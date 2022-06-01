Названы победители прошедшего в Липецке международного фестиваля имени Мистюкова

Итоги II Международного фестиваля народного творчества имени заслуженного деятеля искусств России А.П. Мистюкова «Ты, Россия, и сердце, и песня моя!» подвели в Липецком областном центре культуры, народного творчества и кино. С приветствием к собравшимся обратилась начальник управления культуры и туризма Липецкой области Ирина Кремнёва. Поздравили участников и гостей члены жюри.

Фестиваль объединил лучшие любительские коллективы из 25 регионов России, Беларуси, Казахстана, Сербии, Луганской Народной Республики, сообщает региональное управление культуры и туризма. Гран-при фестиваля получил заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области хор русской песни «Черёма» из Ельца.

Лауреатом I степени среди народных хоров стал заслуженный коллектив народного творчества ансамбль песни и танца «Чернозёмочка» имени В. Соломахина из Воронежа. Лучшим ансамблем народной песни признан коллектив «Субботея» из Омска. Среди фольклорных коллективов победили липчане – заслуженный коллектив народного творчества фольклорный ансамбль «Воскресение». Ансамбль народного танца «Шпанац» из Сербии признан лучшим среди народных танцевальных коллективов. Также были вручены специальные дипломы.

«Фестиваль стал большим культурным событием в жизни региона. Липецкая область объединила на своей земле талантливых артистов из разных регионов и стран. Музыка как никакое другое искусство объединяет нас для общих дел, для радостей, для укрепления духа, способного противостоять любым невзгодам. Люди разных национальностей легко понимают музыкальный язык, который передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения», – отмечает руководитель Липецкой области Игорь Артамонов