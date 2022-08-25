ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 18.08.2022 № 1438

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ Липецкой области Российской Федерации 18.08.2022 № 1438

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» (с изменениями от 04.08.2014 № 1322, от 17.11.2014 № 1992, от 26.11.2014 № 2074, от 25.12.2014 № 2398, от 16.03.2015 № 394, от 01.06.2015 № 811, от 23.09.2015 № 1494, от 28.12.2015 № 2156, от 09.06.2016 № 1046, от 08.11.2016 № 2382, от 28.12.2016 № 2921, от 21.04.2017 № 725, от 12.10.2017 № 1789, от 27.12.2017 № 2298, от 29.05.2018 № 835, от 17.07.2018 № 1141, от 27.12.2018 № 2237, от 23.05.2019 № 801, от 26.12.2019 № 2180, от 30.03.2020 № 393, 05.11.2020 № 1436, от 28.12.2020 № 1850, от 23.09.2021 № 1426, от 28.12.2021 № 1999, от 16.05.2022 № 944)

В целях актуализации мероприятий муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации города Ельца от 27.08.2013 № 1291 «Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ городского округа город Елец» (с изменениями), решением Совета депутатов городского округа город Елец от 24.12.2021 № 342 «О «Бюджете городского округа город Елец на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями), учитывая заключения прокуратуры города Ельца, Контрольно-счетной комиссии городского округа город Елец, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в приложение «Муниципальная программа «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» к постановлению администрации города Ельца от 24.12.2013 № 2008 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» (с изменениями от 04.08.2014 № 1322, от 17.11.2014 № 1992, от 26.11.2014 № 2074, от 25.12.2014 № 2398, от 16.03.2015 № 394, от 01.06.2015 № 811, от 23.09.2015 № 1494, от 28.12.2015 № 2156, от 09.06.2016 № 1046, от 08.11.2016 № 2382, от 28.12.2016 № 2921, от 21.04.2017 № 725, от 12.10.2017 № 1789, от 27.12.2017 № 2298, от 29.05.2018 № 835, от 17.07.2018 № 1141, от 27.12.2018 № 2237, от 23.05.2019 № 801, от 26.12.2019 № 2180, от 30.03.2020 № 393, от 05.11.2020 № 1436, от 28.12.2020 № 1850, от 23.09.2021 №1426, от 28.12.2021 № 1999, от 16 05.2022 № 944) следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы» Паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

« Объемы финансирования за счет средств городского бюджета, в том числе по годам реализации муниципальной программы Общий объем финансирования Программы составляет 6 746 944 987,10 рублей, в том числе по годам: 2014 – 382 815 600,00 рублей; 2015 – 399 662 200,00 рублей; 2016 – 413 621 051,00 рублей; 2017 – 503 424 398,27 рублей; 2018 – 540 176 233,16 рублей; 2019 – 579 313 285,90 рублей; 2020 – 617 815 620,54 рублей; 2021 – 779 474 177,71 рублей; 2022 – 1 129 338 939,03 рублей; 2023 – 872 680 078,61 рублей; 2024 – 528 623 402,88 рублей. ».

1.2. В абзаце первом раздела 5 «Краткое описание прогнозного Ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации Программы» Текстовой части Программы цифры «6 449 907 088,46» заменить цифрами «6 746 944 987,10».

1.3. В приложении 1 «Подпрограмма 1 «Организация отдыха детей в каникулярное время» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:

строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

« Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования составит 111 813 760,22 рублей, из них: 2014 – 8 766 900,00 рублей; 2015 – 9 669 800,00 рублей; 2016 – 7 236 995,00 рублей; 2017 – 14 363 700,00рублей; 2018 – 8 122 939,00 рублей; 2019 – 11 655 886,68 рублей; 2020 – 6 420 140,88 рублей; 2021 – 15 855 229,88 рублей; 2022 – 14 880 168,78 рублей; 2023 – 7 421 000,00 рублей; 2024 – 7 421 000,00 рублей. »;

абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 1» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов из средств городского бюджета, необходимых для реализации Подпрограммы 1, по прогнозной оценке составит всего 111 813 760,22 руб.».

1.4. В приложении 3 «Подпрограмма 3 «Строительство, реконструкция и капитальный (текущий) ремонт объектов социальной сферы» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:

1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

« Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объем финансирования Подпрограммы 3 составит 1 149 065 616,94 рублей, в том числе: 2014 – 9 081 100,00 рублей; 2015 – 6 972 100,00 рублей; 2016 – 2 177 000,00 рублей; 2017 – 61 501 798,27 рублей; 2018 – 42 412 089,58 рублей; 2019 – 28 889 712,89 рублей; 2020 – 63 233 763,36 рублей; 2021 – 140 420 519,09 рублей; 2022 – 403 743 080,23 рублей; 2023 – 382 725 000,00 рублей; 2024 – 7 909 453,52 рублей. »;

2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3 составит 1 811 664 761,49 руб., за счет средств городского бюджета – 1 149 065 616,94руб., за счет средств федерального бюджета – 154 268 986,10 руб., за счет средств областного бюджета – 508 330 158,45 руб.».

1.5. В приложении 4 «Подпрограмма 4 «Развитие системы общего и дополнительного образования» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:

1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

« Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объемы финансирования Подпрограммы 4 составляет 2 248 895 092,07 рублей, из них: 2014 – 182 365 400,00 рублей; 2015 – 187 217 600,00 рублей; 2016 – 195 336 265,00 рублей; 2017 – 196 458 000,00 рублей; 2018 – 207 791 606,00 рублей; 2019 – 216 074 404,52 рублей; 2020 – 218 721 861,05 рублей; 2021 – 257 168 901,25 рублей; 2022 – 236 082 639,85 рублей; 2023 – 162 720 407,20 рублей; 2024 – 188 958 007,20 рублей. »;

2) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 4 по прогнозной оценке составит 11 414 847 582,91 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета — 2 248 895 092,07 руб., за счет средств федерального бюджета – 269 217 562,86 руб., за счет средств областного бюджета – 7 989 133 627,98 руб., иных источников, незапрещенных действующим законодательством – 907 601 300,00 руб.».

1.6. В приложении 6 «Подпрограмма 6 «Пропаганда физической культуры и спорта» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:

1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» Паспорта изложить в следующей редакции:

« Объемы финансирования за счет средств городского бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы Объемы финансирования Подпрограммы 6 составляет 105 613 512,92 рублей, в том числе: 2014 – 2 770 100,00 рублей; 2015 –4 820 300,00 рублей; 2016 – 3 983 287,00 рублей; 2017 – 4 198 200,00 рублей; 2018 – 4 306 395,10 рублей; 2019 – 4 810 543,14рублей; 2020 – 5 078 296,07 рублей; 2021 – 6 397 963,81 рублей; 2022 – 58 706 342,10 рублей; 2023 – 5 271 042,85 рублей; 2024 – 5 271 042,85 рублей. »;

2) в Текстовой части Подпрограммы:

а) раздел 4 «Основные мероприятия Подпрограммы 6 с указанием основных механизмов их реализации» изложить в следующей редакции:

«Раздел 4. Основные мероприятия Подпрограммы 6 с указанием основных механизмов их реализации

Для решения поставленной в Подпрограмме 6 задачи предусмотрена реализация следующих мероприятий

— на первом этапе 2014-2015 годов:

1) организация и проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий согласно планам работы комитета по физической культуре и спорту.

Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие инструменты и механизмы:

— оказание содействия в проведении Спартакиад среди учащихся общеобразовательных учреждений, ССУЗов, ВУЗов; медицинских работников, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

— организация подготовки и обеспечение участия сборных команд и спортсменов города в спортивных мероприятиях различного уровня.

2) размещение различных информационных материалов, пропагандирующих здоровый образ жизни.

Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие инструменты и механизмы:

— производство и распространение в СМИ и сети Интернет различных информационных материалов, отражающих достижения спортсменов городского округа город Елец; городские спортивные мероприятия; работа спортивных клубов, команд, спортивных школ, федераций по видам спорта, детско-юношеских центров по месту жительства; работа с ветеранами и инвалидами; работа тренеров и работников физической культуры.

3) руководство организацией спортивной деятельности.

Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие инструменты и механизмы:

— проведение единой государственной политики управления и межотраслевой координации в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа город Елец.

— на втором этапе 2016-2024 годов:

1) популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни, приобретение спортивной формы, приобретение спортивного инвентаря и оборудования.

Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие инструменты и механизмы:

— организация подготовки и обеспечение участия сборных команд и спортсменов городского округа город Елец в спортивных мероприятиях различного уровня;

— проведение единой государственной политики управления и межотраслевой координации в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа город Елец.

2) руководство организацией спортивной деятельности.

Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие инструменты и механизмы:

— проведение единой государственной политики управления и межотраслевой координации в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа город Елец.

3) региональный проект «Спорт-норма жизни».

Для успешного выполнения данного проекта будут использоваться следующие инструменты и механизмы:

— проведение единой государственной политики управления и межотраслевой координации в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа город Елец.

4) закупка оборудования для создания «умной» спортивной площадки.

Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие инструменты и механизмы:

— проведение единой государственной политики управления и межотраслевой координации в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа город Елец.

5) обустройство территории для создания «умных» спортивных площадок.

Для успешного выполнения данного мероприятия будут использоваться следующие инструменты и механизмы:

— проведение единой государственной политики управления и межотраслевой координации в сфере физической культуры и спорта на территории городского округа город Елец.».

б) абзац первый раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 6 составит 111 233 116,38 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета 105 613 512,92 руб., из средств областного бюджета 5 619 603,46 руб.».

1.7. В приложении 8 «Подпрограмма 8 «Развитие культуры» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец»:

1) строку «Объемы финансирования за счет средств городского бюджета» изложить в следующей редакции:

« Объемы финансирования за счет средств городского бюджета Объемы финансирования Подпрограммы 8 2 081 757 322,34 рублей, в том числе: 2014 – 97 012 100,00 рублей; 2015 – 113 781 300,00 рублей; 2016 – 116 873 213,00 рублей; 2017 – 142 538 300,00 рублей; 2018 – 177 733 853,00 рублей; 2019 – 206 308 502,07 рублей; 2020 – 216 363 333,61 рублей; 2021 – 248 652 323,94 рублей; 2022 – 299 878 782,72 рублей; 2023 – 228 952 046,13 рублей; 2024 – 233 663 567,87 рублей. »;

2) абзац второй раздела 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов,

необходимых для реализации Подпрограммы 8» Текстовой части подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы 8 составит 2 438 064 054,07 руб., в том числе: за счет средств городского бюджета – 2 081 757 322,34 руб., за счет средств федерального бюджета – 37 815 700,17 руб., за счет средств областного бюджета – 38 491 031,56 руб., из иных источников, незапрещенных действующим законодательством – 280 000 000,00 руб.».

1.8. Приложение 11 «Сведения об индикаторах цели, показателях задач и объемах финансирования за счет средств городского бюджета муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение 12 «Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» за счет средств иных источников, не запрещенных действующим законодательством» к муниципальной программе «Повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики городского округа город Елец» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа город Елец М.В.Селянину.

Глава городского округа город Елец Е.В. Боровских

Воронова Галина Анатольевна

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Вносит:

Начальник Управления образования

администрации городского округа город Елец Г.А. Воронова

Согласовано:

Заместитель главы администрации

городского округа город Елец М.В. Селянина

Начальник Управления финансов

администрации городского округа город Елец Н.В. Лыкова

Председатель комитета экономического развития

администрации городского округа город Елец В.В. Глазнев

Председатель правового комитета

администрации городского округа город Елец Е.В. Ершова

Управляющий делами администрации

городского округа город Елец О.Н. Чаплыгина