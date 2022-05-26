ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОТ 16.05.2022 №944

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ОТ 16.05.2022 №944

Приложение 2

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от 16.05.2022 № 944

««Приложение 12 к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством

Таблица

№ п/п Наименование подпрограммы Источник ресурсного обеспечения Расходы (руб.) 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 1 Муниципальная программа: «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» Всего 1082690 900,00 1 106 732 700,00 1 085441361,00 1 203 015 552,62 1 349 742 798,93 1 547 959 787,77 1641757913,18 1883107675,29 2 880 685 116,62 1 521 831 222,57 1 619 822 090,16 Федеральный бюджет 47 821 100,00 3 323 500,00 3 611 568,00 6 649 167,12 5 492 967,99 7 126 339,78 25 661 434,00 61 793 370,35 85 321 599,95 63 248 503,27 67 67 125 457,57 Областной бюджет 580 000 200,00 606 489 500,00 568 970 242,00 580 411 987,23 667 955 597,78 823 682 362,09 892 147658,64 876 768 727,23 1 440767976,28 902 129 640,69 960 347 729,71 Городской бюджет 382 815 600,00 399 662 200,00 413 621 051,00 503 424 398,27 540 176 233,16 579 313 285,90 617 815620,54 779 474 177,71 1 212253540,39 492 727 578,61 528 623 402,88 Средства внебюджетных источников 72 054 000,00 97 257 500,00 99 238 500,00 112 530 000,00 136 118 000,00 137 837 800,00 106 133200,00 165 071 400,00 142 342 000,00 63 725 500,00 63 725 500,00 2 Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время» всего 8 766 900,00 9 669 800,00 7 236 995,00 14 363 700,00 8 122 939,00 11 655 886,68 6 420 140,88 15 855 229,88 8 091 394,24 7 421 000,00 7 421 000,00 Федеральный бюджет Областной бюджет Городской бюджет 8 766 900,00 9 669 800,00 7 236 995,00 14 363 700,00 8 122 939,00 11 655 886,68 6 420 140,88 15 855 229,88 8 091 394,24 7 421 000,00 7 421 000,00 Средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — 3 Подпрограмма 2 «Ресурсное обеспечение развития общего и дополнительного образования» Всего 8 772 500,00 4 665 300,00 545 690,00 427 912,70 681 257,02 253 228,67 278 469,72 222 945,02 294 388,34 282 157,15 281 934,36 Федеральный бюджет 1 271 100,00 1 662 400,00 — — — — — — — — — Областной бюджет 7 051 300,00 2 264 500,00 445 690,00 127 912,70 204 377,03 177 260,07 178 469,72 190 072,17 194 388,34 182 157,15 181 934,36 Городской бюджет 450 100,00 738 400,00 100 000,00 300 000,00 476 879,99 75 968,60 100 000,00 32 872,85 100 000,00 100 000,00 100 000,00 Средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — 4 Подпрограмма 3: «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы» Всего 54 437 600,00 59 018 300,00 2 177 000,00 67 803 089,27 43 157 764,92 98 479 900,70 161 504 314,93 178 559 079,45 1 040 725 352,76 2 772 500,00 66 984 419,02 Федеральный бюджет 45 356 500,00 — — — — — — — 12 150 200,00 — — Областной бюджет — 52 046 200,00 — 6 301 291,00 745 675,34 69 590 187,81 98 270 551,57 38 138 560,36 499 651 052,40 0 59 074 965,50 Городской бюджет 9 081 100,00 6 972 100,00 2 177 000,00 61 501 798,27 42 412 089,58 28 889 712,89 63 233 763,36 140420519,09 528 924 100,36 2 772 500,00 7 909 453,52 Средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — 5 Подпрограмма 4 «Развитие системы общего и дополнительного образования» Всего 775 228 000,00 803 256 900,00 826 485 565,00 847 296 900,00 966 553 736,00 1 068 763 217,52 1120786933,95 1295 156 779,52 1 352 408 215,43 1166937 407,30 1 197 127 914,19 Федеральный бюджет — — — — — — 21 577434,00 58 980 011,81 61 618 785,37 61 692 488,69 65 348 842,99 Областной бюджет 550 492 600,00 549 317 200,00 564 594 800,00 569 782 900,00 658 218 130,00 747 326 313,00 785 783 438,90 836 460 866,46 927 894 804,21 899 483 011,41 899 779 564,00 Городской бюджет 182365 400,00 187217 600,00 195 336 265,00 196 458 000,00 207 791 606,00 216 074 404,52 218 721 861,05 257 168 901,25 241 236 625,85 162 720 407,20 188 958 007,20 Средства внебюджетных источников 42 370 000,00 66 722 100,00 66 554 500,00 81 056 000,00 100 544 000,00 105 362 500,00 94 704 200,00 142 547 000,00 121 658 000,00 43 041 500,00 43 041 500,00 6 Подпрограмма5 «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие гражданского общества» Всего 1 383 000,00 1 328 000,00 1 084 995,00 1 242 101,00 856 669,40 951 528,84 1 247 696,68 1 198 546,14 1 006 385,98 1 006 385,98 1 006 385,98 Федеральный бюджет — — — — — — — — — — — Областной бюджет 553 000,00 498 000,00 254 995,00 316 901,00 163 669,40 151 528,84 408 281,68 359 131,25 189 875,10 189 875,10 189 875,10 Городской бюджет 830 000,00 830 000,00 830 000,00 925 200,00 693 000,00 800 000,00 839 415,00 839 414,89 816 510,88 816 510,88 816 510,88 Средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — 7 Подпрограмма 6: «Пропаганда физической культуры и спорта » Всего 3 704 000,00 5 854 700,00 4 422 987,00 4 763 200,00 4 910 395,10 5 334 543,14 5 514 222,53 6 832 923,67 23 209 909,24 5 271 042,85 5 271 042,85 Федеральный бюджет — — — — — — — — — — — Областной бюджет 933 900,00 1 034 400,00 439 700,00 565 000,00 604 000,00 524 000,00 435 926,46 434 959,86 647 717,14 — — Городской бюджет 2 770 100,00 4 820 300,00 3 983 287,00 4 198 200,00 4 306 395,10 4 810 543,14 5 078 296,07 6 397 963,81 22 562 192,10 5 271 042,85 5 271 042,85 Средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — 8 Подпрограмма 7 «Повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта » Всего 86 266 600,00 76 151 400,00 84 051 141,00 81 658 400,00 96 687 864,49 113 742 145,00 106273224,36 109629100,00 114 455 717,02 84 317 034,82 84 365 728,15 Федеральный бюджет 670 000,00 1 633 300,00 — — — 2 721 180,00 — — — — — Областной бюджет 5 572 700,00 350 000,00 — — — 143 220,00 1 000 000,00 — — 350 188,12 397 907,59 Городской бюджет 79 339 900,00 73 632 700,00 83 367 141,00 81 184 400,00 96 113 864,49 108 402 445,00 104 844 224,36 109104700,00 113 771 717,02 83 282 846,70 83 283 820,56 Средства внебюджетных источников 684 000,00 535 400,00 684 000,00 474 000,00 574 000,00 2 475 300,00 429 000,00 524 400,00 684 000,00 684 000,00 684 000,00 9 Подпрограмма8: «Развитие культуры» Всего 141 932 300,00 144 788 300,00 149 403 838,00 180 355 449,65 221 062 317,00 242 683 514,22 233 318 323,92 274650819,61 338 065 311,72 251 152 734,11 256 163 665,61 Федеральный бюджет 523 500,00 27 800,00 210 568,00 5 373 102,12 5 492 967,99 4 405 159,78 4 084 000,00 2 813 358,54 11 552 614,58 1 556 014,58 1 776 614,58 Областной бюджет 15 396 700,00 979 200,00 320 057,00 1 444 047,53 2 835 496,01 1 969 852,37 1 870 990,31 1 185 137,13 11 121 394,65 644 673,40 723 483,16 Городской бюджет 97 012 100,00 113 781 300,00 116 873 213,00 142 538 300,00 177 733 853,00 206 308 502,07 216 363 333,61 248 652 323,94 295 391 302,49 228 952 046,13 233 663 567,87 Средства внебюджетных источников 29 000 000,00 30 000 000,00 32 000 000,00 31 000 000,00 35 000 000,00 30 000 000,00 11 000 000,00 22 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 20 000 000,00 10 Подпрограмма 9: «Молодежь городского округа город Елец» Всего 2 200 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 604 800,00 1 837 000,00 1 837 000,00 1 304 000,00 755 852,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Федеральный бюджет — — — — — — — — — — — Областной бюджет — — — — — — — — — — — Городской бюджет 2 200 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 604 800,00 1 837 000,00 1 837 000,00 1 304 000,00 755 852,00 1 200 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 Средства внебюджетных источников — — — — — — — — — — — 11 Подпрограмма 10: «Доступная среда» Всего Х Х 8 033 150,00 3 500 000,00 5 872 856,00 4 258 823,00 5 110 586,21 246 400,00 1 228 441,89 1 470 960,36 — Федеральный бюджет Х Х 3 401 000,00 1 276 065,00 — — — — — — — Областной бюджет Х Х 2 915 000,00 1 873 935,00 5 184 250,00 3 800 000,0 4 200 000,00 — 1 068 744,44 1 279 735,51 — Городской бюджет Х Х 1 717 150,00 350 000,00 688 606,00 458 823,00 910 586,21 246 400,00 159 697,45 191 224,85 — Средства внебюджетных источников Х Х — — — — — — — — —

».

О.В.Долгошеева