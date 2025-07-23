Чем такая «работа», лучше никакой
Сотрудниками елецкого гор-отдела полиции возбуждено угловое дело по обвинению ельчанки в сбыте и покушении на сбыт наркотиков в значительном размере. Ее противоправную деятельность пресекли опера отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков (ОНК) ОМВД России по г. Ельцу.
По информации ОНК, подследственной 41 год, она нигде не работает. Легальное трудоустройство или разовые подработки ее, видимо, особо не прельщали, а вот обещанная перспектива получения солидных барышей от участия в незаконном обороте наркотиков соблазнила.
В ходе предварительного расследования установлено, что в марте текущего года обвиняемой поступило сообщение через мессенджер от девушки по имени Катя, которая предложила работу с целью получения дохода от незаконного сбыта наркотических средств. Криминальные кураторы, вступив в переписку с ельчанкой, скинули ей координаты нахождения и фото тайника-закладки с наркотическим веществом. Примечательно, что женщина для выкупа содержимого данного хранилища заняла 150 тысяч рублей и перечислила деньги на указанный «работодателями» счет.
По координатам тайник оказался в Московской области. Обвиняемая вызвала такси и поехала за свертком (по стоимости, тоже, кстати сказать, отнюдь не дешевый вояж).
Приехав домой, она развернула упаковку, где лежали 35 маленьких пакетиков с наркотическим веществом. Ельчанка взяла оттуда 5 штук и расфасовала зелье на 13 свертков еще меньшего размера. Остальное женщина спрятала дома в двух баночках из-под витаминов.
Затем новоявленная наркосбытчица за денежное вознаграждение стала распространять эту дрянь в Ельце путем оборудования тайников-закладок. Злоумышленница успела сделать два таких схрона, после чего ее «приняли» сотрудники полиции — опера отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по г. Ельцу.
Правоохранители задержали женщину в июне при покушении на сбыт очередной партии запрещенных веществ. В ходе досмотра в квартире обвиняемой обнаружили и изъяли свертки с метадоном общей массой 34,81 г. На время расследования ей избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
По данному факту следственным отделом ОМВД России по г. Ельцу возбуждено уголовное дело по
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1УК РФ («Покушение на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также покушение на незаконный сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в крупном размере»).
Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет и с ограничением свободы на срок до двух лет.