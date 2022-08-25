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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.08.2022 № 1439

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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ

Липецкой области Российской Федерации

         18.08.2022                                                                                                          №    1439                             

Об  отмене    режима

повышенной     готовности

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», на основании информации, содержащейся в письме администрации городского округа город Елец от 01.04.2022 №1387/01-16, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 15.08.2022  отменить режим  повышенной  готовности для  органов управления и сил Елецкого городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в пределах границ земельного участка, занимаемого многоквартирным жилым домом, расположенным по адресу: Липецкая область, г. Елец, ул. 9 Декабря, д. 25.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа город Елец от 30.10.2021 № 1654 «Об установлении режима повышенной готовности».

3. Начальнику Управления протокола и обеспечения деятельности администрации городского округа город Елец (Введенская Н.И.) опубликовать в средствах массовой информации настоящее постановление и разместить его в информационно-коммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации городского округа город Елец.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя  главы  администрации  городского округа город Елец Родионова Н.М.

Глава  городского округа город Елец                                          Е.В. Боровских

Бондаренко Н.Ю.

8(47467) 4-98-15

МУП   «Типография»,   г.   Ельца,  ИНН  4821006962,2015 г.    Зак.  №   1586,  300

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