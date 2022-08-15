И СНОВА ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ

В очередной раз в пожароопасном периоде 2022 года на территории Липецкой области введен особый противопожарный режим на период с 15 августа по 30 сентября. Решение принято постановлением № 87 правительства Липецкой области от 12.08. 2022 г. в целях защиты населения и территории Липецкой области от пожаров.

В условиях особого противопожарного режима особое внимание обращено на запрет разведения костров и выжигание сухой травянистой растительности, сжигание мусора.

Постановление обязывает собственников индивидуальных жилых домов, в том числе жилых помещений в домах блокированной застройки, расположенных на территориях населенных пунктов, в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд обеспечить наличие на земельных участках, где расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.

Организациям независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности рекомендовано предусматривать использование для целей пожаротушения имеющейся водовозной и землеройной техники, а также техники для эвакуации людей (в том числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами); обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения; принимать меры по уборке спиленных деревьев (их частей), кустарников, растительных остатков с прилегающих территорий, определенных правилами благоустройства территории муниципального образования; провести внеплановые инструктажи по соблюдению требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима; осуществлять мероприятия, связанные с установлением мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности.

Председателями садоводческих и огороднических товариществ пожарная безопасность на подведомственных территориях в условиях особого противопожарного режима будет обеспечиваться в том числе посредством организации патрулирования.

Высокие штрафы, предусмотренные статьей 20.4КоАП РФ «Нарушение требований пожарной безопасности», — значимый сдерживающий фактор. Напоминаем, что за нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима грозит административный штраф на граждан в размере от 10 до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30ч до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 до 800 тысяч рублей.

А. В. КЛЕЙМЕНОВ,

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ельцу, Елецкому, Измалковскому, Становлянскому и Долгоруковскому районам УНД и ПР главного управления МЧС России по Липецкой области,

майор внутренней службы.