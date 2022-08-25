ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.08.2022 № 1447

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

22.08.2022 № 1447

Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Елец в 2022 – 2023 учебном году

В целях обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Елец в 2022 – 2023 учебном году, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Липецкой области от 30.12.2004 № 166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся общеобразовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Организовать питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город Елец в 2022 – 2023 учебном году:

одноразовое (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного учащегося за счет субвенции из областного бюджета) – для учащихся 1 – 4 классов;

одноразовое (из расчета 55 рублей в день на одного учащегося за счет субвенции из областного бюджета) – для учащихся 5 – 11 классов из малоимущих семей, посещающих группы продленного дня, из семей опекуна (попечителя), приемных семей и из многодетных семей;

одноразовое (из расчета 20 рублей в день на одного учащегося за счет субвенции из областного бюджета) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;

одноразовое (из расчета 56 рублей в день на одного учащегося, в том числе 20 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 36 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;

одноразовое (из расчета 68 рублей в день на одного учащегося, в том числе 20 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 48 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;

двухразовое (из расчета 70 рублей 70 копеек в день на одного учащегося, в том числе 50 рублей 70 копеек – за счет субвенции из областного бюджета, 20 рублей – за счет родительской доплаты) для учащихся 1 – 4 классов;

двухразовое (из расчета 75 рублей в день на одного учащегося, в том числе 55 рублей — за счет субвенции из областного бюджета, 20 рублей за счет родительской доплаты) — для учащихся 5 – 11 классов из малоимущих семей, посещающих группы продленного дня, из семей опекуна (попечителя), приемных семей и из многодетных семей;

двухразовое (из расчета 68 рублей в день на одного учащегося, в том числе 20 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 48 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;

двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося, в том числе 20 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 60 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;

двухразовое (из расчета 80 рублей в день на одного учащегося за счет субвенции из областного бюджета) – для учащихся 1 – 11 классов с ограниченными возможностями здоровья и из числа детей-инвалидов;

трехразовое (из расчета 88 рублей 70 копеек в день на одного учащегося, в том числе 50 рублей 70 копеек – за счет субвенции из областного бюджета, 38 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 1 – 4 классов, посещающих группы продленного дня;

трехразовое (из расчета 98 рублей в день на одного учащегося, в том числе 20 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 78 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 5 – 11 классов нельготной категории;

трехразовое (из расчета 93 рублей в день на одного учащегося, в том числе 55 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 38 рублей – за счет родительской доплаты) для учащихся 5 – 11 классов из малоимущих семей, посещающих группы продленного дня, из семей опекуна (попечителя), приемных семей и из многодетных семей;

трехразовое (из расчета 98 рублей в день на одного учащегося, в том числе 80 рублей – за счет субвенции из областного бюджета, 18 рублей – за счет родительской доплаты) – для учащихся 1 – 11 классов с ограниченными возможностями здоровья и из числа детей-инвалидов.

Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2022. Настоящее постановление опубликовать в Елецкой городской общественно-политической газете «Красное знамя». Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В. Селянину.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Воронова Галина Анатольевна, 2 01 53