743 157 764,9298 479 900,70161 504 314,93178 559 079,451 040 725 352,762 772 500,0066 984 419,02
Федеральный бюджет45 356 500,0012 150 200,00
Областной бюджет52 046 200,006 301 291,00745 675,3469 590 187,8198 270 551,5738 138 560,36499 651 052,40059 074 965,50
Городской бюджет9 081 100,006 972 100,002 177 000,0061 501 798,2742 412 089,5828 889 712,8963 233 763,36140420519,09528 924 100,362 772 500,007 909 453,52
Средства внебюджетных источников                  
5Подпрограмма 4 «Развитие системы общего и дополнительного образования»Всего775 228 000,00803 256 900,00826 485 565,00847 296 900,00966 553 736,001 068 763 217,521120786933,951295 156 779,521 352 408 215,431166937 407,301 197 127 914,19
Федеральный бюджет21 577434,0058 980 011,8161 618 785,3761 692 488,6965 348 842,99
Областной бюджет550 492 600,00549 317 200,00564 594 800,00569 782 900,00658 218 130,00747 326 313,00785 783 438,90836 460 866,46927 894 804,21899 483 011,41899 779 564,00
Городской бюджет182365 400,00187217 600,00195 336 265,00196 458 000,00207  791 606,00216 074 404,52218 721 861,05257 168 901,25241 236 625,85162 720 407,20188 958 007,20
Средства внебюджетных источников42 370 000,0066 722 100,0066 554 500,0081 056 000,00100 544 000,00105 362 500,0094 704 200,00142 547 000,00121 658 000,0043 041 500,0043 041 500,00
6Подпрограмма5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»Всего1 383 000,001 328 000,00     1 084 995,001 242 101,00856 669,40951 528,841 247 696,681 198 546,141 006 385,981 006 385,981 006 385,98
Федеральный бюджет
Областной бюджет553 000,00498 000,00254 995,00316 901,00163 669,40151 528,84408 281,68359 131,25189 875,10189 875,10189 875,10
Городской бюджет830 000,00830 000,00830 000,00925 200,00693 000,00800 000,00     839 415,00839 414,89816 510,88816 510,88816 510,88
Средства внебюджетных источников
7          Подпрограмма 6: «Пропаганда физической культуры и спорта »           Всего3 704 000,005 854 700,004 422 987,004 763 200,004 910 395,105 334 543,145  514 222,536 832 923,6723 209 909,245 271 042,855 271 042,85
Федеральный бюджет
Областной бюджет933 900,001 034 400,00439 700,00565 000,00604 000,00524 000,00435 926,46434 959,86647 717,14
Городской бюджет2 770 100,004 820 300,00 3 983 287,004 198 200,004 306 395,104 810 543,145 078 296,076 397 963,8122 562 192,105 271 042,855 271 042,85
Средства внебюджетных источников
8Подпрограмма 7 «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта »  Всего86 266 600,0076 151 400,0084 051 141,0081 658 400,0096 687 864,49113 742 145,00106273224,36109629100,00114 455 717,0284 317 034,8284 365 728,15
Федеральный бюджет670 000,001 633 300,002 721 180,00
Областной бюджет5 572 700,00350 000,00143 220,001 000 000,00350 188,12397 907,59
Городской бюджет79 339 900,0073 632 700,0083 367 141,00  81 184 400,0096 113 864,49108 402 445,00104 844 224,36109104700,00113 771 717,0283 282 846,7083 283 820,56
Средства внебюджетных источников684 000,00535 400,00684 000,00      474 000,00        574 000,00     2 475 300,00429 000,00524 400,00684 000,00684 000,00684 000,00
9Подпрограмма8: «Развитие культуры»   Всего141 932 300,00144 788 300,00149 403 838,00180 355 449,65  221 062 317,00  242 683 514,22233 318 323,92274650819,61338 065 311,72251 152 734,11256 163 665,61
Федеральный бюджет523 500,0027 800,00210 568,005 373 102,125 492 967,994 405 159,784 084 000,002 813 358,5411 552 614,581 556 014,581 776 614,58
Областной бюджет15 396 700,00979 200,00320 057,001 444 047,532 835 496,011 969 852,371 870 990,311 185 137,1311 121 394,65644 673,40723 483,16
Городской бюджет97 012 100,00113 781 300,00116  873 213,00142 538 300,00177 733 853,00206 308 502,07216 363 333,61248 652 323,94295 391 302,49228 952 046,13233 663 567,87
Средства внебюджетных источников29 000 000,0030 000 000,0032 000 000,0031 000 000,00    35 000 000,0030 000 000,0011 000 000,0022 000 000,0020 000 000,0020 000 000,0020 000 000,00
  10    Подпрограмма 9:  «Молодежь городского  округа  город Елец»            Всего2 200 000,002 000 000,002 000 000,001 604 800,001 837 000,001 837 000,001 304 000,00755 852,001 200 000,001 200 000,001 200 000,00
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Городской бюджет2 200 000,002 000 000,002 000 000,001 604 800,001 837 000,001 837 000,001  304 000,00755 852,001 200 000,001 200 000,001 200 000,00
Средства внебюджетных источников
11Подпрограмма 10: «Доступная  среда»ВсегоХХ8 033 150,003 500 000,005 872 856,004 258 823,00 5 110 586,21246 400,001 228 441,891 470 960,36
Федеральный бюджетХХ3 401 000,001 276 065,00
Областной бюджетХХ2 915 000,001 873 935,005 184 250,003 800 000,04 200 000,001 068 744,441 279 735,51
Городской бюджетХХ1 717 150,00350 000,00688 606,00458 823,00910 586,21246 400,00159 697,45191 224,85
Средства внебюджетных источниковХХ

                                                                                                                                                                                                                                                            ».

О.В.Долгошеева

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