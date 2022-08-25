ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.08.2022 № 1439

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

18.08.2022 № 1439

Об отмене режима

повышенной готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании информации, содержащейся в письме администрации городского округа город Елец от 01.04.2022 №1387/01-16, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 15.08.2022 отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил Елецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пределах границ земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 25.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Елец от 30.10.2021 № 1654 «Об установлении режима повышенной готовности».

3. Начальнику Управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Введенская Н.И.) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа город Елец.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации городского округа город Елец Родионова Н.М.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Бондаренко Н.Ю.

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