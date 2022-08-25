ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.08.2022 № 1445

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

ОТ 18.08.2022 № 1445

О внесении изменений в постановление

администрации города Ельца от 27.08.2013

№ 1291 «Об утверждении Порядка

разработки, формирования, реализации и

проведения оценки эффективности

реализации муниципальных программ

городского округа город Елец»

(с изменениями от 11.12.2013 № 1920,

от 11.11.2015 № 1733, от 30.06.2016 №1205,

от 16.01.2017 № 17, от 27.04.2018 № 653,

от 25.06.2018 № 1010)

По результатам мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов городского округа город Елец от 27.11.2020 № 255 «О структуре администрации городского округа город Елец» (с изменением), учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение «Порядок разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» к постановлению администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями от 11.12.2013 № 1920, от 11.11.2015 № 1733, от 30.06.2016 №1205, от 16.01.2017 № 17, от 27.04.2018 № 653, от 25.06.2018 № 1010) следующие изменения:

1) в разделе I «Общие положения»:

а) в пункте 3:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Проект Перечня подготавливается комитетом экономического развития администрации городского округа город Елец (далее — комитет экономического развития) совместно с Управлением финансов администрации городского округа город Елец (далее – Управление финансов) с учетом предложений структурных подразделений администрации городского округа город Елец (далее — структурные подразделения).»;

«Проект Перечня подготавливается комитетом экономического развития администрации городского округа город Елец (далее — комитет экономического развития) совместно с Управлением финансов администрации городского округа город Елец (далее – Управление финансов) с учетом предложений структурных подразделений администрации городского округа город Елец (далее — структурные подразделения).»; абзац третий изложить в следующей редакции:

«Перечень содержит названия муниципальных программ и ответственных исполнителей.»;

б) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Муниципальная программа разрабатывается на срок, необходимый для достижения целей муниципальной программы, но не более срока реализации Стратегии социально-экономического развития города, кроме случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.»;

2) в пункте 4 раздела II «Требования к содержанию муниципальной программы»:

а) в абзаце двадцать втором слова «администрации города» исключить;

б) в абзаце двадцать четвертом слова «администрации города» исключить;

3) в разделе III «Разработка и утверждение проекта муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу»:

а) в абзаце третьем пункта 2 слова «в комитет экономики и финансовый комитет» заменить словами «в комитет экономического развития и Управление финансов»;

б) в пункте 3 слова «Комитет экономики и финансовый комитет» заменить словами «Комитет экономического развития и Управление финансов»;

в) в абзаце втором пункта 4 слова «от комитета экономики и финансового комитета» заменить словами «от комитета экономического развития и Управления финансов»;

г) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. В процессе реализации муниципальной программы в следующих случаях может быть принято решение о внесении в нее изменений:

1) необходимость приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов о городском бюджете или о внесении в него изменений;

2) выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Липецкой области;

3) дополнение (исключение) подпрограммы, основного мероприятия, индикатора, показателя, изменения их плановых значений;

4) выполнение поручений правового акта администрации города об утверждении сводного отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год.

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов о городском бюджете или о внесении в него изменений не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

К проекту изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка, которая содержит обоснование необходимых финансовых ресурсов в разрезе основных мероприятий, по которым предложена корректировка их финансирования, и обоснование корректировки значений целевых индикаторов и показателей задач, предусмотренных муниципальной программой.

Ответственный исполнитель направляет проект изменений в муниципальную программу с пояснительной запиской к нему в комитет экономического развития и Управление финансов, которые в двухнедельный срок со дня его получения готовят и направляют ответственному исполнителю свои заключения.»;

д) пункт 5.1 признать утратившим силу;

е) пункт 5.2 признать утратившим силу;

ж) в пункте 6:

«Перечень содержит названия муниципальных программ и ответственных исполнителей.»; б) пункт 4 изложить в следующей редакции: «4. Муниципальная программа разрабатывается на срок, необходимый для достижения целей муниципальной программы, но не более срока реализации Стратегии социально-экономического развития города, кроме случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.»; 2) в пункте 4 раздела II «Требования к содержанию муниципальной программы»: а) в абзаце двадцать втором слова «администрации города» исключить; б) в абзаце двадцать четвертом слова «администрации города» исключить; 3) в разделе III «Разработка и утверждение проекта муниципальной программы, внесение изменений в муниципальную программу»: а) в абзаце третьем пункта 2 слова «в комитет экономики и финансовый комитет» заменить словами «в комитет экономического развития и Управление финансов»; б) в пункте 3 слова «Комитет экономики и финансовый комитет» заменить словами «Комитет экономического развития и Управление финансов»; в) в абзаце втором пункта 4 слова «от комитета экономики и финансового комитета» заменить словами «от комитета экономического развития и Управления финансов»; г) пункт 5 изложить в следующей редакции: «5. В процессе реализации муниципальной программы в следующих случаях может быть принято решение о внесении в нее изменений: 1) необходимость приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов о городском бюджете или о внесении в него изменений; 2) выполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации, Липецкой области; 3) дополнение (исключение) подпрограммы, основного мероприятия, индикатора, показателя, изменения их плановых значений; 4) выполнение поручений правового акта администрации города об утверждении сводного отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ за отчетный год. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением Совета депутатов о городском бюджете или о внесении в него изменений не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. К проекту изменений в муниципальную программу прилагается пояснительная записка, которая содержит обоснование необходимых финансовых ресурсов в разрезе основных мероприятий, по которым предложена корректировка их финансирования, и обоснование корректировки значений целевых индикаторов и показателей задач, предусмотренных муниципальной программой. Ответственный исполнитель направляет проект изменений в муниципальную программу с пояснительной запиской к нему в комитет экономического развития и Управление финансов, которые в двухнедельный срок со дня его получения готовят и направляют ответственному исполнителю свои заключения.»; д) пункт 5.1 признать утратившим силу; е) пункт 5.2 признать утратившим силу; ж) в пункте 6: в абзаце первом слова «в комитет экономики и финансовый комитет» заменить словами «в комитет экономического развития и Управление финансов»;

в абзаце втором слова «Комитет экономики» заменить словами «Комитет экономического развития»;

4) в разделе IV «Реализация муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения»:

а) в пункте 1:

4) в разделе IV «Реализация муниципальной программы и контроль за ходом ее выполнения»: а) в пункте 1: абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«Соисполнители в течение трех рабочих дней после доведения Управлением финансов утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в случае соответствия муниципальной программы решению Совета депутатов о городском бюджете или в течение трех рабочих дней после приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов о городском бюджете направляют ответственному исполнителю предложения для разработки проекта плана реализации. Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней после получения предложений от соисполнителей направляет проект плана реализации в комитет экономического развития и Управление финансов для подготовки заключения.»;

«Соисполнители в течение трех рабочих дней после доведения Управлением финансов утвержденных лимитов бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год в случае соответствия муниципальной программы решению Совета депутатов о городском бюджете или в течение трех рабочих дней после приведения муниципальной программы в соответствие с решением Совета депутатов о городском бюджете направляют ответственному исполнителю предложения для разработки проекта плана реализации. Ответственный исполнитель в течение пяти рабочих дней после получения предложений от соисполнителей направляет проект плана реализации в комитет экономического развития и Управление финансов для подготовки заключения.»; абзац пятый изложить в следующей редакции:

«Комитет экономического развития и Управление финансов направляют ответственному исполнителю свои заключения на проект плана реализации в течение пяти рабочих дней со дня его получения.»;

«Комитет экономического развития и Управление финансов направляют ответственному исполнителю свои заключения на проект плана реализации в течение пяти рабочих дней со дня его получения.»; абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Ответственный исполнитель в случае получения отрицательных заключений комитета экономического развития и (или) Управления финансов в течение пяти рабочих дней дорабатывает проект плана реализации с учетом замечаний, изложенных в заключениях, и направляет на повторное согласование в комитет экономического развития и (или) Управление финансов.»;

«Ответственный исполнитель в случае получения отрицательных заключений комитета экономического развития и (или) Управления финансов в течение пяти рабочих дней дорабатывает проект плана реализации с учетом замечаний, изложенных в заключениях, и направляет на повторное согласование в комитет экономического развития и (или) Управление финансов.»; абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Проект плана реализации в течение пяти рабочих дней после получения положительных заключений комитета экономического развития и Управления финансов утверждается правовым актом руководителя отраслевого (функционального) органа администрации города, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, или правовым актом администрации города и не позднее трех рабочих дней после его утверждения размещается на официальном сайте администрации города в сети Интернет.»;

«Проект плана реализации в течение пяти рабочих дней после получения положительных заключений комитета экономического развития и Управления финансов утверждается правовым актом руководителя отраслевого (функционального) органа администрации города, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, или правовым актом администрации города и не позднее трех рабочих дней после его утверждения размещается на официальном сайте администрации города в сети Интернет.»; абзац десятый изложить в следующей редакции:

«Изменения в план реализации утверждаются правовым актом руководителя отраслевого (функционального) органа администрации города, являющегося ответственным исполнителем муниципальной программы, или правовым актом администрации города. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает размещение на официальном сайте администрации города в сети Интернет соответствующий план реализации в действующей редакции.»;

б) в абзаце первом пункта 3 слова «в комитет экономики и финансовый комитет» заменить словами «в комитет экономического развития и Управление финансов»;

в) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Оценка эффективности проводится в ходе реализации муниципальной программы (ежегодная) и по окончании ее реализации (итоговая).

Оценка эффективности осуществляется по следующим критериям:

№ п/п Наименование критерия Весовой коэффициент Градации Балльная оценка

1 Достижение целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы 0,36 1. Достижение соответствует:

100% и более – для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

100% и менее – для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике 10

2. Достижение соответствует:

2. Достижение соответствует: от 80% включительно до 100% – для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

свыше 100% до 120% включительно – для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике 8

3. Достижение соответствует:

3. Достижение соответствует: от 50% включительно до 80% – для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

свыше 120% до 150% включительно – для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике 5

4. Достижение соответствует:

4. Достижение соответствует: менее 50% — для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

свыше 150% — для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике 0

2 Достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы 0,24 1. Достижение соответствует:

2 Достижение целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы 0,24 1. Достижение соответствует: 100% и более – для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

100% и менее – для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике 10

2. Достижение соответствует:

2. Достижение соответствует: от 80% включительно до 100% – для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

свыше 100% до 120% включительно – для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике 8

3. Достижение соответствует:

3. Достижение соответствует: от 50% включительно до 80% – для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

свыше 120% до 150% включительно – для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике 5

4. Достижение соответствует:

4. Достижение соответствует: менее 50% — для индикаторов и показателей, рост значений которых свидетельствует о положительной динамике;

свыше 150% — для индикаторов и показателей, снижение значений которых свидетельствует о положительной динамике 0

3 Освоение бюджетных средств 0,4 1. Средства освоены на 95% и более 10

2. Средства освоены от 75% включительно до 95% 8

3. Средства освоены от 50% включительно до 75% 5

4. Средства освоены менее чем на 50% 0

»;

г) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится на основании балльных значений критериев и их весовых значений по следующей формуле:

Э = 0,36ПМП + 0,24ППП+0,4*ОБС, где:

Э — итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы;

ПМП – средняя балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы;

ППП — средняя балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы;

ОБС – балльная оценка освоения бюджетных средств.

На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы:

3 Освоение бюджетных средств 0,4 1. Средства освоены на 95% и более 10 2. Средства освоены от 75% включительно до 95% 8 3. Средства освоены от 50% включительно до 75% 5 4. Средства освоены менее чем на 50% 0 »; г) пункт 6 изложить в следующей редакции: «6. Расчет эффективности реализации муниципальной программы производится на основании балльных значений критериев и их весовых значений по следующей формуле: Э = 0,36ПМП + 0,24ППП+0,4*ОБС, где: Э — итоговая оценка эффективности реализации муниципальной программы; ПМП – средняя балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач муниципальной программы; ППП — средняя балльная оценка достижения целевых индикаторов и показателей задач подпрограмм муниципальной программы; ОБС – балльная оценка освоения бюджетных средств. На основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы: если итоговая оценка составляет менее 5 баллов – муниципальная программа реализуется неэффективно;

если итоговая оценка составляет 5 баллов и более, но менее 8 баллов – эффективность реализации муниципальной программы низкая;

если итоговая оценка составляет 8 баллов и более – муниципальная программа реализуется эффективно.»;

д) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Комитет экономического развития совместно с Управлением финансов на основании информации ответственных исполнителей о ходе реализации муниципальных программ по итогам I квартала, I полугодия и 9 месяцев до 30 числа месяца, следующего за отчетным периодом, готовит для Главы города Ельца сводную информацию о ходе реализации муниципальных программ.»;

е) пункт 8 изложить в следующей редакции:

«8. Комитет экономического развития совместно с Управлением финансов ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит и представляет Главе города Ельца сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ (далее — сводный отчет) для его утверждения правовым актом администрации города. Сводный отчет должен содержать:».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец О.А. Черных.

Глава городского округа

город Елец Е.В. Боровских

Австриевских Татьяна Сергеевна

59976