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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.08.2022 № 1447

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ
Липецкой области Российской Федерации
22.08.2022 № 1447

Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Елец в 2022 – 2023 учебном году

В целях обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Елец в 2022 – 2023 учебном году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 30.12.2004 № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся общеобразовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Организовать питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Елец в 2022 – 2023 учебном году:
  • одноразовое (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного учащегося за счет субвенции из областного бюджета) – для учащихся 1 – 4 классов;
  • одноразовое (из расчета 55 рублей в день на одного учащегося за счет субвенции из областного бюджета) – для учащихся 5 – 11 классов из малоимущих семей, посещающих группы продленного дня, из семей опекуна (попечителя), приемных семей и из многодетных семей;
  • одноразовое (из расчета 20 рублей в день на одного учащегося за счет субвенции из областного бюджета) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;
  • одноразовое (из расчета 56 рублей в день на одного учащегося, в том числе 20 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 36 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;
  • одноразовое (из расчета 68 рублей в день на одного учащегося, в том числе 20 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 48 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;
  • двухразовое (из расчета 70 рублей 70 копеек в день на одного учащегося, в том числе 50 рублей 70 копеек – за счет субвенции из областного бюджета, 20 рублей – за счет родительской доплаты) для учащихся 1 – 4 классов;
  • двухразовое (из расчета 75 рублей в день на одного учащегося, в том числе 55 рублей — за счет субвенции из областного бюджета, 20 рублей за счет родительской доплаты) — для учащихся 5 – 11 классов из малоимущих семей, посещающих группы продленного дня, из семей опекуна (попечителя), приемных семей и из многодетных семей;
  • двухразовое (из расчета 68 рублей в день на одного учащегося, в том числе 20 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 48 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;
  • двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося, в том числе 20 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 60 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;
  • двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет субвенции из областного бюджета) – для учащихся 1 – 11 классов с ограниченными возможностями здоровья и из числа детей-инвалидов;
  • трехразовое (из расчета 88 рублей 70 копеек в день на одного учащегося, в том числе 50 рублей 70 копеек – за счет субвенции из областного бюджета, 38 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 1 – 4 классов, посещающих группы продленного дня;
  • трехразовое (из расчета 98 рублей в день на одного учащегося, в том числе 20 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 78 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;
  • трехразовое (из расчета 93 рублей в день на одного учащегося, в том числе 55 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 38 рублей – за счет родительской доплаты) для учащихся 5 – 11 классов из малоимущих семей, посещающих группы продленного дня, из семей опекуна (попечителя), приемных семей и из многодетных семей;
  • трехразовое (из расчета 98 рублей в день на одного учащегося, в том числе 80 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 18 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 1 – 11 классов с ограниченными возможностями здоровья и из числа детей-инвалидов.
  1. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022.
  2. Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя».
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Воронова Галина Анатольевна, 2 01 53

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