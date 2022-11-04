Уважаемые жители Липецкой области!

Поздравляем вас с Днем народного единства!

Этот государственный праздник вдохновлен событиями, которые уходят на четыре столетия вглубь российской истории. Победа народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в Смутное время вдохновляет и нас, помогая в периоды сложных испытаний сплотиться, осознав себя единым народом. И в этом единстве мы преодолеем все преграды, справимся с любыми трудностями.

В наши дни согласие, единение, нравственные ценности являются не абстрактными понятиями, а необходимыми условиями для гражданского мира, стабильного и динамичного развития России и ее регионов. Это единственный путь, который позволяет не разрушать, а созидать, строить новую экономику и новое общество.

Примером добрососедства и согласия является и Липецкая область. Представители разных национальностей живут на территории региона в дружбе. Поддерживая друг друга, мы благоустраиваем города и села, растим хлеб, строим дома и дороги, заботимся о лесах и реках, воспитываем детей и внуков. Сегодня жители Липецкой области все вместе помогают восстанавливать Володарский район Донецкой Народной Республики, наши воины защищают мирное население Донбасса, волонтеры собирают и отправляют гуманитарные грузы для поддержки мобилизованных липчан, а также для помощи их семьям.

Кто только не испытывал наш народ на прочность – ни один противник не смог сломать его. Мы помним о подвигах наших предков, мы знаем героев нашего времени. У нас с вами одна Родина – Россия, и мы ответственны за ее настоящее и будущее.

Дорогие друзья! Желаем вам успехов в добрых делах и начинаниях, пусть счастье и благополучие всегда будут в ваших домах!

Игорь Артамонов, Дмитрий Аверов,

губернатор председатель областного

Липецкой области Совета депутатов