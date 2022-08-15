Сотрудники Елецкого ЛО МВД России на транспорте провели зарядку со школьниками.

Елецкий ЛО МВД России на транспорте в очередной раз присоединился к общероссийской акции МВД «Зарядка со стражем порядка», приуроченной к всероссийскому Дню физкультурника. Сотрудники транспортной полиции и председатель Общественного совета при Елецком ЛО МВД России на транспорте Юрий Иванович Дук отправились в детский оздоровительный лагерь «Белая березка», чтобы пообщаться с отдыхающими и провести с ними спортивное мероприятие.

Инспектор ГДН Елецкого ЛО МВД России на транспорте капитан полиции Максим Дорохин побеседовал с отдыхающими о правилах поведения и безопасности на железной дороге, о причинах детского травматизма, а старший юрисконсульт капитан внутренней службы Олеся Рожкова рассказала об ответственности за правонарушения, совершаемые на объектах железнодорожного транспорта.

После беседы внештатный инструктор по боевой и специальной подготовке Елецкого линейного Отдела Максим Егоров рассказал ребятам о том, насколько важен спорт в жизни каждого человека и выполнил вместе с детьми комплекс физических упражнений.

Дети поблагодарили полицейских за подаренное позитивное настроение, отметив, что такое бодро проведенное утро точно поможет сохранить энергию на весь день!

Полицейские отмечают, что проведение подобных мероприятий существенно влияет на воспитание гражданственности и патриотизма у молодого поколения.

Штаб Елецкого ЛО МВД России на транспорте.