ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.08.2022 №1440

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации городского округа город Елец

18.08.2022 №1440

Об утверждении Порядка

проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов

городского округа город Елец,

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и признании утратившим

силу постановления администрации

городского округа город Елец

от 30.12.2015 №2205

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Липецкой области от 02.10.2014 №322-ОЗ «О некоторых вопросах местного самоуправления в Липецкой области», по результатам мониторинга правоприменения нормативных правовых актов администрации городского округа город Елец, учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Елец, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Елец от 30.12.2015 №2205 «Об утверждении Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Елец, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец О.А. Черных

Глава городского округа

город Елец Е.В. Боровских

Гладких Ольга Алексеевна, 5-99-78

Приложение

к постановлению администрации

городского округа город Елец

от__________№_________

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ

АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ, ЗАТРАГИВАЮЩИХ ВОПРОСЫ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ

И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Порядок проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Елец, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее — Порядок), определяет процедуру проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Елец, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории городского округа город Елец (далее — экспертиза).

2. Целью экспертизы является выявление в муниципальных нормативных правовых актах городского округа город Елец, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории городского округа город Елец (далее — нормативные правовые акты), положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

3. Уполномоченным подразделением администрации городского округа город Елец по проведению экспертизы является комитет экономического развития администрации городского округа город Елец (далее — уполномоченное подразделение).

4. При проведении экспертизы уполномоченное подразделение взаимодействует со структурными подразделениями администрации городского округа город Елец и другими субъектами правотворческой инициативы, разработавшими нормативные правовые акты, в отношении которых проводится экспертиза (далее — разработчик), органами и организациями, целью деятельности которых является защита и представление интересов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее — представители интересов предпринимательского сообщества), субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, осуществляющими деятельность на территории городского округа город Елец (далее — субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности).

5. Экспертиза осуществляется в соответствии с планом проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов городского округа город Елец, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории городского округа город Елец (далее — План).

6. Формирование Плана осуществляет уполномоченное подразделение с учетом предложений о проведении экспертизы, поступающих от разработчиков, научно-исследовательских, общественных и иных организаций, субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, их ассоциаций и союзов, иных заинтересованных лиц (далее — предложения).

Для сбора предложений уполномоченное подразделение в срок до 1 ноября текущего года размещает на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных правовых актов Липецкой области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (regulation.lipetsk.gov.ru) (далее — региональный интернет-портал ОРВ) извещение о представлении предложений о проведении экспертизы (далее — извещение).

Сбор предложений осуществляется в течение одного месяца со дня размещения извещения на региональном интернет-портале ОРВ.

7. Включение нормативных правовых актов в План осуществляется при наличии сведений, указывающих на то, что содержащиеся в них положения могут создавать условия, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, полученных в результате рассмотрения предложений о проведении экспертизы или самостоятельно выявленных уполномоченным подразделением.

8. Сформированный План утверждается заместителем главы администрации городского округа город Елец, курирующим уполномоченное подразделение, и в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения размещается уполномоченным подразделением на региональном интернет-портале ОРВ и направляется всем субъектам, участвовавшим в формировании Плана.

9. Срок проведения экспертизы в отношении каждого нормативного правового акта устанавливается в Плане, но не должен превышать четырех месяцев.

10. Проведение экспертизы включает следующие процедуры:

1) проведение публичных консультаций в отношении нормативного правового акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее — публичные консультации);

2) исследование нормативного правового акта на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее — исследование нормативного правового акта);

3) подготовка заключения по результатам экспертизы (далее — заключение).

11. До начала срока проведения публичных консультаций уполномоченное подразделение запрашивает у разработчика отчет об оценке фактического воздействия правового регулирования нормативного правового акта (далее — отчет), по форме согласно приложению №1 к Порядку, который предоставляется в течение одного месяца со дня, следующего за днем получения запроса.

12. Не позднее 1 рабочего дня до начала публичных консультаций разработчик размещает на региональном интернет-портале ОРВ следующую информацию:

1) текст нормативного правового акта;

2) перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по форме согласно приложению №2 к настоящему Порядку, который может быть дополнен и (или) изменен разработчиком исходя из специфики правового регулирования.

13. В первый день публичных консультаций разработчик нормативного правового акта не позднее 09.00 начинает обсуждение действующего правового регулирования, о чем извещает посредством регионального интернет-портала ОРВ и (или) любым доступным способом:

1) заинтересованные структурные подразделения администрации городского округа город Елец;

2) представителей интересов предпринимательского сообщества;

3) уполномоченного по защите прав предпринимателей в Липецкой области;

4) иных лиц, которых целесообразно привлечь к публичным консультациям, исходя из содержания проблемы, цели и предмета регулирования.

14. Публичные консультации проводятся в течение одного месяца со дня, следующего за днем размещения информации, указанной в пункте 13 настоящего Порядка.

Разработчик может дополнительно проводить обсуждение нормативного правового акта в рамках заседаний координационного Совета по развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городском округе город Елец, совещаний с представителями интересов предпринимательского сообщества.

15. Разработчик в последний день публичных консультаций, не ранее окончания своего рабочего дня, завершает обсуждение на региональном интернет-портале ОРВ.

Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие к нему в течение срока проведения публичных консультаций, как размещенные на региональном интернет-портале ОРВ, так и полученные из других источников. В течение 10 рабочих дней, следующих за днем окончания публичных консультаций, разработчик составляет сводку предложений, поступивших в ходе публичных консультаций (далее — сводка предложений), с указанием сведений об их учете или мотивированных причинах отклонения по форме согласно приложению №3 к настоящему Порядку и размещает ее на региональном интернет-портале ОРВ.

16. В случае недостатка информации при проведении экспертизы уполномоченное подразделение вправе дополнительно запрашивать необходимые материалы, относящиеся к предмету экспертизы:

1) у разработчика, устанавливая срок для их представления в зависимости от объема запрашиваемой информации. В случае если запрашиваемые материалы разработчиком в установленный срок не представлены, сведения об этом подлежат указанию в тексте заключения;

2) у представителей предпринимательского сообщества, предлагая срок для их представления.

17. В течение 35 календарных дней, следующих за днем размещения сводки предложений, уполномоченное подразделение проводит исследование нормативного правового акта.

При проведении исследования нормативного правового акта:

1) подлежат рассмотрению замечания, предложения, рекомендации, сведения (расчеты, обоснования), информационно-аналитические материалы, поступившие в ходе проведения экспертизы;

2) анализируются положения нормативного правового акта во взаимосвязи со сложившейся практикой их применения;

3) устанавливается наличие затруднений в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с применением положений нормативного правового акта, а также их обоснованность и целесообразность.

18. По результатам исследования нормативного правового акта уполномоченное подразделение готовит заключение.

19. В заключении указываются:

1) сведения о нормативном правовом акте, его разработчике;

2) срок проведения публичных консультаций;

3) лица, извещенные о проведении публичных консультаций;

4) перечень предложений, поступивших в ходе публичных консультаций;

5) лица, представившие предложения;

6) результаты рассмотрения предложений;

7) выводы об отсутствии или наличии в нормативном правовом акте положений, которые создают необоснованные затруднения в осуществлении предпринимательской и инвестиционной деятельности, предложения о способах и сроках их устранения.

20. Заключение подписывается руководителем уполномоченного подразделения не позднее последнего дня срока проведения экспертизы нормативного правового акта, установленного Планом.

21. В течение 3 рабочих дней после подписания заключение размещается на региональном интернет-портале ОРВ, направляется лицу, обратившемуся с предложением о проведении экспертизы, и разработчику.

22. Если в ходе проведения экспертизы в нормативном правовом акте выявлены положения, необоснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработчику рекомендуется в установленном порядке подготовить проект нормативного правового акта о внесении изменений в нормативный правовой акт либо о признании утратившим силу нормативного правового акта.

23. Разработчик в течение 30 дней, следующих за днем получения заключения, уведомляет уполномоченное подразделение о принятых (планируемых к принятию) мерах по результатам рассмотрения заключения и сроках их выполнения.

Приложение №1

к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных

правовых актов городского округа город Елец, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Отчет об оценке фактического воздействия

правового регулирования муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории городского округа город Елец

I. Общая информация

1. Реквизиты и источники официального опубликования нормативного

правового акта и сведения о вносившихся в нормативный правовой акт

изменениях (при наличии):

__________________________________________________________________

(место для текстового описания)

2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и его отдельных

положений:

__________________________________________________________________

(место для текстового описания)

3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта,

распространение установленного им регулирования на ранее возникшие

отношения (при наличии):

__________________________________________________________________

(место для текстового описания)

4. Проблема, на решение которой направлено государственное

регулирование

__________________________________________________________________

(место для текстового описания)

5. Цели регулирования ____________________________________________

(место для текстового описания)

6. Контактная информация исполнителя:

Ф.И.О.: __________________________________________________________________

Должность: __________________________________________________________________

Тел.: __________________________________________________________________

Адрес электронной почты: ________________________________________

II. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного самоуправления, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом, оценка количества таких субъектов на день подготовки отчета об оценке фактического воздействия нормативного правового акта, изменение численности и состава таких групп по сравнению со сведениями, представленными разработчиком при проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта

Таблица 1

Группа заинтересованных лиц Данные о количестве заинтересованных лиц в настоящее время Данные об изменении количества заинтересованных лиц в течение срока действия нормативного правового акта (Описание группы заинтересованных лиц 1) (Описание группы заинтересованных лиц N) 7. Источники использованных данных: (место для текстового описания)

III. Изменение бюджетных расходов и доходов

от реализации предусмотренных нормативным правовым актом

функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления

Таблица 2

Реализация функций, полномочий, обязанностей и прав Описание расходов и доходов бюджета городского бюджета Оценка расходов и доходов, тыс. рублей Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу) № _______________________________________________________________ (Функция №) Расходы: Вид расходов №: _____________ Доходы: Вид дохода №: _______________ Итого расходы по (функции №): Итого доходы по (функции №): Итого расходы в год городского бюджета: Итого доходы в год городского бюджета: 8. Иные сведения о расходах и доходах городского бюджета: (место для текстового описания) 9. Источники использованных данных: (место для текстового описания)

IV. Оценка фактических расходов и доходов субъектов

предпринимательской и инвестиционной деятельности,

связанных с необходимостью соблюдения установленных

нормативным правовым актом обязанностей или ограничений

Таблица 3

Описание установленных обязанностей или ограничений, а также преимуществ и иных выгод Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности (указываются данные из раздела II отчета) Описание видов расходов и доходов Количественная оценка, тыс. рублей единовременные (указать время возникновения) периодические (указать время возникновения) Расходы Обязанность или ограничение № Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности № Вид расходов 1 Вид расходов № Доходы Преимущество или иная выгода № Группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности № Вид доходов 1 Вид доходов № Итого Совокупные расходы Совокупные доходы 10. Источники использованных данных: (место для текстового описания)

V. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий

установленного регулирования

Таблица 4

Описание фактических отрицательных последствий установленного регулирования; группы заинтересованных лиц, на которые распространяются указанные последствия Оценка отрицательных последствий Описание фактических положительных последствий установленного регулирования; группы заинтересованных лиц, на которые распространяются указанные последствия Оценка положительных последствий Последствие 1 (ежегодное/единовременное) Последствие 1 (ежегодное/единовременное) (Группа заинтересованных лиц 1) (Группа заинтересованных лиц 1) (Группа заинтересованных лиц N) (Группа заинтересованных лиц N) Последствие N (ежегодное/единовременное) Последствие N (ежегодное/единовременное) (Группа заинтересованных лиц 1) (Группа заинтересованных лиц 1) (Группа заинтересованных лиц N) (Группа заинтересованных лиц N) 11. Источники использованных данных: (место для текстового описания)

VI. Сведения о реализации методов контроля эффективности

достижения целей регулирования, установленных нормативным правовым

актом, а также организационно-технических, методологических,

информационных и иных мероприятий с указанием соответствующих

расходов городского бюджета

Таблица 5

Описание реализованных методов контроля эффективности достижения целей регулирования, а также необходимых для достижения целей мероприятий Описание результатов реализации методов контроля эффективности достижения целей и необходимых для достижения целей мероприятий Оценка расходов городского бюджета, тыс. рублей (Мероприятие 1) (Сведения о реализации) (Оценка расходов) (Мероприятие N) (Сведения о реализации) (Оценка расходов)

VII. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования

Таблица 6

Цель установленного регулирования Показатели (индикаторы) достижения целей установленного регулирования Способ расчета показателя (индикатора) Значение до вступления в силу нормативного правового акта (ед. изм.) Текущее значениие (ед. изм.) Комментарии (Цель 1) (Индикатор 1.1) (Индикатор 1.N) (Цель N) (Индикатор N.1) (Индикатор N.N) 12. Источники использованных данных: (место для текстового описания)

VIII. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение

установленных нормативным правовым актом требований в случае,

если нормативным правовым актом установлена такая ответственность

(раздел не заполняется, если положениями НПА, в отношении которого

проводится экспертиза, или иными НПА не устанавливаются составы

правонарушений за несоблюдение требований соответствующего НПА)

Таблица 7

Вид ответственности, установленной за нарушение закрепленных нормативным правовым актом требований Оценка ответственности 13. Источники использованных данных: (место для текстового описания)

IX. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить

фактическое воздействие нормативного правового акта

Таблица 8

14. Иные существенные данные, позволяющие оценить обоснованность и целесообразность действующего регулирования: __________________________________________________ (место для текстового описания) 15. Источники использованных данных: __________________________________________ (место для текстового описания)

X. Результаты государственного регулирования

Таблица 9

16. Проблема, на решение которой направлено государственное регулирование: устранена/не устранена 17. Цели регулирования: достигнуты/не достигнуты 18. Выводы по оценке фактического воздействия государственного регулирования: (место для текстового описания)

Приложения (при наличии, на усмотрение разработчика)

Руководитель исполнительного органа власти, ответственного за проведение оценки регулирования (инициалы, фамилия) (дата) (подпись)

Приложение№2

к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных

правовых актов городского округа город Елец, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Перечень вопросов

в рамках проведения публичных консультаций по экспертизе

_________________________________________________________________

(вид и наименование нормативного правового акта)

на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности

Пожалуйста, заполните данную форму на региональном интернет-портале ОРВ regulation.lipetsk.gov.ru либо направьте ее в адрес разработчика не позднее __________________________________________________________

по адресу: ________________________________________________________

по адресу электронной почты: _______________________________________

Разработчик не будет иметь возможности проанализировать позиции,

направленные после указанного срока, а также направленные не в соответствии с настоящей формой.

1. Является ли правовое регулирование оптимальным способом решения проблемы?

2. Какие положительные эффекты, по Вашему мнению, достигнуты по

результатам реализации нормативного акта? Укажите их.

3. Какие риски и негативные последствия для бизнеса, по Вашему мнению, возникли в связи с принятием данного нормативного акта?

4. Содержит ли нормативный акт нормы, не выполнимые на практике? Если да, укажите их.

5. Содержит ли нормативный акт какие-либо ограничения, обязанности,

запреты или требования, которые могут создавать условия, необоснованно

затрудняющие осуществление предпринимательской деятельности? Если да, то какие?

6. Существуют ли издержки, которые несут субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности в связи с действующим регулированием? Оцените их по возможности.

7. Содержит ли нормативный акт нормы, положения и термины, позволяющие их толковать неоднозначно? Если да, укажите их.

8. Влияние регулирования, введенного нормативным правовым актом, на конкурентную среду. Ваши комментарии относительно изменения конкурентной среды в отрасли.

9. Существуют ли, на Ваш взгляд, иные более эффективные и менее

затратные для области и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности варианты правового регулирования? Если да, обоснуйте их.

10. Пожалуйста, сформулируйте свои замечания и предложения по

совершенствованию нормативного акта.

Контактная информация:

По Вашему желанию укажите:

Название организации:

_____________________________________________________

Сфера деятельности организации:

___________________________________________

Ф.И.О. контактного лица:

__________________________________________________

Номер контактного телефона _______, адрес электронной почты _______________

Приложение №3

к Порядку проведения экспертизы

муниципальных нормативных

правовых актов городского округа город Елец, затрагивающих вопросы

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности

Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций в отношении муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории городского округа город Елец, на предмет наличия положений, необоснованно затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности

N п/п Участник обсуждения Позиция участника обсуждения Комментарии разработчика: 1) учтено; 2) учтено частично (указать, в какой части, с приведением обоснования); 3) не учтено (привести мотивированное обоснование) 1 2 3 4

Общее количество поступивших предложений ___

Общее количество учтенных предложений_______

Общее количество частично учтенных предложений____

Общее количество неучтенных предложений _____

Информация об исполнителе, подготовившем сводку предложений:

__________________________________________________________________

(Ф.И.О., занимаемая должность, телефон, адрес электронной почты)

«__» ____ 20__ г. ______________________ ___________

(подпись руководителя) (Ф.И.О. руководителя)