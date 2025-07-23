Чем такая «работа», лучше никакой

Сотрудниками елецкого гор-отдела полиции возбуждено угловое дело по обвинению ельчанки в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Ее противоправную деятельность пресекли опера отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков (ОНК) ОМВД России по г. Ельцу.

Наркотики, изъятые у ельчанки, польстившейся на криминальный заработок.

По информации ОНК, подследственной 41 год, она нигде не работает. Легальное трудоустройство или разовые подработки ее, видимо, особо не прельщали, а вот обещанная перспектива получения солидных барышей от участия в незаконном обороте наркотиков соблазнила.

В ходе предварительного расследования установлено, что в марте текущего года обвиняемой поступило сообщение через мессенджер от девушки по имени Катя, которая предложила работу с целью получения дохода от незаконного сбыта наркотических средств. Криминальные кураторы, вступив в переписку с ельчанкой, скинули ей координаты нахождения и фото тайника-закладки с наркотическим веществом. Примечательно, что женщина для выкупа содержимого данного хранилища заняла 150 тысяч рублей и перечислила деньги на указанный «работодателями» счет.

По координатам тайник оказался в Московской области. Обвиняемая вызвала такси и поехала за свертком (по стоимости, тоже, кстати сказать, отнюдь не дешевый вояж).

Приехав домой, она развернула упаковку, где лежали 35 маленьких пакетиков с наркотическим веществом. Ельчанка взяла оттуда 5 штук и расфасовала зелье на 13 свертков еще меньшего размера. Остальное женщина спрятала дома в двух баночках из-под витаминов.

Затем новоявленная наркосбытчица за денежное вознаграждение стала распространять эту дрянь в Ельце путем оборудования тайников-закладок. Злоумышленница успела сделать два таких схрона, после чего ее «приняли» сотрудники полиции — опера отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г. Ельцу.

Правоохранители задержали женщину в июне при покушении на сбыт очередной партии запрещенных веществ. В ходе досмотра в квартире обвиняемой обнаружили и изъяли свертки с метадоном общей массой 34,81 г. На время расследования ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Ельцу возбуждено уголовное дело по

ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также покушение на незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере»).

Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет.