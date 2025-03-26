Приходите на прием к доктору Шолоховой!

В детском отделении Елецкой стоматологической поликлиники с недавнего времени ведет прием молодой специалист Диана Эдуардовна Шолохова.

Окончив Курский медицинский университет, доктор переехала в Елец и сразу же приступила к работе. Дружный коллектив детской поликлиники с удовольствием принял нового специалиста в свои ряды, да и маленькие пациенты довольны.



— Когда я слышу слова благодарности от родителей, что их ребенок, который раньше боялся стоматолога, теперь спокойно приходит на прием ко мне, это дает отличный стимул совершенствовать профессиональные навыки, — говорит Диана Эдуардовна.

Ежедневно доктор помогает маленьким пациентам справиться с зубной болью, лечит кариес, пульпит, периодонтит, проводит профилактику этих болезней, учит малышей чистить зубки.

Возраст ее пациентов — от 0 до 18 лет, и она сумела найти подход к каждому. Конечно же, стоматологический прием порой не обходится без слез, но Диана Эдуардовна старается успокоить своих юных посетителей, находит для них нужные слова.

Параллельно с работой в поликлинике доктор продолжает образование, обучаясь в ординатуре по специальности «врач-стоматолог общей практики».