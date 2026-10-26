«Веселый смычок» в Большом театре

Елецкий ансамбль скрипачей «Веселый смычок» принял участие в международном фестивале «Москва встречает друзей», проходившем под эгидой благотворительного фонда им. В. Т. Спивакова. Причем подопечные заслуженного работника культуры Липецкой области Ю. Г. Прокофьевой исполнили несколько композиций в Бетховенском зале Большого театра.

Важно отметить, что вместе с елецким ансамблем на одной сцене выступили лучшие творческие коллективы со всей России, а также из Канады, Италии и других стран.

Кроме того, Ю. Г. Прокофьеву и концертмейстера коллектива А. В. Наумова наградили благодарностями от организаторов «Москва встречает друзей».

По словам Юлии Германовны, в этом году фестиваль посвящен памяти Е. Р. Ширман — основательницы международного благотворительного фонда им. В. Т. Спивакова.

—С Екатериной Романовной «Веселый смычок» связывала многолетняя дружба и творческие взимоотношения, — подчеркивает Ю. Г. Прокофьева в беседе с журналистом «Красного знамени».

Завершилась поездка ельчан экскурсией по Москве. Наши юные дарования с удовольствием посетили Красную площадь, собор Василия Блаженного и другие достопримечательности столицы.