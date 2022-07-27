Как «Анадырь» спас Кубу

Роман ДЕМИН

Минуло 60 лет с тех пор как в конце июля 1962 года, в кубинский порт Кабаньяс вошел первый советский теплоход — «Мария Ульянова», на борту которого в числе советских военнослужащих было как минимум четверо парней из Ельца: Юрий Белых, Александр Малыгин, Евгений Деменьтьев и Юрий Горностаев. Они стали участниками масштабной и сверхсекретной операции «Анадырь», по сути, спасшей Кубу.

Из Ельца в Москву и дальше…

Все четверо служили сверхсрочную службу в родном Ельце в воинской части № 18385 (она располагалась на ул. К. Маркса) и обеспечивала устойчивую связь силам противовоздушной обороны на подступах к Москве.

По воспоминаниям Юрия Павловича Белых, его как-то вызвали в штаб елецкой части и сообщили, что направляют в для дальнейшей службы в столицу. Примерно такой же разговор предварял жизненные перемены и у других его сослуживцев. Причем троим из них — самому Белых, Малыгину и Горностаеву разрешили взять к новому месту службы жен, ибо таковые у них имелись.

После недолгих сборов, уже в Москве, парней приписали к вновь сформированной части. А потом Белорусский вокзал и поезд в Калининград, и далее, в закрытый тогда город Балтийск, где располагалась база ВМФ СССР. Тут военнослужащих и их верных спутниц жизни погрузили на теплоход Мария Ульянова. Перед самым выходом в море военных переодели в гражданскую одежду и объявили, что с этого момента они представители различных сельскохозяйственных миссий СССР.

Когда миновали Азорские острова, солдатом сообщили, что служить им предстоит на Кубе, дабы защитить Остров свободы и кубинскую революцию.

Карибский кризис

Много позже выяснилось, что даже сами капитаны судов изначально не знали конечной точки назначения рейсов. Им выдавались 3 пакета с секретными инструкциями. Первый надлежало вскрыть после того, как судно покинет территориальные воды СССР. Второй конверт, вскрывался после прохода Босфора и Дарданелл. И только пакет № 3 содержал окончательный приказ: «Следовать на Кубу».

В итоге, примерно через 11 дней, проведенных в морях-океанах, советский теплоход оказался в кубинском порту. А вскоре наши земляки начали монтировать системы и узлы связи противовоздушной обороны Острова свободы.

Так набирал обороты знаменитый Карибский кризис, во время которого СССР провел одну из самых успешных, масштабных и секретных операций под кодовым названием «Анадырь». В рамках этой акции вслед за «первой ласточкой» «Марией Ульяновой» с 27 по 31 июля в кубинские порты прибыли еще 9 судов с личным составом и техникой наших мотострелковых полков, а 29 июля с теплохода «Латвия» высадился штаб группы советских войск на Кубе.

Судить о масштабах, перемещаемых из одной части планеты (СССР) в противоположную ее точку (на Кубу) вооружений можно по некоторым цифрам. Так, численность доставленных на Остров свободы войск в итоге составила свыше 50 тысяч военнослужащих. Кроме того, перевезено более 230 тысяч тонн грузов.

Пик противостояния

В сентябре 1962 года, на остров находящийся в двухстах километрах от США скрытно доставили первые советские баллистические ракеты Р-12, а позднее и ядерные боезаряды к ним.

Надо сказать, что операция «Анадырь» стала полной неожиданностью для Вашингтона. Хотя это была ответная мера на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу.

Некоторые участники тех событий вспоминают, что осенью 1962 года в самый разгар Карибского кризиса, когда противостояние между США и СССР достигло пика и грозило третьей мировой войной, ракетчикам объявили о неминуемом вторжении американских морских пехотинцев на остров Свободы. Командование приказало рыть окопы, чтобы занять круговую оборону вокруг стартовых площадок. Слава Богу, до боевых действий дело тогда не дошло. Долгие часы и дни ожидания войны сменились разрядкой.

Ельчан наладивших связь и противовоздушную оборону молодой кубинской республики вернули домой. В памяти, кроме экзотических картин, вроде тех, что открывались на чистейших кубинских пляжах на побережье острова, остались чувство тревоги, явственно ощущавшееся в воздухе и гордость за хорошо проделанную работу. А еще ельчане знают, что одна ракета Р-12 осталась на Кубе до сих пор. Она установлена в Гаване в 80-х годах прошлого века, по просьбе кубинского правительства, как своеобразный обелиск в честь советских солдат, защитивших свободу и независимость страны. Это прижизненный памятник многим нашим землякам, служившим на острове Свободы.

Теплоход «Мария Ульянова» первым доставившим на Кубу контингент советских солдат.

Фото из сети Интернет.