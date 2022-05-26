ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОТ 16.05.2022 №944
Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа город Елец
от 16.05.2022 № 944
««Приложение 12 к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством
Таблица
|№ п/п
|Наименование подпрограммы
|Источник ресурсного обеспечения
|Расходы (руб.)
|2014
|2015
|2016
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|1
|Муниципальная программа: «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»
|Всего
|1082690 900,00
|1 106 732 700,00
|1 085441361,00
|1 203 015 552,62
|1 349 742 798,93
|1 547 959 787,77
|1641757913,18
|1883107675,29
|2 880 685 116,62
|1 521 831 222,57
|1 619 822 090,16
|Федеральный бюджет
|47 821 100,00
|3 323 500,00
|3 611 568,00
|6 649 167,12
|5 492 967,99
|7 126 339,78
|25 661 434,00
|61 793 370,35
|85 321 599,95
|63 248 503,27
|67 67 125 457,57
|Областной бюджет
|580 000 200,00
|606 489 500,00
|568 970 242,00
|580 411 987,23
|667 955 597,78
|823 682 362,09
|892 147658,64
|876 768 727,23
|1 440767976,28
|902 129 640,69
|960 347 729,71
|Городской бюджет
|382 815 600,00
|399 662 200,00
|413 621 051,00
|503 424 398,27
|540 176 233,16
|579 313 285,90
|617 815620,54
|779 474 177,71
|1 212253540,39
|492 727 578,61
|528 623 402,88
|Средства внебюджетных источников
|72 054 000,00
|97 257 500,00
|99 238 500,00
|112 530 000,00
|136 118 000,00
|137 837 800,00
|106 133200,00
|165 071 400,00
|142 342 000,00
|63 725 500,00
|63 725 500,00
|2
|Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время»
|всего
|8 766 900,00
|9 669 800,00
|7 236 995,00
|14 363 700,00
|8 122 939,00
|11 655 886,68
|6 420 140,88
|15 855 229,88
|8 091 394,24
|7 421 000,00
|7 421 000,00
|Федеральный бюджет
|Областной бюджет
|Городской бюджет
|8 766 900,00
|9 669 800,00
|7 236 995,00
|14 363 700,00
|8 122 939,00
|11 655 886,68
|6 420 140,88
|15 855 229,88
|8 091 394,24
|7 421 000,00
|7 421 000,00
|Средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3
|Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования»
|Всего
|8 772 500,00
|4 665 300,00
|545 690,00
|427 912,70
|681 257,02
|253 228,67
|278 469,72
|222 945,02
|294 388,34
|282 157,15
|281 934,36
|Федеральный бюджет
|1 271 100,00
|1 662 400,00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Областной бюджет
|7 051 300,00
|2 264 500,00
|445 690,00
|127 912,70
|204 377,03
|177 260,07
|178 469,72
|190 072,17
|194 388,34
|182 157,15
|181 934,36
|Городской бюджет
|450 100,00
|738 400,00
|100 000,00
|300 000,00
|476 879,99
|75 968,60
|100 000,00
|32 872,85
|100 000,00
|100 000,00
|100 000,00
|Средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|4
|Подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы»
|Всего
|54 437 600,00
|59 018 300,00
|2 177 000,00
|67 803 089,27
|43 157 764,92
|98 479 900,70
|161 504 314,93
|178 559 079,45
|1 040 725 352,76
|2 772 500,00
|66 984 419,02
|Федеральный бюджет
|45 356 500,00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|12 150 200,00
|—
|—
|Областной бюджет
|—
|52 046 200,00
|—
|6 301 291,00
|745 675,34
|69 590 187,81
|98 270 551,57
|38 138 560,36
|499 651 052,40
|0
|59 074 965,50
|Городской бюджет
|9 081 100,00
|6 972 100,00
|2 177 000,00
|61 501 798,27
|42 412 089,58
|28 889 712,89
|63 233 763,36
|140420519,09
|528 924 100,36
|2 772 500,00
|7 909 453,52
|Средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5
|Подпрограмма 4 «Развитие системы общего и дополнительного образования»
|Всего
|775 228 000,00
|803 256 900,00
|826 485 565,00
|847 296 900,00
|966 553 736,00
|1 068 763 217,52
|1120786933,95
|1295 156 779,52
|1 352 408 215,43
|1166937 407,30
|1 197 127 914,19
|Федеральный бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|21 577434,00
|58 980 011,81
|61 618 785,37
|61 692 488,69
|65 348 842,99
|Областной бюджет
|550 492 600,00
|549 317 200,00
|564 594 800,00
|569 782 900,00
|658 218 130,00
|747 326 313,00
|785 783 438,90
|836 460 866,46
|927 894 804,21
|899 483 011,41
|899 779 564,00
|Городской бюджет
|182365 400,00
|187217 600,00
|195 336 265,00
|196 458 000,00
|207 791 606,00
|216 074 404,52
|218 721 861,05
|257 168 901,25
|241 236 625,85
|162 720 407,20
|188 958 007,20
|Средства внебюджетных источников
|42 370 000,00
|66 722 100,00
|66 554 500,00
|81 056 000,00
|100 544 000,00
|105 362 500,00
|94 704 200,00
|142 547 000,00
|121 658 000,00
|43 041 500,00
|43 041 500,00
|6
|Подпрограмма5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества»
|Всего
|1 383 000,00
|1 328 000,00
|1 084 995,00
|1 242 101,00
|856 669,40
|951 528,84
|1 247 696,68
|1 198 546,14
|1 006 385,98
|1 006 385,98
|1 006 385,98
|Федеральный бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Областной бюджет
|553 000,00
|498 000,00
|254 995,00
|316 901,00
|163 669,40
|151 528,84
|408 281,68
|359 131,25
|189 875,10
|189 875,10
|189 875,10
|Городской бюджет
|830 000,00
|830 000,00
|830 000,00
|925 200,00
|693 000,00
|800 000,00
|839 415,00
|839 414,89
|816 510,88
|816 510,88
|816 510,88
|Средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|7
|Подпрограмма 6: «Пропаганда физической культуры и спорта »
|Всего
|3 704 000,00
|5 854 700,00
|4 422 987,00
|4 763 200,00
|4 910 395,10
|5 334 543,14
|5 514 222,53
|6 832 923,67
|23 209 909,24
|5 271 042,85
|5 271 042,85
|Федеральный бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Областной бюджет
|933 900,00
|1 034 400,00
|439 700,00
|565 000,00
|604 000,00
|524 000,00
|435 926,46
|434 959,86
|647 717,14
|—
|—
|Городской бюджет
|2 770 100,00
|4 820 300,00
|3 983 287,00
|4 198 200,00
|4 306 395,10
|4 810 543,14
|5 078 296,07
|6 397 963,81
|22 562 192,10
|5 271 042,85
|5 271 042,85
|Средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|8
|Подпрограмма 7 «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта »
|Всего
|86 266 600,00
|76 151 400,00
|84 051 141,00
|81 658 400,00
|96 687 864,49
|113 742 145,00
|106273224,36
|109629100,00
|114 455 717,02
|84 317 034,82
|84 365 728,15
|Федеральный бюджет
|670 000,00
|1 633 300,00
|—
|—
|—
|2 721 180,00
|—
|—
|—
|—
|—
|Областной бюджет
|5 572 700,00
|350 000,00
|—
|—
|—
|143 220,00
|1 000 000,00
|—
|—
|350 188,12
|397 907,59
|Городской бюджет
|79 339 900,00
|73 632 700,00
|83 367 141,00
|81 184 400,00
|96 113 864,49
|108 402 445,00
|104 844 224,36
|109104700,00
|113 771 717,02
|83 282 846,70
|83 283 820,56
|Средства внебюджетных источников
|684 000,00
|535 400,00
|684 000,00
|474 000,00
|574 000,00
|2 475 300,00
|429 000,00
|524 400,00
|684 000,00
|684 000,00
|684 000,00
|9
|Подпрограмма8: «Развитие культуры»
|Всего
|141 932 300,00
|144 788 300,00
|149 403 838,00
|180 355 449,65
|221 062 317,00
|242 683 514,22
|233 318 323,92
|274650819,61
|338 065 311,72
|251 152 734,11
|256 163 665,61
|Федеральный бюджет
|523 500,00
|27 800,00
|210 568,00
|5 373 102,12
|5 492 967,99
|4 405 159,78
|4 084 000,00
|2 813 358,54
|11 552 614,58
|1 556 014,58
|1 776 614,58
|Областной бюджет
|15 396 700,00
|979 200,00
|320 057,00
|1 444 047,53
|2 835 496,01
|1 969 852,37
|1 870 990,31
|1 185 137,13
|11 121 394,65
|644 673,40
|723 483,16
|Городской бюджет
|97 012 100,00
|113 781 300,00
|116 873 213,00
|142 538 300,00
|177 733 853,00
|206 308 502,07
|216 363 333,61
|248 652 323,94
|295 391 302,49
|228 952 046,13
|233 663 567,87
|Средства внебюджетных источников
|29 000 000,00
|30 000 000,00
|32 000 000,00
|31 000 000,00
|35 000 000,00
|30 000 000,00
|11 000 000,00
|22 000 000,00
|20 000 000,00
|20 000 000,00
|20 000 000,00
|10
|Подпрограмма 9: «Молодежь городского округа город Елец»
|Всего
|2 200 000,00
|2 000 000,00
|2 000 000,00
|1 604 800,00
|1 837 000,00
|1 837 000,00
|1 304 000,00
|755 852,00
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Федеральный бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Областной бюджет
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Городской бюджет
|2 200 000,00
|2 000 000,00
|2 000 000,00
|1 604 800,00
|1 837 000,00
|1 837 000,00
|1 304 000,00
|755 852,00
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|1 200 000,00
|Средства внебюджетных источников
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|11
|Подпрограмма 10: «Доступная среда»
|Всего
|Х
|Х
|8 033 150,00
|3 500 000,00
|5 872 856,00
|4 258 823,00
|5 110 586,21
|246 400,00
|1 228 441,89
|1 470 960,36
|—
|Федеральный бюджет
|Х
|Х
|3 401 000,00
|1 276 065,00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|Областной бюджет
|Х
|Х
|2 915 000,00
|1 873 935,00
|5 184 250,00
|3 800 000,0
|4 200 000,00
|—
|1 068 744,44
|1 279 735,51
|—
|Городской бюджет
|Х
|Х
|1 717 150,00
|350 000,00
|688 606,00
|458 823,00
|910 586,21
|246 400,00
|159 697,45
|191 224,85
|—
|Средства внебюджетных источников
|Х
|Х
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|—
».
О.В.Долгошеева