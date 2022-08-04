ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 28 июля 2022 года № 45/409

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ГОРОДА ЕЛЬЦА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 июля 2022 года № 45/409

г. Елец

О Порядке проведения жеребьевки по распределению

между зарегистрированными кандидатами печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва

11 сентября 202 года

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 52 Федерального закона

от 12 июня 2022 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 49, частями 4, 8 статьи 51 Закона Липецкой области от 6 июня 2007 года № 60-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области», постановлением избирательной комиссии Липецкой области от 26 апреля 2022 года № 8/90-7 «О возложении полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума в городском округе город Елец Липецкой области на территориальную избирательную комиссию города Ельца», территориальная избирательная комиссия города Ельца постановляет:

1. Утвердить Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва 11 сентября 2022 года (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на сайте территориальной избирательной комиссии города Ельца в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Направить настоящее постановление для опубликования в Елецкую городскую общественно-политическую газету «Красное знамя».

Председатель территориальной избирательной комиссии города Ельца О.В. Родионова Секретарь территориальной избирательной комиссии города Ельца Н.А. Щукина

Приложение УТВЕРЖДЕН

постановлением территориальной избирательной комиссии города Ельца от 28 июля 2022 года № 45/409

Порядок

проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области

Российской Федерации седьмого созыва

11 сентября 202 года

Настоящим Порядком регулируется проведение жеребьевки

по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной

и платной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальных периодических печатных изданиях в соответствии со статьей 49, частями 4, 8 статьи 51 Закона Липецкой области от 6 июня 2007 года № 60-ОЗ «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области» (далее – Закон Липецкой области).

Предвыборная агитация в периодических печатных изданиях проводится в период, который начинается за 28 дней до дня голосования

и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд – в ноль часов по местному времени первого дня голосования.

В соответствии с частью 11 статьи 49 Закона Липецкой области

предоставление печатной площади в периодических печатных изданиях для проведения предвыборной агитации производится в соответствии с договором, заключенным в письменной форме между редакцией периодического печатного издания и кандидатом до предоставления указанной печатной площади.

1. Распределение бесплатной печатной площади

в муниципальных периодических печатных изданиях

1.1. На основании статьи 51 Закона Липецкой области

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области» зарегистрированные кандидаты имеют право на предоставление им бесплатной печатной площади в соответствующих муниципальных периодических печатных изданиях, выходящих не реже одного раза в неделю, на следующих условиях: равный объем предоставляемой печатной площади, одинаковое место на полосе, одинаковый размер шрифта и иные равные условия.

Общий еженедельный минимальный объем печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет зарегистрированным кандидатам безвозмездно, должен составлять не менее 10 процентов от общего объема еженедельной печатной площади издания в агитационный период.

Объем эфирного времени, печатной площади, предоставляемых редакциями муниципальных периодических печатных изданий зарегистрированному кандидату для проведения предвыборной агитации на дополнительных или повторных выборах депутата (депутатов) представительного органа по одномандатному (многомандатному) избирательному округу, должен составлять не менее того объема эфирного времени, печатной площади, которые предоставлялись зарегистрированному кандидату на основных выборах.

Информация об общем объеме печатной площади, которую редакция муниципального периодического печатного издания предоставляет для целей предвыборной агитации, публикуется в данном издании не позднее чем через 30 дней после официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов и направляется в территориальную избирательную комиссию города Ельца вместе со сведениями, указанными в части 6 статьи 49 Закона Липецкой области.

1.2. На основании части 4 статьи 51 Закона Липецкой области жеребьевка в целях распределения бесплатной печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами и установления дат бесплатных публикаций их предвыборных агитационных материалов проводится редакцией после завершения регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее.

1.3. Территориальная избирательная комиссия города Ельца на следующий день после регистрации последнего кандидата информирует муниципальные периодические печатные издания о количестве зарегистрированных кандидатов, среди которых должна быть распределена бесплатная печатная площадь.

1.4. Соответствующий объем бесплатной печатной площади распределяется между зарегистрированными кандидатами путем деления этого объема на число зарегистрированных кандидатов. Печатная площадь, предоставляемая безвозмездно, распределяется путем жеребьевки таким образом, чтобы каждый из участников получил равный с другими участниками объем печатной площади. Распределяемая печатная площадь должна быть поделена в зависимости от даты предоставления на два

(с 13 августа по 26 августа 2022 года и с 27 августа по 09 сентября 2022 года) или более этапа.

1.5. Редакция муниципального периодического печатного издания самостоятельно определяет дату, время и место проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади, о чем не позднее чем за два дня до проведения жеребьевки информирует зарегистрированных кандидатов через средства массовой информации или иным способом о дате, времени и месте проведения жеребьевки.

Подготовка помещения к жеребьевке и необходимой документации возлагается на редакцию муниципального периодического печатного издания.

2. Проведение жеребьевки по распределению объема бесплатной печатной площади в муниципальном периодическом печатном издании

2.1. В соответствии с частью 4 статьи 51 Закона Липецкой области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Липецкой области» при проведении жеребьевки вправе присутствовать члены соответствующей избирательной комиссии, а также лица, указанные в частях 1, 1.1 статьи 29 Закона Липецкой области, полномочия которых подтверждены соответствующим документом.

В случае отсутствия при проведении жеребьевки зарегистрированного кандидата, доверенного лица зарегистрированного кандидата в жеребьевке

в интересах этого зарегистрированного кандидата участвует член территориальной избирательной комиссии города Ельца с правом решающего голоса.

2.2. Жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади среди зарегистрированных кандидатов проводится в последовательности, соответствующей хронологическому порядку регистрации кандидатов.

2.3. До начала проведения жеребьевки представитель редакции муниципального периодического печатного издания представляет на всеобщее обозрение конверты для жеребьевки с отметкой наименования муниципального периодического печатного издания, в которые должны быть вложены листы с информацией о дате и номере выпуска предвыборного агитационного материала зарегистрированного кандидата.

Зарегистрированный кандидат либо доверенное лицо зарегистрированного кандидата (а в случае их отсутствия — член территориальной избирательной комиссии города Ельца с правом решающего голоса) выбирает конверт. Содержащиеся в конверте сведения тут же оглашаются и вносятся представителями муниципального периодического печатного издания в Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании (приложение № 1 к настоящему Порядку). В соответствующие графы Протокола вносятся фамилия и инициалы лица, участвующего в жеребьевке в интересах зарегистрированного кандидата, и ставится его подпись. Протокол подписывают не менее, чем два уполномоченных представителя муниципального периодического печатного издания, а также член территориальной избирательной комиссии города Ельца.

2.4. В соответствии с частью 4 статьи 51 Закона Липецкой области бесплатная печатная площадь предоставляется на основе договора, заключенного после проведения жеребьевки, но не позднее чем за три дня до дня опубликования агитационного материала при условии предоставления агитационного материала в сроки, установленные договором.

2.5. Территориальная избирательная комиссия города Ельца утверждает Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади. Информация о датах публикации предвыборных агитационных материалов каждого зарегистрированного кандидата, содержащаяся в Протоколе, утвержденном территориальной избирательной комиссией города Ельца, публикуется не позднее 11 августа 2022 года в муниципальном периодическом печатном издании и размещается на сайте территориальной избирательной комиссии города Ельца в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Информационное обеспечение».

2.6. Если зарегистрированный кандидат после проведения жеребьевки откажется от использования печатной площади, он обязан не позднее чем за пять дней до дня опубликования предвыборного агитационного материала сообщить об этом соответствующей редакции периодического печатного издания, которая вправе использовать высвободившуюся печатную площадь по своему усмотрению (рекомендуемая форма — приложение №2).

3. Распределение платной печатной площади

в муниципальном периодическом печатном издании

3.1. Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится в том же порядке и на тех же условиях, что и жеребьевка по распределению бесплатной печатной площади, но со следующими особенностями.

3.2. В соответствии частью 5 статьи 51 Закона Липецкой области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований» редакции муниципальных периодических печатных изданий, выходящих не реже одного раза в неделю, обязаны резервировать платные печатные площади для проведения предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами. Размер и условия оплаты печатной площади должны быть едиными для всех зарегистрированных кандидатов. Общий объем платной печатной площади, резервируемой редакцией муниципального периодического печатного издания, не может быть меньше общего объема бесплатной печатной площади, но не должен его превышать более чем в два раза.

3.3. Каждый зарегистрированный кандидат вправе получить платную печатную площадь из указанного объема зарезервированной печатной площади в пределах доли, полученной путем деления этого объема на общее число зарегистрированных кандидатов.

3.4. Если после распределения платной печатной площади останется нераспределенная печатная площадь, она может быть предоставлена за плату кандидатам, подавшим заявку на предоставление такой печатной площади за плату, на равных условиях.

3.5. Дата опубликования предвыборных агитационных материалов зарегистрированного кандидата определяется жеребьевкой, проводимой редакцией муниципального периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами (рекомендуемая форма — приложение № 3).

3.6. Жеребьевка по распределению платной печатной площади проводится редакцией муниципального периодического печатного издания самостоятельно, без обязательного участия членов территориальной избирательной комиссии города Ельца.

3.7. Протокол жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами платной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании подписывают два или более представителя редакции муниципального периодического печатного издания, а в случае присутствия при проведении жеребьевки члена территориальной избирательной комиссии города Ельца – и представитель комиссии (рекомендуемая форма — приложение № 4).

3.8. Информация о датах выхода предвыборных агитационных материалов каждого зарегистрированного кандидата, содержащаяся в Протоколе, публикуется не позднее 11 августа 2022 года в муниципальном периодическом печатном издании или на официальном сайте муниципального периодического печатного издания в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направляется редакцией в территориальную избирательную комиссию города Ельца до начала периода предвыборной агитации в средствах массовой информации.



Приложение № 1

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для опубликования предвыборных

агитационных материалов

в муниципальном периодическом печатном издании при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва 11 сентября 2022 года

Протокол

жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва

11 сентября 2022 года

№ п/п ФИО зарегистрированного кандидата Даты публикации предвыборных агитационных материалов Номер полосы[1] ФИО участника жеребьевки 3 Подпись участника жеребьевки и дата подписания

Представители редакции муниципального периодического печатного издания[2]

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Член территориальной избирательной комиссии города Ельца

с правом решающего голоса

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Приложение № 2

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами

печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец

Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва 11 сентября 2022 года

Руководителю ____________________________ (наименование СМИ) от зарегистрированного кандидата _____________________________ (фамилия, имя, отчество)

Настоящим уведомляю Вас о своем отказе от использования печатной площади, предоставленной мне в результате проведения жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в Вашем печатном издании «____» ____________ 20____________ года при проведении выборов _______________ _____________ 20_______ года.

«____» _____________ 20____ г. _____________________

(подпись)

Приложение № 3

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами

печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец

Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва 11 сентября 2022 года

Руководителю ____________________________ (наименование СМИ) от зарегистрированного кандидата _____________________________ (фамилия, имя, отчество)

Настоящим уведомляю Вас о своем намерении принять участие в жеребьевке по распределению платной печатной площади в Вашем печатном издании при проведении выборов _______________________ ________________ 20___________ года.

«____» _____________ 20__________ г. _____________________

(подпись)

Приложение № 4

к Порядку проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании

при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва

11 сентября 2022 года

Протокол

жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами платной печатной площади для опубликования предвыборных агитационных материалов в муниципальном периодическом печатном издании при проведении выборов депутатов Совета депутатов городского округа город Елец Липецкой области Российской Федерации седьмого созыва

11 сентября 2022 года

№ п/п ФИО зарегистрированного кандидата Даты публикации предвыборных агитационных материалов Номер полосы[3] ФИО участника жеребьевки 3 Подпись участника жеребьевки и дата подписания

Представители редакции муниципального периодического печатного издания[4]

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата) (подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

Член территориальной избирательной комиссии города Ельца

с правом решающего голоса

(подпись) (инициалы, фамилия) (дата)

[1] Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе».

[2] Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции муниципального периодического печатного издания.

3 Участник жеребьевки – зарегистрированный кандидат, представитель зарегистрированного кандидата, член территориальной избирательной комиссии города Ельца.

[3] Если на одной полосе будут расположены несколько предвыборных агитационных материалов, в наименование графы также включаются слова «место на полосе».

[4] Протокол подписывается не менее чем двумя представителями редакции регионального государственного периодического печатного издания.

3 Участник жеребьевки – зарегистрированный кандидат, представитель зарегистрированного кандидата, член территориальной избирательной комиссии города Ельца

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