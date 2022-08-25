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Криминал

Результаты ОПМ «Мак»

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Сегодня, 24 августа, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков Елецкого ЛО МВД России на транспорте подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «МАК», направленного на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

За время проведения ОПМ полицейские выявили 2 преступления по линии незаконного оборота наркотиков. Возбуждено два уголовных дела по ч.1 ст. 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), а также составлено 2 протокола об административном правонарушении по ч.1 ст.6.8 КоАП РФ (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) и ч.1 ст.6.9 КоАП РФ (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ).

Всего за время проведения оперативно-профилактического мероприятия изъято более двух граммов наркотических веществ, из них: N-метилэфидрон — 0,11 гр., героин — 1, 58 гр., тетрагидроканнабинол — 0,09 гр., марихуана – 0,33 гр..

Елецкий линейный отдел напоминает, что в органах МВД России осуществляется прием, регистрация и разрешение следующих заявлений: о преступлении, об административном правонарушении, о происшествии. Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК РФ. Информация о решениях по заявлениям и сообщениям в течение 24 часов с момента их принятия направляется заявителю в письменной форме или в форме электронного документа.

Все сообщения круглосуточно принимаются в дежурных частях по телефонам: Линейное отделение полиции на ст. Липецк: 8 (4742) 24-92-89, Елецкий линейный отдел МВД России на транспорте: 8 (47467) 6-10-58.

При этом заявителю разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок обжалования. Заявитель имеет право обжаловать действия сотрудников органов внутренних дел, связанные с принятием и рассмотрением заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и иных происшествиях и принятия по ним решений:

· Начальнику Елецкого линейного отдела МВД России на транспорте полковнику полиции Дмитриеву Юрию Алексеевичу (тел: 7-22-27);

· в Липецкой транспортной прокуратуре, тел. 8 (4742) 34-05-29; в городе Ельце тел. 8 (47467) 7-52-36.

Также информируем, что заявления (сообщения) о преступлении, об административных правонарушениях, о происшествиях целесообразно подавать в дежурную часть территориального органа внутренних дел, по месту совершения правонарушения. Так как, заявления (сообщения), поступившие в дежурную часть ОМВД по иной территории, передаются на рассмотрение в территориальные органы внутренних дел области по месту совершения правонарушения, что приводит к значительным временным затратам на принятие процессуальных решений.

Елецкий ЛО МВД России на транспорте.

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