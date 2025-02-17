Как укрепить здоровье на рабочем месте

На работе человек проводит большую часть жизни. Работа играет ключевую роль в жизни многих мужчин. Она обеспечивает финансовую стабильность, помогает сформировать чувство цели и может стать источником гордости за достигнутые успехи. Тем не менее, важно помнить, что работа способна оказывать значительное влияние на здоровье и общее благополучие мужчин. Стресс, длительные рабочие часы и высокая ответственность могут приводить к выгоранию и эмоциональным трудностям. Поэтому так важно на рабочем месте создавать идеальную ситуацию для сохранения здоровья.

Здоровая еда

Ежедневно следует съедать пять порций свежих овощей и фруктов и стараться исключать из рациона жиры животного происхождения.

Активность

Будьте активными! Каждые 30 минут работы постарайтесь оторваться от рабочего места, чтобы размяться, пройтись. Особенно это правило рекомендуется соблюдать сидящим весь рабочий цикл на одном стуле (в современном офисе у компьютера) сотрудникам. Им крайне необходима физическая активность.

3. Сказать нет курению

Курение является причиной развития более двадцати двух злокачественных новообразований различных локализаций и увеличивает риск развития рака легкого более чем в 15 раз. Необходимо решительно сказать нет курению. Если это удалось сделать, то у расставшихся с табаком курильщиков общий расчетный риск для жизни через год приблизится к индексу, определяемому для некурящего населения. Только через год!

4. Сохранение здорового веса

Поддержание на протяжении жизни здорового веса поможет сохранению нормального артериального давления крови. Высокое давление — причина 50% всей сердечно-сосудистой патологии, но главное: гипертония является основным фактором риска развития инсульта.

5. Знание своих размеров

Каждый человек должен знать свои «размеры»: артериальное давление, холестерин крови, содержание глюкозы в крови, размер талии и индекс массы тела. Если есть отклонения от нормы, то, совместно с лечащим врачом, нужно составить специальный план действий, чтобы снизить риск развития сердечно-сосудистой патологии, инвалидности в результате сосудистых катастроф и преждевременной смерти путем нормализации своих «размеров».

Индекс массы тела (ИМТ) рассчитывается по формуле: вес тела в кг разделить на рост в метрах, возведённый в квадрат. Идеальный индекс от 18 до 24,9 кг/м2. Избыточный вес — при ИМТ до 29,9, а при его значении равном или выше 30 – диагноз: ожирение.

По окружности талии судят о наличии так называемого абдоминального (внутреннего) ожирения. Это наиболее опасная форма ожирения в плане риска болезней сердца! Нормальный размер талии для женщин — 82 см, для мужчин — 94 см; пограничный — соответственно ж — до 88 см, м — до 102см, а выше этих пределов – диагноз: абдоминальное ожирение.

6. Уменьшение прием алкоголя

Употребление алкоголя всегда приводит к повышению артериального давления и способствует избыточному весу. Почти у всех активных любителей и почитателей алкогольных напитков, даже некрепких, рано или поздно развивается гипертоническая болезнь.

7. Помещение без табачного дыма

Пассивное курение приносит столько же вреда, сколько курение активное. Работодателям рекомендуется оказывать поддержку и помощь тем сотрудникам, которые желают бросить курить. Важно запретить курение на рабочем месте. Возможно, обеспечить антитабачной жвачкой или таблетками против курения.

8. Перерывы

Необходимо использовать перерывы для выполнения физических упражнений. Желательно делать физкультуру 2 раза в день по 5 минут для позвоночника и конечностей. Идеально, когда сотрудники во время перерыва имеют возможность заниматься теннисом, крутить педали велоэргометра, заниматься в тренажерном зале. Но, если нет таких условий, то можно просто немного походить, использовать ступеньки.

9. Здоровая столовая

Лучше выбирать кафе или столовую, в которых готовят здоровую пищу. Лучше пройтись немного дальше, но пообедать в хорошей столовой, где заботятся о благе клиентов, подбирая здоровое меню. Не стоит принимать ланч за рабочим столом. Для этого найдите другое помещение. Гораздо полезнее короткая прогулка по свежему воздуху в столовую и обратно.

10. Атмосфера без стресса

На рабочем месте следует создавать атмосферу без стресса. Коллег по работе нужно приободрять и вдохновлять, создавая положительные эмоции, рассказывая приятные истории. Не рекомендуется грузить сотрудников негативом, решать проблемы нецивилизованно, нервировать окружающих.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практики

министерства здравоохранения Липецкой области

Лахин Дмитрий Иванович