ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТ 22.08.2022 № 1446

22.08.2022 1446

О внесении изменений в постановление администрации города Ельца от 28.10.2011 № 1707 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец, Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 19.03.2012 № 396, от 29.12.2012 № 3128, от 18.03.2013 № 354, от 31.07.2014 № 1297, от 10.11.2014 № 1951, от 23.12.2015 № 2126, от 19.05.2016 № 883, от 16.05.2017 № 832, от 10.11.2017 № 1977, от 06.04.2018 № 520, от 17.10.2018 № 1695, от 03.07.2019 № 1045, от 19.06.2020 № 706, от 01.02.2021 № 67, от 19.05.2021 № 727, от 23.07.2021 №1074)

По результатам мониторинга правоприменения муниципальных нормативных правовых актов, учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Ельца от 28.10.2011 № 1707 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец, Правил проведения экспертизы проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец» (с изменениями от 19.03.2012 № 396, от 29.12.2012 № 3128, от 18.03.2013 № 354, от 31.07.2014 № 1297, от 10.11.2014 № 1951, от 23.12.2015 № 2126, от 19.05.2016 № 883, от 16.05.2017 № 832, от 10.11.2017 № 1977, от 06.04.2018 № 520, от 17.10.2018 № 1695, от 03.07.2019 № 1045, от 19.06.2020 № 706, от 01.02.2021 № 67, от 19.05.2021 № 727, от 23.07.2021 №1074) следующие изменения:

Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», учитывая заключение прокуратуры города Ельца, руководствуясь Уставом городского округа город Елец, администрация городского округа город Елец постановляет:».

В приложении № 1 «Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории городского округа город Елец» к постановлению:

1) в разделе 1 «Общие положения»:

а) пункт 3 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Регламент подлежит размещению на официальном сайте администрации города в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт администрации города)»;

б) в пункте 6 слова «в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)» исключить;

2) в разделе 2 «Требования к регламентам»:

а) в подпункте 3 пункта 3:

— в абзаце втором слова «и государственной информационной системы Липецкой области «Портал государственных и муниципальных услуг Липецкой области» (далее — региональный портал)» исключить;

— в абзаце восьмом:

слова «в сети «Интернет» (далее — официальный сайт администрации города)» исключить;

слова «, региональном портале» исключить;

— в абзаце десятом слова «, региональном портале» исключить;

б) в пункте 4:

— в абзаце втором подпункта 5 слова «, региональном портале» исключить;

— подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) указание на запрет требовать от заявителя предоставления документов, информации или осуществления действий.

В настоящем подразделе указывается, что администрация города не вправе требовать от заявителя:

представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Липецкой области, муниципальными правовыми актами, за исключением документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в орган, предоставляющий муниципальную услугу, по собственной инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги, и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменения требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличия ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечения срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявления документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, работника многофункционального центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.»;

— подпункт 16 изложить в следующей редакции:

«16) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов;»;

— в абзаце втором подпункта 17 слова «, регионального портала» исключить;

— абзац первый подпункта 18 изложить в следующей редакции:

«18) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, особенности предоставления услуги по экстерриториальному принципу (в случае, если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме.»;

в) в подпункте 1 пункта 5.1:

— в абзаце первом слова «и (или) регионального портала» исключить;

— в абзаце втором слова «, регионального портала» исключить;

— в абзаце третьем слова «, региональном портале» исключить;

— в абзаце пятом слова «, регионального портала» исключить;

— в абзаце шестом слова «, региональном портале», «, регионального портала» исключить;

— в абзаце седьмом слова «, регионального портала» исключить;

— в абзаце восьмом слова «, региональном портале» исключить;

г) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:

«5.2. Описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг, в разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, обязательно в отношении муниципальных услуг, включенных в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых администрацией города в Областном бюджетном учреждении «Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Липецкой области», утвержденный постановлением администрации города Ельца от 21.04.2014 № 622 (с изменениями).

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, описывается в том числе порядок выполнения многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг следующих административных процедур (действий):

1) информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

2) прием заявлений (запросов) заявителей о предоставлении муниципальной услуги и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги администрацией города в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;

3) выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе выдача документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления муниципальной услуги органом администрации, предоставляющим муниципальную услугу, а также выдача документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из информационных систем администрации города.

В разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур (действий) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, также может содержаться описание административных процедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной услуги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и его работников.»;

д) в пункте 9:

— в подпункте 3 слова «, регионального портала» исключить;

— в абзаце шестом слова «, региональном портале» исключить;

3) в подпункте 1 пункта 2 раздела 3 «Организация проведения независимой экспертизы и экспертизы, проводимой уполномоченным органом, проекта регламента, проекта нормативного правового акта о внесении изменений в ранее принятый регламент, о признании регламента утратившим силу» слова «в сети «Интернет» заменить словами «на официальном сайте администрации города».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации городского округа город Елец О.Н. Чаплыгину.

Глава городского округа

город Елец Е.В. Боровских

Малых Денис Николаевич

3 04 10