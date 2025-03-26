новости города Ельца, новости Елец, елецкие новости, елецкая газета, Красное знамя

Здоровый регион

Приходите на прием к доктору Шолоховой!

0 5

В детском отделении Елецкой стоматологической поликлиники с недавнего времени ведет прием молодой специалист Диана Эдуардовна Шолохова.
Окончив Курский медицинский университет, доктор переехала в Елец и сразу же приступила к работе. Дружный коллектив детской поликлиники с удовольствием принял нового специалиста в свои ряды, да и маленькие пациенты довольны.


— Когда я слышу слова благодарности от родителей, что их ребенок, который раньше боялся стоматолога, теперь спокойно приходит на прием ко мне, это дает отличный стимул совершенствовать профессиональные навыки, — говорит Диана Эдуардовна.
Ежедневно доктор помогает маленьким пациентам справиться с зубной болью, лечит кариес, пульпит, периодонтит, проводит профилактику этих болезней, учит малышей чистить зубки.
Возраст ее пациентов — от 0 до 18 лет, и она сумела найти подход к каждому. Конечно же, стоматологический прием порой не обходится без слез, но Диана Эдуардовна старается успокоить своих юных посетителей, находит для них нужные слова.
Параллельно с работой в поликлинике доктор продолжает образование, обучаясь в ординатуре по специальности «врач-стоматолог общей практики».

Вам также могут понравиться Еще от автора

Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.

 необходимо принять правила конфиденциальности
More Stories

Как укрепить здоровье на рабочем месте

Влияние питания на репродуктивное здоровье

Лисапедтур!

Игорь Артамонов провёл заседание комиссии по координации…

Влияние алкоголя на состояние желудочно-кишечного тракта

1 из 45
Новости ВРФ