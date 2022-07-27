новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Знай наших!

Как «Анадырь» спас Кубу

0 134

Роман ДЕМИН

Минуло 60 лет с тех пор как в конце июля 1962 года, в кубинский порт Кабаньяс вошел первый советский теплоход — «Мария Ульянова», на борту которого в числе советских военнослужащих было как минимум четверо парней из Ельца: Юрий Белых, Александр Малыгин, Евгений Деменьтьев и Юрий Горностаев. Они стали участниками масштабной и сверхсекретной операции «Анадырь», по сути, спасшей Кубу.

Из Ельца в Москву и дальше…

Все четверо служили сверхсрочную службу в родном Ельце в воинской части № 18385 (она располагалась на ул. К. Маркса) и обеспечивала устойчивую связь силам противовоздушной обороны на подступах к Москве.

По воспоминаниям Юрия Павловича Белых, его как-то вызвали в штаб елецкой части и сообщили, что направляют в для дальнейшей службы в столицу. Примерно такой же разговор предварял жизненные перемены и у других его сослуживцев. Причем троим из них — самому Белых, Малыгину и Горностаеву разрешили взять к новому месту службы жен, ибо таковые у них имелись.

После недолгих сборов, уже в Москве, парней приписали к вновь сформированной части. А потом Белорусский вокзал и поезд в Калининград, и далее, в закрытый тогда город Балтийск, где располагалась база ВМФ СССР. Тут военнослужащих и их верных спутниц жизни погрузили на теплоход Мария Ульянова. Перед самым выходом в море военных переодели в гражданскую одежду и объявили, что с этого момента они представители различных сельскохозяйственных миссий СССР.

Когда миновали Азорские острова, солдатом сообщили, что служить им предстоит на Кубе, дабы защитить Остров свободы и кубинскую революцию.

Карибский кризис

Много позже выяснилось, что даже сами капитаны судов изначально не знали конечной точки назначения рейсов. Им выдавались 3 пакета с секретными инструкциями. Первый надлежало вскрыть после того, как судно покинет территориальные воды СССР. Второй конверт, вскрывался после прохода Босфора и Дарданелл. И только пакет № 3 содержал окончательный приказ: «Следовать на Кубу».

В итоге, примерно через 11 дней, проведенных в морях-океанах, советский теплоход оказался в кубинском порту. А вскоре наши земляки начали монтировать системы и узлы связи противовоздушной обороны Острова свободы.

Так набирал обороты знаменитый Карибский кризис, во время которого СССР провел одну из самых успешных, масштабных и секретных операций под кодовым названием «Анадырь». В рамках этой акции вслед за «первой ласточкой» «Марией Ульяновой» с 27 по 31 июля в кубинские порты прибыли еще 9 судов с личным составом и техникой наших мотострелковых полков, а 29 июля с теплохода «Латвия» высадился штаб группы советских войск на Кубе. 

Судить о масштабах, перемещаемых из одной части планеты (СССР) в противоположную ее точку (на Кубу) вооружений можно по некоторым цифрам. Так, численность доставленных на Остров свободы войск в итоге составила свыше 50 тысяч военнослужащих. Кроме того, перевезено более 230 тысяч тонн грузов.

Пик противостояния

В сентябре 1962 года, на остров находящийся в двухстах километрах от США скрытно доставили первые советские баллистические ракеты Р-12, а позднее и ядерные боезаряды к ним. 

Надо сказать, что операция «Анадырь» стала полной неожиданностью для Вашингтона. Хотя это была ответная мера на размещение американских ракет в Турции и Италии, а также на угрозы американского военного вторжения на Кубу.

Некоторые участники тех событий вспоминают, что осенью 1962 года в самый разгар Карибского кризиса, когда противостояние между США и СССР достигло пика и грозило третьей мировой войной, ракетчикам объявили о неминуемом вторжении американских морских пехотинцев на остров Свободы. Командование приказало рыть окопы, чтобы занять круговую оборону вокруг стартовых площадок. Слава Богу, до боевых действий дело тогда не дошло. Долгие часы и дни ожидания войны сменились разрядкой.

Ельчан наладивших связь и противовоздушную оборону молодой кубинской республики вернули домой. В памяти, кроме экзотических картин, вроде тех, что открывались на чистейших кубинских пляжах на побережье острова, остались чувство тревоги, явственно ощущавшееся в воздухе и гордость за хорошо проделанную работу. А еще ельчане знают, что одна ракета Р-12 осталась на Кубе до сих пор. Она установлена в Гаване в 80-х годах прошлого века, по просьбе кубинского правительства, как своеобразный обелиск в честь советских солдат, защитивших свободу и независимость страны. Это прижизненный памятник многим нашим землякам, служившим на острове Свободы.

Теплоход «Мария Ульянова» первым доставившим на Кубу контингент советских солдат.

Фото из сети Интернет.

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Илья Моска — соорганизатор Парада Победы

Ельчанин включен в сборную ФНЛ

Как я стала студенткой года

Успех молодых профессионалов

Отметили за добрые дела

1 из 11
Новости ВРФ