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Правильное питание при сахарном диабете.

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Правильное питание при сахарном диабете.
Сахарный диабет – это хроническое заболевание, при котором повышается уровень глюкозы в крови. Основную массу больных составляют больные 2 типом сахарного диабета, имеющие избыточную массу тела — примерно 85-90%. Многие из них имеют наследственную предрасположенность к заболеванию.


Основные признаки заболевания при СД: необъяснимая утомляемость, сонливость, частое мочеиспускание, жажда, повышенный аппетит, ухудшение зрения, похудание. Нередко отмечаются кожные проявления — зуд кожи, особенно в области промежности, фурункулез, долго незаживающие раны.
Основной фактор риска развития сахарного диабета 2 типа — избыточный вес, которым обладают 80-90% больных. Для того чтобы рассчитать свой нормальный вес наиболее часто используют индекс массы тела:

Если ИМТ укладывается в интервал 18-24,9 – то вес нормальный.
Если он 25-29,9 – это избыточный вес.
Если больше 30 – это ожирение.
Самым неблагоприятным для здоровья является абдоминальное распределение жира, при котором жировая ткань откладывается в области живота. Именно с таким видом ожирения связан высокий процент заболеваний и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.
Абдоминальное отложение жира можно довольно просто оценить, измерив окружность талии. Если этот показатель выше 102 см у мужчин и выше 88 см у женщин, то риск заболевания очень высок. Лечение сахарного диабета целесообразно начинать с диеты.
Общим принципом диетотерапии является:
а) ограничение вплоть до полного запрещения приема легкоусвояемых углеводов (сахар, кондитерские изделия, варенье и др.), прием которых приводит к значительному повышению глюкозы крови;
б) пища должна содержать нерафинированные углеводы (овощи, бобовые, мучные изделия из твердых сортов пшеницы) с достаточным содержанием клетчатки, для переваривания которой требуется воздействие в течение определенного времени ферментов и вследствие чего происходит медленное всасывание глюкозы из кишечника в кровь. Кроме того, клетчатка, содержащаяся в большом количестве в овощах (капуста, свекла, морковь и др.) и оболочке злаковых (отруби) способствует замедлению всасывания из кишечника не только углеводов, но и холестерина и др. жиров, что способствует нормализации нарушенного жирового обмена;
в) пища должна содержать не более 30% жира, половина из которых должна быть представлена жирами растительного происхождения (подсолнечное, оливковое масло);
г) наиболее рациональным для больных сахарным диабетом должно быть 4-6 кратное питание, которое способствует равномерному всасыванию углеводов из кишечника с незначительным повышением уровня глюкозы крови.

Врач-эндокринолог ГУЗ «Липецкая
областная клиническая больница»
Юдина Анжелика Васильевна

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